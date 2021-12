Dann wäre das Ziel erreicht

Unterstützer des WikiLeaks-Gründers Julian Assange protestieren am 13. Dezember 2021 vor dem britischen Konsulat in New York gegen eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die seine Auslieferung an die USA erlaubt (AFP)



Die Hetzjagd auf Julian Assange lässt dem ehrlichen Journalismus keine Zuflucht



Von Jonathan Cook



17. Dezember 2021

Es ist kein Zufall, dass Julian Assange, der Aktivist für digitale Transparenz und Journalist, der Wikileaks gründete, um Whistleblowern dabei zu helfen, uns zu verraten, was westliche Regierungen wirklich im Verborgenen tun, zehn Jahre damit verbracht hat, nach und nach in ebendiesem Verborgenen zu verschwinden.

Es ist das ultimative, hässliche Paradoxon, dass Assanges juristisches und physisches Schicksal in den Händen von zwei Staaten liegt, die am meisten zu verlieren haben, wenn er seine Freiheit wiedererlangt

Seine Behandlung ist ein ähnliches Verbrechen wie das, das Wikileaks aufgedeckt hat, als es vor etwas mehr als einem Jahrzehnt Hunderttausende von durchgesickerten Materialien veröffentlichte – Dokumente, die wir nie sehen sollten – und die Kriegsverbrechen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens im Irak und in Afghanistan aufzeigten.

Diese beiden westlichen Länder töteten Nichtkombattanten und folterten nicht, wie sie behaupteten, zur Selbstverteidigung oder zur Förderung der Demokratie, sondern um die Kontrolle über eine strategische, ressourcenreiche Region zu erlangen.

Es ist das ultimative, hässliche Paradoxon, dass Assanges juristisches und physisches Schicksal in den Händen von zwei Staaten liegt, die am meisten zu verlieren haben, wenn sie ihm erlauben, seine Freiheit wiederzuerlangen und mehr von den Wahrheiten zu veröffentlichen, die sie geheim halten wollen. Indem sie seinen Journalismus als “Spionage” umdefinieren – die Grundlage für den Auslieferungsantrag der USA – sind sie entschlossen, den Geist in der Flasche zu lassen.



Augen weg vom Ball

Letzte Woche hob der englische High Court eine Entscheidung der unteren Instanz auf, die Assange die Freiheit hätte gewähren sollen, und stimmte zu, Assange auf unbestimmte Zeit einzusperren. Er ist ein Untersuchungshäftling, der keines Verbrechens für schuldig befunden wurde, und dennoch wird er auf absehbare Zeit in Einzelhaft verrotten und kaum das Tageslicht oder andere Menschen sehen – im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, zusammen mit Großbritanniens gefährlichsten Kriminellen.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs lenkt unseren Blick wieder einmal vom Ball ab. Assange und sein vermeintliches “Verbrechen”, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu fordern, stehen im Mittelpunkt und nicht die Verbrechen, die er aufgedeckt hat und die von den USA begangen wurden, um ganze Regionen in Schutt und Asche zu legen und das Leben von Millionen zu zerstören.

Ziel ist es, die Öffentlichkeit davon abzuhalten, die Debatte zu führen, die Assange durch seinen Journalismus anstoßen wollte: über die Verbrechen westlicher Staaten. Stattdessen wird die Öffentlichkeit in eine Debatte gelenkt, die seine Verfolger wollen: ob Assange jemals sicher aus seiner Zelle gelassen werden kann.

Auch die Anwälte von Assange werden von den eigentlichen Problemen abgelenkt. Sie werden nun jahrelang mit endlosen Nachhutgefechten beschäftigt sein, gefangen in der Suche nach juristischen Formalitäten, im Kampf um eine Anhörung vor jedem Gericht, das sie erreichen können, um seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu verhindern, damit er vor Gericht gestellt wird.

Der Prozess selbst hat die Oberhand gewonnen. Und während man sich endlos über die juristischen Details auslässt, wird der Kern des Falles – dass es amerikanische und britische Beamte sind, die für die Begehung von Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden sollten – beschönigt.

Dauerhaft zum Schweigen gebracht

Aber es ist schlimmer als die juristische Ungerechtigkeit von Assanges Fall. Diesmal ist vielleicht keine Säge nötig, aber es handelt sich um ein ebenso schwerwiegendes Verbrechen gegen den Journalismus wie die Zerstückelung des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi durch saudische Beamte im Jahr 2018.

Unterstützer des WikiLeaks-Gründers Julian Assange halten Plakate vor den Royal Courts of Justice in London am 10. Dezember 2021 (AFP)

Und das Ergebnis für Assange ist nur wenig weniger vorherbestimmt als für Khashoggi, als er die saudische Botschaft in Istanbul betrat. Das Ziel der US-Beamten war es immer, Assange dauerhaft verschwinden zu lassen. Es ist ihnen gleichgültig, wie das erreicht wird.

