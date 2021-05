Die israelische Lüge über Gaza

Von Noa Landau

24.05.2021″Israel hat sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen”, ist der Hasbara-Slogan, den die Vorsitzende der Arbeitspartei, Merav Michaeli, in einem der vielen Interviews, die sie in den Tagen der Kämpfe den internationalen Medien gab, der Welt verkaufen wollte. Diesen Schlag bezeichnete sie in einer Presseerklärung als “Patriotismus”, als Teil des nie endenden Bedürfnisses der israelischen Linken, der Rechten ihre brennende Loyalität zum Land zu beweisen.

Israel mag seine militärischen Einrichtungen und Siedlungen im August 2005 aus dem Gazastreifen evakuiert haben, aber man kann keineswegs sagen, dass es sich “vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat.” Seitdem kontrolliert sie weiterhin den Zugang zum und vom Gazastreifen, in der Luft, auf dem Seeweg und zu Lande, sowie Aspekte der Bevölkerungsregistrierung, die auch den Rafah-Übergang betreffen. Dies steht neben der Wirtschaftsbehörde, der Kontrolle von Bau und Entwicklung und vielem mehr.

Israel ist in fast allen Aspekten des Lebens präsent, soweit es die Bewohner des Gazastreifens betrifft, einschließlich der Erlaubnis, Kleidung mit Tarnmuster oder Wanderschuhe zu tragen (definiert als “Dual-Use-Güter”, die für militärische Zwecke verwendet werden können). Selbst ausländische Journalisten (und natürlich Israelis) dürfen nicht nach Belieben über das berichten, was dort vor sich geht. Das liegt an der Chuzpe, die behauptet, es sei für ihre eigene Sicherheit. Als ob Kriegsberichterstatter für die führenden Medien der Welt nicht reif genug wären, solche Entscheidungen selbst zu treffen.

Die Behauptung, Israel habe sich aus Gaza zurückgezogen, ist also zumindest trügerisch; in der Praxis ist sie näher an einer Lüge.

Genau das ist das Problem: An den Tagen, an denen keine Raketen aus Gaza und speziell auf Tel Aviv abgefeuert werden, ist die große Mehrheit der Israelis, einschließlich der zionistischen Linken wie Michaeli, überzeugt, dass alles wunderbar ist. Die Gazaner mögen sehr arm und frustriert sein, aber das ist nur wegen der Hamas. Schließlich sind wir während des Rückzugs dorthin gegangen, stimmt sogar Michaeli zu, was wollen sie also?

Israel liefert gerade in diesen Tagen ein lebendes Beispiel dafür. Die meisten Israelis sind davon überzeugt, dass der Waffenstillstand die Situation wieder in den vorherigen Zustand versetzt hat: Wir sind hier und sie sind dort, und es ist vorbei. Aber in der Praxis sind seit dem Waffenstillstand die Grenzübergänge von und nach Gaza für Waren und Menschen geschlossen worden. Ein Verteidigungsbeamter, der den Walla-Journalisten Amir Buhbut am Sonntag informierte, gab diese erstaunliche Erklärung ab: “Jede Bitte um den Transport von Lebensmitteln, der Leichen von Palästinensern, die in israelischen Krankenhäusern gestorben sind, und von Zivilisten, die nach Gaza zurückkehren wollen, wird rundweg abgelehnt.”

Warum wird eine Bitte um die Übergabe von Lebensmitteln, ein in jeder Hinsicht humanitäres Gut, nach dem Waffenstillstand kurzerhand abgelehnt? Der Grund wurde anfangs nicht genannt, nicht einmal den Dutzenden ausländischer Journalisten, die am Sonntag darauf warteten, in den Gazastreifen zu gelangen, aber er wurde am Ende von Verteidigungsminister Benny Gantz genannt, als er verkündete, dass der Gazastreifen auf einem grundlegenden humanitären Niveau” bleiben wird und dass jede zusätzliche Hilfe von einer Lösung der Frage der israelischen Gefangenen und Vermissten abhängen würde.

Was genau ist das grundlegende humanitäre Niveau? Hat jemand Details genannt? Gehören Lebensmittel oder die Möglichkeit, Kranke zu verlegen, nicht in diese Kategorie? Trotz der Erklärungen des Verteidigungsestablishments am Montagmorgen, die nach internationalem Druck abgegeben wurden, dass Israel die Bewegung von medizinischer Ausrüstung der UN und die Einreise von Entwicklungshelfern und Journalisten erlauben würde, war es zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels Organisationen wie den Ärzten für Menschenrechte immer noch verboten, medizinische Ausrüstung nach Gaza zu bringen.

Die Erklärungen und Briefings sind klar: Israel hat sich wieder einmal entschieden, kollektive Bestrafung auf Gaza anzuwenden. Dies ist die Antwort auf eine Kampagne der Familien der Gefallenen und Vermissten. Ab sofort ist nicht mehr klar, was genau unter unsere Gnade fallen darf und was nicht. Wieder einmal sind zwei Millionen Menschen Gefangene. Und wenn die Situation wieder explodiert, wird Michaeli, zusammen mit dem Rest der Israelis, eine Augenbraue hochziehen und sagen: Aber Israel ist nicht mehr da. Übersetzt mit Deepl.com