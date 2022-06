The Hierarchy of Tribalisms Westerners should forget about liberating Ukraine, writes Jonathan Cook. First we need to liberate our own minds so we can acknowledge our threatening presence in the world. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net Nothing should better qualify me to write about world affairs at the moment – and



Der Westen sollte die Befreiung der Ukraine vergessen, schreibt Jonathan Cook. Zuerst müssen wir unseren eigenen Verstand befreien, damit wir unsere bedrohliche Präsenz in der Welt anerkennen können.

Die Hierarchie der Tribalismen

Von Jonathan Cook

15. Juni 2022

Nichts sollte mich besser qualifizieren, über das aktuelle Weltgeschehen – und die Einmischung des Westens in der Ukraine – zu schreiben, als die Tatsache, dass ich die Wendungen der israelischen Politik seit zwei Jahrzehnten genauestens verfolge.

Wir werden uns gleich dem größeren Bild zuwenden. Doch zuvor wollen wir die Entwicklungen in Israel betrachten, wo die “historische”, ein Jahr alte Regierung – der zum ersten Mal eine Partei angehörte, die einen Teil der palästinensischen Minderheit Israels vertrat – am Rande des Zusammenbruchs taumelt.

Die Krise kam, wie jeder wusste, früher oder später, weil das israelische Parlament über eine wichtige Frage im Zusammenhang mit der Besatzung abstimmen musste: die Verlängerung eines befristeten Gesetzes, das seit Jahrzehnten regelmäßig das israelische Rechtssystem auf jüdische Siedler ausweitet, die auf gestohlenem palästinensischem Land im Westjordanland leben.

Dieses Gesetz ist das Herzstück des israelischen politischen Systems, von dem die weltweit führenden Menschenrechtsgruppen sowohl in Israel als auch im Ausland jetzt mit Verspätung zugeben, dass es schon immer eine Apartheid war. Das Gesetz stellt sicher, dass jüdische Siedler, die unter Verletzung des Völkerrechts im Westjordanland leben, andere Rechte erhalten als die Palästinenser, die von den israelischen Besatzungsbehörden beherrscht werden, und dass diese Rechte weit über denen der Palästinenser liegen.

Das Gesetz verankert den Grundsatz der Ungleichheit im Stil von Jim Crow und schafft im Westjordanland zwei Rechtssysteme: eines für jüdische Siedler und eines für Palästinenser. Aber es tut noch mehr.

Diese übergeordneten Rechte und ihre Durchsetzung durch die israelische Armee haben es jüdischen Siedlern jahrzehntelang ermöglicht, völlig ungestraft gegen palästinensische Landgemeinden zu wüten und ihnen ihr Land zu stehlen – bis zu dem Punkt, an dem die Palästinenser jetzt auf winzige, abgeschnittene Teile ihres eigenen Heimatlandes beschränkt sind.

Von Siedlern zerstörte palästinensische Wassertanks in Hebron, 2009. (ISM Palästina, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Im internationalen Recht wird dieser Prozess als “gewaltsame Umsiedlung” bezeichnet, oder was wir als ethnische Säuberung bezeichnen würden. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Siedlungen ein Kriegsverbrechen darstellen – eine Tatsache, die der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag nur schwer ignorieren kann. Israels führende Politiker und Generäle würden alle wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden, wenn wir in einer gerechten und vernünftigen Welt leben würden.

Was geschah also, als das Parlament über die Erneuerung dieses Gesetzes abstimmen sollte? Die “historische” Regierung, angeblich eine Regenbogenkoalition aus linken und rechten jüdischen Parteien und einer religiös-konservativen palästinensischen Partei, spaltete sich nach völlig vorhersehbaren ethnischen Gesichtspunkten.

Die Mitglieder der palästinensischen Partei stimmten entweder gegen das Gesetz oder nahmen nicht an der Abstimmung teil. Alle jüdischen Parteien in der Regierung stimmten für das Gesetz. Das Gesetz scheiterte – und die Regierung ist nun in Schwierigkeiten -, weil die rechtsgerichtete Likud-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sich den palästinensischen Parteien anschloss und gegen das Gesetz stimmte, in der Hoffnung, die Regierung zu Fall zu bringen, obwohl seine Abgeordneten dem Apartheidsystem, das es aufrechterhält, voll und ganz verpflichtet sind.

Aufrechterhaltung der Apartheid

Das Wichtigste an der Abstimmung ist, dass sie etwas viel Hässlicheres über Israels jüdischen Stammesgeist enthüllt hat, als den meisten Westlern bewusst ist. Sie zeigt, dass alle jüdischen Parteien Israels – selbst die “netten”, die als links oder liberal bezeichnet werden – im Grunde rassistisch sind.

Nach dem Verständnis der meisten Westler ist der Zionismus in zwei große Lager gespalten: das rechte, einschließlich des rechtsextremen, und das linksliberale Lager.

