“In der Zwischenzeit können die Palästinenser nur verzweifelt zuschauen und sich fragen, was nötig ist, damit der Westen innehält und ihre territorialen Rechte und ihre Souveränität mit demselben Mitgefühl betrachtet, das er dem ukrainischen Volk entgegenbringt”.

Die Krise in der Ukraine entlarvt die Heuchelei Israels und seiner zionistischen Verbündeten

Von Yvonne Ridley

25. Februar 2022

In Schottland sagt man, wenn jemand auf wackligem Boden steht oder sich auf dünnem Eis bewegt, dass er an einem “shoogly peg” hängt. Genau das ist die Situation, in der sich Israel im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine befindet, denn die Heuchelei von Tel Aviv und seinen zionistischen Verbündeten wird der ganzen Welt vor Augen geführt.

Sie alle – die USA, das Vereinigte Königreich, die EU und Israel selbst – sind der Meinung, dass die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unantastbar sind. Warum aber wendet nicht jeder Einzelne von ihnen das gleiche Prinzip auf Palästina und die Palästinenser an? Haben die Menschen in diesem besetzten Land nicht ein Recht auf ihre eigene territoriale Integrität und Souveränität, ohne die täglichen bewaffneten Übergriffe des aggressiv-kolonialen Staates Israel, eines Landes, das nie erklärt hat, wo seine Grenzen liegen, weil seine zionistische Gründungsideologie seine ständige Expansion in benachbarte Länder und nicht nur in das Land Palästina verlangt?

Solange die Vereinten Nationen und die NATO keine gleichen Bedingungen für Menschenrechte, Souveränität und die Achtung von Grenzen schaffen, werden wir mit weiteren Invasionen und Landnahmen rechnen müssen, da mächtige Staaten weiterhin ungestraft handeln können.

Das alte Sprichwort, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, bewahrheitet sich vor unseren Augen. Es ist schwer zu erkennen, was in der Ukraine wirklich passiert, da Russia Today eine eindeutig moskaufreundliche Position vertritt, während die BBC “full tonto” gegangen ist, um die unglückliche, mit Testosteron gespickte Macho-Sprache des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace zu verwenden. Vertrauenswürdige Nachrichtenquellen sind rar gesät.

Der russische Präsident Wladimir Putin besteht darauf, dass seine Armee die abtrünnigen Republiken Donbass und Lugansk unterstützt, aber das würde er doch auch sagen, oder? Sein amerikanischer Amtskollege Joe Biden beschuldigt den russischen Staatschef der Invasion im großen Stil, aber das würde er auch sagen, oder? Wohin soll das führen, wenn alle Seiten rücksichtslos andere Mächte zu militärischen Maßnahmen auffordern?

Die Bevölkerung Taiwans muss sehr besorgt sein, falls China dem Beispiel Russlands folgt und auf der Insel einmarschiert, die Peking als rechtmäßiges chinesisches Territorium betrachtet. Am Donnerstag wurden Kampfflugzeuge gestartet, weil sich chinesische Flugzeuge im taiwanesischen Luftraum befanden.

Die Palästinenser fragen sich zu Recht, warum die westlichen Staats- und Regierungschefs, angeführt von Biden, lähmende Sanktionen gegen Moskau verhängen und weitere Vergeltungsmaßnahmen androhen, wenn es seine Invasion in der Ukraine fortsetzt, aber keine ähnlichen Maßnahmen gegen den israelischen Kolonialismus ergreifen. Es sind dieselben Politiker, die die Augen vor Israels anhaltendem Diebstahl palästinensischen Landes und seinen Militäroffensiven gegen die Palästinenser im belagerten Gazastreifen verschließen. B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International werfen Israel vor, im besetzten Palästina das Verbrechen der Apartheid zu begehen, im Gazastreifen Kriegsverbrechen zu begehen und weißen Phosphor und andere verbotene Waffen in den dicht besiedelten Zivilgebieten des Streifens einzusetzen. Darüber hinaus muss der zionistische Staat noch für die Bombardierung des Medienzentrums der Associated Press in Gaza zur Rechenschaft gezogen werden.

Ohne einen Hauch von Ironie verkündete die schamlose Regierung in Tel Aviv diese Woche jedoch, dass “Israel die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterstützt.” Die Heuchelei ist atemberaubend.

