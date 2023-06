Sind es nicht die gleichen Methoden, wie jeder der sich kritisch über die Ukraine Politik äußert oder schreibt, eine öffentliche Stigmatisierung und Strafmaßnahmen riskiert? Wie sich die Politk Repressalien gleichen! Großen Dank an Ali Abunimah für diesen wichtigen Artikel . Evelyn Hecht-Galinski



The Mossad roots of the bogus IHRA anti-Semitism definition The controversial definition of anti-Semitism adopted by the European Union and dozens of countries, local governments and institutions within the bloc has led to “widespread restrictions of the right of assembly and freedom of expression.” That’s one of the sobering findings of a new report from the European Legal Support Center (ELSC), an organization that defends Palestinian rights advocates from pervasive censorship.

Katharina von Schnurbein, die EU-Koordinatorin für die Bekämpfung des Antisemitismus, hat gelogen, als sie mit Bedenken darüber konfrontiert wurde, wie die IHRA-Definition von Antisemitismus dazu verwendet wird, Unterstützer der palästinensischen Rechte zu zensieren, zu verleumden und zu bestrafen. John Macdougall AP Images

Die Mossad-Wurzeln der gefälschten IHRA-Antisemitismus-Definition

Von Ali Abunimah Lobby Watch

8. Juni 2023

Die umstrittene Definition von Antisemitismus, die von der Europäischen Union und Dutzenden von Ländern, lokalen Regierungen und Institutionen innerhalb des Blocks angenommen wurde, hat zu “weit verbreiteten Einschränkungen des Rechts auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit” geführt.

Das ist eines der ernüchternden Ergebnisse eines neuen Berichts des European Legal Support Center (ELSC), einer Organisation, die Verfechter palästinensischer Rechte vor der allgegenwärtigen Zensur schützt.

Der Bericht macht auch darauf aufmerksam, dass die Bemühungen, Kritik an Israel als Antisemitismus neu zu definieren – die schließlich in der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) gipfelten – ursprünglich vom Mossad finanziert wurden, Israels berüchtigter globaler Spionage- und Mordanschlagsagentur.

Der Bericht dokumentiert 53 Fälle in Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich und kommt zu dem Schluss, dass in der “überwältigenden Mehrheit der Fälle” Antisemitismusvorwürfe, die auf der Grundlage der IHRA-Definition erhoben wurden, falsch waren.

In 42 dieser Fälle ging es um Anschuldigungen gegen Farbige – 19 davon waren Palästinenser – und in 11 Fällen um Antisemitismusvorwürfe gegen jüdische Einzelpersonen oder Gruppen, die ihre Sympathie für Palästinenser zum Ausdruck gebracht hatten.

Dieses Muster deutet darauf hin, dass die Definition auf “diskriminierende Weise” umgesetzt wird, so die ELSC.

Durch seine Regierungsministerien und Botschaften sei Israel eine “treibende Kraft hinter der Bewaffnung der IHRA-Definition” gewesen, so die ELSC.

“Überwachung”

Die meisten Anfechtungen erwiesen sich letztlich als unbegründet, allerdings oft zu hohen Kosten für die Beschuldigten, darunter Rechtsstreitigkeiten, Rufschädigung, Verlust des Arbeitsplatzes und psychische Schäden. Die Furcht vor solchen Konsequenzen schränkt die freie Meinungsäußerung erheblich ein.

“Ich habe festgestellt, dass die IHRA-Definition als Ablenkungsmanöver eingesetzt wird, bei dem ich mich routinemäßig ausgebrannt fühle, wenn ich das Recht auf freie Meinungsäußerung und Solidarität mit Palästina verteidige”, sagte ein Student einer britischen Universität. “Ich hatte lähmende Angst, wem ich überhaupt trauen könnte, da ich das Gefühl hatte, dass die IHRA-Definition eine Art Überwachung in meinem täglichen Leben darstellt.

Einer der berüchtigtsten Fälle von Unterdrückung auf der Grundlage der IHRA-Definition war die Massenentlassung arabischer Journalisten durch die Deutsche Welle, die auf falschen und politisch voreingenommenen Antisemitismusvorwürfen von Pro-Israel-Befürwortern beruhte.

Bei drei der entlassenen Journalisten, die vor Gericht zogen, wurde die Entlassung als unrechtmäßig und ungerechtfertigt aufgehoben, und ein vierter Fall ist laut ELSC noch anhängig.

