DIE NATO-GENERÄLE WISSEN, DASS DER KRIEG GEGEN RUSSLAND VERLOREN IST – DAS FÜNFECK FEUERT RAUCH, UM DEN RÜCKZUG ZU VERDECKEN

By John Helmer, Moskau

22. Juli 2023

Soldaten werfen auf dem Schlachtfeld Rauch ab, um ihre Bewegungen, Vormarsch oder Rückzug, vor den Truppen auf der anderen Seite zu verbergen.

In den Handbüchern der US-Armee für die Kriegsführung mit Rauch werden vier Arten von Rauch für das Schlachtfeld unterschieden (Aufmacherbild): Verdunkelnder Rauch, der den Feind blenden soll, damit er nicht sieht, was Sie auf ihn zukommen lassen; abschirmender Rauch, der zwischen Ihnen und Ihrem Feind gelegt wird, damit er nicht sieht, was Sie in Ihren Stellungen tun; Schutznebel, der darauf abzielt, die Laser- und anderen Zielsysteme der gegnerischen Artillerie und Raketen zu stören; und Markierungsnebel, der entweder dazu dient, Ziele für Luftangriffe oder die rückwärtige Artillerie zu lokalisieren oder Sicherheitspositionen auf einem sich schnell bewegenden Schlachtfeld zu kennzeichnen.

Mit dem Weißen Haus an der Spitze wurde in dem Krieg, den die NATO-Verbündeten bis zum letzten Ukrainer gegen Russland führen, eine völlig neue Art von Rauch eingesetzt – es ist der Blowback-Rauch, der seine Anwender blendet. Auf dem ukrainischen Schlachtfeld verbirgt diese Nebelwand nichts vor den Russen. Stattdessen wird er benutzt, um die Medien, Wähler und Parlamente der NATO-Länder zu täuschen, die zustimmen müssen, die Ukrainer für den Kampf zu bezahlen und sie mit Munition, Waffen, Geheimdienstinformationen und Unterstützungsleistungen der NATO, einschließlich Krediten und Bargeld, zu versorgen. Wolodomyr Selenskij, der ukrainische Präsident, der für seine komischen Auftritte bekannt ist – der berühmteste davon war das Klavierspiel mit seinem Penis (abgeschirmt, geschützt, markiert) – ist der Meister des Rückstoßes auf dem aktuellen Schlachtfeld.

Vor einem Tag sagte er der ukrainischen Vizepremierministerin von Kanada, Chrystia Freeland: „Wir nähern uns einem Zeitpunkt, an dem die entsprechenden Maßnahmen an Fahrt gewinnen können, weil wir bereits einige Minenstandorte durchkämmen und diese Gebiete entminen.“ Die kalkulierten Zweideutigkeiten – „Moment“, „nahend“, „relevant“, „kann“, „Tempo“, „einige“ – sind der Rauch. Der Rückschlag wurde von Freeland ausgelöst, der Selenskyj sagte, dass die Frage, wie seine Gegenoffensive gegen die Russen verlaufe, „die Frage ist, die sich jeder hier stellt [und] die alle Ihre Freunde in der Welt beschäftigt“. Selenskyjs Rauch wurde von Freeland eingeladen, die Welt und insbesondere ihre Freunde zu blenden.

Diese Woche in der“Krieg der Welten“-Diskussion mit Oberst Jacques Baud von der Schweizer Armee wird diese Taktik entlarvt und stattdessen der Beweis erbracht, dass die französischen und anderen verbündeten Generalstäbe versuchen, vom Schlachtfeld zu verschwinden, während Selenskyjs Kräfte zusammen mit den besten Waffen der USA, Frankreichs, Großbritanniens und anderer NATO-Staaten vernichtet werden. Die Sendung wurde am Donnerstag voraufgezeichnet.

Weniger als vierundzwanzig Stunden später stellte Präsident Wladimir Putin auf einer virtuellen Sitzung des russischen Sicherheitsrates die Pläne seiner Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstchefs unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf ungewöhnliche Weise vor. „Es ist heute klar“, sagte Putin und bezog sich dabei auf die Amerikaner, Franzosen, Deutschen und Briten, „dass die westlichen Kuratoren des Kiewer Regimes von den Ergebnissen der Gegenoffensive, die die derzeitigen ukrainischen Behörden in den vergangenen Monaten angekündigt haben, sicherlich enttäuscht sind. Es gibt keine Ergebnisse, zumindest im Moment“.