Heute ist dieses so genannte linksliberale Lager winzig und wird von den israelischen Parteien Arbeit und Meretz vertreten. Die israelische Arbeitspartei gilt als so angesehen, dass der britische Labour-Vorsitzende, Sir Keir Starmer, öffentlich die Wiederherstellung der Beziehungen feierte, nachdem die israelische Partei während der Amtszeit von Starmers Vorgänger Jeremy Corbyn die Verbindungen abgebrochen hatte.

Aber beachten Sie dies. Die Arbeits- und die Meretz-Partei sitzen nicht nur seit einem Jahr in einer Regierung, die von Naftali Bennett geführt wird, dessen Partei die illegalen Siedlungen vertritt, sie haben auch gerade für genau das Apartheidgesetz gestimmt, das den Siedlern höhere Rechte als den Palästinensern einräumt, einschließlich des Rechts, Palästinenser ethnisch von ihrem Land zu vertreiben.

Im Falle der israelischen Arbeitspartei ist das kaum überraschend. Die Labour-Partei hat die ersten Siedlungen gegründet und – abgesehen von einer kurzen Phase Ende der 1990er Jahre, in der sie Lippenbekenntnisse zu einem Friedensprozess abgab – das Apartheidsystem, das die Ausdehnung der Siedlungen ermöglichte, stets bis zum Äußersten unterstützt. Nichts von alledem hat die britische Labour-Partei jemals beunruhigt, abgesehen von der Zeit, als sie von Corbyn, einem wirklich engagierten Antirassisten, geführt wurde.

Aber im Gegensatz zur Labour Party ist Meretz eine bekennende Anti-Besatzungspartei. Das war der Grund, warum sie Anfang der 1990er Jahre gegründet wurde. Die Opposition gegen die Besatzung und die Siedlungen ist angeblich fest in ihrer DNA verankert. Wie konnte sie dann für das Apartheidgesetz stimmen, das die Siedlungen untermauert?

Völlige Heuchelei

Meretz-Fraktion bei einem internationalen Menschenrechtsmarsch, Tel Aviv, 7. Dezember 2012. (Oren Rozen, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Naive oder böswillige Menschen werden sagen, dass Meretz keine andere Wahl hatte, weil die Alternative darin bestand, dass Bennetts Regierung die Abstimmung verlieren würde – was in der Tat auch geschah – und die Chancen auf eine Rückkehr Netanjahus an die Macht wiederherstellen würde. Angeblich waren Meretz die Hände gebunden.

Dieses Argument – der pragmatischen Notwendigkeit – hören wir oft, wenn Gruppen, die behaupten, an eine Sache zu glauben, auf eine Art und Weise handeln, die genau der Sache schadet, die ihnen angeblich am Herzen liegt.

Aber der israelische Kommentator Gideon Levy macht einen sehr aufschlussreichen Punkt, der weit über diesen speziellen israelischen Fall hinaus gilt.

Er merkt an, dass Meretz niemals für das Apartheidgesetz gestimmt hätte – ungeachtet der Konsequenzen -, wenn es um die Verletzung der Rechte der israelischen LGBTQ-Gemeinschaft gegangen wäre und nicht um die Verletzung der Rechte der Palästinenser. Meretz, deren Vorsitzender schwul ist, hat die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft ganz oben auf ihrer Agenda.

Levy schreibt:

“Zwei Justizsysteme in ein und demselben Gebiet, eines für Heterosexuelle und eines für Homosexuelle? Gibt es irgendeinen Umstand, unter dem dies geschehen würde? Eine einzige politische Konstellation, die dies bewirken könnte?”

Das Gleiche könnte man von der Labour-Partei sagen, selbst wenn man, wie Starmer es offenbar tut, glaubt, dass sie eine linke Partei ist. Ihre Vorsitzende, Merav Michaeli, ist eine glühende Feministin.

Würde Labour, schreibt Levy,

“jemals die Hand für die Apartheidgesetze gegen [israelische] Frauen im Westjordanland heben? Zwei getrennte Rechtssysteme, eines für Männer und eines für Frauen? Niemals. Auf gar keinen Fall.”

Levy will damit sagen, dass selbst für die so genannte zionistische Linke Palästinenser aufgrund der Tatsache, dass sie Palästinenser sind, von Natur aus minderwertig sind. Die palästinensische Homosexuellengemeinschaft und die palästinensischen Frauen sind von dem israelischen Apartheidgesetz, das jüdische Siedler begünstigt, genauso betroffen wie die palästinensischen Männer.

Mit ihrer Zustimmung haben Meretz und Labour gezeigt, dass ihnen die Rechte der palästinensischen Frauen oder der Mitglieder der palästinensischen LGBTQ-Gemeinschaft egal sind. Ihre Unterstützung für Frauen und die Homosexuellengemeinschaft hängt von der ethnischen Zugehörigkeit der Angehörigen dieser Gruppen ab.

(Can Pac Swire, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Es sollte nicht nötig sein zu betonen, wie nahe eine solche Unterscheidung aus rassischen Gründen den Ansichten kommt, die von den traditionellen Befürwortern von Jim Crow in den USA oder den Befürwortern der Apartheid in Südafrika vertreten wurden.

