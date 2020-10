The Leahy Laws: Why Biden’s Promise to Israel is Illegal – CounterPunch.org While co-hosting an interview on the Palestine Chronicle, I asked Dr. Richard Falk, former UN Special Rapporteur on Palestinian human rights, about his thoughts on Kamala Harris’ promise to maintain unconditional aid to Israel. “I am disappointed of course by the Harris-Biden positions on Israel.

Die Leahy-Gesetze: Warum Bidens Versprechen an Israel unrechtmäßig ist

von Zarefah Baroud

Fotografische Quelle: Foto der U.S. Navy von Massenkommunikationsspezialist Erster Klasse Ryan Valverde – Public Domain

Während ich Mitveranstalter eines Interviews für den Palestine Chronicle war, fragte ich Dr. Richard Falk, den ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für palästinensische Menschenrechte, nach seinen Gedanken zu Kamala Harris’ Versprechen, die bedingungslose Hilfe für Israel aufrechtzuerhalten.

“Ich bin natürlich enttäuscht über die Harris-Biden-Positionen zu Israel. Ich hätte mir etwas mehr von dem erhofft, was Bernie Sanders gesagt hat, um die Politik näher an das heranzubringen, was meiner Meinung nach eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung unterstützen und wollen würde. sagte Dr. Falk. “Auch hier zeigt sich wieder diese Diskrepanz zwischen dem Willen des Volkes und dem Willen der Regierungseliten… Ich glaube nicht, dass wir sehr hoffnungsvoll sein können. Möglicherweise in der Frage der Annexion… aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass es irgendwelche Änderungen geben wird.

Wieder einmal hat dieser Zyklus der Präsidentschaftswahlen den amerikanischen Wählern wieder einmal die Wahl gegeben: das kleinere von zwei Übeln.

Doch bei dieser Wahl ist es besonders schwierig, zwischen den beiden Kandidaten zu unterscheiden, vor allem in ihrer Haltung gegenüber der israelischen Besatzung und der amerikanischen Verantwortung gegenüber Ersterem, dem größten Sponsor ihres Militärs.

Bemerkenswert ist, dass der “progressive” Biden keinen Diskurs hat, der weiter entwickelt ist als sein konservativer Gegner. Im Juli ordnete er an, jeglichen Hinweis auf die “israelische Besatzung” aus seinem Wahlkampfprogramm im Juli zu streichen, was im Widerspruch zur internationalen Anerkennung Israels als kriegerische Besatzung steht.

Progressive Amerikaner organisierten sich gegen die Trump-Administration wegen seiner häufigen Verstöße gegen das Verfassungsrecht und des Mangels an Menschenrechtsstandards im In- und Ausland.

Viele haben versäumt, dass Biden sich bereits zu Wahlkampfversprechen verpflichtet hat, die nicht nur die Missachtung des Völkerrechts garantieren, sondern auch seine Verstöße gegen das US-Recht garantieren.

Tony Blinken, Joe Bidens leitender Berater, erklärte: “Er [Biden] würde die militärische Unterstützung Israels nicht an irgendwelche politischen Entscheidungen binden, die Israel trifft. Punkt. Punkt. Er hat es gesagt; er hat sich dazu verpflichtet”.

Natürlich hat Kamala Harris die von Blinken vermittelten Gefühle bekräftigt. Harris erklärte in einer virtuellen Veranstaltung am 26. August: “Joe (Biden) hat deutlich gemacht, dass er die Sicherheitshilfe nicht an politische Entscheidungen Israels knüpfen wird, und ich könnte nicht mehr zustimmen.

Diese verschiedenen Aussagen hätten vielen als problematischer erscheinen müssen, als sie es taten. Immerhin versprechen sie, das Gesetz für Israel zu brechen.