Aber in ganz Europa sind “Disziplinarverfahren gegen Universitätsstudenten und -mitarbeiter, die Verweigerung der Nutzung öffentlicher Räume, die Verweigerung öffentlicher Gelder, die Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis und der Ausschluss von öffentlichen Veranstaltungen und Debatten gegen Befürworter der palästinensischen Rechte, einschließlich vieler jüdischer Aktivisten, mit falschen Antisemitismusvorwürfen gerichtet”, so ELSC.

“Diese Aktionen werden oft von Organisationen und Einzelpersonen initiiert, die Israel unterstützen.”

De facto Gesetz

Trotz der weit verbreiteten und zunehmenden Kritik, dass die IHRA-Definition Kritik an Israel und seiner rassistischen Staatsideologie Zionismus einerseits mit antijüdischer Bigotterie andererseits vermengt, hat die EU die Mitgliedsstaaten aggressiv dazu gedrängt, das Dokument anzuwenden.

Gleichzeitig habe die EU – und insbesondere die Antisemitismus-Koordinatorin Katharina von Schnurbein – “substantielle Bedenken” ignoriert, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen in ganz Europa gegen die IHRA-Definition vorgebracht worden seien, so ELSC.

Stattdessen hat sich die Europäische Kommission – das Exekutivorgan der EU – hinter der Behauptung versteckt, dass “die IHRA-Definition nicht rechtsverbindlich ist”, während sie fälschlicherweise behauptet, dass die Definition “die Meinungsfreiheit oder die Möglichkeit, Israel zu kritisieren, nicht einschränkt”.

Die akribischen Recherchen der ELSC zeigen jedoch, dass die IHRA-Definition in ganz Europa “zur Grundlage für politische Maßnahmen geworden ist, die de facto rechtsverbindlich sind.”

Im Vereinigten Königreich – neben Deutschland eines der repressivsten Länder gegen Unterstützer der Rechte der Palästinenser – habe “zunehmender staatlicher Druck”, einschließlich der Androhung des Entzugs von Fördermitteln, Gemeinderäte, Universitäten und sogar die National Union of Students gezwungen, die IHRA-Definition zu übernehmen.

“Infolgedessen ist die Definition nun Teil interner Untersuchungen und Disziplinarverfahren”, und zwar in einer Art und Weise, die sich “überwiegend auf Personen auswirkt, die die israelische Regierung kritisieren oder sich für BDS einsetzen” – den Boykott Israels nach dem Vorbild der internationalen Basiskampagne, die zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen hat, so die ELSC.

Die unverhohlenen Lügen des EU-Antisemitismus-Koordinators

Katharina von Schnurbein, die EU-Koordinatorin für Antisemitismus, hat – nicht zum ersten Mal – gelogen, als sie mit Bedenken über die repressive Anwendung der IHRA-Definition konfrontiert wurde.

Im vergangenen November fragte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, von Schnurbein auf Twitter, ob die EU eine Bewertung durchgeführt habe, wie sich die Anwendung der IHRA auf Grundrechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit auswirken würde.

Von Schnurbein antwortete, dass eine solche Bewertung vorgenommen worden sei.

Doch die in Großbritannien und Schweden ansässige Menschenrechtsgruppe Law for Palestine forderte die EU auf, die Bewertung im Rahmen ihres Gesetzes über die Informationsfreiheit zu veröffentlichen.

Stattdessen bestätigte die Europäische Kommission – im krassen Widerspruch zu von Schnurbein -, dass eine solche Bewertung nie durchgeführt worden sei.

Obwohl skrupellos, ist von Schnurbeins Verhalten kaum überraschend: Wie The Electronic Intifada berichtet hat, arbeitet der deutsche Beamte seit Jahren eng mit der Israel-Lobby in Brüssel zusammen, um deren antipalästinensische Agenda umzusetzen.

Von der Lobby vorangetrieben

Die umstrittene IHRA-Definition von Antisemitismus ist nur die jüngste Variante der Bemühungen, Kritik an Israel als antijüdische Bigotterie umzudefinieren.

Sie greift die diskreditierte “Arbeitsdefinition” des Antisemitismus auf, die 2005 von der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (jetzt EU-Grundrechteagentur) veröffentlicht wurde.

Diese Definition wurde ursprünglich von Kenneth Stern verfasst, einem Mitarbeiter der Israel-Lobbygruppe American Jewish Committee. Stern prangerte später an, wie die Definition als Waffe eingesetzt wurde, um Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen.

