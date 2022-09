War Drums Beat Louder, World War III Looms Ever Closer – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Das abgebildete Bild stammt von ABC Science

Die Kriegstrommeln schlagen lauter, der Dritte Weltkrieg rückt immer näher



Von Joachim Hagopian

Global Research,



27. September 2022

Aus der Zusammenfassung des 2015 veröffentlichten Buches mit dem Titel Ukraine: ZBIG’s Grand Chessboard & How the West Was Checkmated:

Ukraine: ZBIG’s Grand Chessboard & How the West Was Checkmated (ZBIGs großes Schachbrett und wie der Westen schachmatt gesetzt wurde) spricht über die historischen und geostrategischen Züge des Westens, die eurasische Landmasse zu kontrollieren: die gebrochenen Versprechen und Verträge, die geostrategischen Fehltritte und schließlich, wie der Fundamentalismus des großen Schachbretts tatsächlich Russlands Wiederaufstieg als Weltmacht katalysierte, die geostrategische Macht nach Osten verlagerte und sprichwörtlich die Niederlage aus den Klauen eines US/NATO-Sieges riss.

Sieben Jahre später, auf der heutigen großen Schachbrettbühne, scheint das oben beschriebene Szenario bereits beschlossene Sache zu sein. Mit einer Schlagzeile vom Freitag, den 23. September, in der Mike Adams von naturalnews.com behauptet, der Dritte Weltkrieg habe bereits begonnen, wird in den ersten beiden Sätzen seines Artikels behauptet:

Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Man sagt Ihnen das nur nicht, weil Ihre Regierung und die unehrlichen Medien Sie im Dunkeln lassen wollen.

Auch wenn einige diesen Bericht als sensationslüsternen Klick-Köder auffassen mögen, scheint der Dritte Weltkrieg leider tatsächlich vor der Tür zu stehen.

Angesichts des hektischen Tempos der Weltuntergangsereignisse, die sich in der vergangenen Woche in Kombination mit den kryptischen, düsteren Vorhersagen für den 24. September, zu denen auch der “Tod Amerikas” gehört, in den sozialen Medien abspielten, scheint die Welt nun, da der 24. September gekommen und gegangen ist – auch wenn sich glücklicherweise keine so katastrophale Katastrophe wie der 11. September ereignet hat – tatsächlich am Rande einer weltbewegenden Katastrophe zu stehen.

Am Freitag, den 23. September, gab es weitere Nachrichten aus China, die besagen, dass ein 80 km langer Militärkonvoi in die chinesische Hauptstadt Peking fährt und der gesamte Flug- und Bahnverkehr eingestellt wurde.

Unbestätigte Gerüchte über einen Staatsstreich zum Sturz von Xi Jinping, der jetzt unter Hausarrest steht, überschwemmen die chinesischen sozialen Medien. Es wird spekuliert, dass Mitglieder der alten Garde der KPCh die Kontrolle übernommen haben und dass ein Angriff auf Taiwan bevorsteht. Am Samstag, den 24. September 2022, veröffentlichte Newsweek einen Artikel, in dem es heißt, dass unbestätigte Berichte darauf hindeuten, dass der General Li Qiaoming, der die Volksbefreiungsarmee Chinas befehligt, Ji Jinping ersetzt hat.

Die gegenseitig zugesicherte Zerstörung (Mutual Assured Destruction, MAD) durch Atomwaffen, die in den Tagen des Kalten Krieges und des amerikanisch-sowjetischen Rüstungswettlaufs die Erde zerstörten, wurde heute durch wahnsinnig verrückte Neokonservativen aus dem DC ersetzt, die für die “nukleare Vorherrschaft” der USA oder den Erstschlagvorteil des Westens werben und die Menschheit kopfüber in eine Gefahrenzone des “Weltuntergangs” stürzen, in der ein nuklearer Holocaust droht.

Und jetzt, da wir in das Zeitalter der Hyperschalltechnologie eingetreten sind, in dem Raketen die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen können, befindet sich der Westen in einer Aufholjagd gegenüber Russland und China. Zahlreiche Militäranalysten gehen davon aus, dass der Westen den Dritten Weltkrieg gegen den Osten verlieren wird.

Am 30. Juni 2022 berichtet CNN, dass die USA auf der Grundlage ihrer jüngsten Hyperschalltests in der Frühphase nicht in der Lage sind, eine vollständige Palette von Hyperschallwaffen zu entwickeln, die mit Russland konkurrieren kann. In der Zwischenzeit hat das Pentagon am Freitag, den 23. September 20022, einen Vertrag im Wert von fast 1 Milliarde Dollar an Raytheon-Northrop vergeben, um Hyperschall-Angriffsraketen für die US-Luftwaffe zu bauen, die im Jahr 2027 geliefert werden sollen. Das Problem ist, dass die Menschen im kommenden Weltkrieg wahrscheinlich ausgerottet werden.

