Die Lämmer zum Schweigen bringen:: Wie Propaganda funktioniert

Von John Pilger

20./21. August 2023 – Information Clearing House

– In den 1970er Jahren traf ich eine der führenden Propagandisten Hitlers, Leni Riefenstahl, deren epische Filme die Nazis verherrlichten. Wir wohnten zufällig in der gleichen Lodge in Kenia, wo sie einen Fotoauftrag hatte und dem Schicksal anderer Freunde des Führers entgangen war.

Sie sagte mir, dass die „patriotischen Botschaften“ ihrer Filme nicht von „Befehlen von oben“ abhingen, sondern von dem, was sie die „unterwürfige Leere“ der deutschen Öffentlichkeit nannte.

Gehörte dazu auch das liberale Bildungsbürgertum? fragte ich. „Ja, vor allem die“, sagte sie.

Daran denke ich, wenn ich mir die Propaganda ansehe, die heute die westlichen Gesellschaften überschwemmt.

Natürlich sind wir ganz anders als Deutschland in den 1930er Jahren. Wir leben in Informationsgesellschaften. Wir sind Globalisten. Nie waren wir bewusster, mehr in Kontakt und besser vernetzt als heute.

Sind wir das? Oder leben wir in einer Mediengesellschaft, in der die Gehirnwäsche heimtückisch und unerbittlich ist und die Wahrnehmung nach den Bedürfnissen und Lügen der Staats- und Konzernmacht gefiltert wird?

Die Vereinigten Staaten dominieren die Medien in der westlichen Welt. Bis auf eine Ausnahme ist jedes der zehn größten Medienunternehmen in Nordamerika ansässig. Das Internet und die sozialen Medien – Google, Twitter, Facebook – sind größtenteils in amerikanischem Besitz und unter amerikanischer Kontrolle.

In meinem Leben haben die Vereinigten Staaten mehr als 50 Regierungen gestürzt oder versucht zu stürzen, die meisten davon Demokratien. Sie haben sich in demokratische Wahlen in 30 Ländern eingemischt. Sie haben Bomben auf die Menschen in 30 Ländern abgeworfen, die meisten von ihnen arm und wehrlos. Sie hat versucht, die Führer von 50 Ländern zu ermorden. Sie hat die Unterdrückung von Befreiungsbewegungen in 20 Ländern bekämpft.

Über das Ausmaß und den Umfang dieses Gemetzels wird weitgehend nicht berichtet und es wird nicht anerkannt, und die Verantwortlichen beherrschen weiterhin das angloamerikanische politische Leben.

In den Jahren vor seinem Tod im Jahr 2008 hielt der Dramatiker Harold Pinter zwei außergewöhnliche Reden, die das Schweigen brachen.

„Die US-Außenpolitik“, sagte er, „lässt sich am besten wie folgt definieren: Küss meinen Arsch oder ich trete dir den Kopf ein. So einfach und so grob ist das. Das Interessante an ihr ist, dass sie so unglaublich erfolgreich ist. Sie verfügt über die Strukturen der Desinformation, der Rhetorik, der Verzerrung der Sprache, die sehr überzeugend sind, aber in Wirklichkeit ein Bündel von Lügen sind. Es ist eine sehr erfolgreiche Propaganda. Sie haben das Geld, sie haben die Technologie, sie haben alle Mittel, um damit durchzukommen, und sie tun es.“

Bei der Entgegennahme des Nobelpreises für Literatur sagte Pinter Folgendes: „Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, bösartig, unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben darüber gesprochen. Das muss man den Amerikanern lassen. Es hat weltweit eine ziemlich klinische Manipulation der Macht ausgeübt, während es sich als eine Kraft für das universelle Gute ausgab. Das ist ein brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose.“

Pinter war ein Freund von mir und möglicherweise der letzte große politische Weise – das heißt, bevor abweichende Politik gentrifiziert wurde. Ich fragte ihn, ob die „Hypnose“, auf die er sich bezog, die von Leni Riefenstahl beschriebene „unterwürfige Leere“ sei.

