Ein Polizist steht am 23. April 2022 auf der Seite der Palästinensischen Behörde (PA) am Erez-Übergang in Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen Wache [MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images].



Die Loyalität der PA gilt Israel, nicht den Palästinensern

Von Motasem A Dalloul

12. September 2022

Dutzende von palästinensischen Familien, Aktivisten und Parteiführern haben am Samstag im Zentrum der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland eine Protestaktion organisiert. Sie forderten die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) auf, politische Gefangene freizulassen. Quellen in Ramallah berichteten, dass die Demonstranten Plakate hochhielten, auf denen stand, dass die Palästinensische Autonomiebehörde “Palästinenser schützen und nicht inhaftieren sollte” und dass “palästinensische Gefangene in den Gefängnissen der Autonomiebehörde Helden und keine Kriminellen sind”.

Dies ging der Palästinensischen Autonomiebehörde eindeutig zu weit, und ihre verdeckten Sicherheitskräfte griffen die Demonstranten an, zerrissen die Plakate, schlugen sie und trieben sie gewaltsam auseinander. Die Demonstranten bezeichneten den Angriff als “Verrat … im Namen der israelischen Besatzung”.

Nach Angaben der Zeitung Al-Resalah sind derzeit 23 palästinensische politische Gefangene in den Gefängnissen der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland schwerer Folter und harter Behandlung ausgesetzt. Sie sind hauptsächlich im berüchtigten Gefängnis von Jericho inhaftiert, das im Volksmund als “Schlachthaus” bezeichnet wird.

Das Komitee für die Familien der politischen Gefangenen erklärte, dass die Sicherheitsdienste der PA im August 315 Verstöße gegen die Bevölkerung des besetzten Palästina begangen haben. Zu den Verstößen gehörten Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Vorladungen zu Verhören, körperliche Angriffe und die Zerstörung oder Beschlagnahmung von Eigentum.

Der offizielle Sprecher der Polizei der Palästinensischen Autonomiebehörde, Generalmajor Talal Dweekat, bestritt vor zwei Wochen, dass es in den von der Palästinensischen Autonomiebehörde betriebenen Gefängnissen politische Gefangene gibt. “Die Behauptungen der Hamas, es gäbe politische Gefangene und die Verfolgung politischer Gegner, sind völlig falsch”, erklärte er. Alle von der PA durchgeführten Inhaftierungen “dienen der Behandlung illegaler Angelegenheiten und der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in der Gesellschaft”.

Während dies die Situation im besetzten Westjordanland ist, haben die USA und Israel darüber diskutiert, wie die Palästinensische Autonomiebehörde und ihre Sicherheitsdienste gestärkt werden können, um den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung und die zunehmende Zahl der täglichen Angriffe auf Palästinenser durch Israels illegale jüdische Siedler zu bremsen.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz erörterte im vergangenen Jahr mit einem amerikanischen Beamten eine Initiative zur Stärkung der PA. “Heute Morgen habe ich mich mit Michael Ratney getroffen”, twitterte Gantz. “Wir haben über die Bedeutung wirtschaftlicher und sozialer Initiativen zur Stärkung der PA gesprochen.”

Laut Quellen, die von Axios berichtet wurden, hat der Direktor des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, der stellvertretenden US-Außenministerin für Angelegenheiten des Nahen Ostens, Barbara Leaf, kürzlich gesagt, dass der Geheimdienst die Stärkung der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstützt, dass es aber wegen der Parlamentswahlen im November in Israel schwieriger ist, zu diesem Zeitpunkt Entscheidungen zu treffen.

Unterdessen erklärte der Minister für zivile Angelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Hussein Al-Sheikh, gegenüber Leaf während ihres Besuchs in der Region, dass er die Unfähigkeit, gegen den palästinensischen Widerstand vorzugehen, nicht auf eine schwache Wirtschaft oder den Mangel an Mitteln zurückführe. Der Grund sei das wiederholte Vorgehen der israelischen Besatzungstruppen gegen den palästinensischen Widerstand. “Wie können die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde am Tag arbeiten, während ihre israelischen Kollegen in der Nacht arbeiten”, fragte er. “Wir können nicht funktionieren, wenn das israelische Militär jeden Tag in unsere Städte eindringt und Menschen verhaftet und tötet. Was erwarten sie?”

Es ist klar, dass der Minister nicht will, dass die israelischen Besatzungstruppen irgendetwas tun; sie sollten alles den eigenen Sicherheitskräften der PA überlassen. Er möchte, dass PA-Mitarbeiter Palästinenser verhaften, schlagen und, wenn nötig, töten.

Letzteres dürfte keine Überraschung sein. Dutzende von Palästinensern wurden von den Sicherheitskräften der PA getötet, seit die Behörde 1993 gegründet wurde. Die Tötungen fanden im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen statt.

So umstellten 1996 Sicherheitsbeamte der PA die Palästina-Moschee in Gaza-Stadt und eröffneten unmittelbar nach dem Freitagsgebet das Feuer auf die Gläubigen, wobei 17 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Sie haben palästinensische Widerstandskämpfer bei Hausdurchsuchungen, auf der Straße und in PA-Gefängnissen unter Folter getötet. Letztes Jahr töteten sie den Aktivisten Nizar Banat, nur weil er den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas kritisiert hatte.

Die USA und Israel sind sich nun einig, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ihre Unterstützung braucht, um ihre Sicherheitsdienste zu stärken, damit diese wieder mit den israelischen Besatzungstruppen zusammenarbeiten können, um gegen die palästinensischen Widerstandsaktivitäten vorzugehen, die im besetzten Westjordanland zugenommen haben.

Leaf sagte, dass die PA aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage nicht gegen den palästinensischen Widerstand vorgehen könne, da sie seit mehr als einem Jahr nicht in der Lage sei, die vollen Gehälter für ihre Angestellten zu zahlen. Sie warnte, dass die PA jederzeit zusammenbrechen könne, wenn sie keine finanzielle Unterstützung erhalte. Axios zitierte sie mit den Worten, sie habe Beamten in Tel Aviv gesagt, dass Israel am Zug sei, wenn es um die Stärkung und Stabilisierung der PA gehe.

Das ist nicht ganz richtig, denn die Palästinensische Autonomiebehörde geht bereits gegen den palästinensischen Widerstand vor und hält sich ohne Zögern an israelische Vorgaben. Sie nimmt palästinensische Kämpfer gefangen und gibt dann detaillierte Informationen über sie an die israelischen Besatzungsbehörden weiter, damit der Shin Bet und andere Sicherheitskräfte sie leicht finden und töten können. Die Sicherheitskoordination – die Zusammenarbeit mit den israelischen Sicherheitsdiensten – ist Abbas zufolge “heilig”. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist Israel gegenüber loyal, nicht gegenüber der Bevölkerung des besetzten Palästina.

Der palästinensische Widerstand im besetzten Westjordanland hat zugenommen, und zwar nicht wegen der Schwäche der Palästinensischen Autonomiebehörde oder ihrer Wirtschaftskrise, sondern wegen der zunehmenden Unterdrückung der Bevölkerung durch die Behörde in Ramallah, der zunehmenden Aggression der israelischen Besatzung und der steigenden Zahl von Anschlägen durch extremistische israelisch-jüdische Siedler, die durch internationales Schweigen und Komplizenschaft ermutigt werden.

Der palästinensische Widerstand wird erst enden, wenn die israelische Besatzung Palästinas beendet ist. Er mag unterdrückt und niedergeschlagen werden, aber er wird immer wieder auferstehen, wie ein Phönix. Die Befreiung Palästinas und die Freiheit seines Volkes – von der Unterdrückung durch die Israelis und die Palästinensische Autonomiebehörde – bleiben das Ziel, während die Palästinenser weiterhin für ihre legitimen Rechte kämpfen. Übersetzt mit Deepl.com