1998 wurden die ersten der so genannten Leahy-Gesetze vom Senator von Vermont, Patrick Leahy, verabschiedet. Das erste dieser Gesetze ist im Foreign Assistance Act (FAA) von 1961 in Abschnitt 620M verankert, das zweite in der Mittelzuweisungsvorschrift des Verteidigungsministeriums bzw. im Consolidated Appropriations Act von 2014. Im Wesentlichen legt das Gesetz fest, dass die ausländische Militärhilfe ausgesetzt oder eingestellt werden muss, wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, dass die ausländische Sicherheitstruppe des Empfängers eine grobe Menschenrechtsverletzung begangen hat. Eine “grobe Menschenrechtsverletzung” wird von der FAA als “grobe Menschenrechtsverletzung” definiert:

“Grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung; längere Inhaftierung ohne Anklage und Gerichtsverfahren; Verursachung des Verschwindens von Personen durch Entführung und heimliche Inhaftierung dieser Personen; und andere flagrante Verweigerung des Rechts auf Leben, Freiheit oder Sicherheit der Person”.

Seit 1946 hat die amerikanische Regierung Israel Militärhilfe in Milliardenhöhe sowie Kreditbürgschaften in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt, um Israel dabei zu helfen, seinen qualitativen militärischen Vorsprung auszubauen, den es nutzt, um fast ausschließlich Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland zu quälen und abzuschlachten. Sei es, um israelische Gefängnisse zu finanzieren, in denen jedes Jahr etwa 700 palästinensische Kinder strafrechtlich verfolgt werden, von denen über 75% von Folter und körperlicher Misshandlung berichten, den weißen Phosphor, der über Gaza regnet, oder die Kugeln, die Tausende friedlicher palästinensischer Demonstranten ermorden und unschädlich machen.

Theoretisch reicht ein einziger Verstoß aus, um der verletzten Einheit die Militärhilfe zu entziehen, wie es die Leahy-Gesetze vorsehen. Und die renommiertesten Menschenrechtsorganisationen haben ausführlich über die Verletzungen durch Israel berichtet. Die Hilfspakete für Israel haben jedoch nur mit Hilfe von Joe Biden jährlich zugenommen. Dennoch hat im Jahr 2006 nur eine einzige öffentlich bekannte Untersuchung gegen Israel stattgefunden. Obwohl der eigentliche Autor des Gesetzes, Senator Leahy, das Außenministerium um eine Untersuchung der israelischen Menschenrechtsverletzungen im Jahr 2016 bat.

2017 und erneut 2019 verfasste die Abgeordnete von Minnesota, Betty McCollum, einen Gesetzentwurf, der jetzt unter H.R. 2407: Promoting Human Rights for Palestinian Children Living Under Israeli Military Occupation Act (Gesetz zur Förderung der Menschenrechte für palästinensische Kinder, die unter israelischer militärischer Besetzung leben) eingestuft ist. Der Gesetzentwurf greift auf die Leahy-Gesetze zurück, um für die Aufnahme der Frage palästinensischer Jugend, die gezwungen ist, sich vor israelische Militärgerichte zu stellen, in die Legislative zu plädieren.

Im August dieses Jahres hat der Abgeordnete McCollum in ähnlicher Weise das Gesetz H.R. 8050: Israeli Annexation Non-Recognition Act (Gesetz über die Nichtanerkennung der Annexion Israels) herausgegeben, das verspricht, Israel die Hilfe zu entziehen, die dazu verwendet werden könnte, die Annexion palästinensischen Landes im Westjordanland direkt oder indirekt zu unterstützen.

Dieses Gesetz hat mehr und mehr Unterstützung von Vertretern aus dem ganzen Land erhalten, darunter Alexandria Ocasio Cortez (NY-14), Rashida Tlaib (MI-13) und Ilhan Omar (MN-05), die Palästina in der amerikanischen Politik einen Platz reservieren. Doch leider bleibt das Gespräch unter den Wahlkandidaten uninformiert, trivial und gefährlich.

Unabhängig davon, wer sich im November durchsetzt, haben beide Kandidaten zweifellos ein “unerschütterliches” Bekenntnis zum Apartheidregime, das Israel ist, und müssen zumindest an das US-Recht gehalten werden. Hier geht es nicht um Wählbarkeit, sondern um Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und die amerikanischen Wähler haben jedes Recht, ihre Standards zu erhöhen. Übersetzt mit Deepl.com

Zarefah Baroud hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaften von der University of Washington, wo sie über amerikanische Hilfsprogramme für das israelische Militär geforscht hat. Baroud hat verschiedene Artikel über CounterPunch, Common Dreams, Socialist Worker und andere veröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com