„Das ist dasselbe“, antwortete er. „Es bedeutet, dass die Gehirnwäsche so gründlich ist, dass wir darauf programmiert sind, ein Bündel von Lügen zu schlucken. Wenn wir die Propaganda nicht erkennen, akzeptieren wir sie vielleicht als normal und glauben sie. Das ist die unterwürfige Leere.“

In unseren Systemen der Unternehmensdemokratie ist der Krieg eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die perfekte Verbindung von öffentlichen Subventionen und privatem Profit: Sozialismus für die Reichen, Kapitalismus für die Armen. Am Tag nach 9/11 stiegen die Aktienkurse der Kriegsindustrie in die Höhe. Mehr Blutvergießen war absehbar, und das ist gut fürs Geschäft.

Heute haben die profitabelsten Kriege ihr eigenes Markenzeichen. Sie werden „Ewige Kriege“ genannt: Afghanistan, Palästina, Irak, Libyen, Jemen und jetzt die Ukraine. Sie alle beruhen auf einem Bündel von Lügen.

Der Irak ist der berüchtigtste, mit seinen Massenvernichtungswaffen, die es nicht gab. Die Zerstörung Libyens durch die Nato im Jahr 2011 wurde mit einem Massaker in Benghazi gerechtfertigt, das nicht stattgefunden hat. Afghanistan war ein bequemer Rachefeldzug für 9/11, der nichts mit den Menschen in Afghanistan zu tun hatte.

Heute geht es in den Nachrichten aus Afghanistan darum, wie böse die Taliban sind – und nicht darum, dass der Diebstahl von 7 Milliarden Dollar aus den Bankreserven des Landes durch Präsident Joe Biden großes Leid verursacht. Kürzlich widmete das National Public Radio in Washington Afghanistan zwei Stunden – und 30 Sekunden dem hungernden Volk des Landes.

Auf ihrem Gipfeltreffen im Juni in Madrid verabschiedete die von den USA kontrollierte Nato ein Strategiedokument, das den europäischen Kontinent militarisiert und die Aussicht auf einen Krieg mit Russland und China eskalieren lässt. Vorgeschlagen wird ein „Multidomänen-Kriegskampf gegen atomar bewaffnete Konkurrenten“. Mit anderen Worten: Atomkrieg.

Es heißt: „Die Erweiterung der Nato war ein historischer Erfolg.“

Das habe ich ungläubig gelesen.

Ein Maß für diesen „historischen Erfolg“ ist der Krieg in der Ukraine, über den meist nicht berichtet wird, sondern eine einseitige Litanei aus Hurrapatriotismus, Verzerrung und Auslassung. Ich habe schon über eine Reihe von Kriegen berichtet und habe noch nie eine derart pauschale Propaganda erlebt.

Im Februar marschierte Russland in die Ukraine ein und reagierte damit auf fast acht Jahre des Tötens und der kriminellen Zerstörung in der russischsprachigen Region Donbass an der Grenze zu Russland.

Im Jahr 2014 unterstützten die Vereinigten Staaten einen Putsch in Kiew, der den demokratisch gewählten, russlandfreundlichen Präsidenten der Ukraine beseitigte und einen Nachfolger einsetzte, der von den Amerikanern klar als ihr Mann bezeichnet wurde.

In den letzten Jahren wurden in Osteuropa, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik, amerikanische „Verteidigungsraketen“ installiert, die mit ziemlicher Sicherheit auf Russland gerichtet sind, begleitet von falschen Zusicherungen, die bis zu James Bakers „Versprechen“ an Gorbatschow im Februar 1990 zurückreichen, dass die Nato niemals über Deutschland hinaus expandieren würde.

Die Ukraine ist die Frontlinie. Die Nato hat faktisch genau das Grenzgebiet erreicht, durch das Hitlers Armee 1941 stürmte und mehr als 23 Millionen Menschen in der Sowjetunion sterben ließ.

Im vergangenen Dezember schlug Russland einen weitreichenden Sicherheitsplan für Europa vor. Dieser wurde in den westlichen Medien abgetan, verspottet oder unterdrückt. Wer hat seine schrittweisen Vorschläge gelesen? Am 24. Februar drohte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy mit der Entwicklung von Atomwaffen, falls Amerika die Ukraine nicht bewaffne und schütze. Dies war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Am selben Tag marschierte Russland ein – nach Ansicht der westlichen Medien ein unprovozierter Akt von angeborener Infamie. Die Geschichte, die Lügen, die Friedensvorschläge und die feierlichen Vereinbarungen von Minsk zum Donbass zählten nichts.

