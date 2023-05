Auch dieser Artikel gilt ebenso für Deutschland! Evelyn Hecht-Galinski

Attacks on Roger Waters make a mockery of the fight against antisemitism Recently, officials in the fascistic, openly Jewish supremacist, Israeli government attacked famed rockstar Roger Waters’ performance in Berlin. Israel’s anti-Palestinian agents in many countries amplified the embarrassing frenzy, which claimed Waters was anti-Jewish for posting Anne Frank’s name on a big screen alongside murdered Palestinian journalist Shireen Abu Akleh.

Roger Waters bei der Aufführung des Pink-Floyd-Albums “The Wall” im Jahr 2011. Als Teil dieser Performance kleidet er sich routinemäßig in faschistische Kleidung als politischer Kommentar. (Foto: Flickr/ youngrobv)

Angriffe auf Roger Waters sind eine Verhöhnung des Kampfes gegen Antisemitismus

Die jüngsten Angriffe gegen Roger Waters sind das jüngste Beispiel dafür, dass falsche Anschuldigungen des Antisemitismus als Waffe zur Verteidigung der israelischen Apartheid eingesetzt werden.



Von Yves Engler

29. Mai 2023

Roger Waters bei der Aufführung des Pink-Floyd-Albums “The Wall” im Jahr 2011. Als Teil dieser Performance kleidet er sich routinemäßig in faschistische Kleidung als politischer Kommentar. (Foto: Flickr/ youngrobv)

Kürzlich griffen Beamte der faschistischen, offen jüdisch-feindlichen israelischen Regierung den Auftritt des berühmten Rockstars Roger Waters in Berlin an. Israels antipalästinensische Agenten in vielen Ländern verstärkten die peinliche Aufregung, in der behauptet wurde, Waters sei antijüdisch, weil er den Namen von Anne Frank neben der ermordeten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh auf einer Leinwand gezeigt habe. Selbst wenn Waters’ Show einfach nur die beiden Namen gegenübergestellt hätte, wäre das nicht unangemessen gewesen, aber tatsächlich blitzten während des Auftritts die Namen von etwa einem Dutzend Personen auf der Leinwand auf, die von Sicherheitskräften getötet wurden, wie George Floyd in den USA.

Das zweite Element in ihrer zynischen Raserei war die Beschwerde, dass Waters faschistische, SS-ähnliche Kleidung trug. Waters hat jedoch seit vier Jahrzehnten Variationen dieses antifaschistischen, antinazistischen Sketches aufgeführt, wie das obige Foto beweist.

Schließlich wurde behauptet, bei der Aufführung sei ein Schwein mit einem Davidstern zu sehen gewesen, was eine glatte Erfindung war. In einer Erklärung hat Waters darauf reagiert:

“Mein jüngster Auftritt in Berlin hat böswillige Angriffe von denen auf sich gezogen, die mich verleumden und zum Schweigen bringen wollen, weil sie mit meinen politischen Ansichten und moralischen Prinzipien nicht einverstanden sind. Die Elemente meines Auftritts, die in Frage gestellt wurden, sind ganz klar ein Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Bigotterie in all ihren Formen. Der Versuch, diese Elemente als etwas anderes darzustellen, ist unaufrichtig und politisch motiviert. Die Darstellung eines verstörten faschistischen Demagogen ist seit Pink Floyds “The Wall” von 1980 ein Merkmal meiner Shows.

“Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich gegen Autoritarismus und Unterdrückung auszusprechen, wo immer ich sie sehe. Als ich nach dem Krieg ein Kind war, wurde in unserem Haus oft der Name Anne Frank genannt, sie wurde zu einer ständigen Erinnerung daran, was passiert, wenn der Faschismus unkontrolliert bleibt. Meine Eltern kämpften im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis, wobei mein Vater den höchsten Preis zahlte. Unabhängig von den Folgen der Angriffe auf mich werde ich auch weiterhin das Unrecht und all diejenigen, die es begehen, verurteilen.

Nach den israelischen Beamten verstärkten auch Kanadas Apartheid-Lobbyisten die Antisemitismus-Panik. Justin Trudeaus Sonderbeauftragter für die Bekämpfung des Antisemitismus, Irwin Cotler, die liberale Abgeordnete Ya’ara Saks, der ehemalige Leiter des Canadian Jewish Congress, Bernie Farber, und der ehemalige Abgeordnete Michael Leavitt riefen auf Twitter nach Antisemitismus. Auch die Freunde des Simon-Wiesenthal-Zentrums, Honest Reporting Canada und das Zentrum für Israel und jüdische Angelegenheiten twitterten: “Wir sind angewidert von Roger Waters’ gestrigem Verhalten bei einem Berliner Konzert. Es ist schlimm genug, ungenaue Parallelen zu Anne Frank zu ziehen (besonders in Berlin), aber auch noch als SS-Nazi verkleidet auf der Bühne zu stehen? Das ist unverhohlener Antisemitismus.”

Die vorgetäuschte Empörung ist kaum mehr als eine zynische Verleumdung einer prominenten Persönlichkeit, die sich weigert, bei der Unterstützung der Palästinenser nachzugeben. Es ist ihnen nicht gelungen, Waters’ jüngstes Konzert in Frankfurt zu verhindern, und trotz der ständigen Angriffe gibt er weiterhin hochpolitische Konzerte in großen Konzertsälen auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es Bestrebungen, seine kommenden Konzerte abzusagen, und die deutsche Polizei hat wegen der Nazi-Uniform, die er beim Konzert in Berlin trug, ein Ermittlungsverfahren gegen Waters eingeleitet.

Roger Waters reagiert auf Vorwürfe des Antisemitismus während seines Konzerts in Frankfurt am 28. Mai 2023. Zuvor hatte ein Demonstrant, der eine israelische Flagge trug, die Bühne gestürmt.

Die Angriffe gegen Waters sind das jüngste Beispiel für die endlose Bewaffnung des Antisemitismus durch israelische Nationalisten. Im schlimmsten Fall wurde der linke britische Labour-Parteichef Jeremy Corbyn destabilisiert, wie Asa Winstanley in seinem kürzlich erschienenen Buch Weaponising Anti-Semitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn. Israelische Nationalisten haben das Wort bei ihrer Verteidigung der Apartheid und der Verletzung des Völkerrechts so sehr missbraucht, dass alle Vorwürfe des Antisemitismus verdächtig geworden sind, auch wenn sie vielleicht verdient sind.

Vor diesen Vorfällen, im Jahr 2016, schrieb ich: “‘Antisemitismus’ ist heute vielleicht der am meisten missbrauchte Begriff in Kanada. Fast völlig losgelöst von seiner Definition im Wörterbuch – ‘Diskriminierung, Vorurteile oder Feindseligkeit gegenüber Juden’ – wird er heute hauptsächlich verwendet, um jüdische und weiße Privilegien zu verteidigen.” Ich fügte hinzu, dass künftige Wörterbücher “Antisemitismus” als “eine Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit” definieren könnten, wenn nicht in irgendeiner Weise eingegriffen wird.

Als ich das vor sieben Jahren schrieb, wurde ich heftig angegriffen, aber die jüngste, künstlich erzeugte Empörung über Roger Waters lässt vermuten, dass die Aussage heute sogar noch zutreffender ist.

Die antipalästinensische Lobby sollte sich für diesen Zustand schämen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …