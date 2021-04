Die jüdische Gemeinschaft exkommuniziert Juden, die die palästinensische Freiheit unterstützen Von Philip Weiss

Willkommen in der jüdisch-zionistischen Inquisition. Ich weiß wovon Philip Weiss spricht!

Bild: Reform Jewish leader Rick Jacobs speaking to Jewish Voice for Peace members at the Presbyterian convention in 2014 during debate over divestment. Photo: Christopher Hazou via @Lizaveta9 on twitter.

The Jewish community excommunicates Jews who support Palestinian freedom – Mondoweiss When you are Jewish and come out as an anti-Zionist, you get excommunicated. That is how the Jewish community works to support Israel. The Jewish community says directly, You may choose your community or what you call your sense of ethics.

Die jüdische Gemeinschaft exkommuniziert Juden, die die palästinensische Freiheit unterstützen

Wenn Sie jüdisch sind und sich als Antizionist outen, werden Sie exkommuniziert. Das ist die Art und Weise, wie die jüdische Gemeinschaft arbeitet, um Israel zu unterstützen. Die jüdische Gemeinschaft sagt direkt: Du kannst deine Gemeinschaft wählen oder das, was du deinen Sinn für Ethik nennst. Und wenn du darauf bestehst, vergiss deine Gemeinschaft, denn das jüdische Leben, wie wir es kennen, ist verpflichtet, Israel zu unterstützen, die wunderbare Errungenschaft des jüdischen Volkes im 20.

Als Optimist erkläre ich immer wieder, dass dieses “Herem” – oder Verbot – aufgeweicht wird. Dass junge Juden, die an Gerechtigkeit glauben, langsam die Gemeinschaft übernehmen und ein Apartheidstaat nicht mehr zu verteidigen ist. Aber ich bin innerhalb der antizionistischen Blase, nicht in der Gemeinde, und ein Interview, das letzte Woche veröffentlicht wurde, lässt mich innehalten. Es ist mit einer Freundin, Rabbinerin Alissa Wise, die vor kurzem als stellvertretende Direktorin der Jüdischen Stimme für den Frieden zurückgetreten ist. Wise hat eine große Rolle dabei gespielt, diese Organisation zu einer politischen Kraft zu machen, als eine offen antizionistische Organisation, die BDS unterstützt.

Rabbi Alissa Wise, als sie bei der JVP war

In dem Interview sagt Wise mit vielen Worten: “Ich habe genug für jetzt. Ich habe 20 Jahre lang gegen meine Gemeinde gekämpft und jetzt werde ich ein Mitglied dieser Gemeinde sein und eine weniger politische Rolle einnehmen, um meiner Kinder willen, die jüdisch sind.

Das Interview wurde im Newsletter Jewish Currents veröffentlicht. Redakteurin Arielle Angel wandte sich an Wise wegen einer Rede, die Wise am 12. März in ihrer rekonstruktivistischen Synagoge in West Philadelphia hielt, um ihren Austritt aus der JVP zu feiern. Wise sprach von dem Stolz, einen antizionistischen Block unter den amerikanischen Juden aufzubauen. “Unsere Zahlen sind im letzten Jahrzehnt explodiert.”

Aber diese Errungenschaft kam zu einem “unerträglichen” persönlichen Preis, sagte Wise, der Entfremdung von ihrer Familie und Gemeinschaft. Wise hat starke familiäre Verbindungen zum organisierten Judentum, und ihr erster Schock kam 2002, als ihre Bemühungen, eine Gruppe israelischer Wehrdienstverweigerer in die USA zu bringen, von jeder “liberalen” Brooklyner Synagoge, in die sie ging, abgelehnt wurde.

Es war wirklich schmerzhaft, so deutlich zu sehen, wie verschlossen die jüdische Gemeinde war, in der ich aufgewachsen war. Sicher, im Nachhinein betrachtet war ich total naiv, aber ich erinnere mich, dass ich mich wirklich niedergeschmettert fühlte, dass die Gemeinde, die mich das Judentum gelehrt hat, die mich dazu gebracht hat zu verstehen, dass ich eine Verantwortung habe, an der Seite der Palästinenser zu stehen, sich weigern würde, die Stimmen junger jüdischer Israelis zu hören, weil sie die Besatzung herausfordern.

Wise entwickelte eine “harte Haut” unter dem Hagel von Hassbriefen, aber sie fürchtet die spirituellen Konsequenzen.

Der glühendste Hass gegen mich kommt aus der jüdischen Gemeinschaft. Er hat sich zwischen mich und meine Familie gestellt. In den letzten zehn Jahren habe ich regelmäßig Morddrohungen, sexuell bedrohliche E-Mails, Sprachnachrichten und sogar Briefe erhalten, die mir nach Hause geliefert wurden. Mir wurde untersagt, nach Israel zu reisen. Ich wurde fast aus der Rabbinerschule geworfen. Ich bin öfter als ich zählen kann als Kapo bezeichnet worden. Ich habe ein dickes Fell entwickelt. Das muss man auch, wenn man diese Arbeit weiter machen will.