Am 25. April flog der US-Verteidigungsminister, General Lloyd Austin, in Kiew ein und bestätigte, dass es Amerikas Ziel sei, die Russische Föderation zu zerstören – das Wort, das er verwendete, war „schwächen“. Amerika hatte den Krieg bekommen, den es wollte, geführt von einem von den USA finanzierten und bewaffneten Stellvertreter und einer entbehrlichen Marionette.

Fast nichts davon wurde den westlichen Zuhörern erklärt.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist mutwillig und unentschuldbar. Es ist ein Verbrechen, in ein souveränes Land einzufallen. Es gibt kein „aber“ – außer einem.

Wann hat der gegenwärtige Krieg in der Ukraine begonnen und wer hat ihn ausgelöst? Nach Angaben der Vereinten Nationen sind zwischen 2014 und diesem Jahr etwa 14 000 Menschen im Bürgerkrieg des Kiewer Regimes im Donbass getötet worden. Viele der Angriffe wurden von Neonazis verübt.

Sehen Sie sich einen ITV-Nachrichtenbericht vom Mai 2014 an, in dem der erfahrene Reporter James Mates zusammen mit Zivilisten in der Stadt Mariupol von dem ukrainischen Asow-Bataillon (Neonazis) beschossen wird.

Im selben Monat wurden Dutzende russischsprachige Menschen in einem von faschistischen Schlägern, den Anhängern des Nazi-Kollaborateurs und antisemitischen Fanatikers Stephen Bandera, belagerten Gewerkschaftshaus in Odessa lebendig verbrannt oder erstickt. Die New York Times bezeichnete die Schläger als „Nationalisten“.

„Die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment“, so Andreiy Biletsky, Gründer des Asow-Bataillons, „ist es, die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug für ihr Überleben zu führen, einen Kreuzzug gegen die von Semiten geführten Untermenschen.“

Seit Februar versucht eine Kampagne selbsternannter „Nachrichtenüberwacher“ (die zumeist von den Amerikanern und Briten mit Verbindungen zu den Regierungen finanziert werden), die Absurdität aufrechtzuerhalten, dass die Neonazis in der Ukraine nicht existieren.

Airbrushing, ein Begriff, der einst mit Stalins Säuberungen in Verbindung gebracht wurde, ist zu einem Instrument des Mainstream-Journalismus geworden.

In weniger als einem Jahrzehnt wurde ein „gutes“ China wegretuschiert und ein „schlechtes“ China an seine Stelle gesetzt: von der Werkstatt der Welt zu einem neuen Satan.

Ein Großteil dieser Propaganda hat ihren Ursprung in den USA und wird über Vertretungen und „Denkfabriken“ wie das berüchtigte Australian Strategic Policy Institute, das Sprachrohr der Rüstungsindustrie, und über eifrige Journalisten wie Peter Hartcher vom Sydney Morning Herald verbreitet, der diejenigen, die chinesischen Einfluss verbreiten, als „Ratten, Fliegen, Moskitos und Spatzen“ bezeichnete und forderte, diese „Schädlinge“ müssten „ausgerottet“ werden.

Die Nachrichten über China im Westen drehen sich fast ausschließlich um die Bedrohung durch Peking. Aus der Luft gegriffen sind die 400 amerikanischen Militärstützpunkte, die den größten Teil Chinas umgeben, eine bewaffnete Kette, die sich von Australien über den Pazifik bis nach Südostasien, Japan und Korea erstreckt. Die japanische Insel Okinawa und die koreanische Insel Jeju sind geladene Geschütze, die direkt auf das industrielle Herz Chinas gerichtet sind. Ein Pentagon-Beamter bezeichnete dies als eine „Schlinge“.

Über Palästina wird schon so lange ich denken kann, falsch berichtet. Für die BBC gibt es den „Konflikt“ von „zwei Erzählungen“. Die längste, brutalste und gesetzloseste militärische Besatzung der Neuzeit bleibt unerwähnt.

Die geplagten Menschen im Jemen existieren kaum. Sie sind ein mediales Unvolk. Während die Saudis ihre amerikanischen Streubomben abwerfen und britische Berater an der Seite der saudischen Zieloffiziere arbeiten, sind mehr als eine halbe Million Kinder vom Hungertod bedroht.

