Die Landnahme in Israel hat nie aufgehört – sie wurde immer raffinierter Von Suha Arraf

Bild: Palestinians clash with Israeli security forces following a protest to mark Land Day in the village of Madama near Nablus, in the West Bank, March 30, 2017. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Land grabs in Israel never ended – they became more sophisticated From maintaining British Mandate laws to turning land into national parks, Israel is dispossessing Palestinian citizens to this day, says lawyer Salim Wakim. Palestinian citizens of Israel on Tuesday marked 45 years since the first Land Day – an annual commemoration of the mass strikes and protests held on March 30, 1976 in response to a plan by the Israeli government, then led by Yitzhak Rabin, to confiscate thousands of dunams of land in the Galilee.



Die Landnahme in Israel hat nie aufgehört – sie wurde immer raffinierter

Von der Aufrechterhaltung der britischen Mandatsgesetze bis zur Umwandlung von Land in Nationalparks enteignet Israel bis heute palästinensische Bürger, sagt Rechtsanwalt Salim Wakim.

Von Suha Arraf

31. März 2021

Palästinensische Bürger Israels begingen am Dienstag den 45. Jahrestag des ersten Landtages – ein jährliches Gedenken an die Massenstreiks und Proteste, die am 30. März 1976 als Reaktion auf einen Plan der israelischen Regierung, damals unter der Führung von Yitzhak Rabin, stattfanden, Tausende von Dunam Land in Galiläa zu konfiszieren. Israelische Sicherheitskräfte erschossen während dieser Proteste sechs Demonstranten.

Im Laufe der Jahre hat sich der Tag des Landes zu einem wichtigen Ereignis für Palästinenser auf der ganzen Welt entwickelt, um gegen Israels diskriminierendes Landregime und seine Politik der Enteignung zu protestieren. Obwohl sich die Methoden, mit denen Israel palästinensisches Land innerhalb der Grenzen von vor 1967 enteignet hat, im Laufe der Jahrzehnte geändert haben – insbesondere nach der Aufhebung der Militärherrschaft über die palästinensischen Bürger Israels im Jahr 1966 -, wird die Politik des Staates bis heute fortgesetzt.

Salim Wakim, 67, ist ein führender Anwalt, der die letzten 43 Jahre damit verbracht hat, das zu schützen, was von palästinensischem Land innerhalb Israels noch übrig ist.

Wakims Vater stammte ursprünglich aus dem Dorf Al-Bassa, dessen Bewohner 1948 entwurzelt wurden. Nach der Nakba kam sein Vater in das galiläische Dorf Mi’ilya, heiratete und zog eine Familie von Akademikern, Intellektuellen und politischen Aktivisten auf, die half, die Abnaa al-Balad-Bewegung zu gründen. Trotz seiner tiefen Zugehörigkeit zu Mi’ilya hat Wakim seine Wurzeln nie vergessen, was ihn, wie er sagt, dazu brachte, sich auf Landrecht zu spezialisieren.

+972 sprach mit Wakim über die Geschichte des israelischen Landregimes und darüber, wie das Gedenken an den Landtag das Bewusstsein der palästinensischen Bürger und ihre Verbindung zu ihrem Heimatland fördert. Das Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

Enteignet Israel immer noch palästinensisches Land innerhalb der Grünen Linie?

Die Enteignungen nach dem Landtag 1976 wurden gestoppt und nahmen eine andere Form an. In der Vergangenheit fanden die meisten Enteignungen nach dem britischen Mandatsrecht statt. Eines dieser Gesetze war die Land Ordinance (Acquisition for Public Purposes) – 1943. Das Mandat setzte dieses Gesetz für öffentliche Zwecke um – um zum Beispiel Straßen zu pflastern oder Krankenhäuser zu bauen. Aber Israel nutzte dieses Gesetz, um so viel Land wie möglich zu konfiszieren und jüdische Gemeinden zu bauen.

Die erste Runde von Enteignungen nach diesem Gesetz fand in den 1960er Jahren statt, gegen Land, das [den palästinensischen Dörfern] Ein Mahil, Reineh, Al-Mashhad gehörte, in dem Gebiet, das heute [die israelische Stadt] Nof Hagalil ist. Die zweite Runde fand 1974 in Gebieten wie Karmiel, Bi’ina, und Deir al-Asad statt.