Ich habe immer behauptet, dass es nicht einsickert. Aber ist es das? Tut es das?…

Sie kam zu dem Schluss, dass es tatsächlich verletzend war, auf dem Gefühl herumzureiten, von der Gemeinschaft mit Füßen getreten zu werden. Es hinderte sie daran, ihre “volle Kraft” zu erlangen.

Ich denke, ich war nachlässig, als ich mich um diese Gefühle für mich selbst kümmerte, und ich denke, das ist ein Teil davon, wie ich nach 10 Jahren eine Pause brauchte, obwohl ich mir ehrlich gesagt vorgestellt hatte, bei der JVP zu bleiben, bis die JVP nicht mehr gebraucht wurde.

Wir wollen unsere Haut nicht so hart werden lassen, dass wir den Schmerz, der da ist, nicht erkennen. Lasst uns unseren Schmerz fühlen UND unsere Kraft spüren…

Arielle Angel hat Wise dann in einem Q-and-A herausgeholt. Und meine Interpretation von Wise’s Kommentaren ist: Jüdischsein ist ein Kernwert, und sie möchte nicht in einem oppositionellen Rahmen sein, um ihren Kindern zu ermöglichen, mit einer gesunden Beziehung zum Jüdischsein und zum Leben aufzuwachsen.

Einige Auszüge. Wise sagt, dass wir uns in einer “geschlossenen” Periode der jüdischen Geschichte befinden, die sich nicht so sehr von der insularen Intoleranz der religiösen Juden in den osteuropäischen Ghettos vor der Aufklärung unterscheidet.

“Wir befinden uns wieder in einer geschlossenen Periode, wegen der hegemonialen Macht des Zionismus in der jüdischen Gemeinschaft. Die Vision, die ich habe, ist eine der Offenheit.”

Aber sie kann diese Offenheit nicht persönlich herbeiführen. Die Ausgrenzungen haben sie gezeichnet, vor allem als sie nicht in ein Flugzeug nach Israel und Palästina steigen durfte.

“Das war der Anfang vom Ende für mich … Ich hatte wirklich das Gefühl, dass auf mir herumgetrampelt wurde. Ich erreichte einen Punkt, an dem meine dicke Haut nicht mehr schützend, sondern ätzend wirkte. Es gibt nur so viel, von dem man sich wieder erholen kann. Ich verlasse die Palästinenserrechtsbewegung nicht, aber ich achte darauf, wo ich emotional stehe und wie sich das auf meine Fähigkeit auswirkt, diese Organisation zu leiten….

Wise erkannte, dass die Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde für sie zentral ist.

Die Zukunft des Judentums und des Jüdischseins ist immer noch wichtig für mich und das Herzstück meines Lebens.

Mein Kind ist in der zweiten Klasse, und sie war letzte Woche in ihrer Tora-Schulklasse am Zoom… Die Lehrerin führte das Konzept von l’dor v’dor, von Generation zu Generation, ein, weil sie mit einem Ältesten sprechen würden. Sie fragte die Klasse: “Was wollt ihr an die nächste Generation weitergeben?” – was eine sehr zärtliche Sache ist, um Achtjährige zu fragen. Ein kleines Mädchen sagte: “Ich möchte das Jüdischsein weitergeben.” Ich fing im Nebenzimmer an zu weinen, denn das ist es, was ich will. Ich habe diese heilige, intime Verantwortung, das Judentum in meinem Leben weiterzugeben…

Wise sagt, sie habe 20 Jahre lang ihren Kopf gegen die Wand geschlagen und versucht, die jüdische Gemeinschaft dazu zu bringen, ihre Ansichten über Palästina zu ändern, und es hat funktioniert. “Jetzt gibt es überall in der Rabbinerschule antizionistische Juden!”

Aber die politische Herangehensweise kann erdrückend sein, zum Beispiel wenn jeder Tora-Teil antizionistisch interpretiert werden muss. Das ist ein Grund, warum sie die JVP verlässt.

“Ich habe deutlich gespürt, wie meine Beziehung zum Judentum die Beziehung meiner Kinder zum Judentum kompromittieren würde, und das wollte ich nicht zulassen.”

Alissa Wise stellt sich eine offene jüdische Gemeinschaft vor, in der nicht jeder dafür verurteilt wird, Zionist oder Antizionist zu sein.