Unsere feindlichen Blutlinien stehen am Rande des dritten Weltkriegs und haben mit bösartiger Absicht Kriegsoperationen zwischen dem Westen und dem Osten auf dem europäischen und pazifischen Kriegsschauplatz in Gang gesetzt, die sich von der sich schnell ausbreitenden Ukraine über Europa bis hin zum pazifischen Taiwan ausbreiten. Der Plan der Globalisten scheint unmittelbar bevorzustehen, die östlichen Mächte Russland, China und Iran einzusetzen, um einen bereits geschwächten Westen, der sich derzeit im freien Fall befindet, absichtlich zu zerstören. Der Weg der Luziferianer ins Verderben besteht darin, den westlichen Block der Nationen auf dem heutigen Hackklotz der zwei Fronten zu opfern. Dieses düstere Endspielszenario wird auch durch Regierungsdaten auf deagel.com untermauert, die für das Jahr 2025 eine US-Bevölkerung von 65 Millionen Menschen prognostizieren, was einem kolossalen Rückgang von über 80 % der derzeitigen Bevölkerung von 332 Millionen entspricht.

Die USA/NATO hat ihre eigenen Waffenbestände fast aufgebraucht und an das Kiewer Regime geliefert, wo mindestens 70 % auf dem berüchtigten ukrainischen Schwarzmarkt verkauft werden. Da das Arsenal des Westens fast leer ist und die US-Kampftruppen durch die COVID-Mandate für Biowaffen stark geschwächt sind, ist der Westen in einem weltweiten Krieg gegen die vereinten Kräfte Russlands und Chinas an zwei Fronten praktisch wehrlos, so dass ihm nur noch die nukleare Option bleibt, wie in Israels Samson-Option. Wenn das der Fall ist, haben wir alle verloren. Dieses gefährliche Endspiel ist der letzte Ausweg der Eliten.

Am 15. September, weniger als eine Woche vor Putins Atomkriegswarnung am Mittwoch, den 21. September, wurde ein Business Insider-Artikel mit dem Titel “Moscow Could Be Pushed to ‘Nuclear Escalation’ if the US Overreacts to Russia’s Disastrous Invasion of Ukraine, New Report Warns” veröffentlicht.

Am Dienstag, den 20. September, berichtete CNN, der Nachrichtensender, der Ihnen gerne schlechte Nachrichten bringt, die fast alle gelogen sind:

US-amerikanische und kanadische Kriegsschiffe fuhren am Dienstag durch die Straße von Taiwan, nachdem Präsident Joe Biden am Wochenende erklärt hatte, die USA würden Taiwan im Falle eines Angriffs durch China verteidigen.

In der Sendung “60 Minutes” von letzter Woche wurde Biden gefragt, ob die USA Taiwan im Falle eines Angriffs durch China verteidigen würden. Er wiederholte nachdrücklich seine frühere Zusage, Taiwan zu verteidigen und sogar US-Truppen zu entsenden, was er in der Ukraine nicht tut.

Der schwachsinnige Präsident behauptet im gleichen Atemzug, dass die USA immer noch an ihrer Ein-China-Politik” festhalten. Biden hat ein zwiespältiges Durcheinander geschaffen, das in allen Teilen der Welt zu Unruhen führt, die sich direkt in die Agenda der Eliten einfügen und die Chance auf eine friedliche Verhandlungslösung zwischen den beiden chinesischen Nationen minimieren, ähnlich wie die Elemente des “Teile und Herrsche”, die die beiden Koreas auseinanderhalten. Marionetten tanzen jedes Mal nach der Pfeife ihrer Puppenspieler.

Die vorsätzliche Verletzung des Luftraums und der territorialen Grenzen anderer Länder sowie die Verletzung der nationalen Sicherheit feindlicher Staaten sind stets Anzeichen für einen Krieg, begleitet von einer kriegstreiberischen Rhetorik der Marionettenführer in der Welt, kombiniert mit säbelrasselnder Machtdemonstration, um die globalen Spannungen und Konflikte zu erhöhen. Einerseits handelt es sich bei diesen Verstößen um kindische Einschüchterungsversuche nach dem Motto “meine Waffe ist größer als deine”, die gezielt eingesetzt werden, um den Feind zu verärgern und die Lage weiter zu verschärfen. Andererseits sind sie aber auch ein todsicheres Zeichen und ein Vorbote für den nächsten großen Krieg.

Bereits in diesem und im nächsten Monat erleben wir einen Zustrom eines weiteren vorhersehbaren Vorkriegszeichens – mehrere groß angelegte gemeinsame Militärübungen. In letzter Zeit finden mehr Übungen statt als je zuvor. Derzeit beteiligen sich die Seestreitkräfte Chinas und Russlands an gemeinsamen Seeoperationen.

