https://caitlinjohnstone.com/2022/06/23/people-dont-think-hard-enough-about-what-nuclear-war-is-and-what-it-would-mean/



Die Menschen denken nicht gründlich genug darüber nach, was ein Atomkrieg ist und was er bedeuten würde



von Caitlin Johnstone

23. Juni 2022



Es gibt einen Videoclip von John Mearsheimer aus dem Jahr 2016, der gerade auf Twitter viral geht, wie es alte John-Mearsheimer-Clips im Jahr 2022 zu tun pflegen, wenn seine Vorhersagen, dass westliche Aktionen zur Zerstörung der Ukraine führen würden, auf erschreckende Weise wahr werden.

Auf die Frage, was die schlimmste außenpolitische Katastrophe der USA gewesen sei, stimmte Mearsheimer mit einem anderen Diskussionsteilnehmer darin überein, dass der Irak zu diesem Zeitpunkt die schlimmste Katastrophe gewesen sei. Er wies darauf hin, dass Russland über Tausende von Atomwaffen verfüge und dass es durchaus möglich sei, dass diese Waffen eingesetzt würden, wenn sich Russland bedroht fühle.

“Weil der Kalte Krieg in weiter Ferne liegt, haben die meisten Menschen, vor allem die jüngeren, nicht viel über Atomwaffen und nukleare Abschreckung nachgedacht, und sie neigen dazu, sich recht unbekümmert über Atomwaffen zu äußern, und das macht mich sehr nervös”, sagte Mearsheimer.

Es macht mich auch nervös. Vor allem, wenn wir es mit einem ständig eskalierenden Stellvertreterkrieg zu tun haben, der sich durch das Patt in Litauen leicht zu einem direkten heißen Krieg zwischen Russland und den NATO-Staaten ausweiten könnte, und wenn wir hören, dass der oberste britische Armeegeneral seine Truppen auf den Dritten Weltkrieg vorbereitet.

Das meiste, was ich im öffentlichen Diskurs über eskalierende Aggressionen zwischen dem US-Machtbündnis und Russland sehe, spiegelt die unbekümmerte Haltung wider, von der Mearsheimer 2016 sprach, ebenso wie meine eigenen Interaktionen mit Menschen im Internet. Das meiste, was ich im Verhalten der NATO-Mächte sehe, deutet ebenfalls auf diese unbekümmerte Haltung gegenüber Atomwaffen hin. Die Menschen, von der breiten Öffentlichkeit bis hin zu den oberen Rängen des Imperiums, scheinen nicht sehr genau darüber nachzudenken, was ein Atomkrieg ist und was er bedeuten würde.

Wie Mearsheimer sagte, scheint dies daran zu liegen, dass wir heute so weit von den Tagen entfernt sind, in denen sich jeder bewusst war, dass die Raketen jederzeit losgehen könnten.

Es passt einfach nicht zum Weltbild der Menschen, dass alles durch dasselbe Szenario eines nuklearen Armageddon enden könnte, vor dem ihre Großeltern noch Angst hatten. Wenn sich zwei Männer gegenseitig Waffen an den Kopf hielten, wurde dies zunächst als sehr gefährlich empfunden, aber nach einer Weile, wenn niemand den Abzug betätigte, würde die emotionale Spannung langsam nachlassen. Wenn die Jahre vergingen und die Männer älter wurden, würde sie noch weiter abnehmen. Wenn sie so alt wurden, dass sie die Waffen nicht mehr halten konnten, und ihre Kinder und Jahre später die Kinder ihrer Kinder die Waffen übernahmen, war die emotionale Erfahrung des Unentschiedens so gut wie vergessen.

Aber die Waffen wurden nicht weniger tödlich. Die Tatsache, dass es noch keinen Atomkrieg gegeben hat, bedeutet nur, dass er noch nicht stattgefunden hat. Dinge, die noch nie passiert sind, passieren immer wieder. Früher gab es keine Atomwaffen, heute gibt es sie. Die Erde ist derzeit ein bewohnbarer Planet, eines Tages wird sie es vielleicht nicht mehr sein.

Während des letzten Kalten Krieges waren wir um Haaresbreite davon entfernt, uns selbst auszulöschen, und das nicht nur einmal, sondern viele Male. Jedes Maß an Aufhetzung eröffnet die Möglichkeit, dass ein Atomkrieg ausbricht, und zwar auf eine Art und Weise, die zu schwer vorherzusehen und zu planen ist, weil es zu viele kleine bewegliche Teile gibt, zu viele Möglichkeiten, wie eine Atombombe infolge einer technischen Fehlfunktion, eines Kommunikationsfehlers, einer Fehlkalkulation und/oder eines Missverständnisses gezündet werden könnte. Je weiter die Situation zwischen den beiden atomaren Supermächten der Welt eskaliert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht.

Und natürlich haben die Mächtigen allen Grund, diese Denkweise weiter zu fördern. Wenn eine kritische Masse der Bevölkerung wirklich verstehen würde, dass ihr Leben mit einem Atomkrieg bedroht ist, und zwar aus keinem anderen Grund als der Bereitschaft des US-Imperiums, alles zu riskieren, um die planetarische Hegemonie zu sichern, würde es sofort schwierig werden, mit ihnen umzugehen. Die Manager des Imperiums wollen nicht nur nuklearen Scharfmacherei betreiben, sondern auch die Öffentlichkeit in ihren langfristigen Plänen gegen Russland und China finanziell stark belasten, und die einzige Möglichkeit, dass alle mitspielen, ist, dass sie nicht verstehen, was ihnen angetan wird.

Das ist der Grund, warum sich die Medien in den letzten Jahren so seltsam verhalten haben. Es werden Pläne geschmiedet, denen kein vernünftiger Mensch zustimmen würde, wenn er sie vollständig verstehen würde, also muss ihre Zustimmung mit massiver Propaganda hergestellt werden. Das ist auch der Grund, warum die Internetzensur in dieser Zeit einen hohen Stellenwert eingenommen hat: Es kann nicht sein, dass die Menschen ihre neu gewonnene Fähigkeit zum Informationsaustausch nutzen, um sich in die narrativen Manipulationen des Imperiums einzumischen.

Wir werden in ein propagandistisches Koma versetzt, während immens mächtige Leute mit unserem Leben ein gefährliches Spiel treiben. Es liegt in unserem Interesse, einen Weg zu finden, so schnell wie möglich aufzuwachen. Übersetzt mit Deepl.com

Caitlin Johnstone: Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Podcast oder YouTube, oder werfen Sie etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du eine E-Mail-Benachrichtigung für alles bekommst, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...