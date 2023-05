Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen packenden Artikel zu Nakba Evelyn Hecht-Galinski

Intisar Muhana, 97, die aus dem während der “Nakba” entvölkerten Dorf al-Masmiyya fliehen musste, sitzt am 14. Mai 2023 vor den Trümmern ihres Hauses, das kürzlich durch israelische Luftangriffe auf Gaza zerstört wurde (Reuters)

Die Nakba zum 75. Jahrestag: Die Arbeit des israelischen Siedlerkolonialismus ist nie erledigt

Von Joseph Massad

16. Mai 2023

Intisar Muhana, 97, die aus dem während der “Nakba” entvölkerten Dorf al-Masmiyya fliehen musste, sitzt am 14. Mai 2023 vor den Trümmern ihres Hauses, das kürzlich durch israelische Luftangriffe auf Gaza zerstört wurde (Reuters) Siedlerkolonisierung ist harte Arbeit. Das Land der Ureinwohner zu stehlen, erfordert unablässige Anstrengungen und Strategien, ganz zu schweigen von dem sadistischen Vergnügen, das die Kolonisten empfinden, wenn sie den Widerstand der Ureinwohner mit maximaler Gewalt unterdrücken. Seit ihrer Gründung haben sich die zionistische Bewegung und der Staat Israel dieser langfristigen Strategie verschrieben, die sie mit fanatischer Entschlossenheit weiter verfolgen. Damit ist Israel in den Annalen der weißen Siedlerkolonien kaum eine Ausnahme, sondern eher ein Beispiel. Anlässlich des 75. Jahrestages der jüdischen Siedlerkolonie waren jüdische Siedler letzte Woche damit beschäftigt, ihre neueste Kolonie auf gestohlenem palästinensischem Land in der Nähe des palästinensischen Dorfes Mukhmas am Rande des kolonisierten Ost-Jerusalem zu errichten. Die israelischen Behörden waren unterdessen dabei, eine palästinensische Grundschule abzureißen, was Teil des anhaltenden israelischen Diebstahls von palästinensischem Land ist, das für die jüdische Kolonisierung vorgesehen ist. Um den anhaltenden palästinensischen Widerstand gegen die jüdische Kolonisierung einzudämmen, führte das israelische Militär in den letzten Wochen zahlreiche Angriffe im Westjordanland und im Gazastreifen durch, bei denen Dutzende von Palästinensern, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden. Es liegt auf der Hand, dass die jüdische Kolonisierung in Palästina nie abgeschlossen ist – sie ist immer noch im Gange. Sie begann 1882 mit der Ankunft der ersten russischen und ukrainischen Kolonisten aus Odesa und geht bis heute unaufhaltsam weiter.

Koloniale Ansprüche der Siedler Der Raub palästinensischen Landes wurde jedoch nicht ohne den Widerstand der Einheimischen vollzogen. Als die jüdischen Kolonisten 1884 begannen, das gestohlene Land einer ihrer ersten Kolonien, die sie Petah Tikva nannten, zu bewirtschaften, stießen sie auf den Widerstand der palästinensischen Bauern. Dieser verschärfte sich 1886 noch, als die Kolonisten ihre Landwirtschaft auf weitere Teile des gestohlenen Landes ausdehnten. Die Bauern griffen die Kolonie an und verletzten mehrere jüdische Kolonisten, von denen einer später starb. Unter dem Druck der europäischen Konsuln, die die christliche und jüdische Kolonisierung palästinensischen Landes durch die Europäer unterstützten, wurden 31 palästinensische Bauern von den osmanischen Behörden verhaftet. Der palästinensische Widerstand wurde dadurch nicht gebremst, denn ab 1884 und bis in die 1890er Jahre hinein richtete sich der Widerstand der palästinensischen Bauern gegen die jüdischen Kolonien, darunter Gedera, Rehovot, Nes Ziyyona und Hadera: “Es gab kaum eine jüdische Kolonie, die nicht irgendwann mit den einheimischen palästinensischen Bauern in Konflikt geriet”. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts nahmen die jüdische Kolonisierung und der palästinensische Widerstand erneut zu. Im April 1909 griffen Bauern, die mehr Land an die europäischen jüdischen Kolonien in der Nähe von Tiberias verloren hatten, die Kolonisten an. Einer der europäisch-jüdischen Kolonisten, Chaim Dubner, erschoss Radi Saffuri, einen palästinensischen christlichen Bauern aus dem Dorf Kafr Kanna.

