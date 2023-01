The Mass Media Used To Publish Perspectives On Ukraine That They Would Never Publish Today ❖ The other day I stumbled across a 2014 opinion piece in The Guardian titled ” It’s not Russia that’s pushed Ukraine to the brink of war ” by Seumas Milne, who the following year would go on to become the Labour Party’s Executive Director of Strategy and Communications under Jeremy Corbyn.

Die Massenmedien veröffentlichten früher Perspektiven zur Ukraine, die sie heute nie veröffentlichen würden

von Caitlin Johnstone

27. Januar 2023

Neulich stolperte ich über einen Meinungsartikel aus dem Jahr 2014 im Guardian mit dem Titel “It’s not Russia that’s pushed Ukraine to the brink of war” von Seumas Milne, der im darauffolgenden Jahr zum Executive Director of Strategy and Communications der Labour Party unter Jeremy Corbyn aufstieg.

Ich erwähne dies, weil die Perspektiven, die Sie in diesem Artikel finden, erschreckend stark von allem abweichen, was Sie in der Mainstream-Presse über die Ukraine im Jahr 2023 finden werden. Die Hauptverantwortung für die Gewalt und die Spannungen in diesem Land wird Washington zugeschoben. Der Artikel beginnt mit der Warnung, dass die “Kriegsgefahr in der Ukraine wächst” und dass es eine “nicht gewählte Regierung in Kiew” gibt, und wird von da an nur noch frecher.

Ich empfehle dringend, den Artikel vollständig zu lesen, wenn Sie sich ein Bild davon machen wollen, wie dramatisch die Massenmedien gegen abweichende Meinungen über die Ukraine und Russland vorgegangen sind, beginnend mit dem wilden Schüren der Russland-Hysterie im Jahr 2016 und exponentiell steigend mit der russischen Invasion im vergangenen Jahr. Ich bezweifle, dass es einen einzigen Absatz gibt, der in der heutigen Medienlandschaft in irgendeinem Mainstream-Medium veröffentlicht werden könnte.

Milne schreibt darüber, wie “der ukrainische Präsident in einer völlig verfassungswidrigen Machtübernahme durch eine von den USA ausgewählte Regierung ersetzt wurde” und über “die Rolle der faschistischen Rechten auf den Straßen und im neuen ukrainischen Regime”. Er sagt, dass “die Krimbewohner mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt haben”, und dass “man nicht viel über die Verehrung der ukrainischen Regierung für Nazi-Kollaborateure und Pogromisten aus dem Krieg hört, oder über die Brandanschläge auf die Häuser und Büros gewählter kommunistischer Führer, oder über die Integration des extremen Rechten Sektors in die Nationalgarde, während der Antisemitismus und der weiße Suprematismus der Ultranationalisten der Regierung eifrig heruntergespielt wird.” Er sagt, dass “nach zwei Jahrzehnten der Nato-Osterweiterung diese Krise durch den Versuch des Westens ausgelöst wurde, die Ukraine entscheidend in seine Umlaufbahn und Verteidigungsstruktur zu ziehen”.

Milne sagt, dass “Putins Übernahme der Krim und die Unterstützung der Rebellion in der Ostukraine eindeutig defensiv sind”, und dass die USA und ihre Verbündeten “das militärische Vorgehen gegen die Demonstranten nach Besuchen von Joe Biden und dem CIA-Direktor John Brennan ermutigt haben”. Er sagt richtig voraus, dass “ein Ergebnis der Krise wahrscheinlich eine engere Allianz zwischen China und Russland sein wird, da die USA ihre anti-chinesische Hinwendung zu Asien fortsetzen”, und warnt vorausschauend vor “der Gefahr eines erneuten Großmachtkonflikts”, wenn die Ukraine auf einen Krieg zusteuert.

Um das klarzustellen: Milne war keine Randgruppe, die durch einen seltsamen redaktionellen Zufall für einen Guardian-Op-Editor ausgewählt wurde; er veröffentlichte im Laufe vieler Jahre Hunderte von Artikeln beim Guardian und publizierte noch anderthalb Jahre nach Erscheinen dieses Ukraine-Artikels, bis er für Corbyn arbeitete. Er stand am linken Rand der Mainstream-Medien, aber er war sehr wohl Teil der Mainstream-Medien.

