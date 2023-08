Die harte Realität: Die letzte Offensive der Ukraine ist gescheitert Von Daniel Davis

Dank an Rainer Werning für die Zusendung. Hier zeigt sich die Diskrepanz von deutschen zu US-Medien, im Hinblick auf die Ukraine Evelyn Hecht-Galinski

Bild einer ähnlichen Artillerie, die in der Ukraine eingesetzt wird. Bildnachweis: Creative Commons.

16. August 2023

Kernaussage: Die kalte, harte Wahrheit im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, dass Kiews letzte Offensive gescheitert ist, und keine noch so gute Ausrede wird das Ergebnis ändern.

Wie in Teil 1 dieser Serie, in der die bisherige Leistung und die derzeitigen Kapazitäten der ukrainischen Streitkräfte untersucht wurden, dargelegt, erzielten die Kiewer Truppen im Jahr 2022 einige außergewöhnliche und bedeutende Erfolge auf dem Schlachtfeld. Zu Beginn des Jahres 2023 war die Hoffnung groß, dass diese Erfolge den Weg zum endgültigen Sieg in diesem Krieg ebnen würden. Leider litt die ukrainische Führung unter einer Kombination aus schlechten Entscheidungen, einer Überschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und – leider – einer Überschätzung der Wirksamkeit westlicher Militärtechnik.

Bereits im Januar 2023 war in westlichen Medien von einer ukrainischen „Frühjahrsoffensive“ die Rede. Zu diesem Zeitpunkt waren die Russen bei den Kämpfen um die ukrainischen Städte Charkiw und Cherson schwer verwundet worden. Moskau hatte in den letzten vier Monaten 300.000 Soldaten teilweise mobilisiert, war aber bei der Einberufung der neuen Wehrpflichtigen ins Straucheln geraten, und unbestätigten Berichten zufolge flohen bis zu 700.000 junge russische Männer aus dem Land, um nicht kämpfen zu müssen. Die ukrainische Moral war himmelhoch jauchzend, und die russische Motivation war im Eimer.

Obwohl die Qualität der ersten russischen Wehrpflichtigen eindeutig mangelhaft war, stopfte der Kreml bereits im November mehr als zehntausend von ihnen in die klaffenden Löcher, die durch die ukrainische Herbstoffensive entstanden waren, was dazu beitrug, die Flut aufzuhalten. Im Januar verstärkte Putin die Offensivoperationen entlang der 1.000 km langen Frontlinie, um den Druck auf die UAF aufrechtzuerhalten, wobei der Schwerpunkt auf den Zwillingsstädten Soledar und Bakhmut lag. Im Gegensatz zur russischen Armee im Allgemeinen entschied sich Putin dafür, diesen Kampf der PMC Wagner Group zu überlassen – und hier machte die Ukraine ihren ersten großen Fehler im Jahr 2023.