Sterns Definition hatte nie offiziellen Status und wurde 2013 von der EU-Kommission zurückgezogen.

Aber nachdem sie aufgegeben wurde, setzten sich Befürworter, die Israel-Lobbygruppen wie dem American Jewish Committee, dem Simon Wiesenthal Center und dem Europäischen Jüdischen Kongress angehören, “bei anderen europäischen Gremien dafür ein, die Definition zu übernehmen”, so ELSC.

Als sie keinen Erfolg hatten, wandten sie sich an die International Holocaust Remembrance Alliance, die daraufhin die aufgegebene “Arbeitsdefinition” annahm und 11 illustrative Beispiele für “Antisemitismus” hinzufügte, die sich meist auf Kritik an Israel konzentrieren.



Geld vom Mossad

Der beeindruckend klingende Name der IHRA – eines Gremiums, dem Israel und 34 weitere Länder angehören – die meisten von ihnen Tel Avivs engste Verbündete und Waffenlieferanten in Europa und Nordamerika – wurde benutzt, um der Antisemitismus-Definition den Anschein von Autorität zu verleihen.

Als solche ist sie das erfolgreichste Ergebnis der jahrzehntelangen Bemühungen Israels und seiner Lobby, Kritik an Israel und dem Zionismus als “neuen Antisemitismus” darzustellen.

Die ELSC stellt fest, dass die Initiative, diesen vermeintlich neuen Antisemitismus in einer Definition zu erfassen und zu kodifizieren, ursprünglich von Dina Porat in ihrer Eigenschaft als Leiterin des Project on Antisemitism an der Universität Tel Aviv vorangetrieben wurde, das später in Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism umbenannt wurde.

Bezeichnenderweise weist die ELSC darauf hin, dass das von Porat geleitete Projekt “vom Mossad finanziert wurde”.

ELSC stützt sich auf die Darstellung von Antony Lerman, dem Gründer des Institute for Jewish Policy Research.

In seinem 2022 erschienenen Buch Whatever Happened to Antisemitism? bezeichnet Lerman Porat als einen der “führenden Förderer des ‘neuen Antisemitismus’, der IHRA-‘Arbeitsdefinition’ und der Infrastruktur des ‘Krieges’ gegen den Antisemitismus.”

Lerman zufolge wurde Kenneth Stern direkt von Porat auf die Idee gebracht, seine Definition von Antisemitismus zu schreiben.

In den 1990er Jahren leitete Lerman das Institute of Jewish Affairs, den Forschungszweig des Jüdischen Weltkongresses, der jährlich eine länderspezifische Erhebung über Antisemitismus veröffentlichte.

Lerman schreibt, dass, sobald das Institut für jüdische Angelegenheiten mit der Veröffentlichung des jährlichen Antisemitismusberichts begann, “intensiver Druck auf das IJA ausgeübt wurde, mit einem neuen, vom Mossad finanzierten Projekt zur Untersuchung des Antisemitismus an der Universität Tel Aviv zusammenzuarbeiten, um einen gemeinsamen Bericht zu erstellen”.

Lerman behauptet, seine Organisation habe versucht, sich diesem Druck zu widersetzen, “da sie die Objektivität dieser Art von israelischer Beteiligung anzweifelte und befürchtete, dass der Bericht zur Förderung der zionistischen Ziele des Staates verwendet werden könnte”.

Doch andere Israel-Lobbygruppen, darunter das American Jewish Committee und die Anti-Defamation League, hatten keine solchen Bedenken und schlossen sich der vom Mossad finanzierten Initiative eifrig an.

Lerman enthüllt, dass die Feindschaft, die er und seine Organisation von dem vom Mossad unterstützten Projekt und seinen Partnern in der Israel-Lobby ernteten, mit der Einschätzung seiner Gruppe Mitte der 1990er Jahre zusammenhing, dass der weltweite Antisemitismus tatsächlich rückläufig sei. Dies stand in völligem Widerspruch zu der Vorstellung vom “neuen Antisemitismus”, der von Israel und seiner Lobby gefördert wird.

“Im Allgemeinen stellten wir fest, dass die Botschaft, dass der Antisemitismus rückläufig sei, von vielen Menschen nicht gehört werden wollte”, schreibt Lerman. “Und da wir versuchten, Mittel für unsere Arbeit an dem Bericht zu beschaffen, hat uns eine solche Sichtweise keinen Gefallen getan.”