Natürlich hätte dieser Artikel damals Kontroversen und Kritik hervorgerufen; es gab viele Menschen, die 2014 auf der anderen Seite der Debatte standen, auch wenn sie nur einen Bruchteil der Anzahl der schreienden Konformitätsverfechter hatten, die wir heute bei allen Themen im Zusammenhang mit der Ukraine sehen. Milne selbst sagt, dass “der Großteil der westlichen Medien nach der Krim-Annexion jeden Anflug von unparteiischer Berichterstattung aufgegeben hat”, so dass sein Artikel mit Sicherheit ein Ausreißer gewesen wäre. Tatsache ist jedoch, dass er im Guardian veröffentlicht wurde und dass er dort heute niemals erscheinen würde.

Stellen Sie sich einmal vor, ein solcher Artikel über die Geschehnisse in der Ukraine im Jahr 2014 würde im Jahr 2023 in einer Mainstream-Publikation wie The Guardian erscheinen. Können Sie sich die Hysterie vorstellen? Das histrionische Zerreißen von Kleidungsstücken bei den Managern der etablierten Berichterstattung? Das Schwärmen der Selenskyj-Trolle in den sozialen Medien? Dies ist schließlich dasselbe Medienumfeld, das CBS unter Druck gesetzt hat, seine Geschichte darüber zurückzuziehen, dass Waffenlieferungen an die Ukraine nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollten, und das Amnesty International unter Druck gesetzt hat, sich dafür zu entschuldigen, dass sie etwas über ukrainische Kriegsverbrechen gesagt haben.

Oder wie wäre es mit diesem Guardian-Artikel von John Pilger mit dem Titel “Die Rolle Washingtons in der Ukraine und seine Unterstützung für die Neonazis des Regimes hat enorme Auswirkungen auf den Rest der Welt”.”In Ukraine, the US is dragging us towards war with Russia” und dem Untertitel “Washington’s role in Ukraine, and its backing for the regime’s neo-Nazis, has huge implications for the rest of the world”, der zwei Wochen nach Milnes Artikel veröffentlicht wurde?

Pilgers Artikel ist in gewisser Weise noch ketzerischer als der von Milne, denn er behauptet, dass Washington “den Putsch im Februar gegen die demokratisch gewählte Regierung in Kiew angezettelt hat” und dass “die Ukraine in einen CIA-Themenpark verwandelt wurde – persönlich geleitet von CIA-Direktor John Brennan in Kiew, mit Dutzenden von ‘Spezialeinheiten’ der CIA und des FBI, die eine ‘Sicherheitsstruktur’ aufgebaut haben, die brutale Angriffe auf diejenigen überwacht, die sich dem Putsch im Februar widersetzt haben.”

Wie Milne kritisiert auch Pilger das damalige Medienumfeld und sagt, die “Propaganda” über die Geschehnisse in der Ukraine geschehe im “Orwellschen Stil”. Aber auch hier gilt, dass sein Artikel im Guardian veröffentlicht wurde, während dies heute nicht mehr der Fall wäre.

Pilger hat sogar einige Hintergründe für diesen Wandel in der Berichterstattung der Massenmedien geliefert, indem er sagte, dass es um 2014-2015 eine “Säuberung” von Andersdenkenden in den Reihen des Guardian gab.

“Mein schriftlicher Journalismus ist im Guardian nicht mehr willkommen, der vor drei Jahren Leute wie mich in einer Art Säuberungsaktion loswurde, bei der diejenigen, die wirklich das sagten, was der Guardian nicht mehr sagt, aus dem Weg geräumt wurden”, so Pilger in einem Radiointerview im Januar 2018.