Dieses Foto vom 15. September 1948 zeigt eine palästinensische Flüchtlingsfrau und ihr Kind, die nach der Nakba, der Katastrophe, im Jahr 1948 durch die “grüne Linie” von ihrem Zuhause getrennt wurden (AFP) Die muslimischen und christlichen Bauern von Kafr Kanna übten Vergeltung und töteten zwei der Kolonisten. Saffuri war vielleicht eines der frühesten palästinensischen Opfer des mörderischen Terrors der Siedler. Die Dutzenden von Palästinensern, die Israel in den letzten Tagen erbarmungslos getötet hat, sind nur die jüngsten. Um ihr Bedürfnis zu rechtfertigen, palästinensisches Land zu stehlen und Palästinenser zu ermorden, die sich ihrem kolonialen Diebstahl widersetzen, haben die Zionisten in den letzten anderthalb Jahrhunderten mehrere traditionelle europäische siedler-koloniale Argumente übernommen, die in den engstirnigen und rassistischen Mainstream-Zeitungen des imperialen Westens nach wie vor genauso viel Anklang finden wie damals, als sie zum ersten Mal verwendet wurden. Die israelische Propaganda wird von den imperialen Vertretern der USA und der EU ebenso energisch betrieben wie von den meist isolierten und gefühllosen Mainstream-Publizisten in Westeuropa und den USA, deren Unterstützung für koloniale Unternehmungen nie nachgelassen hat. Israels mangelnder Exzeptionalismus, ganz zu schweigen von der fehlenden Originalität seiner Argumente, ist bemerkenswert. In den Fußstapfen des französischen (und später italienischen) Kolonialismus in Nordafrika – der behauptete, dass die Franzosen (und Italiener) in ihr eigenes römisches Reichsgebiet “zurückkehrten” und dass die arabischen Ureinwohner Nordafrikas die eigentlichen Kolonisten dieser europäischen römischen Länder seien – behaupteten die jüdischen Kolonisten auch in Palästina ihre Ureinwohnerschaft. In Anlehnung an die antisemitische christliche Erfindung des jüdischen Ursprungsmythos stellten die Zionisten die europäischen Juden als “Nachkommen” der alten palästinensischen Hebräer dar, die lediglich in ihre alte Heimat “zurückkehren” würden. Die palästinensischen Ureinwohner, so behaupteten sie, seien in Wirklichkeit die Kolonisten dieses alten “jüdischen” Landes. Die tragische Ironie ist jedoch, dass die zionistischen Führer, darunter David Ben Gurion, in einem Moment der Nüchternheit darauf bestanden, dass die einheimischen Palästinenser die Nachkommen der alten Hebräer seien.

Koloniale Rechtfertigungen Die antijüdische Verfolgung in Europa, die durch die russischen Pogrome nach 1881 und die französische Dreyfus-Affäre Mitte der 1890er Jahre noch verstärkt wurde, diente als moralische Rechtfertigung für die zionistische Kolonisierung Palästinas und anderer Regionen der Welt. Das berüchtigte Massaker von Kischinew im Jahr 1903, bei dem 49 Juden ermordet wurden, löste Entsetzen und westliche Verurteilungen aus und führte dazu, dass die Briten den Zionisten das kenianische Hochland (bekannt als das “Uganda-Schema”) für die jüdische Kolonisierung anboten. Die zionistischen Kolonialargumente ähneln denen der europäischen Pilgersiedler, die ihre Eroberung Nordamerikas im 17. Jahrhundert mit der Behauptung rechtfertigten, dass sie in England aufgrund ihrer Religion “von allen Seiten gejagt und verfolgt” worden seien. Die herrschenden englischen Protestanten jener Zeit hatten “einige Separatisten wegen Aufruhrs hingerichtet, ein halbes Dutzend Anti-Trinitarier wegen Ketzerei verbrannt und zwischen 120 und 130 katholische Priester wegen Hochverrats gehängt”. Die Pilger flohen zwar nicht vor der Verfolgung, da sie in die Niederländische Republik zogen, wo sie religiöse Toleranz fanden, aber auch die europäischen Juden nicht. Als der antisemitische britische evangelikale Außenminister 1917 die Balfour-Erklärung herausgab, war Dreyfus 1906 offiziell entlastet worden, und der offizielle französische Antisemitismus endete zur Freude der antizionistischen französischen Juden (die die Zionisten ablehnten). Und als 1922 das britische Mandat über Palästina erteilt wurde, hatten die Sowjets, die sich verpflichtet hatten, alle Überreste des Antisemitismus zu beseitigen, die zaristischen Streitkräfte besiegt und deren Amoklauf und Massentötungen von Juden während des Bürgerkriegs ein Ende gesetzt.