China ist derzeit auch in eine gemeinsame Übung mit Indien vertieft, während Indien im nächsten Monat mit der US-Armee in der Nähe der heiß umstrittenen indisch-chinesischen Grenze eine Übung zur Kriegsführung in großer Höhe geplant hat. Eine weitere gemeinsame Gebirgsübung zwischen den USA und Indien Ende August hat die Chinesen in helle Aufregung versetzt, aber Indien versucht, auf dem schmalen Grat der Neutralität sowohl mit dem Osten als auch mit dem Westen zu wandeln.

Anfang dieses Monats führte Russland in der Ukraine die Übung Wostok-2022 in Nordostasien durch, an der 50.000 Soldaten der Streitkräfte Chinas, Indiens, Laos’, der Mongolei, Nicaraguas und Syriens teilnahmen. Zum ersten Mal setzte China Streitkräfte aus allen seinen Teilstreitkräften in einer einzigen, multinationalen gemeinsamen Operation mit einem halben Dutzend anderer Nationen ein. Nicht weit entfernt und genau zur gleichen Zeit führten die USA und Südkorea gemeinsame Manöver mit Artillerie, Panzern und Kampfflugzeugen durch. Dies entflammt natürlich Nordkorea, das seit jeher mit Russland und China verbündet ist.

Unterdessen reagiert der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un verständlicherweise mit Aufregung, da der einst auf dem Tisch liegende Plan der koreanischen Wiedervereinigung mit jeder weiteren Machtdemonstration der USA und Südkoreas in weite Ferne gerückt wird. Kim Jong-un hat vor kurzem erklärt, dass er seine Atomwaffen und Raketen niemals aufgeben wird, solange die USA als eine so große Bedrohung für das Überleben seines Landes angesehen werden. Die Spaltung zwischen Ost und West hat sich exponentiell vergrößert, seit es Trump vor einigen Jahren gelungen ist, die Reibungen mit Russland und Nordkorea zu stabilisieren. Wann immer sich die Beziehungen der USA zu anderen Nationen verschlechtern, motiviert er sie in Selbstverteidigung, die gegenseitigen Beziehungen zu stärken. Aber die Kontrolleure der City of London und des Vatikans haben die Vereinigten Staaten schon immer als Rammbock für ihre Weltmacht benutzt und 93 % der Zeit ihres Bestehens Krieg gegen andere Nationen geführt.

Am Dienstag, den 20. September, wurde bekannt gegeben, dass vom 23. bis 27. September vier Referenden in den beiden Volksrepubliken Donezk und Lugansk stattfinden werden, in denen über die Zugehörigkeit zu Russland entschieden werden soll.

Angenommen, die Bevölkerung von Cherson, Donezk, Lugansk und Saporoshje entscheidet sich für den Wiederanschluss an Russland, so würde dies in Zukunft alle Angriffe auf diese Gebiete zu direkten Angriffen auf Russland selbst machen. Dies ist zwar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um endlich politische Stabilität in der Donbass-Region zu schaffen, aber zu einem enormen Preis, der zu spät gekommen ist.

Wäre er vor mehr als acht Jahren, als sich die Krim 2014 für die Annexion entschied, gleichzeitig durchgeführt worden, wären vielleicht Millionen von Menschenleben verschont geblieben. Dies bestätigt, dass Putins Zurückhaltung zumindest eine große Fehleinschätzung darstellt.

In jedem Fall ist das Referendum ein großer, entscheidender positiver Schritt. Paolo Raffone, Direktor der CIPI-Stiftung, einer geopolitischen Denkfabrik mit Sitz in Brüssel, nimmt dazu Stellung:

Sobald die Volksrepubliken Lugansk und Donezk sowie die Regionen Saporoschje und Cherson in die Russische Föderation integriert sind, ist das Spiel vorbei. Der US-Präsident hat wiederholt erklärt, dass sich sein Land nicht im Krieg mit Russland befindet und dass er weder US-Truppen vor Ort einsetzen will, um Russland zu bekämpfen, noch nicht-konventionelle Waffen einsetzen will. Aufgrund der innenpolitischen Probleme in den USA wäre es schwierig, eine solche Haltung zumindest bis zu den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 zu ändern.

In der Zwischenzeit hat Bidens außenpolitischer “Experte”, Außenminister Antony Blinken, auf Twitter seine Missbilligung von Putins Referendumsankündigung zum Ausdruck gebracht:

Jedes russische Schein-‘Referendum’ in der Ukraine wäre illegitim und ein Affront gegen die Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität…

Das Ausmaß an nicht enden wollender Hybris und schierer Heuchelei, das aus den dreckigen Mündern dieser erbärmlichen Marionettenverlierer kommt, ist unglaublich. Die US-Regierung als ewiger Handlanger der planetarischen Kontrolleure hat seit Jahrhunderten jedes einzelne Prinzip der Souveränität und territorialen Integrität des Rests der Welt auf brutalste, bösartigste und brutalste Weise verletzt, wobei die USA allein seit dem Zweiten Weltkrieg 75 Nationen stürzten oder militärisch überfielen und 30 Millionen Menschen töteten. Dennoch predigt und verurteilt Blinken selbstgerecht Russland für den Schutz seiner nationalen Sicherheit. Die totale Missachtung der Unantastbarkeit des Lebens und der “Souveränität und territorialen Integrität” aller anderen Nationen durch Washington D.C. geht in die Annalen der Schande ein.