Was also macht die Abgeordneten von Meretz und der Labour-Partei nicht nur zu völliger Heuchelei, sondern auch zu solch offenkundigem Rassismus fähig? Die Antwort lautet: Zionismus.

Der Zionismus ist eine Form von ideologischem Stammesdenken, das jüdischen Privilegien im rechtlichen, militärischen und politischen Bereich Vorrang einräumt. Egal, für wie links Sie sich halten, wenn Sie dem Zionismus anhängen, betrachten Sie Ihren ethnischen Stammesgedanken als äußerst wichtig – und allein aus diesem Grund sind Sie rassistisch.

Sie mögen sich Ihres Rassismus nicht bewusst sein, Sie mögen nicht rassistisch sein wollen, aber Sie sind es standardmäßig. Wenn es hart auf hart kommt, wenn Sie Ihren eigenen jüdischen Stammesgedanken durch einen anderen Stammesgedanken bedroht sehen, werden Sie schließlich zu Ihrem Typus zurückkehren. Ihr Rassismus wird genauso deutlich zutage treten wie der von Meretz gerade.

Sie mögen sich Ihres Rassismus nicht bewusst sein, Sie mögen nicht rassistisch sein wollen, aber standardmäßig sind Sie es. Wenn es hart auf hart kommt, wenn Sie Ihren eigenen jüdischen Stammesgedanken durch einen anderen Stammesgedanken bedroht sehen, werden Sie schließlich zu Ihrem Typus zurückkehren. Ihr Rassismus wird genauso deutlich zutage treten wie der von Meretz gerade.

Trügerische Solidarität

Aber natürlich ist nichts Außergewöhnliches an den meisten israelischen Juden oder den zionistischen Anhängern Israels im Ausland, ob jüdisch oder nicht. Stammesdenken ist in der Weltanschauung der meisten von uns verankert und kommt schnell an die Oberfläche, wenn wir unseren Stamm in Gefahr sehen.

Die meisten von uns können schnell zu extremen Tribalisten werden. Wenn sich der Tribalismus auf trivialere Angelegenheiten bezieht, wie die Unterstützung einer Sportmannschaft, äußert er sich meist in weniger gefährlichen Formen, wie rüpelhaftem oder aggressivem Verhalten. Wenn er sich jedoch auf eine ethnische oder nationale Gruppe bezieht, fördert er eine Reihe gefährlicherer Verhaltensweisen: Hurrapatriotismus, Rassismus, Diskriminierung, Segregation und Kriegstreiberei.

So sensibel Meretz für seine eigenen Stammesidentitäten ist, sei es die jüdische oder die Solidarität mit der LGBTQ-Gemeinschaft, so schnell kann sich seine Sensibilität für die Stammesbelange anderer auflösen, wenn diese andere Identität als bedrohlich dargestellt wird. Das ist der Grund, warum Meretz, die ihre jüdische Identität in den Vordergrund stellt, keine sinnvolle Solidarität mit Palästinensern oder sogar mit der palästinensischen LGBTQ-Gemeinschaft hat.

Stattdessen scheint die Opposition von Meretz gegen die Besatzung und die Siedlungen oft mehr in dem Gefühl verwurzelt zu sein, dass sie schlecht für Israel und seine Beziehungen zum Westen sind, als dass sie ein Verbrechen gegen Palästinenser darstellen.

Diese Inkonsequenz bedeutet, dass wir uns leicht darüber täuschen können, wer unsere wahren Verbündeten sind. Nur weil wir uns gemeinsam für eine Sache einsetzen, z. B. für die Beendigung der Besatzung, heißt das nicht unbedingt, dass wir dies aus denselben Gründen tun – oder dass wir unserem Engagement die gleiche Bedeutung beimessen.

Es ist zum Beispiel für weniger erfahrene Aktivisten der Palästina-Solidarität leicht, anzunehmen, wenn sie Meretz-Politiker hören, dass die Partei die palästinensische Sache voranbringen wird. Aber wenn man die Stammesprioritäten von Meretz nicht versteht, ist das ein Rezept für ständige Enttäuschungen – und vergeblichen Aktivismus im Namen der Palästinenser.

Der Osloer “Friedens”-Prozess blieb im Westen nur deshalb so lange glaubwürdig, weil die Menschen im Westen nicht verstanden, wie er mit den stammesbedingten Prioritäten der Israelis zusammenpasste. Die meisten waren bereit, den Frieden abstrakt zu unterstützen, solange er nicht zu einem praktischen Verlust ihrer Stammesprivilegien führte.

Yitzhak Rabin, der israelische Partner des Westens im Oslo-Prozess, zeigte nach dem Amoklauf des Siedlers Baruch Goldstein im Jahr 1994, bei dem mehr als 100 Palästinenser während eines Gottesdienstes in der palästinensischen Stadt Hebron getötet und verwundet wurden, was dieser Stammesgedanke bedeutete.

