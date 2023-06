The Israel lobby is trying to do a Jeremy Corbyn on Roger Waters Last weekend, rock legend Roger Waters, journalist Katie Halper and yours truly were invited by our friend Danny Haiphong onto his popular YouTube livestream, The Left Lens. The topic was my new book Weaponising Anti-Semitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn ( out now from OR Books).

Die Israel-Lobby versucht, einen Jeremy Corbyn auf Roger Waters anzusetzen

Von Asa Winstanley Lobby Watch



2. Juni 2023

Musiker Roger Waters auf Tournee in Deutschland letzten Monat. Angelika Warmuth DPA

Letztes Wochenende wurden die Rocklegende Roger Waters, die Journalistin Katie Halper und ich von unserem Freund Danny Haiphong zu seinem beliebten YouTube-Livestream The Left Lens eingeladen.

Das Thema war mein neues Buch Weaponising Antisemitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn (jetzt bei OR Books erschienen).

Aber der Livestream fiel zufällig mit einer massiven neuen Welle einer seit langem laufenden Hetzkampagne gegen Waters durch Israel und seine globale Lobby zusammen.

Sie können den gesamten Livestream im untenstehenden Video sehen.

Roger Waters, der Gründer von Pink Floyd und die kreative Kraft hinter den größten Alben der Band, ist wahrscheinlich der weltweit bekannteste Unterstützer der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS).

Israels Lügen über Waters sind die Rache für seine prominente Unterstützung der Palästinenser und ihrer weltweiten Solidaritätsbewegung.

Die Angriffe gegen Waters waren ein perfektes Beispiel für das, was ich in meinem Buch ausführlich darstelle – dass Israel und seine Lobby systematisch und fälschlicherweise versuchen, Palästinenser und ihre Unterstützer als Antisemiten zu verleumden.

Genau eine solche “Antisemitismus”-Kampagne spielte eine wichtige Rolle beim Sturz von Jeremy Corbyn, dem linken ehemaligen Vorsitzenden der britischen Labour-Partei.

Die Angriffe auf Waters in der vergangenen Woche wurden von israelischen Beamten angezettelt, denen sich bald auch Israel-Lobbyisten anschlossen, ebenso wie servile Gesetzgeber und Politiker in Europa und Nordamerika.

Waters hat eine von der Kritik gefeierte Europatournee absolviert und spielt derzeit in großen Arenen in ganz Großbritannien.

Absichtlich irreführende und aus dem Zusammenhang gerissene Fotos von Waters’ Auftritten wurden von offiziellen israelischen Social-Media-Konten nach den Auftritten des Stars in Deutschland online gestellt, um in den sozialen Medien eine Hysterie gegen ihn zu schüren.

Ein Video von den Konzerten zeigt, was der Rockkritiker der Londoner Times am Donnerstag einen “breiten globalen Katalog von Opfern autoritärer Gewalt” nannte. Unter den vielen Namen, die auf dem Bildschirm eingeblendet wurden, war auch Anne Frank, ein kindliches Opfer des Nazi-Holocausts, das durch ihr posthum veröffentlichtes Tagebuch berühmt wurde.

Doch der eigentliche Grund für die Wut Israels und seiner Lobby war die Aufnahme eines palästinensischen Opfers Israels in diesen Katalog.

Dabei handelt es sich um die bekannte Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, die vor etwas mehr als einem Jahr von israelischen Soldaten vorsätzlich erschossen wurde, wie wiederholte Untersuchungen ergeben haben.

Doch noch am selben Tag, an dem israelische Regierungskonten in den sozialen Medien damit begannen, Waters in höchst irreführender Weise anzugreifen, trat die Israel-Lobby in Aktion.

Das Board of Deputies of British Jews behauptete in einer Erklärung fälschlicherweise – ohne Beweise zu liefern – dass Waters eine “Geschichte von abscheulichen Kommentaren” gegen die jüdische Gemeinschaft habe.

Das Board behauptet öffentlich, die “Mainstream”-Gemeinschaft der Juden zu vertreten, gibt aber intern zu, “eine enge Arbeitsbeziehung mit der israelischen Botschaft” sowie dem israelischen Militärsprecher zu unterhalten.