Putins Fernsehansprache an die Nation in dieser Woche wurde um einen Tag verschoben und fand am Mittwoch, dem 21. September, statt, als er seine Teilmobilisierung ankündigte und 300.000 Reservisten zum sofortigen aktiven Militärdienst einberief. Diese enorme Größe der Streitkräfte übersteigt eindeutig das, was erforderlich ist, um die Ukraine zu stürzen, und das kann nicht über Nacht geschehen. Dies deutet darauf hin, dass es nicht nur darum geht, in der Ukraine zu kämpfen, sondern sich auf einen viel größeren Krieg in Europa mit dem Westen vorzubereiten. Diese Ausweitung der russischen Kampftruppen ist die erste Mobilisierung von Truppen in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg und eine weitere ernste Erinnerung an das, was sich am Horizont als unvermeidlich und scheinbar unvermeidlich abzeichnet.

In einem Artikel von zerohedge.com vom 21. September heißt es treffend:

Im Juli 2010 gab der Internationale Gerichtshof ein “Gutachten” zum Kosovo (der früher zu Serbien gehörte) heraus, in dem er einige wichtige Punkte des internationalen Rechts festlegte. Und zwar:

Einseitige Unabhängigkeitserklärungen sind völkerrechtlich nicht illegal.

Das Recht der Menschen auf Selbstbestimmung hat Vorrang vor der territorialen Integrität.

Washington DC sieht sich selbst als über dem Völkerrecht stehend und gibt sich immer noch der Illusion hin, die einzige Supermacht der Welt zu sein, die in einer unipolaren Fantasiewelt lebt und heuchlerisch darauf besteht, dass ihre eigene fabrizierte “regelbasierte globale Ordnung” alle internationalen Rechtsnormen ersetzen sollte, was die USA automatisch von der Einhaltung internationaler Rechtsnormen befreit. Sollte jedoch eine andere Nation gegen die willkürliche “regelbasierte globale Ordnung” der USA verstoßen, sich aber dennoch an das internationale Recht halten, dem der Rest der Welt folgt, dann ist die Hölle los, als ob die politischen Entscheidungsträger in Washington Gott wären. Das alte semantische Spiel und das verdrehte moralische Prinzip “Gesetze für dich, Regeln für mich”.

Die von Russland und China angeführte Koalition, die rasch einen globalen Konsens erzielt, weckt diese magalomanischen Idioten, die sich als Marionettenführer des Westens aufspielen, unsanft auf. Sie plappern einander gedankenlos nach und lesen das gleiche globalistische Drehbuch ab. Ein Beispiel: Auf einer kürzlich abgehaltenen NATO-Militärkonferenz äußerte Estlands Verteidigungsminister Martin Herem tatsächlich diese Worte:

Gemeinsam müssen wir Russland die Möglichkeit verwehren, die heutige ‘regelbasierte’ internationale Ordnung zu verändern.

… in der die westlichen Marionettenspieler und ihre Lakaien die Regeln willkürlich nach Belieben festlegen können. Auch hier leben sie alle in einer wahnhaften Welt des buchstäblichen KI-Bienenstock-Wahnsinns, in der sie mechanisch und roboterhaft dieselben fantastischen Lügen nachplappern. Diese nützlichen Idioten werden bald von ihren Puppenspielern entsorgt werden oder ihr unwillkommenes Schicksal vor einem Militärtribunal erleiden, das sie alle wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, einschließlich des Tages der Abrechnung für ihre Herren, nachdem belastende Beweise von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen gegen sie gesammelt wurden.

Nur um zu bekräftigen, wie “frei” diese Scheindemokratie, die sich Ukraine nennt, ist, werden Gesetze erlassen, die jeden Bürger in der Ukraine einschließlich des Donbass kriminalisieren, der einen russischen Pass beantragt oder bei den anstehenden Referenden an diesem Wochenende seine Stimme abgibt, angeblich mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Das zeigt, wie tyrannisch und verzweifelt Kiew geworden ist, während es in Wirklichkeit den Krieg weiter verliert. Wenn es gewinnen würde, wie die westlichen Spottmedien jetzt [wieder] behaupten, würde es in seiner Verzweiflung nicht zu diesen extremen Drohungen mit übertriebenen Strafen für Bürger greifen, die einfach nur ihr Recht wahrnehmen, ihr eigenes Schicksal durch eine demokratische Abstimmung selbst zu bestimmen. Diktaturen, die von schwachen autokratischen Marionetten geführt werden, müssen die Karte der harten Bestrafung ausspielen, wenn sie auch nur ein bisschen länger überleben wollen, aber ihre Tage werden immer kürzer.

