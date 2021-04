Die israelischen Siedlungen könnten auf die Selbstzerstörung zusteuern, und das hat nichts mit der Besatzung zu tun

Von Meirav Moran

15.04 2021

Das Siedlungswesen ist in Schwierigkeiten, sagt ein in Deutschland geborener Architekt, der sich in Israel verliebte, zum Judentum konvertierte und jetzt in der Westbank lebt. Aber die Probleme haben nichts mit der Politik zu tun

Ulrich Jacov Becker blickt auf den Siedlungsbetrieb im Westjordanland um ihn herum und ist entsetzt über das, was er sieht. Große Autobahnen werden gepflastert, Tunnel werden gegraben, immer mehr Wohneinheiten entstehen in den Siedlungen auf den Hügeln, deren Zahl ständig wächst. Er ist sich sicher, dass das alles ein historischer Fehler ist, ein Desaster mit langfristigen Folgen.

Linke können sich mit Beckers Verzweiflung identifizieren, aber sie sind auf einer anderen Wellenlänge, denn das Problem, das er sieht, hat nichts mit der Besatzung oder zukünftigen politischen Regelungen zu tun, die den israelisch-palästinensischen Konflikt lösen sollen. Diese Themen stören ihn nicht. Becker, ein in Deutschland geborener Architekt und Stadtplaner, der aus ideologischen, ja spirituellen Gründen in die Siedlung Tekoa gezogen ist, geht es um etwas ganz anderes: Das Siedlungsprojekt liegt ihm am Herzen, und er fürchtet um seine Zukunft. Seiner Ansicht nach werden bei der Planung und dem Bau der Siedlungen (und des Straßennetzes, das sie verbindet) schreckliche Fehler gemacht, die das ganze Unternehmen zunichte machen könnten.

“Wir denken, dass wir in Judäa und Samaria die Herrlichkeit des alten Heiligen Landes wiederherstellen, aber das ist falsch”, sagt Becker. “Es gab hier die Möglichkeit, aus den Fehlern der Neueinwanderer-Städte der 1950er Jahre zu lernen und Siedlungen zu bauen, die Juden an ihr Land binden würden. Aber was hier gebaut wird, sind keine Städte und Dörfer, die das jüdische Volk für weitere 500 Jahre in seinem Land halten werden; es ist eine Reihe von kranken, wurzellosen Vorstädten im amerikanischen Stil. Sie sind gekommen, um das Erbe anzutreten, aber anstatt das Land wirklich zu bebauen und von ihm aufgebaut zu werden, zählen die Leute nur, wie viele Wohneinheiten auf der nächsten Hügelkuppe gebaut werden.”

Insgesamt seien die Siedlungen geprägt von “Entfremdung, einer Epidemie von Fettleibigkeit, Langeweile und Trostlosigkeit, täglichen Staus auf dem Weg zur Arbeit, Luftverschmutzung und hohen Lebenshaltungskosten”, stellt er fest. Die Schreie einer Frau, die ermordet wird, erreichen ihre Nachbarn nicht, gelangweilte Jugendliche suchen anderswo nach etwas, das sie interessiert, und wenden sich von den Geboten ab und von der Religion ab. Die Älteren ziehen in die Städte, um zu altern, und verlassen die Häuser, die sie als junge Idealisten gebaut haben. So zerstören wir mit unseren eigenen Händen das Siedlungsunternehmen im Großraum Israel.”

—

Beckers Sicht auf die Siedlungssituation ist untrennbar mit seiner eigenen, unkonventionellen Lebensgeschichte verbunden. Der heute 38-Jährige wurde als Sohn einer nichtjüdischen, atheistischen Familie in dem kleinen Fischerort Warnemünde an der Ostsee, 250 Kilometer nördlich von Berlin, geboren. Er war ein kleines Kind im kommunistischen Ostdeutschland, ohne jegliche Verbindung zum Judentum, zu Israel oder den Siedlungen.

Mit 18, ein Jahrzehnt nach dem Fall der Berliner Mauer und vor der Einberufung zur Bundeswehr, wählte er die Option des Zivildienstes – Sozial- und Gemeinwesenarbeit in einem fremden Land zu leisten. Er hatte gehofft, nach Frankreich oder Portugal zu kommen, aber er war nicht christlich genug für die Freiwilligenorganisationen in diesen Ländern. Stattdessen fand er sich in Israel wieder. Er lebte ein Jahr lang im Land und arbeitete als Freiwilliger in einem Zentrum für Menschen mit Behinderungen in Kiryat Ono, in der Nähe von Tel Aviv.

Die israelische Kultur war ein Schock für ihn, aber auf eine gute Art. “Die direkte, fürsorgliche Herangehensweise hat mich verblüfft und angezogen”, sagt er und erinnert sich an einen Vorfall, bei dem der Fahrer eines Sammeltaxis darauf bestand, ihn mitzunehmen, obwohl er nicht bezahlen konnte. “Ich war überwältigt – das hätte in Deutschland nie passieren können. Ich dachte, dass ich möchte, dass meine Kinder in einem Land leben, in dem Fremde einander wie eine Familie behandeln.”

Die Siedlung Efrat.

Die Siedlung von Efrat. Credit: Daniel Tchetchik

Zurück in Deutschland, studierte er in Berlin Philosophie und Altgriechisch und begann dann auch, den Schabbat zu beobachten (eine “geniale Erfindung”). Anti-Israel-Artikel in der deutschen Presse spornten ihn an, in einer lokalen Pro-Israel-Organisation aktiv zu werden und Israel wieder zu besuchen. Auf einer Reise lernte er Oshrat kennen, eine israelische Frau aus dem Zentrum des Landes.

Die Verbindung zwischen den beiden wurde ernst, und Becker konvertierte zum Judentum, zum Leidwesen seiner Mutter. “Sie wäre genauso enttäuscht gewesen, wenn ich Muslim oder Christ geworden wäre”, sagt er. “Für meine Mutter bleibt die Religion ein Opium für die Massen.”