10. Dezember 1994: Von links: PLO-Vorsitzender Jassir Arafat, der israelische Außenminister Schimon Peres und der israelische Premierminister Yitzhak Rabin nach der Verleihung des Friedensnobelpreises im Anschluss an das Osloer Abkommen. (Israelische Regierung, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Anstatt die Mordserie als Rechtfertigung für die Umsetzung seiner Zusage zu nutzen, die kleinen Kolonien extremer Siedler aus Hebron zu entfernen, verhängte Rabin eine monatelange Ausgangssperre über die Palästinenser von Hebron. Diese Einschränkungen wurden für viele Palästinenser in Hebron nie vollständig aufgehoben und haben es den jüdischen Siedlern ermöglicht, ihre Kolonien immer weiter auszubauen.

Hierarchie der Tribalismen

Es gibt noch einen weiteren Punkt, der hervorgehoben werden muss und den der israelisch-palästinensische Fall gut illustriert. Nicht alle Stammesstrukturen sind gleich oder gleich gefährlich. Auch Palästinenser sind durchaus in der Lage, Stammesdenken zu entwickeln. Man braucht sich nur das selbstgerechte Getue einiger Hamas-Führer anzusehen.

Doch unabhängig von den Wahnvorstellungen der Zionisten ist der palästinensische Tribalismus für Israel weitaus weniger gefährlich als der jüdische Tribalismus für die Palästinenser.

Israel, der Staat, der die jüdischen Stammesangehörigen vertritt, wird von allen westlichen Regierungen und den wichtigsten Medien sowie von den meisten arabischen Regierungen unterstützt und genießt zumindest die Komplizenschaft der internationalen Institutionen. Israel verfügt über eine Armee, eine Marine und eine Luftwaffe, die alle auf die neuesten und leistungsfähigsten Waffen zurückgreifen können, die ihrerseits stark von den USA subventioniert werden. Außerdem genießt Israel einen besonderen Handelsstatus mit dem Westen, der seine Wirtschaft zu einer der stärksten auf dem Planeten gemacht hat.

Die Vorstellung, dass die israelischen Juden einen größeren Grund haben, die Palästinenser (oder in einer weiteren Täuschung die arabische Welt) zu fürchten als die Palästinenser Israel, ist leicht zu widerlegen. Überlegen Sie nur, wie viele israelische Juden gerne mit einem Palästinenser tauschen würden – sei es im Gazastreifen, im Westjordanland, in Ostjerusalem oder bei der Minderheit, die innerhalb Israels lebt.

Die Lehre daraus ist, dass es eine Hierarchie der Tribalismen gibt, und dass ein Tribalismus umso gefährlicher ist, je mehr Macht er hat. Gestärkte Tribalismen können viel größeren Schaden anrichten als entmachtete Tribalismen. Nicht alle Tribalismen sind gleichermaßen zerstörerisch.

Aber es gibt einen noch wichtigeren Punkt. Ein ermächtigter Tribalismus provoziert zwangsläufig einen entmachteten Tribalismus, akzentuiert und vertieft ihn. Zionisten behaupten oft, die Palästinenser seien ein erfundenes oder imaginäres Volk, weil sie sich erst nach der Gründung des Staates Israel als Palästinenser identifiziert hätten. Die ehemalige israelische Premierministerin Golda Meir behauptete bekanntermaßen, die Palästinenser seien ein erfundenes Volk.

Das war natürlich ein selbstsüchtiger Unsinn. Aber es enthält einen Kern von Wahrheit, der es plausibel erscheinen lässt. Die palästinensische Identität verdeutlichte und verstärkte sich durch die Bedrohung, die von jüdischen Einwanderern aus Europa ausging, die das palästinensische Heimatland als ihr eigenes beanspruchten.

Demonstration der Solidarität mit Palästina in Tunis, 15. Mai 2021. (Brahim Guedich, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Wie das Sprichwort sagt, weiß man nicht immer zu schätzen, was man hat, bis man es verliert. Die Palästinenser mussten ihre nationale Identität und ihre nationalen Ambitionen angesichts der Bedrohung, dass jemand anderes Anspruch auf das erhebt, wovon sie immer angenommen hatten, dass es ihnen gehört, schärfen.

Überlegene Werte

Wie hilft uns all dies, unseren eigenen Tribalismus im Westen zu verstehen?

Was auch immer die im Westen geschürten Ängste über die angebliche Bedrohung durch Russland und China sein mögen, die Realität ist, dass der westliche Tribalismus – manchmal als “westliche Zivilisation”, “regelbasierte Ordnung”, “demokratische Welt” oder, noch lächerlicher, “internationale Gemeinschaft” bezeichnet – bei weitem der mächtigste aller Tribalismen auf dem Planeten ist. Und damit auch der gefährlichste.

Israels Stammesmacht zum Beispiel leitet sich fast ausschließlich von der Stammesmacht des Westens ab. Es ist ein Anhängsel, eine Erweiterung der westlichen Stammesmacht.

