“Die Hamas” ist auf dem Weg: Ein Blick auf die Gewalt aus dem Inneren Israels

Von Miko Peled

20.Mai 2021

Es gibt nie Palästinenser, nie Menschen, nur “Die Hamas”. “Die Hamas denkt”; “Die Hamas glaubt”; “Die Hamas sollte es wissen”; “Wenn die Hamas es versteht, wird sie aufhören”; und schließlich: “Wenn die Hamas hart getroffen wird, wird sie es nie wieder wagen, Israel anzugreifen.”

OCCUPIED JERUSALEM – Nach weniger als 48 Stunden in Jerusalem ist mir klar, dass das Gemetzel in Gaza so schnell nicht enden wird. In Israel gibt es eine breite Unterstützung der Bevölkerung für das endlose Blutvergießen und Benjamin Netanjahu ist sowohl innenpolitisch als auch international so stark wie immer.

Laut der israelischen Presse haben Netanjahu und sein Kabinett alle Anrufe von Präsident Joe Biden und Mitgliedern seines Kabinetts erhalten, in denen sie ihre unsterbliche, nie endende und bedingungslose Unterstützung für den Aderlass an Palästinensern bekundeten. So schwer das auch zu sehen ist – besonders von Jerusalem aus, wo ich weniger als eine Autostunde von Gaza entfernt bin – sollte es keine Überraschung sein.

Wenn Joe Biden sagt, er sei ein Zionist, bedeutet das, dass er Apartheid, ethnische Säuberung und Völkermord in Palästina unterstützt. Es bedeutet, dass er Israel unbegrenzt Geld und Waffen geben wird, um die grausamste, blutigste, rassistischste Politik gegen die Palästinenser durchzuführen, ohne Fragen zu stellen.

Den ganzen Morgen lang (und es ist erst 9 Uhr morgens) zeigt das israelische Fernsehen (alle Kanäle) Gäste von Experten-Panelisten, ehemalige IDF-Generäle und Obersten (wer hätte gedacht, dass es so viele gibt?), die Lügen ausspucken, um die IDF-Aktionen in Gaza zu entschuldigen, zu rechtfertigen und sogar zu glorifizieren.

“Wir alle unterstützen die IDF und ihre Kommandeure”, sagen sie, während Berichte über mehr Tod und Zerstörung aus dem Gazastreifen kommen. Zweifellos gab es ein Memo, das jedem im Fernsehen befahl, “Die Hamas” zu sagen, wann immer sie über Palästinenser in Gaza sprechen.

Es gibt niemals Palästinenser, niemals Menschen, nur “die Hamas” – und “die Hamas” ist übrigens männlich und Singular (auf Hebräisch). “Die Hamas denkt”; “Die Hamas glaubt”; “Die Hamas sollte es wissen”; “Wenn die Hamas es versteht, wird sie aufhören”; und schließlich: “Wenn die Hamas hart getroffen wird, wird sie es nie wieder wagen, Israel anzugreifen.”

Unnötig zu sagen, dass keiner der Diskussionsteilnehmer Palästinenser ist. Stattdessen haben die israelischen Nachrichtensendungen ihre Experten für “arabische Angelegenheiten”, ihre Experten für “die Hamas” und ihre Experten für die “arabische Gemeinschaft in Israel.”

Israelische Juden wissen genug, um die israelische Gewalt gegen Palästinenser überall zu analysieren, zu erklären und meistens auch zu rechtfertigen, doch nirgendwo hört man, dass das einheimische Volk Palästinas – das Volk, dem dieses Land gehört und dem auf so viele Arten Unrecht getan wurde – sich zu Wort meldet. Übersetzt mit Deepl.com