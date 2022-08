Israel macht letzten Vorstoß um Iran Gespräche mit US-Präsident Biden zu unterbinden

Die israelischen Regierungschefs Yair Lapid (R) und Benny Gantz (L) drängen US-Präsident Joe Biden zu einem möglichen Atomabkommen mit dem Iran. Gil Cohen-Magen UPI



Die israelische Führung macht letzten Vorstoß Gespräche mit dem US-Präsidenten Gespräche zu einem möglichen Atomabkommen mit dem Iran zu unterbinden.



Von Michael F. Brown



26. August 2022

Benny Gantz, der Verteidigungsminister eines Apartheidstaates, ist in Washington, um die Fortschritte der USA und der Europäischen Union bei der Wiederherstellung des Abkommens von 2015 über das zivile Atomprogramm des Iran zu vereiteln.

Die Trump-Administration ist 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen – auf Drängen Israels und der Israel-Lobby – und seither hat sich Washington geweigert, die Bedingungen des Abkommens wieder einzuhalten. Das könnte sich in naher Zukunft ändern.

Berichten zufolge erklärte Gantz Anfang dieser Woche, Israel werde “seine Handlungsfreiheit bei Bedarf aufrechterhalten” – eine Formulierung, die nur als Drohung mit Gewaltanwendung gegen den Iran verstanden werden kann, wie sie der regionale Hegemon seit Jahren im Verborgenen praktiziert.

Amerikanische Militärs im US-Zentralkommando in Florida hörten am Donnerstag Gantz’ kriegerische Botschaft.

Präsident Joe Biden hat jedoch Berichten zufolge einen sofortigen Anruf des israelischen Premierministers Yair Lapid zu diesem Thema abgelehnt. Dieses Gespräch wird nun voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Gantz soll am Freitag in Washington mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan zusammentreffen, nicht aber mit seinem amerikanischen Amtskollegen, dem Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Dies scheint eine nicht ganz so subtile Botschaft zu sein, dass der Präsident von Israel in dieser Angelegenheit genug gehört hat.

Die Mitglieder des Kongresses verfolgen die Entwicklungen aufmerksam und einige verschärfen ihre Rhetorik.

Diejenigen Politiker, die nicht boykottieren, haben Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister im März 2015, genau zugehört, als er – erfolglos – im Kongress versuchte, die Atomgespräche von Präsident Barack Obama mit dem Iran zu untergraben.

Diesmal werden einige die Tatsache ignorieren, dass der kriegerische Gantz 2019 damit geprahlt hat, für wie viele Tote er 2014 im Gazastreifen verantwortlich war – so wie er es auch 2021 und diesen Monat wieder tat.

Viele werden die gegen Palästinenser gerichtete Gewalt als einen Pluspunkt für ihn ansehen.

Nur wenige werden darüber nachdenken, ob ein Mann, der die verheerenden israelischen Zerstörungen im Gazastreifen anordnen und dann auf die leichte Schulter nehmen konnte, ein Mann ist, dem man folgen sollte, wenn es um den Iran geht.

In Wahlkampfspots prahlte Gantz vor drei Jahren damit, Teile des Gazastreifens “zurück in die Steinzeit” zu schicken.

Das ist ein Schicksal, das den Iran erwarten könnte, wenn sich einige im US-Kongress und in der israelischen Knesset durchsetzen.

In jüngster Zeit leitete Gantz die Razzien des israelischen Militärs gegen palästinensische Rechtsgruppen, die er im vergangenen Jahr fälschlicherweise als “terroristische Organisationen” bezeichnet hatte.

Auf den Vorwurf von Kriegsverbrechen reagierte er damit, dass er die Organisationen, die die Beweise sammelten, als “illegal” bezeichnete.



Doch selbst die CIA hat die israelischen Behauptungen gegen die palästinensischen Menschenrechtsgruppen nicht erhärtet.

Enge Beziehungen

Am Montag machte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, deutlich, wie eng die USA mit Israel bei den Verhandlungen zusammenarbeiten.

“Wir haben dies mit unseren israelischen Partnern vom ersten Tag an besprochen, seit dem Beginn dieses Prozesses in Wien im Frühjahr letzten Jahres und eigentlich schon davor.”

“Bei jedem Schritt des Prozesses waren wir mit unseren israelischen Partnern in Kontakt, um sie über den Stand der Dinge zu informieren und den Stand des iranischen Atomprogramms zu vergleichen”, so Price weiter. “Natürlich ist Israel, genau wie wir, sehr besorgt über den Stand des iranischen Atomprogramms”.

Dennoch deutete Naftali Bennett – bis vor kurzem Israels Premierminister – an, dass Israel einseitige Maßnahmen ergreifen könnte, falls es der Regierung Biden gelingen sollte, das von Donald Trump aufgekündigte Atomabkommen mit Obama wiederzubeleben.