Aber wir müssen in unserem Denken etwas genauer werden. Sie und ich sind dem westlichen Stammesdenken zugetan – entweder bewusst oder weniger bewusst, je nachdem, ob wir uns auf der rechten oder linken Seite des politischen Spektrums sehen -, weil es uns im Laufe unseres Lebens durch Erziehung, Schule und die Medien beigebracht wurde.

Wir halten den Westen für das Beste. Keiner von uns würde Russe oder Chinese sein wollen, genauso wenig wie israelische Juden sich dafür entscheiden würden, Palästinenser zu sein. Wir verstehen implizit, dass wir Privilegien gegenüber anderen Stämmen haben. Und weil wir einem Stamm angehören, gehen wir davon aus, dass diese Privilegien in irgendeiner Weise gerechtfertigt sind. Sie ergeben sich entweder aus unserer eigenen angeborenen Überlegenheit (eine Ansicht, die oft mit der extremen Rechten assoziiert wird) oder aus einer überlegenen Kultur oder Tradition (eine Ansicht, die normalerweise die gemäßigte Rechte, Liberale und Teile der Linken vertritt).

Auch hier finden sich zionistische Ansichten wieder. Israelische Juden auf der Rechten neigen zu der Überzeugung, dass sie den Palästinensern und Arabern, die als primitiv, rückständig oder barbarisch-terroristisch angesehen werden, von Natur aus überlegen sind. Im Zusammenhang mit diesen Annahmen neigen religiös-zionistische Juden zu der Vorstellung, dass sie überlegen sind, weil sie den einen wahren Gott auf ihrer Seite haben.

Im Gegensatz dazu glauben die meisten säkularen Juden auf der Linken, wie die Liberalen von Meretz, dass sich ihre Überlegenheit aus einer vagen Vorstellung von westlicher “Kultur” oder Zivilisation ableitet, die in ihnen eine größere Fähigkeit zu Toleranz und Mitgefühl und zu rationalem Handeln gefördert hat als in den meisten Palästinensern.

Meretz würde diese Kultur gerne auf die Palästinenser ausweiten, damit sie von denselben zivilisatorischen Einflüssen profitieren können. Aber bis das geschehen kann, sehen sie, wie die zionistische Rechte, die Palästinenser in erster Linie als eine Bedrohung an.

Einfach ausgedrückt: Meretz glaubt, dass sie die palästinensische LGBTQ-Gemeinschaft nicht ohne weiteres stärken können, so sehr sie das auch möchten, ohne gleichzeitig die Hamas zu stärken. Und das wollen sie nicht, weil sie fürchten, dass eine gestärkte Hamas nicht nur die palästinensische LGBTQ-Gemeinschaft bedrohen würde, sondern auch die israelische.

Die Befreiung der Palästinenser von der jahrzehntelangen israelischen militärischen Besatzung und ethnischen Säuberung muss also auf einen günstigeren Zeitpunkt warten – wie lange das auch immer dauern mag und wie viele Palästinenser in der Zwischenzeit leiden müssen.

Neue Hitlers

Die Parallelen zu unserer eigenen, westlichen Weltsicht sollten nicht schwer zu erkennen sein.

Wir wissen, dass unser Stammesdenken, unser Vorrang für unsere eigenen Privilegien im Westen, das Leid anderer mit sich bringt. Aber entweder gehen wir davon aus, dass wir mehr verdienen als andere Stämme, oder wir gehen davon aus, dass andere – um sich zu verdienen – erst durch Bildung und andere zivilisatorische Einflüsse auf unser Niveau gebracht werden müssen. In der Zwischenzeit müssen sie eben leiden.

Wenn wir in Geschichtsbüchern über die Weltanschauung des “weißen Mannes” lesen, verstehen wir – mit dem Vorteil der Distanz zu diesen Zeiten – wie hässlich der westliche Kolonialismus war. Wenn uns suggeriert wird, dass wir diese Art von Stammesdenken immer noch hegen, sind wir irritiert oder – was wahrscheinlicher ist – empört. “Rassist – ich? Lächerlich!”

Darüber hinaus macht uns unsere Blindheit gegenüber unserem eigenen übermächtigen westlichen Tribalismus auch blind für die Auswirkungen, die unser Tribalismus auf weniger mächtige Tribalismen hat. Wir stellen uns vor, dass wir ständig von jeder anderen Gruppe bedroht werden, die ihren eigenen Tribalismus gegenüber unserem mächtigeren Tribalismus behauptet.

Einige dieser Bedrohungen können ideologischer und amorpher Natur sein, insbesondere in den letzten Jahren: wie der angebliche “Kampf der Kulturen” gegen den islamistischen Extremismus von Al-Qaida und Islamischer Staat.

Aber unsere bevorzugten Feinde haben ein Gesicht und lassen sich nur allzu leicht als unwahrscheinlicher Ersatz für unsere Schablone des Feindbildes darstellen: Adolf Hitler.

Diese neuen Hitlers tauchen einer nach dem anderen auf, wie ein Spiel, das wir nie ganz gewinnen können.