Nakba-Grafik Mit dem Triumph der Russischen Revolution war das “jüdische Problem” in der neu gegründeten Sowjetunion tatsächlich “gelöst”, wie sogar die kreuzzügige antisowjetische deutsch-amerikanische jüdische Intellektuelle Hannah Arendt zum Entsetzen der Zionisten zugeben musste: “Die russische Revolution hat der ersten [zionistischen] Behauptung einen Schlag versetzt, dass die jüdische Frage nur in Palästina gelöst werden kann und dass der Antisemitismus nur durch den Aufbau Palästinas, mit anderen Worten durch den Exodus der Juden aus ihren früheren Heimatländern, ausgerottet werden kann.” Die Berufung auf die Verfolgung zur Rechtfertigung der europäischen Kolonisierung und der Enteignung der Eingeborenen würde auch von den protestantischen französischen und holländischen Kolonisten Südafrikas eingesetzt, für die die Briten um die Jahrhundertwende die Institution der Konzentrationslager erfanden und die glaubten, der christliche Gott habe ihnen Südafrika versprochen. 1930 wiederholte der Leiter der Zionistischen Organisation, Chaim Weizmann, eine weitere gängige europäische Kolonial- und Siedlererfindung, wonach die einheimischen Afrikaner die europäischen Kolonisten “ins Meer werfen” wollten. Weizmann bestand darauf, dass die palästinensische Forderung, die Briten sollten den Palästinensern Gleichheit und Demokratie gewähren, nichts anderes bedeute als den palästinensischen “Wunsch”, “uns ins Mittelmeer zu treiben”. Da die jüdischen Kolonisten die Palästinenser weiterhin enteigneten und von ihrem Land vertrieben, behaupteten sie, dass es die Palästinenser seien, die “die Juden ins Meer werfen” wollten.

Rassistischer Terror Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren setzte der staatlich geförderte Antisemitismus erneut in großem Stil ein. Die Verfolgung und später der völkermörderische Terror der Nazis gegen die europäischen Juden verstärkte die Argumente der Zionisten, die die Notwendigkeit der Kolonisierung Palästinas als einziges Ziel für die vor Verfolgung fliehenden Juden rechtfertigten. Die westliche Sympathie für die verfolgten Juden und schließlich für die Überlebenden des Holocaust hat sich jedoch nicht darin niedergeschlagen, dass die westlichen Länder den Überlebenden während oder nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Türen geöffnet hätten. Tatsächlich stimmten dieselben westlichen Länder, die 1947 gegen einen UN-Resolutionsentwurf stimmten, der die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge forderte, für die Teilung Palästinas und die Schaffung einer jüdischen Siedlerkolonie, in die die Überlebenden geschickt werden sollten, um das völkermordende Europa ein für alle Mal von ihnen zu befreien. Doch wenn die Überlebenden des Holocaust die ultimativen Opfer des europäischen christlichen Völkermords waren, so kamen sie, als sie die Küsten Europas verließen, an den Küsten Palästinas als bewaffnete Kolonisten und Plünderer an, die die einheimischen Palästinenser den extremsten Formen zionistischer kolonialer Grausamkeiten unterwarfen. Während des Krieges von 1948 stellten die Überlebenden ein Drittel der zionistischen Armee (22.000 Mann) und die Hälfte der Kampftruppen. Sie waren an der grausamen Abschlachtung von 13.000 Palästinensern beteiligt, als sie durch das Land zogen und alles raubten und töteten, was ihnen in die Quere kam. Vor diesem Hintergrund rufen Israel und seine westlichen Unterstützer die Palästinenser nicht nur dazu auf, sich ihren jüdischen Unterdrückern nicht zu widersetzen, sondern Israel besteht auch darauf, dass die Palästinenser sich mit ihren jüdischen Verfolgern solidarisieren müssen, andernfalls würde Israel ihren Widerstand gegen die jüdische Kolonisierung und ethnische Säuberung als Antisemitismus verurteilen. Der zionistische Eroberungskrieg, der am 30. November 1947 begann und erst im Januar 1949 endete, wird im Westen immer noch als der Kampf eines jüdischen Davids gegen einen arabischen Goliath dargestellt. Die Tatsache, dass die zionistische Armee den benachbarten arabischen Armeen, die eingriffen, um das zionistische Abschlachten und die ethnische Säuberung der Palästinenser zu stoppen, zahlenmäßig überlegen war und über eine bessere Ausrüstung, Bewaffnung und Ausbildung verfügte, ist für die rassistischen kolonialen Sympathien, die weiße Europäer und Amerikaner für die jüdischen Kolonisten hegen, von denen sich Europa entlastet hatte, unerheblich. Die so genannte gefeierte “Demokratie”, die die jüdische Siedlerkolonie im Mai 1948 errichtete, hat seitdem rassistischen Terror gegen alle Palästinenser ausgeübt. Es dauerte sieben Jahrzehnte, bis westliche und israelische Menschenrechtsaktivisten endlich anerkannten, dass Israel seit seiner Gründung ein rassistischer Apartheidstaat war, und nicht etwa ein Staat, der zu einem Apartheidstaat geworden ist oder werden könnte, wie viele seiner westlichen liberalen Unterstützer zu befürchten scheinen.