“Wie wir nur zu gut wussten: Um Spender für die Unterstützung der Arbeit zum Thema Antisemitismus zu gewinnen, stand man unter starkem Druck, das Problem zu übertreiben”, fügt Lerman hinzu.

Dina Porat, die das vom Mossad finanzierte Projekt an der Universität Tel Aviv leitete, ist seit 2011 Chefhistorikerin der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

In dieser Funktion wurde sie beschuldigt, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geholfen zu haben, die Rolle Polens beim Holocaust zu beschönigen, um die Beziehungen zu einem der treuesten EU-Verbündeten Tel Avivs zu verbessern.

Porat hat offensichtlich weiterhin eine Rolle bei Israels Bemühungen gespielt, Kritik an seinen Verbrechen mit antijüdischer Bigotterie gleichzusetzen, obwohl es unmöglich ist, zu wissen, inwieweit sie noch mit dem Mossad zusammenarbeitet.

Im vergangenen Jahr trat sie als Gründungsdirektorin des Kantor-Zentrums für das Studium des zeitgenössischen europäischen Judentums an der Universität Tel Aviv zurück, obwohl sie dort weiterhin tätig ist.

Im Jahr 2019 teilten sich Porat und die EU-Koordinatorin für Antisemitismus, Katharina von Schnurbein, die Bühne mit anderen europäischen und israelischen Regierungsvertretern auf einer Konferenz der Universität Tel Aviv über den “Anstieg des Antisemitismus”, auf der die Redner aggressiv für die IHRA-Definition warben und den Widerstand gegen den Zionismus mit Bigotterie gegen Juden gleichsetzten.

Zurückdrängen

Wie der ELSC-Bericht zeigt, besteht das stärkste Motiv für die Übertreibung und Verfälschung von Antisemitismusvorwürfen – insbesondere auf der Grundlage der grotesk verzerrten IHRA-Definition – darin, Unterstützer palästinensischer Rechte zum Schweigen zu bringen, zu verleumden und zu bestrafen.

Es ist ein Instrument, das nicht nur von Lobbygruppen eingesetzt wird, sondern auch ein Weg für Israel, sich direkt in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen.

So übte die israelische Botschaft in London 2017 Druck auf die Universität Manchester aus, weil Marika Sherwood, eine jüdische Historikerin und Holocaust-Überlebende, einen Vortrag mit dem Titel “Ihr tut den Palästinensern das an, was die Nazis mir angetan haben” geplant hatte.

Die Botschaft machte geltend, dass der Vortrag gegen die IHRA-Definition verstoßen würde, woraufhin die Universitätsverwaltung die Veranstaltung stark einschränkte, u. a. indem sie den Vorsitzenden absetzte, die Öffentlichkeitsarbeit einschränkte, eine Änderung des Titels erzwang und die Studenten darüber informierte, dass die Veranstaltung aufgezeichnet würde.

Trotz der zweifellos abschreckenden Wirkung, die die IHRA-Definition hat, stoßen ihre Befürworter auf zunehmenden Widerstand.

Im April forderten mehr als 100 Organisationen den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, auf, den Druck Israels und seiner Verbündeten zur Annahme der IHRA-Definition zurückzuweisen.

Und einige Befürworter palästinensischer Rechte sahen einen Sieg darin, dass die Regierung Biden die IHRA-Definition nicht als alleinige Referenz für antijüdische Voreingenommenheit in ihrer kürzlich eingeführten Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus übernommen hat. (Das Weiße Haus stellte jedoch klar, dass die US-Regierung die IHRA-Definition “angenommen” hat).

Das European Legal and Support Center fordert die EU und andere Behörden auf, die IHRA-Definition zu widerrufen und nicht weiter zu fördern, die Rede- und Meinungsfreiheit proaktiv zu schützen und Strategien zur Bekämpfung antijüdischer Vorurteile zu entwickeln, die die Rechte und Freiheiten von Verfechtern der palästinensischen Rechte nicht beeinträchtigen.

“Im Jahr 2023 riskiert jeder, der sich kritisch über Israel äußert oder schreibt, eine öffentliche Stigmatisierung und Strafmaßnahmen, die auf falschen Anschuldigungen des Antisemitismus beruhen”, stellt die ELSC fest.

Das ist die Realität, aber sie wird sich ändern, wenn mehr Menschen den Mut finden, ihre Stimme zu erheben und sich gegen die Lügen, Verleumdungen und Einschüchterungstaktiken Israels und seiner Lobby zu solidarisieren. Übersetzt mit Deepl.com