Israels Engagement in der Ukraine geht über bloße Rhetorik hinaus. Israel war noch nie sehr wählerisch, an wen es Waffen verkauft, aber das könnte sich für den zionistischen Staat rächen: Das neonazistische Asow-Bataillon, das im Krieg der Ukraine gegen die prorussischen Separatisten an vorderster Front kämpft, ist bis an die Zähne mit israelischen Waffen ausgerüstet. Das Bataillon ist eine von vielen Freiwilligenbrigaden, die an der Seite der ukrainischen Armee im Osten des Landes kämpfen, und ist für seine Brutalität bekannt.

Spannungen zwischen Russland und der Ukraine an der gemeinsamen Grenze nehmen zu – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

In den Korridoren der Macht wird befürchtet, dass die nächste große Bedrohung für die ukrainische Regierung und den Staat selbst die Rechtsextremisten des Asow-Bataillons sein werden, wenn die Kämpfe gegen die Separatisten zu Ende gehen. Ihre offen neonazistische Gesinnung ist für jeden sichtbar. Viele der Asow-Kämpfer sind Antisemiten, Holocaust-Leugner und Verehrer Adolf Hitlers, aber wir wissen bereits, dass Israel gegenüber den abscheulichen Ansichten seiner Waffenkäufer toleranter ist als etwa Friedensverfechter und Kriegsgegner wie der ehemalige Labour-Führer Jeremy Corbyn in Großbritannien.

Der derzeitige Labour-Führer Sir Keir Starmer führt eine Hexenjagd gegen Parteimitglieder, die für Palästina und gegen Israel sind, hat aber keine Skrupel, die Ukraine zu unterstützen, mitsamt ihren neonazistischen Warzen, genau wie sein kriegstreiberischer Rivale, Premierminister Boris Johnson. Beide haben in dieser Woche eine Pro-Ukraine-Haltung eingenommen und dabei nicht nur zur ethnischen Säuberung der Palästinenser durch die Apartheid Israel geschwiegen, sondern auch ihre aktive Unterstützung für den zionistischen Staat erklärt.

Wenn man sich die Mitschuld des Westens an den humanitären Katastrophen im Jemen, Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen und Palästina vor Augen führt, ist es nicht verwunderlich, dass Starmer und Johnson wie die pflichtbewussten Schoßhündchen auf die Linie Washingtons eingeschwenkt sind. Alle genannten muslimischen Länder sind direkt oder indirekt Opfer der NATO-Aggression, und alle sind Opfer des US-Imperialismus.

Hier geht es nicht darum, Partei zu ergreifen oder Putin gegenüber Biden zu bevorzugen; ich bin kein Fan von beiden. Es geht um den Frieden, der von meinem Standpunkt aus gesehen sowohl vom Weißen Haus als auch vom Kreml meilenweit entfernt zu sein scheint.

Die USA haben trotz ihrer demütigenden Niederlage gegen die Taliban in Afghanistan im vergangenen Jahr ihre Lust am Krieg nicht verloren. Tatsächlich lebt die amerikanische Wirtschaft von Konflikten in aller Welt. Die USA haben rund 750 Militärstützpunkte in 80 Ländern, und Biden ist froh, Russland mit NATO-Stützpunkten und NATO-verbündeten Ländern zu umgeben. Putin ist darüber zunehmend verärgert und hat seine Gefühle kundgetan. Bereits im Dezember hat der russische Staatschef Gespräche mit den USA aufgenommen, um die Situation zu entschärfen. Die Antwort Washingtons bestand darin, Putin Sand ins Gesicht zu streuen – die am wenigsten diplomatische Vorgehensweise, wenn man es mit einem Staatschef zu tun hat, dessen Ego so groß ist wie der Rote Platz. Aber vielleicht hat Biden das ja so geplant.

In der Zwischenzeit können die Palästinenser nur verzweifelt zuschauen und sich fragen, was nötig ist, damit der Westen innehält und ihre territorialen Rechte und ihre Souveränität mit demselben Mitgefühl betrachtet, das er dem ukrainischen Volk entgegenbringt. Wenn es, wie die frühere Premierministerin Theresa May neulich in Westminster sagte, wichtig ist, Russland zur “Verteidigung der Demokratie” die Stirn zu bieten, dann sollte dieser edle Grundsatz überall gelten, auch im von Israel besetzten Palästina. Es ist heuchlerisch, etwas anderes zu tun. Übersetzt mit Deepl.com

