The irony of Israel offering to make peace between Russia and Ukraine Occupiers do not criticise other occupiers, do they? It does not make sense, and it sounds ridiculous if they do. For example, imagine Tel Aviv criticising Russia’s occupation of Ukraine and how, innocent Israel might choose its words in making an official statement of such criticism?

Ein Protest in Tel Aviv gegen die russischen Angriffe auf die Ukraine am 26. Februar 2022 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

Die Ironie des israelischen Angebots, Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu schließen

von Mustafa Fetouri

9. Februar 2023

Link zum Intercept

Why Israel Refused to Help Ukraine Defend Itself From Russian Missiles As Russia’s brutal assault on Ukraine continues, officials in Kyiv appear to be losing patience with the mediation efforts of Israel’s prime minister, Naftali Bennett, who has tried and failed to convince Russian President Vladimir Putin to meet his Ukrainian counterpart, Volodymyr Zelenskyy, for talks in Jerusalem.

Besetzer kritisieren andere Besetzer nicht, oder? Das macht keinen Sinn, und es klingt lächerlich, wenn sie es tun. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Tel Aviv würde die russische Besetzung der Ukraine kritisieren, und wie würde das unschuldige Israel seine Worte wählen, wenn es eine offizielle Erklärung zu dieser Kritik abgibt? Die Vorstellung, dass ein Besatzer etwas Schlechtes über einen anderen sagt, hat es einfach nie gegeben, als ob es eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Besatzern und Aggressoren gäbe, dies nicht zu tun. Dies ist eine historische Tatsache, die mit dem Kolonialismus zusammenhängt und in der heutigen Zeit ein neues Eigenleben führt.

Ich bin mir sicher, dass Sie noch nie gelesen oder gehört haben, dass ein früherer oder heutiger französischer Beamter seine “Besorgnis” zum Ausdruck gebracht, geschweige denn Kritik an der Brutalität und unmenschlichen Behandlung der Libyer durch die italienischen Besatzungstruppen geäußert hat, als diese das Land 1911 kolonisierten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Frankreich bereits 81 Jahre lang Algerien, den westlichen Nachbarn Libyens, besetzt und etwa vier Jahrzehnte lang Niger und Tschad, die beiden südlichen Nachbarn Libyens, kolonisiert. In der Tat konkurrierte das koloniale Frankreich mit dem kolonialen Italien bei der Invasion anderer Länder.

Die Italiener in Libyen waren weltweit die ersten, die Flugzeuge einsetzten, um arme, meist nomadische Libyer zu bombardieren, die noch nie etwas von Italien gehört hatten. Diese böse Pioniererfahrung machte weltweit Schlagzeilen, wurde aber in Frankreich und anderen Kolonialmächten mit Neid und Eifersucht betrachtet. Ich kann mir vorstellen, dass man sich damals in den französischen Machtzentralen fragte: Wie konnten die Italiener das vor uns tun?

Berichterstattung über die Flüchtlingskrise in der Ukraine ist ‘rassistisch’ – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise in der Ukraine ist “rassistisch” – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Die kolonialen Praktiken sind dieselben, weil sich die koloniale Denkweise, die sie hervorgebracht hat, nie geändert hat. Und auch heute ist sie noch dieselbe.

Aus diesem Grund hat Israel, der älteste Kolonist der modernen Welt, alles getan, um jede direkte, scharfe Kritik an Russland wegen der Ukraine zu vermeiden, obwohl seine Verbündeten es wiederholt dazu aufgefordert haben. Die israelischen Behörden haben sogar versucht, ihre hässliche Realität in der Öffentlichkeit schönzureden.

Das Regime, das Herrn Bennett letztes Jahr anführte, griff den Gazastreifen an, zerstörte palästinensische Häuser, tötete und inhaftierte palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder. Das gleiche Regime, das in Israel seit seiner Gründung existiert.

Tel Aviv hat es in den letzten sieben Jahrzehnten nicht geschafft, Frieden mit dem Volk zu schließen, dessen Land es jeden Tag stiehlt – den Palästinensern. Es ist einfach absurd, unethisch, selbstwidersprüchlich und skandalös, wenn ein israelischer Beamter in irgendeiner Weise kritisiert, was Russland in der Ukraine getan hat und weiterhin tut. Genauso ironisch ist es, wenn Israel davon spricht, Frieden zu schaffen und Verhandlungen zwischen zwei Staaten zu erleichtern.

Im September 2022, nachdem das “Friedens”-Angebot von Herrn Bennett gescheitert war, teilte das israelische Außenministerium der Welt in einer Erklärung mit, dass es die Ergebnisse des russischen Referendums, durch das vier ukrainische Regionen effektiv annektiert und zu einem Teil Russlands gemacht wurden, nicht “anerkennen” werde, obwohl Israel im Laufe seiner Geschichte immer wieder schlechte Taten vollbracht hat. In der Erklärung hieß es sogar, Tel Aviv erkenne die “Souveränität und territoriale Integrität” der Ukraine an!

Das ist eine Ironie ersten Ranges: Israel, das die syrischen Golanhöhen, große Teile des Westjordanlandes (und bald auch den Rest) und natürlich Ostjerusalem annektiert hat, hält die russische Annexion für illegal oder unmoralisch!

Im November letzten Jahres enthielt sich Israel in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) der Stimme, während 94 andere Länder für die nicht bindende Resolution stimmten, in der Russland zur Zahlung von Reparationen für seine anhaltende Invasion in der Ukraine aufgefordert wurde. Einige israelische Kommentatoren interpretierten dies als die einfachste und am wenigsten kostspielige diplomatische Reaktion auf das ukrainische Votum zur Unterstützung einer Resolution, in der der Internationale Gerichtshof aufgefordert wird, sich zur israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete zu äußern – etwas, das Israel nie vergessen wird.

Was über das offizielle Israel in Bezug auf die Haltung zur Ukraine gesagt wird, kann auch über die israelische Gesellschaft gesagt werden. Viele in Israel hatten gehofft, dass der russische Einmarsch in der Ukraine die Israelis dazu zwingen würde, ihr Gewissen zu überdenken und eine gemäßigtere Regierung zu wählen, die in der Lage ist, Frieden zu schließen. Stattdessen wählten die Israelis Benjamin Netanjahu zurück an die Spitze der – selbst für israelische Verhältnisse – am meisten- faschistischen Regierung. Netanjahu wird nicht versuchen, Frieden zwischen Moskau und Kiew zu schließen, aber er wird dafür sorgen, dass es auch keinen Frieden mit seinen nächsten Nachbarn, den Palästinensern, gibt.

Wenn Israel die Rolle des Friedensstifters spielen will, sollte es zuallererst Frieden mit den Palästinensern schließen, indem es deren Rechte nach internationalem Recht anerkennt. Selbst die so genannten “Abraham-Abkommen”, die 2020 mit vier arabischen Ländern unterzeichnet wurden, sind auf amerikanischen Druck und Manipulation zurückzuführen. Außerdem sind die israelischen Absichten hinter den Abkommen kein echter Frieden, sondern eine weitere Initiative, um die Palästinenser weiter zu marginalisieren, anstatt mit ihnen Frieden zu schließen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …