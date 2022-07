Israel lobby’s power comes from the Benjamins By Philip Weiss July 25, 2022: Information Clearing House –If you had any question why Joe Biden went to Saudi Arabia and destroyed his own credibility by making friends with the murderous Crown Prince, AIPAC and the Democratic Majority for Israel gave you the answer Tuesday night.

Die Macht der Israel-Lobby kommt von den Benjamins

Von Philip Weiss

25. Juli 2022: Information Clearing House

Lassen Sie mich sagen, warum ich glaube, dass die rechten Zionisten am Ende verlieren werden.

– Falls Sie sich gefragt haben, warum Joe Biden nach Saudi-Arabien gereist ist und seine eigene Glaubwürdigkeit zerstört hat, indem er sich mit dem mörderischen Kronprinzen angefreundet hat, haben Ihnen AIPAC und die Demokratische Mehrheit für Israel am Dienstagabend die Antwort gegeben. In einem Abgeordnetenhausbezirk in Maryland, gleich hinter der Grenze zu Washington D.C., gaben sie mehr als 6 Millionen Dollar aus, um einem Mainstream-Kandidaten, Glenn Ivey, die Nominierung der Demokraten gegenüber der progressiven ehemaligen Kongressabgeordneten Donna Edwards zu sichern. Denn Donna Edwards hat sich bisweilen kritisch gegenüber Israel geäußert.

Edwards brachte nur einen Bruchteil der Mittel auf, die Ivey zur Verfügung standen – darunter über 700.000 Dollar von der liberalen zionistischen Lobbygruppe J Street – und ihr anfänglicher Vorsprung in den Umfragen verschwand unter all den negativen Anzeigen, die Ivey schalten konnte. Ivey gewann von 21 Punkten Rückstand um 16 Punkte als “pro-israelischer” Kandidat gegenüber einem “anti-israelischen” Kandidaten, prahlte AIPAC gestern.

Die Demokratische Mehrheit für Israel gab eine Erklärung heraus, in der sie sich der “farbigen Kandidaten” rühmte, die sie unterstützt hatte, und zeigte damit, dass “kluge Politik” auch “gute Politik” ist.

In den negativen Anzeigen wurde Edwards’ Position zu Israel nicht erwähnt. Nein, das ist Schwarzgeld. Es gibt seine Agenda nicht bekannt. Und ein großer Teil davon stammt von rechtsgerichteten Zionisten, die die Republikaner unterstützen.

Biden braucht dieses Geld, damit es weiter in die Demokratische Partei fließt, also tut er sein Möglichstes, um das Squad und alle anderen Israel-Dissidenten im progressiven Flügel der Partei zu vernichten. Sobald er vor einer Woche in Israel aus dem Flugzeug stieg, erklärte Biden, dass er ein “Zionist” sei und dass die Unterstützung der USA für Israel “knochentief” sei, und am nächsten Tag versprach er dem israelischen Premierminister, dass er BDS bekämpfen werde, und dass er immer noch bereit sei, einen Krieg gegen den Iran zu führen. Die Israel-Lobby war überglücklich.

Die Lobby hat nun mehrere Rennen gegen die, wie sie es nennt, “radikale” Linke in der Demokratischen Partei gewonnen – darunter die Niederlage von Nina Turner in Ohio im Mai -, indem sie Millionen in die Kassen spülte. “Aber denken Sie daran, dass es ANTISEMITISCH ist, zu behaupten, dass Pro-Israel-Gelder IRGENDWELCHE AUSWIRKUNGEN auf die Ansichten über Israel im US-Kongress haben (durch AIPAC, ADL, AJC usw.)… wenn diese Behauptung in irgendeiner Weise kritisch gegenüber der bedingungslosen Unterstützung des Kongresses für Israel und der israelischen Straffreiheit ist”, antwortete Lara Friedman gestern dem AIPAC. Friedman bezieht sich damit sicherlich auf die Flutwelle der Kritik an der Abgeordneten Ilhan Omar im Jahr 2019, die gesagt hatte, dass es bei der Unterstützung Israels im Kongress “nur um die Benjamins geht.”

Die Benjamins haben nicht nur Einfluss auf den Kongress, sondern auch auf das Weiße Haus. Das war der Hauptzweck von Bidens demütigender Reise: der Versuch, die “Normalisierungs”-Vereinbarungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn auf Saudi-Arabien auszuweiten. Bidens Politik ist von der Donald Trumps kaum zu unterscheiden, und die Israel-Lobby ist sehr zufrieden.

Das Fazit ist, dass Geld in der Politik eine Rolle spielt, und die Wahlkampfgelder der Demokraten sind israelfreundlich, weil ein großer Teil dieser Gelder von der älteren jüdischen Gemeinde stammt, die Israel immer noch liebt. So beschrieb die New York Times vor ein paar Jahren den “Elefanten im Raum”:

“Trotz pointierter Kritik an der amerikanischen Unterstützung für Israel durch Abgeordnete wie Betty McCollum aus Minnesota, [Rashida] Tlaib und Omar gibt es unter den Demokraten wenig Bereitschaft, sich öffentlich für eine grundlegende Änderung der langjährigen Politik gegenüber Israel einzusetzen. Zum Teil, so sagen einige Hill-Mitarbeiter und ehemalige Beamte des Weißen Hauses, ist dies auf den Einfluss der Megasponsoren zurückzuführen: Von den Dutzenden persönlicher Schecks über 500.000 US-Dollar, die 2018 an das größte PAC der Demokraten, das Senate Majority PAC, ausgestellt wurden, stammten etwa drei Viertel von jüdischen Spendern. Dies liefert Futter für antisemitische Verschwörungstheorien und ist für einige der Elefant im Raum. Obwohl die Zahl der jüdischen Spender, die bekanntermaßen einer israelfreundlichen Politik Vorrang vor allen anderen Themen einräumen, gering ist, gibt es nur wenige, wenn überhaupt, die in die entgegengesetzte Richtung drängen.”

Und als Obama 2012 den großen Fehler beging, zu sagen, dass der Frieden auf den 67er-Linien basieren sollte, und Netanjahu ihn im Weißen Haus belehrte, musste Obamas Adjutant “jüdische Spender” anrufen – “Eine Reihe von Demokraten im Kongress distanzierte sich von der Rede. Man gab mir eine Liste führender jüdischer Spender, die ich anrufen sollte, um sie von Obamas Pro-Israel-Glaubwürdigkeit zu überzeugen”, schrieb Ben Rhodes in seinem Buch “The World As It Is”.

Die Welt, wie sie in Washington ist, bedeutet, dass, wenn Sie die Konditionierung der Hilfe für Israel wegen seiner Menschenrechtsverletzungen unterstützen, die Lobby mit Hammer und Zange über Sie herfallen wird. Peter Beinart sagt, das Geld sei eine “existenzielle” Bedrohung für Progressive. “Gruppen, die sich der bedingungslosen Unterstützung Israels durch die USA verschrieben haben – egal wie viele Häuser es abreißt und wie viele Kinder es einsperrt – haben über 6 Millionen Dollar [gegen Edwards] ausgegeben. Für Progressive stellt dies eine existenzielle Bedrohung dar.” Übersetzt mit Deepl.com

https://mondoweiss.net/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...