Soldaten der US-Armee in der Nähe eines verunstalteten Wandgemäldes von Saddam Hussein in der zentralen Haftanstalt in Bagdad, dem ehemaligen Abu-Ghraib-Gefängnis, 27. Oktober 2003. (U.S. National Archives)

Der irakische Saddam Hussein – angeblich bereit, die Massenvernichtungswaffen, die er nicht hatte, in weniger als 45 Minuten in unsere Richtung zu feuern.

Die verrückten Ayatollahs des Irans und ihre Politiker-Marionetten, die eine Atombombe bauen wollen, um unseren Vorposten in Israel zu zerstören, bevor sie ihre Sprengköpfe vermutlich auf Europa und die Vereinigten Staaten richten.

Und dann ist da noch das größte und schlimmste Monster von allen: Der russische Präsident Wladimir Putin. Das Superhirn, das unsere Lebensweise, unsere Werte und unsere Zivilisation mit seinen Psychospielen, Desinformationen und der Kontrolle der sozialen Medien durch eine Armee von Bots bedroht.

Existenzielle Bedrohungen

Da wir gegenüber unserem eigenen Stammesdenken ebenso blind sind wie Meretz gegenüber seinem Rassismus gegenüber den Palästinensern, können wir nicht verstehen, warum andere uns mehr fürchten als wir sie. Unsere “überlegene” Zivilisation hat in uns einen Solipsismus, einen Narzissmus, kultiviert, der sich weigert, unsere bedrohliche Präsenz in der Welt anzuerkennen.

Die Russen könnten niemals auf eine – reale oder eingebildete – Bedrohung reagieren, die von uns ausgehen könnte, indem sie unsere militärische Präsenz bis an die Grenzen Russlands ausweiten.

Die Russen könnten unser NATO-Militärbündnis niemals in erster Linie als aggressiv und nicht als defensiv ansehen, wie wir behaupten, obwohl wir irgendwo in einer kleinen, dunklen geistigen Nische, in die Dinge, die uns unangenehm sind, geschoben werden, wissen, dass westliche Armeen eine Reihe direkter Angriffskriege gegen Länder wie Irak und Afghanistan und über Stellvertreter in Syrien, Jemen, Iran und Venezuela geführt haben.

Die Russen konnten nie wirklich Angst vor Neonazi-Gruppen in der Ukraine haben – Gruppen, die bis vor kurzem in den westlichen Medien besorgt darüber waren, dass sie an Macht gewinnen – selbst nachdem diese Neonazis in das ukrainische Militär integriert wurden und einen Bürgerkrieg gegen ethnische russische Gemeinschaften im Osten des Landes führten.

Als Putin von der Notwendigkeit sprach, die Ukraine zu entnazifizieren, hat er unserer Ansicht nach nicht die berechtigten Ängste der Russen vor dem Nazismus vor ihrer Haustür verstärkt, wenn man ihre Geschichte bedenkt, oder die Bedrohung, die diese Gruppen tatsächlich für die ethnischen russischen Gemeinschaften in der Nähe darstellen. Nein, er hat lediglich bewiesen, dass er und die wahrscheinliche Mehrheit der Russen, die so denken wie er, wahnsinnig sind.

Mehr noch, seine Übertreibung gab uns die Erlaubnis, unsere verdeckte Bewaffnung dieser Neonazigruppen ans Licht zu bringen. Jetzt umarmen wir diese Neonazis, wie wir es auch mit dem Rest der Ukraine tun, und schicken ihnen hochmoderne Waffen – hochmoderne Waffen im Wert von vielen Milliarden Dollar.

Und während wir das tun, schimpfen wir selbstgerecht über Putin, weil er ein Verrückter ist und Desinformation betreibt. Er ist wahnsinnig oder ein Lügner, weil er uns als existenzielle Bedrohung für Russland ansieht, während wir ihn völlig zu Recht als existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation ansehen.

Und so füttern wir weiter den Schein-Teufel, den wir fürchten. Und wie oft unsere Ängste auch als selbstherrlich entlarvt werden, wir lernen es nie.

Saddam Hussein stellte eine frühere existenzielle Bedrohung dar. Seine nicht existierenden Massenvernichtungswaffen sollten in seine nicht existierenden Langstreckenraketen eingebaut werden, um uns zu vernichten. Wir hatten also jedes Recht, den Irak zuerst präventiv zu vernichten. Aber wessen Schuld war es, als sich herausstellte, dass diese Massenvernichtungswaffen nicht existierten? Nicht unsere, natürlich. Es war die Schuld von Saddam Hussein. Er hat uns nicht gesagt, dass er keine Massenvernichtungswaffen hat. Wie hätten wir das wissen können? Unserer Ansicht nach wurde der Irak letztendlich zerstört, weil Saddam ein starker Mann war, der seiner eigenen Propaganda Glauben schenkte, ein primitiver Araber, der in seiner eigenen Schlinge hing.

