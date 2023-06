A hipocrisia do Ocidente nos conflitos Russia/Ucrania e Oriente Medio É amplamente reconhecido que, em tempos de guerra, a verdade é frequentemente a primeira vítima, já que os envolvidos tendem a ocultar seus fracassos e exagerar suas conquistas. No caso da complexa situação entre Rússia e Ucrânia, as narrativas são moldadas de acordo com os interesses do Departamento de Estado dos EUA, o qual influencia a grande mídia ocidental, sempre destacando as supostas “conquistas” ucranianas que, na realidade, nunca ocorreram.

Die Heuchelei des Westens im Russland/Ukraine- und Nahost-Konflikt

von Valter XÉU

4. Juni 2023

Es ist allgemein bekannt, dass in Kriegszeiten die Wahrheit oft das erste Opfer ist, da die Beteiligten dazu neigen, ihre Misserfolge zu verbergen und ihre Erfolge zu übertreiben.

Im Falle der komplexen Situation zwischen Russland und der Ukraine werden die Erzählungen entsprechend den Interessen des US-Außenministeriums geformt, das die westlichen Mainstream-Medien beeinflusst und immer wieder angebliche ukrainische “Erfolge” hervorhebt, die in Wirklichkeit nie stattgefunden haben. Kürzlich ging die große Lüge um die Welt, die Russen hätten auf ukrainischem Gebiet bereits mehr als 100.000 Soldaten verloren. Diese Falschmeldung konnte sich in den Medien nicht halten, und die Sache geriet in Vergessenheit.

In Wirklichkeit ist es so, dass Russland an der globalen finanziellen und diplomatischen Front erfolgreich ist. Es hat einen überwältigenden Vorteil in Bezug auf Streitkräfte, Rüstung, Luftherrschaft und im elektromagnetischen Bereich. In der Ukraine herrscht derweil Unordnung, die Streitkräfte werden dezimiert, die Marine ist zerstört und das Kiewer Regime bricht unter dem Druck der russischen Kräfte rasch zusammen.

Was mich jedoch stutzig macht, sind diese Drohnen, die in den russischen Luftraum eindringen, einen Raum, der durch die effizientesten Abwehrsysteme der Welt, die SS-300, SS-400 und SS-500, bestens geschützt ist.

Ich glaube, dass Russland diese ukrainischen Angriffe begünstigt, um die Weltöffentlichkeit auf einen größeren Angriff vorzubereiten, den Kiew erleiden könnte, einen Angriff, den viele als russische Vergeltung für die Angriffe auf sein eigenes Territorium ansehen würden.

In Wahrheit ist dieser Krieg jedoch nur für die westlichen Waffenhersteller und Regierungen von Interesse, die den Konflikt als Vorwand nutzen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen. Was wir jedoch erleben, ist ein wirtschaftlich geschwächtes Europa mit Inflation und hohen Arbeitslosenquoten.

Wenn ein Land um einen Waffenstillstand bittet, sind die NATO und die Präsidentschaft der Europäischen Union sofort dagegen, weil ein solcher Waffenstillstand ein Hindernis für den Verkauf von Waffen an verschiedene europäische Länder wäre. Die antirussische Propaganda ist heftig, und alle rüsten auf.

Dieser Krieg dient auch als Test für die Verhängung von Sanktionen durch verschiedene Länder, insbesondere gegen Russland, dessen Vermögen weltweit eingefroren ist.

Reine Heuchelei

Die westliche Welt verurteilt Russland und versucht, Putin vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen, verschließt aber gleichzeitig die Augen vor den Gräueltaten der USA und ihrer Verbündeten im Nahen Osten, wo Millionen von Menschen im Irak, in Afghanistan, Libyen und Syrien von den von Washington angeführten Besatzungstruppen getötet wurden.

© AP Photo / Finnbarr Webster (Sputnik)

Kürzlich hat Prinz Harry, der Sohn von König Charles III., öffentlich behauptet, dass er während seines Dienstes in der britischen Armee in Afghanistan von einem Hubschrauber aus auf eine Gruppe von 23 unbewaffneten Afghanen geschossen und sie alle getötet hat. Überraschenderweise hat keine internationale Menschenrechtsorganisation diese Tat verurteilt. Die UNO schwieg, und auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag schwieg.

Die Taliban haben Rache versprochen, und wenn dies geschieht, wird die Welt sie als grausame Mörder bezeichnen, und das Land wird alle möglichen Sanktionen erleiden, zusätzlich zu denen, die bereits heute verhängt wurden.

Die Vereinigten Staaten haben schamlos eine Militärpräsenz in Syrien errichtet, von wo aus sie täglich Tausende von Fässern Öl stehlen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die finanziellen Mittel aus diesem illegalen Handel sind für terroristische Gruppen bestimmt, die die Regierung Assad bekämpfen, die als Diktator bezeichnet wird, nur weil sie sich nicht dem Diktat der USA unterwirft.

Und was ist mit Israel, das seine Besatzungstruppen in den palästinensischen Gebieten aufrechterhält und ein Gemetzel veranstaltet, das dem Holocaust ähnelt? Die so genannte zivilisierte Welt verurteilt Israel nicht, weil dieses Land den Schutz der Vereinigten Staaten genießt, die jede Verurteilung der zionistischen Regierung in Tel Aviv in der UNO blockieren.

Dies sind nur einige der Widersprüche und Ungerechtigkeiten, die im gegenwärtigen globalen Szenario bestehen. Es ist wichtig, dass wir die Parteilichkeit und Heuchelei der Medienberichte hinterfragen, die oft den geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der dominierenden Mächte dienen.

Die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit muss über Grenzen und parteipolitische Interessen hinausgehen und es uns ermöglichen, über bereits etablierte Narrative hinaus zu sehen und für eine gerechtere Welt zu kämpfen, in der Frieden und die Achtung der Menschenrechte Vorrang vor Macht- und Profitinteressen haben. Übersetzt mit Deepl.com

Ursprünglich veröffentlicht von Patria Latina