Aber es gibt zwei Gesetze davor, die Israel in den 1950er Jahren benutzte, um Millionen von Dunam Land zu enteignen. Das erste war das Gesetz über das Eigentum der Abwesenden von 1950, das einen Verwalter [für diese Grundstücke] ernannte – angeblich, damit, wenn der Frieden kommt und diese “Abwesenden” [palästinensische Flüchtlinge, die während des Krieges von 1948 vertrieben wurden oder geflohen sind] auf ihr Land zurückkehren, es unter der Schirmherrschaft des Verwalters geschützt wird. Der Verwalter existiert bis zum heutigen Tag.

Das gleiche Land wurde dann an die so genannte Entwicklungsbehörde übertragen, wo es Eigentum des Staates wurde. Die Regierung ernannte angeblich den Kustos, um sich um das Flüchtlingsland zu kümmern, [aber stattdessen] verkaufte er es an den Staat.

Dieses Gesetz allein genügte Israel nicht, also erließ es 1953 auch das Gesetz zum Landerwerb – eines der drakonischsten und zerstörerischsten Gesetze gegen palästinensische Bürger.

Das Gesetz ermächtigte Israels Finanzminister, der Entwicklungsbehörde Land zu übertragen, das entweder am 1. April 1952 nicht im Besitz seiner [palästinensischen] Eigentümer war oder von Israel zwischen dem 14. Mai 1948 und dem 1. April 1952 für Sicherheits-, Siedlungs- oder Entwicklungszwecke genutzt wurde und auch danach noch für diese Zwecke benötigt wurde. Das Gesetz verlangte nicht, dass der Eigentümer über den Beschlagnahmebeschluss benachrichtigt werden musste, und einige der Eigentümer erfuhren erst viele Jahre später von der Beschlagnahme.

Wir fanden Materialien in den Staatsarchiven und waren schockiert über die Art und Weise, wie der Staat das Land in die Hände bekam. Vor der Gründung des Staates waren mehr als 92 Prozent des Landes im Besitz von Palästinensern; heute besitzen wir weniger als 4 Prozent. In der Vergangenheit war es üblich, denjenigen, die nachweisen konnten, dass ihr Lebensunterhalt von der Landwirtschaft abhängt, eine kleine finanzielle Entschädigung zu gewähren, oder sie erhielten Land im Austausch für das konfiszierte Eigentum. Aber Israel hat diese Regelung wieder aufgehoben.

Auch andere Enteignungsgesetze wurden in Kraft gesetzt, wie z.B. das “Cultivation Waste Land Law” [das dem israelischen Landwirtschaftsminister erlaubte, Land, das von seinen Besitzern eine Zeit lang nicht zum Zwecke der Landwirtschaft oder der Anpflanzung von Bäumen genutzt wurde, als “Brachland” zu deklarieren, bevor es genommen und unter anderen Stellen aufgeteilt wurde].

In den 1950er und 60er Jahren lebten die palästinensischen Bürger unter Militärherrschaft. Die Menschen wussten nicht, dass es [Beschlagnahmungsbefehle] gab. Auf diese Weise gelang es [der Regierung], Zehntausende von Dunams zu konfiszieren.

Die Gesetze aus den 1950er Jahren haben bis heute Bestand. Tatsächlich wurden nach der Gründung Israels fast alle Gesetze der britischen Mandatszeit aufgehoben, aber die Gesetze zur Landenteignung blieben bestehen.

Was geschah nach dem Land Day?

Nach dem Land Day hörten die direkten Enteignungen fast auf – nicht weil [die Behörden] nett sind, sondern weil es fast nichts mehr zum Enteignen gab. Was übrig ist, ist das Land, das bereits genutzt wird. Die Leute sind heute bewusster und haben begonnen, vor Gericht zu gehen [um ihr verbliebenes Land zu verteidigen].

Die Enteignungen erfolgten stattdessen in anderer Form, zum Beispiel indem ein Gebiet zum Nationalpark oder Naturschutzgebiet erklärt wurde. So geschah es mit dem Dorf Jisr az-Zarqa. Vor ein paar Jahren erklärten die Behörden das Land von Mi’ily zum Nationalpark, und in Yanuh taten sie dasselbe.

Diese [Methode] lässt das Land in den Händen der ursprünglichen Besitzer, aber sie können es nicht für die Landwirtschaft oder zum Bauen nutzen. Das einzige, was sie dort tun dürfen, ist Vögel zu züchten. Das Ziel ist, dieses Grundstück von landwirtschaftlichem Land in nicht nutzbares Land zu verwandeln.