5. Februar 2003: US-Außenminister Colin Powell präsentiert vor dem UN-Sicherheitsrat falsche Behauptungen über die Massenvernichtungswaffen des Irak. (U.N. Photo/Mark Garten)

Wenn wir einen Moment innehalten und uns von unserem eigenen Stammesdenken lösen würden, könnten wir erkennen, wie gefährlich narzisstisch – ja wie verrückt – wir klingen. Saddam Hussein sagte uns nicht, dass er keine Massenvernichtungswaffen besaß, dass er sie viele Jahre zuvor heimlich zerstört hatte, weil er uns und unseren unkontrollierbaren Drang, die Welt zu beherrschen, fürchtete. Er fürchtete, dass wir, wenn wir wüssten, dass er nicht über diese Waffen verfügt, einen größeren Anreiz hätten, ihn und den Irak entweder direkt oder über Stellvertreter anzugreifen. Wir waren es, die ihn in die Falle seiner eigenen Lüge gelockt haben.

Und dann ist da noch der Iran. Unsere endlose Wut auf die verrückten Ayatollahs – unsere Wirtschaftssanktionen, unsere und Israels Hinrichtungen iranischer Wissenschaftler, unser ständiges Gerede von einer Invasion – sollen Teheran davon abhalten, jemals eine Atomwaffe zu erwerben, die den Nahen Osten endlich mit Israel gleichziehen könnte, dem wir vor Jahrzehnten geholfen haben, ein großes Atomwaffenarsenal zu entwickeln.

Der Iran muss gestoppt werden, damit er nicht erst Israel und dann uns zerstören kann. Unsere Furcht vor der nuklearen Bedrohung durch den Iran ist überragend. Wir müssen direkt oder über Stellvertreter gegen seine Verbündeten im Libanon, Jemen, Syrien und Gaza vorgehen. Unsere gesamte Nahostpolitik muss darauf ausgerichtet sein, den Iran daran zu hindern, jemals in den Besitz der Bombe zu gelangen.

In unserer Verrücktheit können wir uns die Ängste der Iraner nicht vorstellen, ihr realistisches Gefühl, dass wir eine viel größere Bedrohung für sie darstellen, als sie es jemals für uns sein könnten. Unter diesen Umständen könnte eine Atomwaffe für die Iraner sicherlich wie eine sehr kluge Versicherungspolice – eine Abschreckung – gegen unsere grenzenlose Selbstgerechtigkeit aussehen.

24. Juni 2019: Präsident Donald Trump, zusammen mit Vizepräsident Mike Pence und Finanzminister Steven Mnuchin, vor der Unterzeichnung weiterer Sanktionen gegen den Iran. (Weißes Haus, D. Myles Cullen)

Teufelskreis

Weil wir das stärkste Volk auf dem Planeten sind, sind wir auch das verblendetste, das am meisten propagierte und das gefährlichste. Wir erschaffen die Realität, die wir zu bekämpfen glauben. Wir bringen die Teufel hervor, die wir fürchten. Wir zwingen unsere Rivalen in die Rolle des Feindbildes, das uns ein gutes Gefühl gibt.

In Israel bildet sich Meretz ein, dass sie gegen die Besatzung ist. Und doch verschwört sie sich immer wieder zu Aktionen, die angeblich der Sicherheit Israels dienen – wie das Apartheidgesetz -, die die Palästinenser berechtigterweise um ihre Existenz fürchten lassen und sie glauben lassen, dass sie in Israel keine jüdischen Verbündeten haben. In die Enge getrieben, leisten die Palästinenser Widerstand, entweder in organisierter Form, wie bei den Intifada-Aufständen, oder durch unwirksame “Einzelkämpfer”-Angriffe von Einzelpersonen.

Aber der zionistische Stammesgedanke von Meretz – so liberal, menschlich und fürsorglich sie auch sein mögen – bedeutet, dass sie nur ihre eigenen Existenzängste wahrnehmen können; sie können sich selbst nicht als Bedrohung für andere sehen oder die Ängste begreifen, die sie und andere Zionisten in den Palästinensern auslösen. Also müssen die Palästinenser als religiöse Wahnsinnige, Primitive oder barbarische Terroristen abgetan werden.

Diese Art von Stammesdenken führt zu einem Teufelskreis – sowohl für uns als auch für Israel. Unsere Verhaltensweisen, die auf der Annahme von Überlegenheit beruhen – unsere Gier und Aggression – bedeuten, dass wir unweigerlich den Tribalismus der anderen vertiefen und ihren Widerstand provozieren. Das wiederum rationalisiert unsere Annahme, dass wir noch tribaler, noch gieriger, noch aggressiver handeln müssen.

Krieg anfeuern

Natürlich hat jeder von uns mehr als eine Stammesidentität. Wir sind nicht nur Briten, Franzosen, Amerikaner oder Brasilianer. Wir sind schwarz, asiatisch, hispanisch, weiß. Wir sind heterosexuell, schwul, transsexuell oder etwas noch Komplexeres. Wir sind konservativ, liberal, links. Vielleicht unterstützen wir eine Mannschaft oder haben einen Glauben.

