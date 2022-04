Während laut Berichten diverser Journalisten aus Kiew, es Lebensmittel in Hülle und Fülle gibt und die Supermärkte gefüllte Regale haben.

Bild: Ägyptische Männer arbeiten in einer Bäckerei auf einem Markt in Kairo, am 17. März 2022. (KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

Die Kosten des Ukraine-Krieges sind in Afrika und im globalen Süden zu spüren

Von Ramzy Baroud

29. April, 2022

Während sich die internationalen Schlagzeilen nach wie vor weitgehend auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren, wird den schrecklichen Folgen des Krieges, die in vielen Regionen der Welt zu spüren sind, nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Selbst wenn diese Auswirkungen erörtert werden, wird überproportional viel über europäische Länder wie Deutschland und Österreich berichtet, da sie stark von russischen Energiequellen abhängig sind.

Das Schreckensszenario erwartet jedoch die Länder des globalen Südens, die im Gegensatz zu Deutschland nicht in der Lage sein werden, russische Rohstoffe auf Dauer durch andere zu ersetzen. Länder wie Tunesien, Sri Lanka und Ghana und zahlreiche andere stehen kurz-, mittel- und langfristig vor einer ernsten Nahrungsmittelknappheit.

Die Weltbank warnt vor einer “menschlichen Katastrophe” als Folge einer sich ausweitenden Nahrungsmittelkrise, die ihrerseits eine Folge des russisch-ukrainischen Krieges ist. Der Präsident der Weltbank, David Malpass, erklärte gegenüber der BBC, seine Institution rechne mit einem “enormen” Anstieg der Lebensmittelpreise, der bis zu 37 Prozent betragen könne, was bedeute, dass die ärmsten Menschen gezwungen seien, “weniger zu essen und weniger Geld für andere Dinge wie Schulbildung zu haben”.

Diese sich abzeichnende Krise verschärft nun eine bereits bestehende globale Nahrungsmittelkrise, die auf erhebliche Unterbrechungen der globalen Versorgungsketten als direkte Folge der COVID-19-Pandemie sowie auf bereits bestehende Probleme infolge von Kriegen und zivilen Unruhen, Korruption, wirtschaftlicher Misswirtschaft, sozialer Ungleichheit und mehr zurückzuführen ist.

Schon vor dem Krieg in der Ukraine war der Hunger in der Welt größer geworden. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) werden im Jahr 2020 schätzungsweise 811 Millionen Menschen auf der Welt mit Hunger konfrontiert sein”, was einem massiven Anstieg von 118 Millionen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Anbetracht der anhaltenden Verschlechterung der globalen Wirtschaft, insbesondere in den Entwicklungsländern, und der darauf folgenden, noch nie dagewesenen Inflation weltweit, muss die Zahl seit der Veröffentlichung des FAO-Berichts im Juli 2021, der über das Vorjahr berichtet, mehrere große Sprünge gemacht haben.

In der Tat ist die Inflation inzwischen ein globales Phänomen. Der Verbraucherpreisindex in den Vereinigten Staaten ist nach Angaben des Finanzmedienunternehmens Bloomberg gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen. In Europa hat die Inflation nach den jüngsten Daten von Eurostat den Rekordwert von 7,5 % erreicht”. So beunruhigend diese Zahlen auch sind, die westlichen Gesellschaften mit relativ gesunden Volkswirtschaften und potenziellem Spielraum für staatliche Subventionen werden den Inflationssturm eher überstehen als Länder in Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten und vielen Teilen Asiens.

Der Krieg in der Ukraine hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung in vielen Teilen der Welt. Auf Russland und die Ukraine zusammen entfallen 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte. Millionen Tonnen dieser Exporte gehen in die von Nahrungsmittelimporten abhängigen Länder des globalen Südens – hauptsächlich in die Regionen Südasiens, des Nahen Ostens, Nordafrikas und Afrikas südlich der Sahara. Wenn man bedenkt, dass einige dieser Regionen, in denen sich einige der ärmsten Länder der Welt befinden, bereits unter der Last bereits bestehender Nahrungsmittelkrisen zu leiden haben, kann man mit Sicherheit sagen, dass Dutzende Millionen Menschen bereits jetzt hungern oder in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich hungern werden.