Das Ziel der US-Beamten war es schon immer, Assange dauerhaft verschwinden zu lassen. Es ist ihnen gleichgültig, wie das erreicht wird.

Wenn der juristische Weg erfolgreich ist, wird er schließlich in die USA gebracht, wo er bis zu 175 Jahre in strenger Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt werden kann – das heißt, bis er eines natürlichen Todes gestorben ist. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass er nicht so lange überleben wird. Im vergangenen Januar lehnte ein britischer Richter die Auslieferung von Julian Assange an die USA ab, weil er “selbstmordgefährdet” sei, und medizinische Experten haben davor gewarnt, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis er es schafft.

Politischer Gefangener

Mit jeder neuen Wendung im Verfahren gegen Assange entfernen wir uns immer weiter von den eigentlichen Tatsachen, die den Kern des Falles ausmachen, und lenken von der Geschichte ab.

Kein Journalist wird es wagen, zu wiederholen, was Assange getan hat – es sei denn, er ist bereit, den Rest seiner Tage hinter Gittern zu verbringen

Wer erinnert sich heute noch an die erste Auslieferungsanhörung vor fast zwei Jahren, bei der das Gericht daran erinnert wurde, dass der von Großbritannien und den USA unterzeichnete Vertrag, der die Grundlage für Assanges Auslieferung bildet, ausdrücklich politische Fälle ausschließt, wie sie von den USA gegen Assange verfolgt werden?

Es ist ein Sieg für die Staatskriminalität, dass sich die Diskussion auf Assanges geistige Gesundheit konzentriert, anstatt die missbräuchliche Anwendung des Abkommens zu politischen Zwecken zu diskutieren.

In ähnlicher Weise soll die Konzentration auf die Zusicherungen der USA in Bezug auf Assanges Wohlergehen die Tatsache verschleiern, dass die Arbeit eines Journalisten zum ersten Mal als “Spionage” kriminalisiert wird, und zwar auf der Grundlage eines eilig verfassten, drakonischen und diskreditierten Gesetzes aus dem Ersten Weltkrieg, dem Espionage Act von 1917. Da Assange ein politischer Gefangener ist, der politisch verfolgt wird, sind juristische Argumente offenbar machtlos, um ihn zu retten. Nur eine politische Kampagne kann den Scheincharakter der gegen ihn erhobenen Vorwürfe immer wieder unterstreichen.

Die Lügen der Macht

Was Assange uns mit Wikileaks hinterlassen hat, ist ein grelles Licht, das die Lügen der Macht und die Macht der Lügen durchdringt. Er hat gezeigt, dass westliche Regierungen, die behaupten, moralisch hochstehend zu sein, in Wirklichkeit in weit entfernten Ländern Verbrechen in unserem Namen begehen. Er hat ihnen die Maske der Heuchelei vom Gesicht gerissen.

Er zeigte, dass die vielen Millionen Menschen, die 2003 in Städten auf der ganzen Welt auf die Straße gingen, weil sie wussten, dass die USA und Großbritannien im Irak Kriegsverbrechen begehen würden, zu Recht marschierten. Aber er bestätigte auch etwas Schlimmeres: dass ihr Widerstand gegen den Krieg mit äußerster Verachtung behandelt wurde.

Die USA und das Vereinigte Königreich haben nicht vorsichtiger agiert, sie haben die Menschenrechte nicht mehr respektiert, sie haben sich im Irak nicht leichter getan, weil es diese Märsche gab, weil es im Vorfeld Kritik gab. Die westliche Kriegsmaschinerie machte trotzdem weiter und zerstörte das Leben aller, die in ihren Schlund gerieten.

Jetzt, da Assange eingesperrt und zum Schweigen gebracht wurde, kann die westliche Außenpolitik bequem in die Ära der Verantwortungslosigkeit zurückkehren, die herrschte, bevor Assange mit seinen Enthüllungen das gesamte System erschütterte. Kein Journalist wird es wagen, das zu wiederholen, was Assange getan hat – es sei denn, er ist bereit, den Rest seiner Tage hinter Gittern zu verbringen.

Die Botschaft, die sein Missbrauch an andere sendet, könnte nicht klarer und abschreckender sein: Was Assange passiert ist, könnte auch Ihnen passieren.

Die Wahrheit ist, dass der Journalismus bereits von den kombinierten Angriffen gegen Khashoggi und Assange erschüttert ist. Aber die Hetzjagd auf Assange ist der größere Schlag. Sie lässt den ehrlichen Journalismus ohne Zuflucht, ohne Zufluchtsort irgendwo auf der Welt zurück. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net