Diese Gehirnwäsche durch Weglassen hat eine lange Geschichte. Das Gemetzel des Ersten Weltkriegs wurde von Reportern unterdrückt, die für ihr Entgegenkommen zum Ritter geschlagen wurden und dies in ihren Memoiren gestanden. 1917 vertraute der Herausgeber des Manchester Guardian, CP Scott, dem Premierminister Lloyd George an: „Wenn die Menschen [die Wahrheit] wirklich wüssten, wäre der Krieg morgen beendet, aber sie wissen es nicht und können es nicht wissen.“

Die Weigerung, Menschen und Ereignisse so zu sehen, wie die Menschen in anderen Ländern sie sehen, ist ein Medienvirus im Westen, so lähmend wie Covid. Es ist, als ob wir die Welt durch einen einseitigen Spiegel sehen, in dem „wir“ moralisch und gutartig sind und „sie“ nicht. Es ist eine zutiefst imperiale Sichtweise.

Die Geschichte, die in China und Russland gegenwärtig ist, wird selten erklärt und selten verstanden. Wladimir Putin ist Adolf Hitler. Xi Jinping ist Fu Man Chu. Epische Errungenschaften, wie die Beseitigung der bitteren Armut in China, sind kaum bekannt. Wie pervers und erbärmlich das ist.

Wann werden wir es uns erlauben, das zu verstehen? Die fabrikmäßige Ausbildung von Journalisten ist nicht die Antwort. Genauso wenig wie das wundersame digitale Werkzeug, das ein Mittel und kein Zweck ist, wie die Einfinger-Schreibmaschine und die Linotypie-Maschine.

In den letzten Jahren wurden einige der besten Journalisten aus dem Mainstream verdrängt. „Defenestriert“ ist das Wort, das verwendet wird. Die Räume, die einst für Außenseiter, für Journalisten, die gegen den Strom schwimmen, für Wahrheitsverkünder, offen waren, haben sich geschlossen.

Der Fall von Julian Assange ist der schockierendste. Als Assange und WikiLeaks noch Leser und Preise für den Guardian, die New York Times und andere selbstgefällige „Zeitungen der Rekorde“ gewinnen konnten, wurde er gefeiert.

Als der dunkle Staat Einspruch erhob und die Vernichtung von Festplatten und die Ermordung von Assanges Charakter forderte, wurde er zum Staatsfeind erklärt. Der damalige Vizepräsident Biden nannte ihn einen „Hi-Tech-Terroristen“. Hillary Clinton fragte: „Können wir diesen Kerl nicht einfach mit einer Drohne töten?“

Die darauf folgende Kampagne der Beschimpfung und Verunglimpfung von Assange – der UN-Berichterstatter für Folter bezeichnete sie als „Mobbing“ – brachte die liberale Presse auf ihren Tiefpunkt. Wir wissen, wer sie sind. Ich betrachte sie als Kollaborateure: als Vichy-Journalisten.

Wann werden echte Journalisten aufstehen? Ein inspirierender Samisdat existiert bereits im Internet: Consortium News, gegründet von dem großartigen Reporter Robert Parry, Max Blumenthals Grayzone, Mint Press News, Media Lens, Declassified UK, Alborada, Electronic Intifada, WSWS, ZNet, ICH, CounterPunch, Independent Australia, Globetrotter, die Arbeit von Chris Hedges, Patrick Lawrence, Jonathan Cook, Diana Johnstone, Caitlin Johnstone und anderen, die mir verzeihen werden, wenn ich sie hier nicht erwähne.

Und wann werden die Schriftsteller aufstehen, wie sie es gegen den aufkommenden Faschismus in den 1930er Jahren getan haben? Wann werden Filmemacher aufstehen, so wie sie es in den 1940er Jahren gegen den Kalten Krieg getan haben? Wann werden die Satiriker aufstehen, wie sie es vor einer Generation taten?

Ist es nicht an der Zeit, dass diejenigen, die 82 Jahre lang in der offiziellen Version des letzten Weltkriegs gebadet haben, ihre Unabhängigkeit erklären und die Propaganda entschlüsseln? Die Dringlichkeit ist größer denn je. Übersetzt mit Deepl.com

JohnPilger ist ein australischer Journalist, Schriftsteller, Wissenschaftler und Dokumentarfilmer. Seit 1962 ist er hauptsächlich in Großbritannien ansässig. Er war auch Gastprofessor an der Cornell University in New York.