Ein weiterer Faktor, der sich aus dem Krieg ergibt, sind die strengen westlichen Sanktionen gegen Russland unter Führung der USA. Der Schaden dieser Sanktionen wird wahrscheinlich eher in anderen Ländern als in Russland selbst zu spüren sein, da Russland weitgehend unabhängig von Nahrungsmitteln und Energie ist.

Obwohl die russische Wirtschaft insgesamt vergleichsweise kleiner ist als die der führenden Weltwirtschaftsmächte wie den USA und China, ist sie aufgrund ihres Beitrags zur Weltwirtschaft absolut entscheidend. Nach Angaben der Weltbank entfallen auf Russland beispielsweise ein Viertel der weltweiten Erdgasexporte, 18 Prozent der Kohle- und Weizenexporte, 14 Prozent der Düngemittel- und Platinlieferungen und 11 Prozent des Rohöls. Die Welt von einem derartigen Reichtum an natürlichen Ressourcen abzuschneiden, während sie verzweifelt versucht, sich von den schrecklichen Auswirkungen der Pandemie zu erholen, kommt einem Akt der wirtschaftlichen Selbstverstümmelung gleich.

Natürlich werden einige wahrscheinlich mehr leiden als andere. Während das Wirtschaftswachstum in Ländern, die das regionale und internationale Wachstum ankurbeln, wie der Türkei, Südafrika und Indonesien, schätzungsweise stark zurückgehen wird – in einigen Fällen um bis zu 50 Prozent -, wird die Krise in anderen Ländern viel stärker ausfallen. Die Krise dürfte in Ländern, die lediglich das wirtschaftliche Überleben anstreben, darunter viele afrikanische Länder, weitaus gravierender sein.

Ein im April von der humanitären Organisation Oxfam veröffentlichter Bericht, der sich auf eine von 11 internationalen humanitären Organisationen herausgegebene Warnung beruft, warnte, dass “Westafrika von der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit einem Jahrzehnt betroffen ist”. Derzeit hungern 27 Millionen Menschen in der Region, eine Zahl, die im Juni auf 38 Millionen ansteigen könnte, wenn nichts gegen die Krise unternommen wird. Dem Bericht zufolge würde diese Zahl “ein neues historisches Niveau” darstellen, da sie im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als ein Drittel ansteigen würde. Wie in anderen Krisenregionen ist die massive Nahrungsmittelknappheit eine Folge des Krieges in der Ukraine, zusätzlich zu den bereits bestehenden Problemen, allen voran die Pandemie und der Klimawandel.

Während die Tausenden von Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, ihren Zweck noch nicht erfüllt haben, sind es die armen Länder, die bereits die Last des Krieges, der Sanktionen und des geopolitischen Gerangels zwischen den Großmächten zu spüren bekommen. Während der Westen mit seinen eigenen wirtschaftlichen Problemen beschäftigt ist, wird denjenigen, die am meisten leiden, kaum Beachtung geschenkt. Und da die Welt gezwungen ist, zu einer neuen globalen Wirtschaftsordnung überzugehen, wird es Jahre dauern, bis kleine Volkswirtschaften diese Anpassung erfolgreich bewältigt haben.

Auch wenn es wichtig ist, dass wir die gewaltigen Veränderungen auf der geopolitischen Weltkarte zur Kenntnis nehmen, sollten wir nicht vergessen, dass Millionen von Menschen hungern und den Preis für einen globalen Konflikt zahlen, an dem sie nicht beteiligt sind. Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung des neuesten Buches von Ramzy Baroud – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