Israel, so Bennett, “ist so oder so nicht an das Abkommen gebunden, unterliegt keinen Beschränkungen, die es auferlegen könnte, und wird handeln, um ein Voranschreiten des iranischen Atomprogramms zu verhindern”.

Bennett ist vermutlich ebenso wie Gantz zuversichtlich, dass eine solch eklatante Missachtung der Anliegen und Interessen seines Hauptsponsors die 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe, die die USA Israel jedes Jahr für die Bombardierung Syriens, des Libanon und des Gazastreifens zur Verfügung stellen, nicht gefährden würde.

Diese Hilfe wird von der Biden-Administration nicht in Frage gestellt werden. In Bezug auf den Iran gibt es jedoch mehr politisches Tageslicht als bei den palästinensischen Rechten.

Lapid, der seit kurzem in einem gestohlenen palästinensischen Haus wohnt, signalisierte in der vergangenen Woche in einer Diskussion mit dem scheidenden Abgeordneten Ted Deutch und dem US-Botschafter Tom Nides ebenfalls seine Ablehnung des Abkommens.

“In der gegenwärtigen Situation ist es an der Zeit, vom Tisch wegzugehen. Alles andere wäre eine Botschaft der Schwäche an den Iran”, sagte Lapid.

Nach Angaben von JNS, einer auf Israel und die jüdische Gemeinschaft ausgerichteten Publikation, soll der Premierminister Deutch, der demnächst das anti-palästinensische und anti-iranische American Jewish Committee leiten wird, gedrängt haben, Biden zu sagen, er solle die Verhandlungen abbrechen.

Der ehemalige israelische Premierminister Netanjahu wettert weiterhin gegen den Iran und ein Atomabkommen. Er hat das Abkommen als schrecklich bezeichnet, fälschlicherweise behauptet, dass es dem Iran ein Arsenal von Atombomben für den Einsatz gegen Israel verschafft, und angedeutet, dass er, sollte er als Premierminister zurückkehren, alles Notwendige tun wird, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erhalten.

Im Moment ist seine Plattform jedoch Fox News und nicht der US-Kongress, wie es 2015 der Fall war.

Ali Abunimah von der Electronic Intifada stellte im Januar 2020, kurz nach der Ermordung des ranghohen iranischen Generals Qasem Soleimani durch die USA, fest, dass “Israel unerbittlich auf den von Trump geführten Wirtschaftskrieg gedrängt hat, der darauf abzielt, den einfachen Menschen Leid zuzufügen und den Iran zum Zusammenbruch zu bringen.”

Biden hat zwar seine Wahlkampfversprechen in Bezug auf den Iran nur zögerlich eingelöst, ist aber Israels harter Haltung gegenüber dem Iran nicht so entgegenkommend gewesen wie Trump.

Nichtsdestotrotz hat Israel weiterhin iranische Wissenschaftler ermordet – etwas, das jedes Land als terroristische und kriegerische Handlung betrachten würde.

All dies geschieht natürlich, während Israel die Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrags ablehnt, weil er “fehlerhaft und heuchlerisch” sei.

Aber keine Heuchelei kann Israels ständige Angstmacherei und Aufwiegelung wegen nicht vorhandener Atomwaffen übertreffen, während Tel Aviv gleichzeitig über schätzungsweise 90 eigene Atomsprengköpfe verfügt.

Unilateralismus

Israelische Beamte machen zunehmend deutlich, dass sie bereit sind, die Verhandlungen mit den USA zu unterlaufen und den Iran einseitig anzugreifen, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen können.

Dies könnte ebenso verheerende Folgen haben wie der US-Krieg gegen den Irak im Jahr 2003.

Und nach Israels jüngstem Angriff auf den Gazastreifen hat Gantz deutlich gemacht, dass Israel nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Iran zuerst angreifen wird.

“In Zukunft werden wir, wenn nötig, Präventivschläge durchführen, um die Bürger Israels, seine Souveränität und seine Infrastruktur zu schützen. Das gilt für alle Fronten, von Teheran bis Khan Younis”, erklärte Gantz.

Dies birgt die Gefahr einer schwerwiegenden militärischen Fehleinschätzung und katastrophaler Folgen für die Region.

Israels politisierte Geheimdienstinformationen über palästinensische Menschenrechtsgruppen lassen befürchten, dass seine Informationen über den Iran ebenso schlecht sein werden.

Gantz seinerseits scheint geneigt zu sein, von einer tödlichen Begegnung zur nächsten zu taumeln.

Wenn die USA ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnen oder auch nur kurz davor stehen, sollten amerikanische Beamte in erhöhter Alarmbereitschaft sein, denn Israel könnte versuchen, die Vereinbarung mit einem Angriff auf den Iran zu vereiteln und sich dabei auf verdächtige Informationen berufen. Übersetzt mit Deepl.com

