Die Lektion der Bombardierung Serbiens 1999 wird im Westen ignoriert Von Kurt Nimmo

“Saddam Hussein, Manuel Noriega, Kim Jung-un, Osama bin Laden, Moammar Gaddafi und jetzt Wladimir Putin, sie alle werden routinemäßig mit Hitler verglichen. “Wir haben immer wieder gesehen, wie ‘Schurkenstaaten’ bezeichnet und dämonisiert werden”, bemerkt der Historiker Michael Parenti. “Was sie wirklich gemeinsam hatten, war, dass jeder von ihnen einen einigermaßen unabhängigen Kurs der Selbstentwicklung verfolgte oder sich irgendwie nicht an das Diktat des globalen freien Marktes und des nationalen Sicherheitsstaates der USA hielt.”

“Nothing worse could happen in the world than what was done here, to a small country, which was guilty only of seeking to make its own decisions, and to be free. As such it didn’t appeal to those powers which destroyed the old international order in 1989/90 and created a new one in which only they have the final say in everything.”