„Die ganze Welt sieht, dass die gepriesene westliche, angeblich unverwundbare militärische Ausrüstung in Flammen steht und in ihren taktischen und technischen Eigenschaften einigen der sowjetischen Waffen oft sogar unterlegen ist.“

Zum Thema Polen und Galizien gibt Putin die wichtigste Erklärung eines russischen Staatschefs seit mehr als hundert Jahren ab. Putin warnt die polnische Regierung davor, zusammen mit den Litauern einen Truppenvorstoß auf die Hauptstadt Galiziens Lemberg zu unternehmen, wie es die Deutschen 1941 getan hatten. Er warnt Berlin auch davor, sich einzubilden, es könne die alte preußische oder die neuere Herrschaft des Dritten Reiches in diesen Gebieten zurückgewinnen.

Zwischen den Zeilen forderte Putin auch zwei der herrschenden Fraktionen in Kiew – das Militärkommando und die Lemberger Banderisten – auf, Selenskyj schnell zu entfernen, bevor sie das, was von ihrem Territorium noch übrig ist, verlieren, wenn die russische Armee in die Offensive geht. Wenn sie Galizien behalten wollen, „ist das, ich wiederhole es“, sagte Putin, „letztlich ihre Sache. Wenn sie etwas aufgeben oder verkaufen wollen, um ihre Chefs zu bezahlen, wie es Verräter gewöhnlich tun, dann ist das ihre Sache. Wir werden uns da nicht einmischen.“

Putins Rauchzeichen hatte eine unterschwellige Bedeutung. Er nannte nicht die Regierung Biden. Stattdessen deutete er an, dass Zelensky der Unterboss der Amerikaner ist, und dass die Ukrainer nicht mehr lange zu leben haben, wenn sie den Krieg überleben wollen, in dem alles, was in Amerika hergestellt wird, „brennt“.

Oberst Jacques Baud kehrt vom ersten Gespräch zurück, das am 15. Juli ausgestrahlt wurde. Eine Ausarbeitung und Analyse dieses Interviews finden Sie hier.

Hören Sie sich die neue Diskussion hier an:

Die Schlacht um Odessa hat begonnen, sagt Baud. Die russische Strategie für die großen Städte östlich des Dnjepr, die am Ende des Krieges russisch sein werden, sieht jedoch keine Belagerung der Städte oder Stadtkämpfe wie Mariupol vor, fügt er hinzu und zitiert Robert Mardini, den Schweizer Direktor des Internationalen Roten Kreuzes.

Russische Kriegsberichterstatter, die über die ersten Raketenangriffe auf Odessa in der vergangenen Woche berichteten, bestätigen diese Zielsetzung. Als ein Getreidelagerterminal getroffen wurde, berichtete Boris Roschin („Oberst Kassad“) „ein wichtiges Detail: Trotz aller Wutausbrüche in der Ukraine und [der NATO] gibt es selbst nach offiziellen ukrainischen Angaben keine zivilen Todesopfer. Trotz der großen Zahl der Einschläge. Das deutet auf die hohe Treffsicherheit der Angriffe hin und zeigt einmal mehr, dass die Russische Föderation nicht gezielt die Zivilbevölkerung angreift. Anders als in der Ukraine.“

„Karte der Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele in Odessa, wie in der Ukraine veröffentlicht. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass bei all der Fülle der eingesetzten Zerstörungsmittel kein einziger Zivilist bei den Angriffen getötet wurde. Sie funktionierten wie ein Uhrwerk.“ https://t.me/boris_rozhin/92539

Um zu verstehen, wie sich der Elektrokrieg auf die Odessaner auswirkt und wie die Stavka in Moskau damit rechnet, dass die Stadt die Seiten wechseln wird, sobald die Kontrolle des Kiewer Regimes gebrochen ist, lesen Sie dies.

Von der Nordfront, wo russische und weißrussische Streitkräfte die Konzentration oder den Rauchvorhang für mögliche Offensiven auf Tschernigow, Suny, Poltawa und Kiew bilden, kommen die Nachrichten aus dem neuen Wagner-Lager in Tsel, Weißrussland. Es handelt sich um einen alten Militärstützpunkt, der wiederbelebt wurde und etwa 100 km südöstlich von Minsk und etwa 200 km nordwestlich von Tschernigow und der ukrainischen Grenze liegt.

