Ein Blick aus der Luft auf die Straßen, während Israelis ihre Proteste gegen den Plan der israelischen Regierung fortsetzen, Änderungen in der Justiz einzuführen, die von der Opposition als Versuch angesehen werden, die Befugnisse der Justiz zugunsten der Exekutive zu beschneiden, als Teil des “Tages des Widerstands” in Tel Aviv, Israel am 25. März 2023 [Amir Goldstein – Anadolu Agency]



Die Israelis befinden sich im Krieg mit sich selbst



Von Yvonne Ridley

27. März 2023



Israel ist wieder in den Krieg gezogen, aber dieses Mal auf heimischem Boden: Israelis kämpfen mit Israelis. Die Augen der Welt sind auf den zionistischen Staat gerichtet, denn mehr als eine halbe Million Israelis protestieren, um den korrupten Premierminister Benjamin Netanjahu loszuwerden. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass nach mehr als 70 Jahren brutaler militärischer Besatzung der Palästinenser und der Bezeichnung der Bewohner des Gazastreifens als Terroristen die eigentliche Bedrohung für Israel heute von seinen eigenen jüdischen Bürgern ausgeht.

Die rücksichtslose Entscheidung Netanjahus, Verteidigungsminister Yoav Gallant am Wochenende zu entlassen, löste weitere Massendemonstrationen in Tel Aviv und Jerusalem aus. Israel wird seit mehr als drei Monaten von Protesten heimgesucht, weil der angeklagte Regierungschef auf zynische Weise versucht, Justizreformen einzuführen, die ihn von den gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen entlasten sollen.

Die Atommacht ist von arabischen Staaten umgeben, von denen einige Verbündete des Westens sind. Kein Wunder also, dass US-Präsident Joe Biden das Geschehen mit einiger Sorge beobachtet. Auch die Palästinenser schauen zu, aber mit Fassungslosigkeit. Einige von ihnen sind alt genug, um sich an das letzte Mal zu erinnern, als sich israelische Bürger in so großer Zahl versammelten und den Rücktritt ihrer Führer forderten.

Das war im September 1982, als Hunderttausende Israelis gegen den Umgang von Premierminister Menachem Begin mit dem Massaker an palästinensischen Zivilisten in Beirut und Israels volle Beteiligung an den Morden demonstrierten. Allein die Erwähnung von Sabra und Schatila weckt schmerzhafte Erinnerungen an die mutwillige Ermordung von bis zu 3 500 Männern, Frauen und Kindern durch Angehörige rechtsgerichteter christlicher Phalangistenmilizen in den beiden palästinensischen Flüchtlingslagern, die von Israel unterstützt und gefördert wurden.

Damals, 1982, waren die Kundgebungen die größten, die der Siedlerkolonialstaat je erlebt hat. Genau wie Netanjahu heute weigerten sich Begin und sein Verteidigungsminister Ariel Sharon, auf das Volk zu hören und zurückzutreten. Die Organisatoren der Proteste gaben die Zahl der Teilnehmer mit 350.000 an, in einem Land, das damals etwa vier Millionen Einwohner hatte.

Leider geht es denjenigen, die heute auf die Straße gehen, nicht um die Verletzung der Menschenrechte in Sabra und Shatila oder anderswo; die Israelis begehen jeden Tag in der Woche in den besetzten palästinensischen Gebieten Menschenrechtsverletzungen. Heute ist es reines Eigeninteresse, das die Demonstranten antreibt, die eine Bedrohung für das sehen, was sie für ihre Demokratie halten. Der israelische Generalkonsul in New York ist sogar zurückgetreten, um sicherzustellen, dass Israel “ein Leuchtturm der Demokratie und Freiheit in der Welt” bleibt. Versuchen Sie, dieses Konzept den Menschen im besetzten Palästina zu verkaufen, Asaf Zamir.

Der Unterschied zu den heutigen Protesten besteht darin, dass Netanjahu versucht, das Rechtssystem zu seinen Gunsten zu manipulieren, damit er sich nie vor Gericht verantworten muss, wofür er angeklagt wurde. Letzten Donnerstag wurde im Parlament ein Gesetzentwurf verabschiedet, der es fast unmöglich machen würde, ihn aus dem Amt zu entfernen. Jetzt will er noch mehr Kontrolle über den Obersten Gerichtshof. Dies hat dazu geführt, dass der winzige Staat, der von einer rechtsextremen Regierung beherrscht wird, mit einer Streikwelle zum Stillstand zu kommen droht. Netanjahu muss die Gesetzesreform stoppen, wenn er überleben will. Er muss jedoch wissen, dass seine Wiederwahl nicht garantiert ist, insbesondere wenn die Rechtsextremen sich weigern, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Das Verhältnis zwischen Biden und Netanjahu war schon immer gereizt und zuweilen feindselig. Dies wurde letzte Woche in einer Erklärung des Weißen Hauses deutlich, in der betont wurde, was Biden Netanjahu privat gewarnt hatte: “Demokratische Werte waren schon immer ein Markenzeichen der Beziehungen zwischen den USA und Israel und müssen es auch bleiben.”