Ein Prinzip, das ich [den JVP-Mitarbeitern] gegenüber betonte, war Pluralismus: Egal, wie sehr wir einen Tora-Text oder einen Feiertagszyklus oder ein historisches Ereignis auf eine Weise interpretieren wollen, die die Menschen in Solidarität mit den Palästinensern bringt, wir müssen Raum für andere Wege lassen, jüdisch zu sein. Natürlich möchte ich nicht, dass es in Israel Apartheid gibt. Ich will nicht, dass die Palästinenser unter Besatzung leben. Aber das ist etwas anderes als die Art, wie wir unser jüdisches kulturelles und spirituelles Leben leben. Unsere Vision ist nicht, dass jeder antizionistisch ist, oder dass dies das Herzstück des jüdischen Lebens ist. Es muss mehr sein als nur ein Ausdruck einer bestimmten Politik.

Und sie glaubt, dass ihre nächste Aufgabe im jüdischen Leben liegen wird.

Ich habe mich entschieden, mein Leben dem jüdischen Volk zu widmen, und ich werde das weiterverfolgen und darauf vertrauen, dass die Arbeit, an der ich beteiligt war, genug Raum für ein anderes jüdisches Zuhause für mich geschaffen hat.

Ich respektiere die Entscheidungen von Wise. Ich mag Pluralismus, ich bin kein Lackmustest-Mensch. Aber nachdem ich diese Arbeit nun schon seit einiger Zeit mache und denselben Beschimpfungen und Ausgrenzungen ausgesetzt bin, mit demselben anfänglichen emotionalen Schock, den Wise erlebt hat, habe ich meine Romantik über die jüdische Gemeinde verloren. Sie hat eine klare Entscheidung getroffen, uns zu kündigen. Und ich habe auch meine Wahl getroffen: Wenn Exkommunikation der Preis für die Unterstützung der Rechte der Palästinenser ist, dann soll sie kommen. Und in dem Ausmaß, in dem Jüdischsein für mich wichtig ist, was es immer noch ist, bin ich stolz darauf, eine jüdische Gemeinschaft von Freunden zu haben, die ausgeschlossen ist.

Wise’s Wort “hegemonial” ist hilfreich. Ebenso wie ihr Eingeständnis, dass ihre eigene Familie gespalten ist. Die offizielle jüdische Gemeinschaft hat in den letzten Jahren immer wieder entschieden, dass sie die Reihen um den Zionismus schließen und die erstaunliche historische Einheit der Juden aufbieten wird, um die Orthodoxie im Angesicht der Apartheid durchzusetzen. “[S]tudien haben festgestellt, dass die überwältigende Mehrheit der britischen Juden Israel unterstützt”, sagt eine britisch-jüdische Gruppe bei der Durchsetzung dieser Linie. Antizionistische Juden sind “so tief gegen jüdische Interessen eingestellt wie viele der Feinde unserer Gemeinschaft”, sagte ein führender zionistischer Schriftsteller zu einer führenden liberalen jüdischen Institution in NY. Ein anderer führender zionistischer Schriftsteller sagte, dass 97 Prozent der Juden weltweit den Zionismus unterstützen und dass antizionistische Juden so marginal sind wie Schwarze, die für Trump gestimmt haben.

Die Linie hier ist klar. Wenn Sie BDS unterstützen, das sich gegen Israel richtet, sind Sie nicht willkommen. Wir werden Sie nicht in die Synagoge oder gar zur J Street-Konferenz einladen. Wir werden sagen, dass Sie antisemitisch sind, oder “Sie haben jüdische Eltern” (wie der ehemalige israelische Gefängniswärter Jeffrey Goldberg einst das Gesetz festlegte, um mich und andere zurechtzuweisen).

Die junge jüdische Gruppe IfNotNow ist noch auf der Seite der Gemeinde. Sie ist vorsichtig in ihrer Kritik an Israel; sie nimmt keine antizionistische Position ein. Deshalb ist sie weiterhin in der jüdischen Gemeinde willkommen. Auch wenn die US-Kampagne für palästinensische Rechte sie drängt, weiter zu gehen, hat sie es noch nicht getan, vermutlich weil sie ihre gemeinschaftliche Position schätzt. Jewish Currents befindet sich in einer ähnlichen Position. In diesem Interview merkt Angel an, dass die Angriffe aus der jüdischen Gemeinschaft auf den neuen investigativen Fonds der Publikation, der den Einfluss der Israel-Lobby innerhalb der jüdischen Institutionen in den USA untersuchen soll, “anstrengend” und “demoralisierend” gewesen seien. Ich nehme an, dass sowohl IfNotNow als auch Jewish Currents sich weiter nach links bewegen werden.

Die Jüdische Stimme für den Frieden ist führend gewesen, und über die Linie hinaus. Sie unterstützt BDS. Sie ist in der jüdischen Gemeinschaft nicht willkommen, außer bei Außenseiter-Gemeinden, weil sie auf der Wahrheit über Israel und Palästina besteht: eine Geschichte der Unterdrückung. Alles andere ist nur ein Kommentar. Übersetzt mit Deepl.com

