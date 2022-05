Israel, das jedes Jahr Hunderte von Palästinensern erschießt, setzt routinemäßig Reporter und Fotografen auf seine Abschussliste..

Die israelische Hinrichtung von Shireen Abu Akleh

Von Chris Hedges

ScheerPost.com

17. Mai 2022

Shireen Abu Akleh, die Al Jazeera-Reporterin mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Berichterstattung über bewaffnete Konflikte, kannte das Prozedere. Sie und andere Reporter hielten sich am vergangenen Mittwoch im Freien auf, deutlich sichtbar für israelische Scharfschützen, die sich in einem Gebäude in etwa 650 Fuß Entfernung aufhielten. Auf ihrer Splitterschutzweste und ihrem Helm prangte das Wort “PRESSE”.

Es wurden drei Schüsse in ihre Richtung abgegeben. Die zweite Kugel traf den Al Jazeera-Produzenten Ali al-Samoudi in den Rücken. Der dritte Schuss, so erinnerte sich al-Samoudi, traf Abu Akleh im Gesicht unter dem Rand ihres Helms.

Es gab einige Sekunden, in denen der israelische Scharfschütze das Profil von Abu Akleh, eines der bekanntesten Gesichter im Nahen Osten, in seinem Zielfernrohr sah. Das 5,56-mm-Geschoss aus der M-16, das so konstruiert ist, dass es sich beim Aufprall überschlägt, hätte den größten Teil von Abu Aklehs Kopf ausradiert.

Die Genauigkeit der M-16, insbesondere der M16A4, die mit dem Advanced Combat Optical Gunsight (ACOG), einem prismatischen Zielfernrohr, ausgestattet ist, ist sehr hoch. Bei den Kämpfen in Falludscha wurden so viele tote Aufständische mit Kopfwunden gefunden, dass Beobachter zunächst dachten, sie seien hingerichtet worden. Die Kugel, die Abu Akleh tötete, wurde geschickt zwischen der sehr schmalen Öffnung zwischen ihrem Helm und dem Kragen ihrer kugelsicheren Weste platziert.

Ich habe an Kämpfen teilgenommen, auch an Zusammenstößen zwischen israelischen und palästinensischen Streitkräften. Scharfschützen sind auf einem Schlachtfeld gefürchtet, weil jeder Schuss kalkuliert ist.

Die Hinrichtung von Abu Akleh war kein Unfall. Sie wurde gezielt ausgeschaltet. Ob diese Tötung von den befehlshabenden Offizieren angeordnet wurde oder ob es die Laune eines israelischen Scharfschützen war, kann ich nicht beantworten. Die Israelis erschießen so viele Palästinenser ungestraft, dass ich vermute, dass der Scharfschütze wusste, dass er Abu Akleh töten konnte, ohne mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen zu müssen.

Der Schuss, so Al Jazeera in einer Erklärung, war “ein eklatanter Mord, der gegen internationale Gesetze und Normen verstößt”. Abu Akleh sei “kaltblütig ermordet” worden, so der Sender weiter.

Abu Akleh, 51 Jahre alt und palästinensische Amerikanerin, war eine wohlbekannte und vertraute Erscheinung auf den Fernsehbildschirmen in der gesamten Region, die für ihren Mut und ihre Integrität verehrt und für ihre sorgfältige und sensible Berichterstattung über die Feinheiten des täglichen Lebens unter der Besatzung geliebt wurde.

Ihre Berichte aus den besetzten Gebieten widerlegten regelmäßig die israelische Berichterstattung und deckten israelische Missbräuche und Verbrechen auf, was sie zum Schreckgespenst der israelischen Regierung machte. Für junge Palästinenserinnen war sie eine Heldin, wie Dalia Hatuqa, eine palästinensisch-amerikanische Journalistin und Freundin von Abu Akleh, gegenüber der New York Times berichtete.

“Ich kenne viele Mädchen, die damit aufgewachsen sind, vor einem Spiegel zu stehen, ihre Haarbürste in die Hand zu nehmen und so zu tun, als wären sie Shireen”, sagte Hatuqa der Zeitung. “Das zeigt, wie nachhaltig und wichtig ihre Präsenz war.

“Ich habe den Journalismus gewählt, um den Menschen nahe zu sein”, sagte Abu Akleh in einem Clip, den Al Jazeera nach ihrer Ermordung veröffentlichte. “Es mag nicht einfach sein, die Realität zu verändern, aber zumindest konnte ich ihre Stimme in die Welt tragen.”

In einem Interview mit dem palästinensischen Fernsehsender An-Najah NBC aus dem Jahr 2017 wurde sie gefragt, ob sie sich Sorgen mache, erschossen zu werden.

“Natürlich habe ich Angst”, sagte sie.

“In einem bestimmten Moment vergisst man diese Angst. Wir werfen uns nicht in den Tod. Wir gehen hin und versuchen herauszufinden, wo wir stehen können und wie wir das Team mit mir schützen können, bevor ich darüber nachdenke, wie ich auf die Leinwand gehe und was ich sagen werde.”

An ihrer Beerdigung nahmen Tausende Trauernde teil, es war die größte Trauerfeier in Jerusalem seit dem Tod des Palästinenserführers Faisal Husseini im Jahr 2002. Die israelische Polizei in voller Montur störte die Prozession, beschlagnahmte palästinensische Fahnen und riss sie herunter. Die Polizei feuerte Betäubungsgranaten ab und stieß, schlug und prügelte auf Trauernde und Sargträger ein, so dass diese den Halt am Sarg verloren. Tausende skandierten: “Wir opfern unsere Seele und unser Blut für dich, Shireen”.

Tägliche Demütigung