Diese Woche sind Gerüchte aufgetaucht, dass die Gouverneurin der Rothschild-nahen russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, Präsident Putin ihren Rücktritt angeboten hat.

Kurz nach Beginn von Putins Intervention in der Ukraine enthüllte ein Bloomberg-Artikel, dass Nabiullina als Chefin der russischen Zentralbank nach neun Jahren im März 2022 zurücktreten wollte, aber Putin zwang sie angeblich, die letzten sechs Monate im Amt zu bleiben. Es wird vermutet, dass die von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen, mit denen Russlands Auslandsvermögen in Höhe von 630 Mrd. USD eingefroren wurde, einen negativen Einfluss auf sie hatten. In jedem Fall ist das Schicksal der 58-Jährigen, die eine Brosche trägt, in den linken Medien des Westens ein Liebling, weil sie mit ihrem geldpolitischen Geschick die russische Wirtschaft trotz der ununterbrochenen Sanktionen seit 2014 über Wasser gehalten hat, während sie gleichzeitig als seltene “Liberale” inmitten des dämonisierten Putin-Regimes gilt. Die Rücktrittsspekulationen wurden diese Woche wieder aufgenommen, nachdem sie im März aufgetaucht waren, und eine Bedingung für ihren angeblichen Verbleib bei Putin war, dass keine militärische Mobilisierung durchgeführt wird.

Erst im Jahr 2021 trat Wladimir Putin in einem Video (siehe unten) auf dem Weltwirtschaftsforum auf, wo er nach der Vorstellung des russischen Präsidenten durch Klaus Schwab seine Davos-Rede mit dem Hinweis eröffnete, dass er und Schwab seit 1992 zusammenarbeiten und offenbar eine 30-jährige Freundschaft pflegen. Kurz nachdem er Schwabs Bekanntschaft gemacht hatte, begann auch Klaus’ Mentor Henry Kissinger seine offenbar langjährige Freundschaft mit Putin, was dadurch bestätigt wurde, dass Kissingers rechte Hand Steve Pieczenik damit prahlte, dass er und sein Chef 1999 Putin als Nachfolger des alkoholkranken Boris Jelzin als russischen Staatschef ausgewählt hatten. Die Assoziation mit den berüchtigten Rothschild-Agenten verwickelt die Rothschild-nahe russische Zentralbankerin Elvira Nabiullina ebenso wie Putin.



In der Zwischenzeit, unmittelbar nachdem Putin am Mittwoch zur Nation gesprochen hatte, waren Berichten der westlichen Presse zufolge die Flüge von Moskau nach Eriwan und Istanbul ausverkauft. Länder, für die Russen kein Visum benötigen – die Türkei, Armenien, Georgien und Serbien – waren laut Reuters plötzlich sehr gefragte Ziele für Bürger, die aus Russland fliehen wollten. Daraufhin wies die Moskauer Regierung innerhalb weniger Stunden alle Fluggesellschaften an, den Verkauf von Flugscheinen an Männer zwischen 18 und 65 Jahren sofort einzustellen.

Nur um Ihnen ein Verständnis dafür zu geben, wie Nachrichtendienste, die über ein und dasselbe Ereignis berichten, aufgrund bestimmter Vorurteile völlig auseinanderklaffen, formuliert der einstige Rothschild-Nachrichtendienst Reuters seine Anti-Putin-Schlagzeile “Putin eskaliert den Ukraine-Krieg und droht dem Westen mit Atomwaffen”, während der weitaus neutralere arabische Nachrichtendienst Al Arabiya feststellt: “Putin unterzeichnet Dekret zur Mobilisierung und sagt, der Westen wolle Russland zerstören.” Beide bringen völlig unterschiedliche Berichte über dasselbe Ereignis. Putin wird in The Guardian zitiert:

Denjenigen, die sich solche Aussagen über Russland erlauben, möchte ich in Erinnerung rufen, dass auch unser Land über verschiedene Mittel der Zerstörung verfügt, und zwar über separate Komponenten und modernere als die der NATO-Länder, und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen – das ist kein Bluff, [und fügt hinzu, Russland habe] viele Waffen, um zu antworten.

Der russische Staatschef rechtfertigt die Mobilisierung als Antwort auf “die Gefahren, die vom Westen ausgehen”, der “unser Land zerstören will”. Aus seiner Sicht handelt Putin eindeutig mit gesundem moralischen Urteilsvermögen, um sein Land zu verteidigen. Doch aus der trügerischen Sicht des Westens wird er stets als der “verrückte Russe”, der gefährlichste Diktator und blutrünstigste Aggressor der Welt seit Adolf Hitler dargestellt.

Putins Rede am Mittwochmorgen beschrieb treffend einige der typischen ruchlosen Aktivitäten, die der Westen derzeit betreibt:

Die westlichen Eliten tun alles, um ihre Vorherrschaft zu bewahren, und mit diesem Ziel vor Augen versuchen sie, alle souveränen und unabhängigen Entwicklungszentren zu blockieren und zu unterdrücken, um anderen Ländern und Nationen weiterhin aggressiv ihren Willen und ihre Pseudowerte aufzuzwingen.