Nun, diese Warnung hat gut funktioniert, nicht wahr? Sie hat gezeigt, dass trotz der Milliarden von US-Steuergeldern, die jedes Jahr als “Hilfe” an Israel gezahlt werden, der amerikanische Einfluss auf Tel Aviv tatsächlich begrenzt ist. Zu viele US-Politiker sind auf die Unterstützung der israelfreundlichen Lobbygruppen angewiesen, um den Geldfluss zu stoppen, so dass der israelische Schwanz weiterhin mit dem amerikanischen Hund wedelt. Bidens “Warnung” hat auch gezeigt, dass die mangelhafte Demokratie des Apartheidstaates anfällig für populistische und autoritäre Kräfte ist, wobei die Rechtsextremen zum Mainstream werden.

Für einen paranoiden Staat, der überall Feinde sieht, die eine existenzielle Bedrohung darstellen, von Journalisten wie Shireen Abu Akleh bis hin zu freiwilligen Sanitätern wie Razan Al-Najjar – die beide von israelischen Truppen erschossen wurden – sind die Sicherheitskräfte bemerkenswert zurückhaltend gegen die Demonstranten auf den Straßen Israels vorgegangen.

Damit wird für alle sichtbar, dass Israel offen ein Apartheidsystem betreibt. Wären Palästinenser in beliebiger Zahl auf die Straße gegangen, um gegen die Politik der Regierung zu protestieren, wären sie mit Tränengas, scharfen Kugeln und israelischen Scharfschützen konfrontiert worden, die auf den Dächern postiert waren, um die Organisatoren, Sanitäter, Journalisten und jeden, der als Gefahr für die nationale Sicherheit angesehen wurde, auszuschalten.

Heute jedoch, so der Oppositionsführer Yair Lipid, sei es Netanjahu, der eine Gefahr für Israel darstelle. Er bezeichnete die Entlassung Gallants als “neuen Tiefpunkt für die antizionistische Regierung, die die nationale Sicherheit gefährdet und die Warnungen aller Verteidigungsbeamten ignoriert”.

Selbst der Einsatz eines Wasserwerfers gegen Demonstranten in der vergangenen Nacht ist kein Vergleich zu dem Stinkwasser, mit dem die Palästinenser regelmäßig übergossen werden. Soweit mir bekannt ist, wurden keine Gummigeschosse gegen die jüdisch-israelischen Menschenmengen eingesetzt. Wir wissen auch, dass die von den Behörden verhafteten israelischen Juden innerhalb weniger Stunden freigelassen oder angeklagt werden und ein ordentliches Verfahren erhalten. Palästinenser laufen Gefahr, auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder Prozess festgehalten zu werden, wenn sie auf die Straße gehen, vorausgesetzt natürlich, sie werden nicht vorher erschossen.

Die große Frage, die gestellt wird, ist, was diese Unruhen und der zivile Ungehorsam für die Palästinenser bedeuten werden. Die Antwort ist leider eine fette Null. Die heutigen Massendemonstrationen und Streiks zeigen, dass Israel und seine Bürger außer Kontrolle geraten sind – die israelische Polizei hat dies zugegeben – und ein Eingreifen aus dem Ausland, selbst aus den USA, wird wahrscheinlich nicht helfen. Wenn sich der Staub erst einmal gelegt hat, wird alles beim Alten bleiben, und die Mitglieder der israelischen “Verteidigungs”-Kräfte, die sich aus Protest gegen Netanjahus Pläne für die Justiz weigern, zum Training zu erscheinen, werden wieder die Palästinenser (und Syrer) bombardieren und dafür sorgen, dass der selbsternannte jüdische Staat eine Demokratie nur für seine jüdischen Bürger ist. Die 20 Prozent, die keine Juden sind, können ihren Status als Menschen zweiter Klasse mögen oder ihn ablehnen. Diese Demonstranten teilen die Verachtung der Regierung für Palästina und sein Volk.

Dennoch habe ich eine gewisse Bewunderung für die israelischen Bürger, die sich gegen das wehren, was sie als große Ungerechtigkeit empfinden. Wir können nur hoffen, dass sie sich nach dem Ende der Schlacht der Notlage ihrer palästinensischen Cousins im Westjordanland, in Jerusalem und im Gazastreifen zuwenden werden, denn das ist das moralisch richtige Handeln. Ich werde allerdings nicht den Atem anhalten. Übersetzt mit Deepl.com