Die Israel-Lobbyisten deuteten an, dass Waters’ bevorstehende britische Auftritte verboten werden sollten, da “seine Auftritte nicht nur Konzerte, sondern politische Kundgebungen sind. Wir sind sehr besorgt darüber, dass er bald an Veranstaltungsorten im ganzen Land auftreten wird”.

Der Sekretär der pro-israelischen Gruppe Jewish Labour Movement, Adam Langleben, beschimpfte Waters als “Putin-Apologeten und Judenhasser” und kopierte die Twitter-Konten einiger seiner geplanten Auftritte in Großbritannien. (Waters ist auch ein Befürworter von Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.)

Langlebens irreführender Tweet hat nicht viel Anklang gefunden und wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nur dreimal retweetet.

Aber die von Israel initiierten, falschen Behauptungen gegen Waters schienen erfolgreich zu sein, um eine deutsche polizeiliche Untersuchung zu seiner Show in Berlin einzuleiten, die – wie seine Shows seit Jahrzehnten – eine theatralische Darstellung eines faschistischen Demagogen beinhaltete.

Die Times schrieb: “Jeder Floyd-Kenner wusste, dass es sich seit der The Wall-Tour 1980 um ein eindeutig antifaschistisches Bühnenbild handelte.”

In einer Erklärung bezeichnete Waters die von Israel geführte Kampagne als “böswillige Angriffe von denen, die mich verleumden und zum Schweigen bringen wollen, weil sie mit meinen politischen Ansichten nicht einverstanden sind.”

Die Labour-Abgeordneten Alex Sobel (der der pro-israelischen Gruppe Jewish Labour Movement nahe steht) und Christian Wakeford (ein offizieller Unterstützer der Labour Friends of Israel) forderten beide ein Auftrittsverbot für Waters.

Wakeford benutzte fast die gleiche Sprache wie das Board of Deputies, indem er fälschlicherweise behauptete, Waters habe eine “Vorgeschichte von abscheulichen Kommentaren” gegen Juden.

Wie ich Waters im YouTube-Stream von Left Lens darauf hingewiesen habe, ist es ironisch, dass Sobel an einer von Israel geführten Kampagne teilnimmt, um Waters als Faschisten zu verleumden.

Sobel war ein lautstarker Befürworter der Entsendung von noch mehr britischen Waffen in die Ukraine, obwohl britische Waffen und Ausbildung direkt und offen an das ukrainische Nazi-Bataillon Asow geliefert wurden.

Israel und seine Unterstützer versuchen, Waters aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, ähnlich wie sie Jeremy Corbyn (wie in meinem neuen Buch ausführlich erklärt) politisch ermordet haben. Wie mein Kollege Ali Abunimah es ausdrückt: “Diese bösartigen Lügner können es nicht dulden, dass irgendeine bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens Stellung bezieht, um den gerechten Befreiungskampf des palästinensischen Volkes von Israels kolonialem Apartheidregime zu unterstützen.”

Aber der Unterschied ist, dass @rogerwaters im Gegensatz zu @jeremycorbyn (für den ich immer noch eine Schwäche habe und der ein aufrichtiger und anständiger Mensch ist), zurückschlägt.

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) May 26, 2023

Auch Waters selbst hat Berichten zufolge den gleichen Vergleich gezogen.

Aber Israel und seine Lobby stehen bei ihrer Kampagne gegen Waters vor ernsthaften Hindernissen. Das Haupthindernis? Anders als der sanftmütige Corbyn schlägt Waters zurück.

Er hat die Stadt Frankfurt erfolgreich verklagt und sie gezwungen, ihn seine Show dort spielen zu lassen. Und anstatt nach der fabrizierten “Antisemitismus”-Kampagne letzte Woche einen Rückzieher zu machen, hat er Israel und seine Lobby offen angegriffen.

“Ich lasse mich nicht absagen!” berichtete die Times in ihrer Fünf-Sterne-Kritik an seiner ersten britischen Show in dieser Woche.

Er nannte Christian Wakeford einen “Wichser” und sagte über die Angriffe, dass “das alles aus Tel Aviv kommt”. Das ist vielleicht übertrieben, aber im Großen und Ganzen auch richtig, wie die obige Zeitleiste zeigt. Übersetzt mit Deepl.com