Auch hier macht Putin oft rationalen Sinn. Doch die umgekehrte luziferische Welt, in der wir leben, verdreht alles, so dass das, was Wahrheit ist, als Täuschung bezeichnet wird und die Lügen als Wahrheit ausgegeben werden. In den westlichen Mainstream-Medien ist dies zu 100 % der Fall.

Unmittelbar nach Putins Rede war der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu noch direkter:

Ich kann nur betonen, dass wir uns heute nicht so sehr mit der Ukraine und der ukrainischen Armee im Krieg befinden, sondern mit dem gesamten Westen. Im Moment befinden wir uns wirklich im Krieg mit dem kollektiven Westen, mit der NATO, oder umgekehrt – mit der NATO und mit dem kollektiven Westen.

Das ist es also, die NATO gegen Russland und Russland gegen die NATO. Seit sieben Monaten verleumdet die westliche Propaganda täglich Russland als “unprovozierten Angreifer” in der Ukraine, obwohl alle historischen Fakten eindeutig beweisen, dass der Westen seit mehr als drei Jahrzehnten jedes Versprechen und jede formelle Vereinbarung, die jemals gemacht wurden, illegal gebrochen hat, während er sich weigerte, auch nur eine Minute lang die wiederholten Bitten Russlands zu respektieren, sein souveränes Grundrecht zu akzeptieren, seine eigene nationale Sicherheit zu schützen, sogar bis zur Sonderoperation am 24. Februar, während der Westen unaufhörlich Spannungen provoziert und Russland zum Eingreifen gezwungen hat, um ethnische Russen zu retten, die Ukraine zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren und die achtjährige ethnische Säuberung im Donbass fortzusetzen, seit die USA die Regierung in Kiew 2014 illegal gestürzt haben.

Als ob all diese jüngsten Entwicklungen nicht schon alarmierend genug wären, machen die USA und die NATO in dieser extrem arbeitsreichen Woche Überstunden, um das herbeizuführen, was zu diesem Zeitpunkt unvermeidlich scheint – den Dritten Weltkrieg.

Am Dienstag, den 13. September, veröffentlichte eine Gruppe ehemaliger Ministerpräsidenten und Außenminister aus NATO-Ländern ihren “KYIV Security Compact”, einen unterzeichneten Pakt, der die Unterstützung der NATO für die Ukraine zusichert und sie de facto zum NATO-Mitglied erklärt, was die Marionette Zelensky bereits eifrig unterzeichnet hat.

Diese kriegstreiberischen NATO-Falken werden von ihrem Vorsitzenden, dem ehemaligen dänischen Premierminister und NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, Australiens ehemaligem Premierminister Kevin Rudd, dem ehemaligen schwedischen Premierminister Carl Bildt, dem ehemaligen britischen Außenminister William J. Hague und ehemalige Minister aus Frankreich, Deutschland, Italien und Polen, die als offizielle Delegation im Namen der NATO handeln, heben den Ukraine-Konflikt eindeutig auf eine ganz andere Ebene – von einem Stellvertreterkrieg der USA/NATO zu einem direkten heißen Krieg der USA/NATO gegen Russland, wobei sie sich in jeder Hinsicht auf Artikel 5 der NATO-Charta berufen, um direkt in einen kämpferischen Weltkrieg gegen Russland einzutreten, und damit offiziell den weitaus umfassenderen globalen Krieg eröffnen, bei dem die Gefahr der nuklearen Vernichtung besteht. Aus diesem Grund mobilisiert Putin 300.000 weitere Soldaten für den aktiven Dienst, denn die USA/NATO haben die ganze Zeit einen Krieg gegen Russland geführt und die Ukraine als Brandsatz benutzt, um den Dritten Weltkrieg zu entfachen.

Seit Jahrzehnten ist der Westen die einzige Seite, die auf einen Atomkrieg aus ist, und als Reaktion darauf sieht sich Putin nun gezwungen, seine Nation und sein Volk vor der Zerstörung zu schützen. Aber natürlich, wenn Vlad der Böse nur ein kontrollierter Kissinger-Darsteller ist, der im Verborgenen immer noch mit der Rothschild-Kabale der City of London zusammenarbeitet, dann ist das alles nur ein großes Schachbrett-Theater, bei dem jeder seine Rolle spielt, die ihm zugedacht ist, was durchaus der Fall sein könnte, und mit den chinesischen Truppen, die Berichten zufolge jetzt vor Ort sind und an der Seite der russischen Armee kämpfen, haben wir es mit einem vorgeplanten, inszenierten Showdown zwischen dem Osten und dem Westen im Dritten Weltkrieg zu tun, der sich bereits direkt vor unseren Augen abspielt.