Interessanterweise fand ein Bericht von Declassified UK aus dem Jahr 2019 heraus, dass britische Geheimdienste nach der Veröffentlichung der Edward-Snowden-Dokumente im Jahr 2013 damit begannen, The Guardian aggressiv ins Visier zu nehmen, und dass sie ihr Ziel erreichten, als der Chefredakteur Alan Rusbridger im März 2015 durch Katharine Viner ersetzt wurde. Von diesem Zeitpunkt an entfernte sich der Guardian von kritischer investigativer Berichterstattung und begann, “Softball-Interviews” mit den Chefs von MI5 und MI6 zu veröffentlichen und sich bereitwillig am Informationskrieg des Westens gegen Russland zu beteiligen.

Als die westliche Welt nach der Niederlage von Hillary Clinton bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 unisono in eine blindwütige Russland-Hysterie verfiel, erlebten wir Dinge wie das eine Mal, als ein BBC-Reporter einen Gast ermahnte, weil er unerlaubte Meinungen über Syrien geäußert hatte, denn “wir befinden uns in einem Informationskrieg mit Russland.”

Ob man mit den Ansichten von Milne und Pilger einverstanden ist oder nicht, ist irrelevant für die sehr wichtige Tatsache, dass sie 2014 in den Mainstream-Medien Dinge sagen konnten, die sie 2023 in den Mainstream-Medien nicht mehr sagen konnten. Der dramatische Wandel von einem Medienumfeld, in dem Kritik an den Russland-Narrativen des Establishments erlaubt ist, zu einem Umfeld, in dem sie nicht erlaubt ist, ist erwähnenswert, denn er bedeutet, dass es eine bewusste Verschiebung hin zur Umwandlung der Massenmedien in vollwertige Propagandamittel des Kalten Krieges gab.

Seit 2014 ist eine Menge passiert, aber nichts von dem, was 2014 passiert ist, hat sich seit 2014 geändert. Es ist immer noch dasselbe Jahr, das es immer war, denn so funktioniert die Zeit; an 2014 hat sich nichts geändert, außer den Gedanken, die man in Mainstream-Medien wie The Guardian darüber äußern darf.

Dieser bizarre Geschichtsrevisionismus findet nicht nur in The Guardian statt, sondern in allen Mainstream-Medien. Letztes Jahr veröffentlichte Moon of Alabama einen Artikel mit dem Titel “Media Are Now Whitewashing Nazis They Had Previously Condemned” (Medien beschönigen jetzt Nazis, die sie zuvor verurteilt hatten), in dem viele, viele Fälle zusammengestellt wurden, in denen die Massenmedien im Laufe der Jahre über das Neonazi-Problem in der Ukraine berichtet haben, und dies mit der Art und Weise kontrastiert wurde, in der die Massenmedien jetzt diese Paramilitärs beschönigen und so tun, als seien sie nur gute, aufrechte Patrioten. In den Jahren vor der russischen Invasion gab es Neonazis in der Ukraine; jetzt gibt es keine Neonazis in der Ukraine und hat es nie gegeben, und Sie sind eine verräterische Putin-Marionette, wenn Sie etwas anderes behaupten. An dem Neonaziproblem der Ukraine hat sich nichts geändert, nur die Darstellung hat sich geändert.

Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Massenmedien die Perspektiven, die sie bereit sind, über die Ukraine zu veröffentlichen, drastisch verändert haben, denn dies beweist, dass diese Medien nicht daran arbeiten, eine gut informierte Bevölkerung zu schaffen und wichtige Gespräche zu ermöglichen, sondern in Wirklichkeit wissentlich als Kriegspropagandaunternehmen agieren. Sie versuchen nicht, die Menschen darüber zu informieren, was in der Welt vor sich geht, sondern sie versuchen, die Art und Weise, wie die Menschen über die Welt denken, zu manipulieren. Diese beiden Ziele könnten nicht unterschiedlicher sein.

Macht bedeutet, zu kontrollieren, was passiert; wahre Macht bedeutet, zu kontrollieren, was die Menschen über das denken, was passiert. Sie schreiben die Geschichte um, um die Kontrolle darüber zu erlangen, was die Menschen über die Gegenwart denken. Wie der alte Orwell es ausdrückte: “Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.”Übersetzt mit Deepl.com