Im Internet wurde ein Videoclip veröffentlicht, in dem auf der Tonspur zu sehen ist, wie der unsichtbare Jewgeni Prigoschin zu einer Gruppe von Wagner-Soldaten spricht; der Schauplatz scheint das neue Lager Tsel zu sein. Der Film zeigt auch den ersten öffentlichen Auftritt von Dmitrij Utkin, dem militärischen Befehlshaber von Wagner; dem Applaus nach zu urteilen, ist er bei den Truppen beliebter als Prigoschin. Hören Sie sich die Aufzeichnung hier an. Falls sie in einigen Gebieten blockiert ist, ist dies eine englischsprachige Version.

„Falls es jemand nicht weiß“, kann man Utkin hören, wie er sich auf Russisch vorstellt. „Ich bin der Wagner. Vielen Dank an alle für die geleistete Arbeit, dank dieser Arbeit ist der Name PMC [private Militärfirma] Wagner in die ganze Welt gedonnert. Dies ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang! Das größte Werk der Welt wird sehr bald vollendet sein! [Auf Englisch] Willkommen in der Hölle!“

Die gemeinsame Pressekonferenz im Pentagon am 18. Juli war noch zurückhaltender, was die Doppelzüngigkeit anbelangt. In ihren Äußerungen schlugen Austin und Milley einen US-Rückzug vor.

Von links nach rechts: Oberstleutnant Dmitry Utkin; Verteidigungsminister General Lloyd Austin; JCS-Vorsitzender General Mark Milley.

Auf die Frage des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace, der als erster aktiver NATO-Beamter die Zweifel der Verbündeten gegenüber Selenskyj und seinem Regime öffentlich geäußert hatte, wurde Austin von einem Reporter gefragt: „Minister Austin, Sie sprachen davon, dass das Bündnis und die Kontaktgruppe zusammenhalten. Aber in der Öffentlichkeit scheint es ein paar Ausfransungen zu geben. Verteidigungsminister Wallace sagte letzte Woche, dass er seinen ukrainischen Amtskollegen gesagt habe, dass, Zitat: ‚Wir sind nicht Amazon, und dass sie uns etwas Wertschätzung entgegenbringen sollten‘. Stimmen Sie mit den Äußerungen von Minister Wallace überein?“

Austin stolperte bei seiner Antwort: „Wissen Sie, wir kommen gerade vom Gipfel in Vilnius zurück, und was ich in Vilnius gesehen habe, war in der Tat Einigkeit und Zusammenhalt, bei jedem Treffen, an dem ich teilgenommen habe. Und das Gleiche habe ich auch heute bei meinen Gesprächen mit den Verteidigungsministern und den Generalstabschefs erlebt. Diese Einigkeit ist immer noch vorhanden. Es steht außer Frage, dass wir, die internationale Koalition, der Ukraine eine Menge geholfen haben. Die Ukraine befindet sich in einem Kampf, und wir dürfen nicht vergessen, dass man in einem Kampf alles haben will, was man in die Finger bekommt. Und das ist auch zu erwarten. Ben Wallace und ich haben im letzten Jahr mit den Koalitionspartnern in dieser Frage zusammengearbeitet, und Ben hat viel getan, um das ukrainische Militär zu unterstützen und ihm zu helfen. Er ist also ein großartiger Partner gewesen. Aber wie gesagt, ich sehe weiterhin Einigkeit und Zusammenhalt. Ich höre die Minister weiterhin sagen, dass wir die Ukraine so lange unterstützen werden, wie es nötig ist.“

Austin tarnte damit das Gegenteil von dem, was er sagen wollte. General Milley ließ dann durchblicken, dass die NATO ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Waffen der USA und der NATO sowie der ukrainischen Armee auf dem Schlachtfeld verloren hat. „Missy, ich würde zwei Dinge vorschlagen. Erstens: Was ist das militärische Problem, das hier mit der Luftwaffe zu lösen ist? Es geht um die Kontrolle des Luftraums, und das kann man auf zwei Arten tun. Man kann das aus der Luft oder vom Boden aus tun. Der effektivste, effizienteste und kostengünstigste Weg für die Ukrainer ist die Kontrolle vom Boden aus durch Luftabwehrsysteme, und das ist es, was ihnen von Beginn des Krieges an bis heute zur Verfügung gestellt wurde. Und das ist wichtig, denn man will diese Angriffstruppen vor russischer Luftnahunterstützung und/oder Angriffshubschrauberunterstützung schützen, und sie haben Luftabwehrsysteme, die Ru- – Ukrainer haben welche, die das können.