Einem Bericht vom vergangenen Sonntag, dem 18. September, zufolge hat das ehemalige Mitglied der Joint Terrorism Task Force des FBI, Hal Turner, Fotos und ein kurzes Video analysiert und veröffentlicht, die ihm von anonymen Geheimdienstquellen zugespielt wurden. Sie zeigen eindeutig mindestens einen kleinen Konvoi von Humvees und Truppentransportern, die der Volksrepublik China gehören und bei der Einreise in die Ukraine von der russischen Grenze aus gefilmt wurden. Auch wenn diese Beweise nur spärlich sind und keine Behauptungen über eine große chinesische Militärpräsenz in der Ukraine aufgestellt werden können, so senden sie doch eine klare, nüchterne und alarmierende Botschaft aus:

China hat soeben der ganzen Welt verkündet, dass es nun militärisch an der Seite Russlands in der Ukraine steht.

Dies deutet stark darauf hin, dass sich der militärische Einmarsch Russlands zu einem weitaus größeren internationalen Konflikt zwischen den beiden größten östlichen globalen Atommächten und den US/NATO-Streitkräften ausweitet. Darüber hinaus traf der Vorsitzende des chinesischen Parlaments, Li Zhanshu, Mitte September mit Putin sowie mit führenden Vertretern der Duma zusammen, und Li Zhanshu sagte vor der Duma:

Wir sehen, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten ihre Präsenz in der Nähe der russischen Grenzen ausweiten und damit die nationale Sicherheit und das Leben der russischen Bürger ernsthaft bedrohen… Wir verstehen voll und ganz die Notwendigkeit aller Maßnahmen, die Russland ergreift, um seine wichtigsten Interessen zu schützen… Wir bieten unsere Unterstützung an.

Jeden Tag bringen uns die luziferischen Kontrolleure dem nuklearen Weltkriegs-Armageddon näher und näher. Diese beunruhigende Entwicklung ging dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Eurasien in der vergangenen Woche voraus, bei dem Putin mit Xi Jinping zusammentraf, um weiter darüber zu diskutieren, wie China “Unterstützung leisten kann”, jetzt mit dem bahnbrechenden Wissen, dass Xi bereits ein Kontingent der Streitkräfte seiner Volksrepublik China an die Kriegsfront in der Ukraine geschickt hat. Während sich die Streitkräfte des Ostens in der Ukraine auf einen Weltkrieg gegen den Westen vorbereiten, indem sie ihre multipolare strategische Militärpartnerschaft erneuern und verstärken, haben sie ganz klar den Westen in einem bevorstehenden Weltkrieg im Visier, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Wochen oder Monaten an der unvermeidlichen östlichen Kriegsfront in Taiwan entzünden wird.

Putin kehrte nach dem großen Gipfeltreffen in der vergangenen Woche nach Moskau zurück und zeigte sich wieder zuversichtlich, nachdem er offenbar erreicht hatte, was er wollte – im Gegenzug für die Zusicherung, dass sein Krieg in der Ukraine “so bald wie möglich” beendet werden würde, was bekannt wurde, als Indiens Premierminister Narendra Modi Putin selbstbewusst zur Rede stellte. Russland scheint einhellige Unterstützung von Chinas Xi, Indiens Modi, dem türkischen Recep Erdogan, Irans Ebrahim Raisi und sogar dem neuen pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif erhalten zu haben.

Während Putin diese Woche in China auf einer von Peking ausgerichteten Verteidigungskonferenz seine Mobilisierung ankündigte, rührte auch Xi in seiner in Xinhua News zitierten Erklärung die Kriegstrommel:

Es ist unerlässlich, erfolgreiche Reformerfahrungen gewissenhaft zusammenzufassen und anzuwenden, neue Situationen zu meistern und die Anforderungen der Aufgaben zu verstehen, sich auf die Vorbereitung von Kriegen zu konzentrieren und den Mut zur Erforschung und Innovation zu haben. [Fettdruck zur Hervorhebung]

Jetzt scheint die Kacke buchstäblich am Dampfen zu sein. Nach über einem halben Jahr praktisch ununterbrochenen Beschusses des Atomkraftwerks Saporoshje durch verrückte ukrainische Neonazis haben sie es endlich geschafft. Nun scheint es, dass wir auf dem Weg zu einer weiteren Fukushima-Katastrophe sind, da das Kühlsystem des Kraftwerks angeblich beschädigt und beeinträchtigt wurde. Eine Wasserleitung zum Kühlsystem wurde von einem mutmaßlichen US-Raketensystem getroffen, das von der Ukraine abgefeuert wurde, wie aus einem am Tatort entdeckten größeren Granatsplitter hervorgeht. Die Folgen sind verheerend. Die Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte die Nachricht am Mittwoch, den 21. September. Es sieht wirklich so aus, als ob sich jetzt größere katastrophale Ereignisse ereignen und die jüngsten düsteren Vorhersagen für den 24. und 25. September mehr als nur Spekulation sind.

