The collaborators and normalisers with Israel have been unmasked in the heart of the nation The sound of normalisation in the Arab world has grown louder, with the normalising states rushing to the Israeli enemy. Those who have surrendered in the belief that they had no safe refuge also think that an Israeli state in our midst is inevitable, so even legitimate resistance is futile.



Bild: Palästinenser bei einer Demonstration gegen die Trennmauer und jüdische Siedlungen im Dorf Bil’in in Ramallah, Westjordanland, am 1. April 2022. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)

Die Kollaborateure und Normalisierer mit Israel sind im Herzen der Nation entlarvt worden

Von Amira Abo el-Fetouh

11. April 2022

Das Geräusch der Normalisierung in der arabischen Welt ist lauter geworden, und die sich normalisierenden Staaten stürzen sich auf den israelischen Feind. Diejenigen, die sich in dem Glauben ergeben haben, dass es für sie keinen sicheren Zufluchtsort gibt, glauben auch, dass ein israelischer Staat in unserer Mitte unvermeidlich ist, so dass selbst legitimer Widerstand zwecklos ist. Es gibt ein oft zitiertes Sprichwort: “Die Alten [palästinensische Flüchtlinge] werden sterben und die Jungen werden vergessen” – was eher zionistische Wünsche als tatsächlich geäußerte Gedanken darstellt -, aber die nachfolgenden Generationen von Palästinensern haben nicht vergessen, dass ihr Land gestohlen und kolonisiert wurde. Die Normalisierer folgen der gleichen Linie des zionistischen Denkens und sind überrascht, wenn den Besatzern in den militärisch kontrollierten Gebieten, über die Israel seine Souveränität als Teil seines Apartheidstaates aufzwingen will, Schläge versetzt werden. Der belagerte Gazastreifen ist von der israelischen Hierarchie für die Abtrennung vom besetzten Westjordanland vorgesehen.

In den vergangenen zwei Wochen kam es in den palästinensischen Gebieten zu vier Selbstverteidigungsaktionen einzelner Palästinenser gegen die israelische Unterdrückung. Diese Aktionen haben es geschafft, die etablierten Theorien von Sicherheit und Stabilität im israelischen Usurpationsstaat über den Haufen zu werfen und die Moral der illegalen Siedler im besetzten Palästina zu beschädigen.

Bei den vier Operationen wurden 14 Zionisten getötet und mindestens 20 weitere verwundet; sie wurden nicht von einer palästinensischen Widerstandsorganisation oder -bewegung, sondern von Einzelpersonen geplant. Sie erinnern an die erste palästinensische Intifada, da sie alle Ziele in dem seit 1948 besetzten Teil Palästinas trafen. Der Mythos von der Unbesiegbarkeit Israels innerhalb seiner noch immer nicht erklärten, aber nominellen Grenzen wurde erschüttert; das Sicherheitsestablishment wurde bis ins Mark erschüttert.

Die Flaggen der USA, Israels, der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains werden am 15. September 2020 auf die Stadtmauern der Jerusalemer Altstadt projiziert, als Zeichen der Unterstützung für die Normalisierungsabkommen Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. – Die Entscheidung der VAE und Bahrains, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, bricht mit dem jahrzehntelangen Konsens in der arabischen Welt, dass ein Friedensabkommen mit den Palästinensern Voraussetzung für die Aufnahme von Beziehungen zum jüdischen Staat ist. (Foto: menahem kahana / AFP) (Foto: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

Einer dieser Menschen war Raad Hazem, der im Flüchtlingslager Jenin lebte. Jenin ist wegen der Unerschütterlichkeit seiner Bewohner zu einer Ikone des palästinensischen Widerstands geworden. Vor zwanzig Jahren stürmten israelische Panzerfahrzeuge in das Lager, um Mitglieder einer Zelle des Islamischen Dschihad zu ermorden. Der Angriff dauerte 12 Tage, und 24 israelische Soldaten, darunter hohe Offiziere, wurden getötet. Viele weitere palästinensische Flüchtlinge verloren ihr Leben. Die Israelis zogen sich in demütigender Weise zurück, um ihre Verluste zu begrenzen.

Die jüngsten Selbstverteidigungsangriffe fanden in den wichtigsten Städten des besetzten Palästina statt: Tel Aviv, Beersheba, Hadera und Bnei Brak. Sie fanden weit entfernt von den Augen der kollaborierenden Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde statt, die versuchen, jeden Widerstand gegen die israelische Besatzung zu unterbinden und Aktivisten zu töten oder in ihren Gefängnissen festzuhalten.

Die Strategie dieser Angriffe bestand offenbar darin, auf Sprengstoffwesten zu verzichten und automatische Waffen gegen israelische Soldaten, Polizisten und Grenzschutzbeamte einzusetzen. Die Mehrheit der erwachsenen israelischen Bürger sind Reservesoldaten, die nach ihrer Wehrpflicht im Umgang mit tödlichen Waffen ausgebildet wurden.

Es ist unwahrscheinlich, dass diese zweite bewaffnete Intifada aufhört, denn es handelt sich um einen spontanen Aufstand einfacher Menschen, die von Israels brutaler militärischer Besatzung bis zum Äußersten gequält werden. Es gibt keine klare Führung, die sich dem militärischen und finanziellen Druck innerhalb und außerhalb der besetzten palästinensischen Gebiete beugen könnte. Der Aufstand ist eine Ergänzung zu den Raketen der Widerstandsgruppen und verkörpert eine ehrenhafte nationale Einheit, die sich auf das Erbe der Befreiungsbewegungen stützt und nicht auf das Erbe des verfluchten Oslo-Abkommens, seiner Vertreter und der größten Schande in der Geschichte des Kampfes des palästinensischen Volkes.

Die Märtyrer der Operationen in Tel Aviv, Hadera, Beerscheba und Bnei Brak haben palästinensische Kollaborateure und arabische Normalisierer der Besatzung bloßgestellt. Sie haben auch den Mythos entlarvt, dass die israelische Armee nicht besiegt werden kann. Dies deutet auf einen neuen Aufbruch hin, der sich mit dem Beginn des diesjährigen heiligen Monats Ramadan ankündigt. Die Kanone, die das Ende des Fastenmonats ankündigt, wurde im Land Palästina, dem Herzen der Nation, abgefeuert. Übersetzt mit Deepl.com