Milley gab fast die Wahrheit zu. Es waren die „Ru[ssianer]“, nicht die „Ukrainer“, die ihre Überlegenheit bei der Abwehr und Zerstörung aller NATO-Luftabwehrwaffen auf dem Schlachtfeld und in der Umgebung der Städte unter Beweis gestellt haben – die wichtigste davon ist die Patriot aus US-Produktion.

„Die Verluste, die die Ukrainer bei dieser Offensive erleiden, sind nicht so sehr auf die russische Luftwaffe zurückzuführen, sondern auf Minenfelder, auf Minenfelder, die mit direktem Feuer von Panzerabwehrjägern beschossen werden, und dergleichen mehr. Es sind also Minenfelder. Das Problem, das es zu lösen gilt, sind also die Minenfelder, nicht die Luftwaffe in diesem Moment. Und das ist es, was die Koalition versucht, ihnen zur Verfügung zu stellen: zusätzliche Minenräumung, MICLICs, Linienladungen, Bangalores – diese Art von Dingen, um sich weiter durch die Minenfelder zu arbeiten.“ Mit diesen Worten erläuterte Milley die Entscheidung der USA, keine F-16-Kampfbomber an die Ukraine zu liefern.

„Ich bin zuversichtlich, dass sie das schaffen können, vor allem, wenn sie die Taktiken, Techniken und Verfahren anwenden, die ihnen beigebracht wurden, was sie ja auch tun, und wenn sie diese Operationen nachts durchführen, was die Russen daran hindern würde, ihre Luftstreitkräfte einzusetzen. Das eigentliche Problem sind also die Minenfelder. Im Moment ist es nicht die Luftwaffe. Nun, nachdem ich das gesagt habe, machen Sie einfach eine kurze Rechenübung hier. Zehn F-16 kosten 2 Milliarden Dollar, die Russen haben also Hunderte von Flugzeugen der vierten und fünften Generation. Wenn sie also versuchen wollen, mit den Russen eins zu eins oder sogar zwei zu eins gleichzuziehen, dann geht es um eine große Anzahl von Flugzeugen. Es wird Jahre dauern, die Piloten auszubilden, Jahre, um die Wartung und Instandhaltung durchzuführen, Jahre, um das Ausmaß an finanzieller Unterstützung für diese Aufgabe zu generieren. Es geht um weitaus mehr Milliarden Dollar, als bisher aufgebracht worden sind.

„Das Wichtigste ist also, sich auf die Luftverteidigung zu konzentrieren, sich auf die Art von offensiven kombinierten Waffenmanövern zu konzentrieren, d.h. auf die Artillerie, und zwar sowohl auf die Lang- als auch auf die Kurzstreckenartillerie, und dann die Ingenieure und die Minenräumgeräte einzusetzen. Das ist es, was sie brauchen. Das ist es, was sie wollen. Das ist es, worum sie bitten. Wenn ich mit [dem ukrainischen Generalstabschef, General Valery] Zaluschny spreche, dann verlangt er genau das“.

Milley verriet auch, dass General Zaluschny für die Generalstabschefs zuständig ist und nicht Präsident Selenskyj.

Die neue Entscheidung der USA und der NATO, den Einsatz der F-16 im Krieg nicht zuzulassen, folgte auf die Erklärung des russischen Außenministers Sergej Lawrow vom 12. Juli, dass es sich bei dem Flugzeug um einen nuklearfähigen Angreifer handelt, der auch als solcher behandelt würde. Milley zog sich zweideutig zurück, aber drei Tage später, am 21. Juli, war der nationale Sicherheitsberater Jacob Sullivan kategorisch. „Der ukrainische Nachdruck auf die Sicherung des Nachschubs an modernen Kampfjets für die Gegenoffensive sei unangebracht, weil die starke ukrainische und russische Luftabwehr verhindert habe, dass die Luftwaffe in dem Konflikt eine bedeutende Rolle spiele, sagte Sullivan. Unsere militärischen Befehlshaber sind der Ansicht, dass die Vorstellung, F-16 würden in dieser Gegenoffensive eine entscheidende Rolle spielen, angesichts dieser grundlegenden Realität falsch ist. Sie haben eine andere Auffassung als einige ukrainische Stimmen“, sagte er.

Die russische Warnung an Warschau in Bezug auf Galizien kam den Polen zuvor und führte zu einem Rückzug. Am Freitagnachmittag (Warschauer Zeit) gab die ehemalige Ministerpräsidentin Beata Szydlo die bisher schärfste Erklärung gegen die Kiewer Führung ab. Übersetzt mit Deepl.com