Ich habe im Auftrag mehrerer Familien aus dem Dorf Jish und Mi’ilya gearbeitet und wir konnten beweisen, dass dieses Land tatsächlich genutzt wird. So ist es uns gelungen, diese Grundstücke zu retten. Aber nur wenige Menschen waren sich dieser Tatsache bewusst, und die meisten von ihnen haben ihr Land verloren.

Ein anderer Weg, sich Land anzueignen, ist das Planungs- und Baugesetz und der Versuch, die Bezeichnung von Land zu ändern. Das geschah, als Israel die Route 6 [eine wichtige Nord-Süd-Autobahn] auf Land baute, das den Palästinensern gehörte. Zuerst richteten die Behörden einen Fonds ein, so dass jeder, dem sein Land genommen wurde, ein alternatives Grundstück erhalten würde. Die Behörden gaben etwas Land, hörten dann aber auf, nachdem sie behaupteten, sie hätten kein Land mehr zu vergeben, und begannen stattdessen, eine kleine finanzielle Entschädigung zu zahlen.

Eine andere Methode sind militärische Übungsplätze mit scharfer Munition. Ich hatte einen Fall von jemandem aus dem Dorf Maghar, der sein Land in das Grundbuch eintragen lassen wollte [in Israel als “Tabu” bekannt]. Die Behörden weigerten sich, das Land einzutragen, mit der Begründung, es liege in einer Zone mit scharfer Munition, was bedeutet, dass man sein Land nur mit einer Sondergenehmigung betreten darf. Dies ist seit den 1950er Jahren der Fall.

Einige der Schießzonen wurden aufgehoben, wie die Zone 9 zwischen Sakhnin und Arrabe, die vor 20 Jahren durch einen militärischen Befehl geschlossen wurde. Doch die meisten dieser Befehle wurden nicht annulliert. Heute werden die Enteignungen auf eine raffiniertere Art und Weise durchgeführt.

Wie viele Erfolge konnten Sie in den letzten 43 Jahren verbuchen?

Nicht viele. Diese Gesetze wurden so erlassen, dass sie schwer anfechtbar sind. Aber es ist mir gelungen, viele Kompromisse zu erreichen. Es sind rassistische Gesetze.

Sind die Masterpläne der israelischen Regierung für palästinensische Dörfer eine weitere Form der Enteignung?

Auf jeden Fall, denn es gibt kein Land, auf dem gebaut werden kann, und die Dörfer werden eingeschnürt. Das ist eine Methode für die Regierung, um an das Land heranzukommen, denn die Leute würden einen halben Dunam, der für den Bau vorgesehen ist, im Austausch für zehn Dunam landwirtschaftliches Land abgeben. In den meisten Dörfern gibt es kein Bauland und keine Grundstücke. Die Menschen haben keine Wahl. Aber heute sind sich einige Gemeinderäte dessen bewusster und versuchen, die Pläne entsprechend zu gestalten.

Wann hatten Sie das Gefühl, dass das palästinensische Bewusstsein für Landenteignung wächst?

Das war nach dem Tag des Bodens und der Gründung des Landschutzkomitees. Davor betraf die Angelegenheit nur eine bestimmte politische Schicht, vor allem Aktivisten der Kommunistischen Partei und Politiker, die sich des Themas bewusst waren und versuchten, das Land zu verteidigen.

Der Unterschied zwischen den früheren Enteignungen und den Enteignungen von 1976 bestand darin, dass sie im letzteren Fall das Land von Palästinensern betrafen, die im Land geblieben waren, und nicht Land, das Abwesenden gehörte. Der Landtag war ein prägendes Ereignis. Jedes Jahr gibt es ein wachsendes Bewusstsein. Das Begehen des Landtags hat die Verbindung zum Land nur gestärkt und den Menschen die zionistische Strategie der Enteignung verständlich gemacht.

Ich komme ursprünglich aus dem Dorf Al-Bassa, das zerstört wurde und dessen Bewohner vertrieben und dessen Land konfisziert wurde. Wir haben unser Land verloren. Aber für mich ist meine Arbeit Teil einer Vision und einer Mission. Für jeden Meter Land, den ich retten kann, empfinde ich ein überragendes Glücksgefühl – als ob es ein Urlaub wäre. Übersetzt mit Deepl.com

Eine Version dieses Artikels erschien zuerst auf Hebräisch bei Local Call. Lesen Sie ihn hier.

Suha Arraf ist eine Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin. Sie schreibt über die arabische Gesellschaft, palästinensische Kultur und Feminismus.