Diese Stammesidentitäten können miteinander in Konflikt geraten und auf komplexe Weise interagieren. Wie Meretz zeigt, kann die eine Identität in den Vordergrund treten und die andere in den Hintergrund, je nach den Umständen und der Wahrnehmung der Bedrohung.

Am wichtigsten ist jedoch vielleicht, dass einige Stammeszugehörigkeiten von anderen, engeren, verdeckteren Stammeszugehörigkeiten genutzt und manipuliert werden können. Denken Sie daran, dass nicht alle Tribalismen gleich sind.

Die westlichen Eliten – unsere Politiker, Konzernchefs, Milliardäre – haben ihren eigenen engen Tribalismus. Sie stellen ihren eigenen Stamm und dessen Interessen in den Vordergrund: Geldverdienen und Machterhalt auf der Weltbühne. Aber wenn man bedenkt, wie hässlich, egoistisch und zerstörerisch dieser Stamm aussehen würde, wenn er vor uns stünde und nackt nach Macht zu seinem eigenen Vorteil streben würde, fördert er seine Stammesinteressen im Namen des größeren Stammes und seiner “kulturellen” Werte.

Menschen in Warschau hören den Ausführungen von US-Präsident Joe Biden zum Krieg in der Ukraine zu, 26. März. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Diese Elite führt endlose Kriege, um die Kontrolle über die Ressourcen zu erlangen, sie unterdrückt andere, sie erzwingt Sparmaßnahmen, sie zerstört den Planeten – und das alles im Namen der westlichen Zivilisation.

Wenn wir die Kriege des Westens bejubeln; wenn wir widerwillig zugeben, dass andere Gesellschaften zerschlagen werden müssen; wenn wir akzeptieren, dass Armut und Lebensmittelbanken ein unglückliches Nebenprodukt vermeintlicher wirtschaftlicher Realitäten sind, ebenso wie die Vergiftung des Planeten, dann fördern wir nicht unsere eigenen Stammesinteressen, sondern die eines anderen.

Wenn wir Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar in die Ukraine schicken, stellen wir uns vor, dass wir selbstlos sind, dass wir denen helfen, die in Schwierigkeiten sind, dass wir einen bösen Verrückten aufhalten, dass wir das Völkerrecht aufrechterhalten und den Ukrainern zuhören. Aber unser Verständnis dafür, warum sich die Ereignisse in der Ukraine so entwickeln, wie sie sich entwickeln, ist uns aufgezwungen worden, genauso wie es den gewöhnlichen Ukrainern und Russen aufgezwungen wurde.

Wir glauben, dass wir den Krieg durch mehr Muskelkraft beenden können. Wir gehen davon aus, dass wir Russland zum Rückzug zwingen können. Oder, was noch gefährlicher ist, wir fantasieren, dass wir ein atomar bewaffnetes Russland besiegen und seinen “verrückten” Präsidenten absetzen können. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir damit nur die Ängste schüren, die Russland überhaupt erst dazu gebracht haben, in die Ukraine einzumarschieren, die Ängste, die einen starken Mann wie Putin an die Macht gebracht haben und ihn dort halten. Wir verschlimmern die Situation in der Annahme, dass wir sie verbessern wollen.

Warum also tun wir das?

Weil unsere Gedanken nicht unsere eigenen sind. Wir tanzen nach einer Melodie, die von anderen komponiert wurde, deren Motive und Interessen wir kaum nachvollziehen können.

Ein endloser Krieg ist weder in unserem Interesse noch in dem der Ukrainer oder Russen. Aber vielleicht liegt er im Interesse der westlichen Eliten, die “den Feind schwächen” müssen, um ihre Vorherrschaft auszubauen; die Vorwände brauchen, um unser Geld für Kriege abzugreifen, von denen nur sie selbst profitieren; die Feinde schaffen müssen, um den Tribalismus der westlichen Öffentlichkeit zu stärken, damit wir nicht anfangen, die Dinge aus der Sicht der anderen zu sehen oder uns zu fragen, ob unser eigener Tribalismus wirklich unseren Interessen oder denen einer Elite dient.

Die Wahrheit ist, dass wir ständig manipuliert, getäuscht und propagiert werden, um “Werte” zu fördern, die unserer “überlegenen” Kultur nicht innewohnen, sondern von der PR-Abteilung der Eliten, den Konzernmedien, für uns produziert werden. Wir werden zu willigen Mitverschwörern eines Verhaltens gemacht, das uns, anderen und dem Planeten tatsächlich schadet.

In der Ukraine wird unser Mitgefühl, zu helfen, als Waffe eingesetzt, um Ukrainer zu töten und ihre Gemeinden zu zerstören, so wie der fürsorgliche Liberalismus von Meretz Jahrzehnte damit verbracht hat, die Unterdrückung der Palästinenser zu rationalisieren, um sie zu beenden.

Wir können weder die Ukraine noch Russland befreien. Aber was wir tun können, könnte sich langfristig als weitaus bedeutender erweisen: Wir können damit beginnen, unseren Verstand zu befreien. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, ansässig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück. Er ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008)

Dieser Artikel stammt von seinem Blog Jonathan Cook.net.