Abgesehen von Modis einsamer Stimme, die letzten Freitag im Dialog mit Putin bemerkte: “Jetzt ist nicht die Zeit für Krieg”, spricht absolut kein anderer Führer der Welt auch nur von Frieden oder erkundet irgendeine Möglichkeit einer gewaltfreien Lösung für all diese wachsenden geopolitischen Spannungen und Krisen, die auf unserem Planeten außer Kontrolle geraten. Diese brodelnde, explosionsbereite Atmosphäre spiegelt wider, dass sich die ganze Welt auf einen epischen Shitstorm monumentalen biblischen Ausmaßes vorbereitet, der genau dann ausbricht, wenn der Reset der Eliten die Volkswirtschaften rund um den Globus implodieren lässt. Es sieht sehr düster aus, denn die Verbrechen der Zeitalter entlarven die völkermordenden Eliten, die uns in einen Weltkrieg stürzen.

Es gibt nur ein paar westliche Staatsoberhäupter, die als einsame Stimmen in der Wildnis des Abgrunds stehen, nämlich Ungarn und Serbien, die als einzige den Mut haben, unter dem Druck, den sie ausüben, zu lügen und Handlungen zu begehen, die nur ihren Bürgern schaden. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat gerade erklärt:

Ich gehe davon aus, dass wir die Phase der speziellen Militäroperation verlassen und uns einem größeren bewaffneten Konflikt nähern, und jetzt stellt sich die Frage, wo die Grenze liegt und ob wir nach einer gewissen Zeit – vielleicht sogar nach einem oder zwei Monaten – in einen großen Weltkonflikt eintreten, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.

Die Universität Rutgers hat im letzten Monat ihre Forschungsergebnisse veröffentlicht, wonach bei einem Atomkrieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren zwei Drittel des Planeten, d. h. 5 Milliarden Menschen, tot sein würden. Doch wird diese dystopische Schockwelle der harten, unvorstellbaren Realität, mit der die Menschheit jetzt konfrontiert ist, in irgendeiner Weise die unmittelbare Wahrscheinlichkeit, dass sie sich als unser tragisches Schicksal manifestiert, verändern oder verändern?

Der russische geopolitische Stratege und Ultranationalist Aleksandr Dugin, dessen Journalistentochter im vergangenen Monat auf tragische Weise ermordet wurde, hat sich kürzlich zu den bedrohlichen Entwicklungen der letzten Tage geäußert, die auf die heutige Erde herabstürzen:

Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs, den der Westen zwanghaft vorantreibt. Und das ist nicht länger eine Befürchtung oder Erwartung, sondern eine Tatsache. Russland befindet sich im Krieg mit dem kollektiven Westen, mit der NATO und ihren Verbündeten (wenn auch nicht mit allen)… Doch die Gefahr eines dritten Weltkriegs rückt immer näher. Ob es zum Einsatz von Atomwaffen kommen wird, ist eine offene Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Armageddon wächst von Tag zu Tag.

Wie die Schauspielerin Betty Davis in ihrem Filmklassiker “Alles über Eva” von 1950 sagte:

Schnallt euch an. Es wird eine holprige Nacht werden.

Joachim Hagopian ist West Point-Absolvent, ehemaliger Armeeoffizier und Autor des Buches “Don’t Let the Bastards Getcha Down”, in dem er ein fehlerhaftes Führungssystem des US-Militärs entlarvt, das auf dem Stempeln von Eintrittskarten für die Dienstaltersstufe basiert, wodurch die besten und klügsten Köpfe unweigerlich aussortiert werden und Mittelmäßigkeit und Befehlsempfänger an die Spitze der politisch-bürokratischen Generäle aufsteigen, die dazu bestimmt sind, jeden modernen US-Krieg zu verlieren, der von der Elite geplant wurde. Nach dem Militärdienst erwarb Joachim einen Master-Abschluss in klinischer Psychologie und arbeitete mehr als ein Vierteljahrhundert lang als zugelassener Therapeut im Bereich der psychischen Gesundheit mit missbrauchten Jugendlichen und Heranwachsenden. In Los Angeles kämpfte er gegen die größte Kinderschutzbehörde des Landes innerhalb des völlig kaputten und korrupten amerikanischen Kinderschutzsystems.

Als unabhängiger Journalist hat Joachim seit über 8 Jahren Hunderte von Artikeln für viele Nachrichtenseiten wie Global Research, lewrockwell.com und derzeit https://jamesfetzer.org/ geschrieben. Als veröffentlichter Bestseller-Autor auf Amazon einer 5-bändigen Serie mit dem Titel Pädophilie & Empire: Satan, Sodomie & der tiefe Staat, ist seine A-Z Quellenbuchserie, die die globale Pädophilie-Geißel entlarvt, kostenlos erhältlich unter https://pedoempire.org/contents/. Joachim moderiert auch die wöchentliche Revolution Radio Sendung “Cabal Empire Exposed”, jeden Freitagmorgen um 6 Uhr EST (ID: revradio, Passwort: rocks!)

