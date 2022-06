https://www.paulcraigroberts.org/2022/06/22/nato-engaged-in-direct-aggression-against-russia/



Ein größerer Krieg ist das Ziel Washingtons

Die NATO betreibt eine direkte Aggression gegen Russland

Von Paul Craig Roberts



22. Juni 2022

Wie ich schon oft geschrieben habe, kann die Ukraine-Operation des Kremls nicht begrenzt werden. Washington wird nicht zulassen, dass sie begrenzt wird. Washington hat den Konflikt bereits ausgeweitet und ist nun dabei, ihn weiter auszuweiten. Die verrückten jüdischen Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, haben das winzige, hilflose Litauen dazu gebracht, das Abkommen mit Russland über die Bereitstellung von Kaliningrad zu verletzen, und haben ein russisches Ultimatum erhalten. Der schwachsinnige Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, hat das Ultimatum als “Getöse” abgetan. Der Idiot im Weißen Haus sagt, Washington stehe hinter Litauen. Mit anderen Worten: Washington stachelt einen größeren Krieg an.

Der Konflikt im Donbass ist langsam verlaufen, weil es sich um einen Krieg inmitten des russischen Volkes handelt, das von den sowjetischen Führern an die Ukraine gebunden wurde. Die russischen Truppen kämpfen unter Einschränkungen, um Tod und Zerstörung in der Donbass-Region zu minimieren, aus der die ukrainischen Streitkräfte vertrieben und zerstört werden. Ein größerer Krieg wird nicht unter der russischen Bevölkerung ausgetragen werden. Die Welt hat noch nie eine solche Rücksichtslosigkeit gesehen, wie sie Washington und die NATO an den Tag legen. Die niederträchtigen und durch und durch korrupten Demokraten brauchen dringend einen Krieg, um die Amerikaner für die Regierung zu gewinnen und eine Niederlage der Demokraten bei den Wahlen zu verhindern. In ihrem Bemühen, sich an der Macht zu halten, weiten die Demokraten und die Hurenmedien den Krieg aus. Das ist unvorstellbar gefährlich. Die russische Regierung hat vor einiger Zeit erklärt, dass Russland nie wieder einen Krieg auf seinem eigenen Territorium führen wird.

Es ist erstaunlich, dass der Kreml glaubte, sein Eingreifen im Donbass könne begrenzt werden. Es ist unerklärlich, wie es dem Kreml gelungen ist, den Westen falsch zu verstehen, nachdem seine Bemühungen um ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit dem Westen derartig zurückgewiesen wurden. Offenbar hat der Kreml die Wolfowitz-Doktrin nicht ernst genommen. Der Kreml und die dummen russischen atlantischen Integrationisten müssen sie auswendig lernen und sie jeden Morgen beim Aufwachen wiederholen, denn sie ist die operative Doktrin. Nach dieser Doktrin hat der Kreml zwei Möglichkeiten. Russland kann seine Souveränität aufgeben oder Russland kann den Westen zerstören. Russland hat keine andere Alternative. Die ganze Welt muss das verstehen.

NATO engaged in ‘direct aggression’ against Russia, Moscow must defend itself – senator The bloc is forcing Moscow to apply adequate self-defense, Andrey Klimov said after Lithuania blocked the transit of sanctioned goods to the exclave of Kaliningrad NATO member state Lithuania is now effectively engaged in “direct aggression” against Russia, senator Andrey Klimov argued in a Telegram post on Monday, citing Vilnius’ decision to stop the transit of sanctioned goods to Russia’s exclave of Kaliningrad.

Ich frage erneut: Drängt der Westen Russland zu weit? Lesen Sie diese hochrangigen russischen Erklärungen und beantworten Sie sich die Frage selbst:

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, die Entscheidung von Vilnius sei “beispiellos” und “eine Verletzung von allem und jedem”.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, erklärte, dass die “provokativen” Aktionen von Vilnius eine Verletzung der internationalen rechtlichen Verpflichtungen des Landes seien, den Transit von Gütern zwischen Russland und Kaliningrad zu erlauben. Sie sagte, Russland betrachte diesen Schritt als “offen feindselig” und behalte sich das Recht vor, “seine nationalen Interessen zu verteidigen, wenn Litauen diese Beschränkungen nicht unverzüglich aufhebt”.

Der Leiter der russischen Kommission für die Verteidigung der staatlichen Souveränität, Andrej Klimow, erklärte, Litauens Schritt sei ein Akt “direkter Aggression” gegen Moskau, und wenn die EU ihren Mitgliedstaat nicht zur Vernunft bringe, habe Russland freie Hand, “das von Litauen geschaffene Problem des Kaliningrader Transits mit JEDEM von uns gewählten Mittel zu lösen”.

Washington und seine europäischen Marionetten provozieren absichtlich einen Konflikt zwischen Litauen und Russland: https://www.lewrockwell.com/2022/06/tyler-durden/russia-demands-lithuania-lift-openly-hostile-blockade-panic-buying-ensues/

Die russische Haltung verhärtet sich

Die verrückten Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, führen uns in einen Atomkrieg

Russland wird dem Westen nie wieder vertrauen – Kreml

Russia will never trust the West again – Kremlin The current crisis will be a long one, Dmitry Peskov told NBC News Kremlin spokesman Dmitry Peskov told NBC News on Monday that Russia would “never trust [the] West again.” Amid a historic low-point in relations, Peskov is not the only top Russian official who has ruled out a swift return to normal.

Putin gives update on newest Sarmat ICBM deployment The Russian president says the first Sarmat intercontinental ballistic missile will enter combat duty by the end of 2022 Russia’s newest Sarmat nuclear-capable intercontinental ballistic missile (ICBM) will be deployed in 2022, President Vladimir Putin has said. “We have successfully tested the Sarmat heavy intercontinental ballistic missile.

Putin announces deployment of S-500 air defense systems Russia’s most-advanced anti-aircraft and anti-missile weapons are already being delivered to the military, the president has said The Russian military is in the process of deploying the S-500, the new and most potent version of the powerful air-defense system, President Vladimir Putin said on Tuesday.

Ich kenne keinen anderen Grund als den Machtwahn Washingtons, von Russland und China zu erwarten, dass sie ihre Souveränität und ihre Interessen Washington unterordnen. Diese völlig unrealistische Erwartung der Neokonservativen führt zum Armageddon.

Putins Rede: Ist das russische Volk bereit, seine Pflicht zu erfüllen und den niederträchtigen und bösen Westen zu vernichten? Übersetzt mit Deepl.com

Putin Gives Historic Speech, Calls Sanctions Stupid, Says Russia a Thousand-Year-Old Empire That Won’t Crack Imagine living in a country that had national pride instead of pride in teaching gay anal fisting to preschoolers. New York Post: A combative Russian President Vladimir Putin accused an “arrogant” West of treating other countries like colonies and imposing “stupid” sanctions on his nation as part of what he described Friday as economic “blitzkrieg.”

