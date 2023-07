NATO Is a Warfare Alliance, Not a Force for Global Peace or Stability – scheerpost.com By Medea Benjamin and Marcy Winograd / CounterPunch At his speech during the NATO Summit in Lithuania, President Biden called the U.S. and Europe “anchors for global security” when in reality there are no anchors during this increasingly dangerous and polarized time of never-ending war in Europe.

Die NATO ist ein Kriegsbündnis und keine Kraft für globalen Frieden und Stabilität

Von Medea Benjamin und Marcy Winograd / CounterPunch

18. Juli 2023

In seiner Rede auf dem NATO-Gipfel in Litauen bezeichnete Präsident Biden die USA und Europa als “Anker für die globale Sicherheit”, obwohl es in dieser zunehmend gefährlichen und polarisierten Zeit des nicht enden wollenden Krieges in Europa in Wirklichkeit keine Anker gibt. Unsere NATO-Verbündeten sind nicht, wie Biden suggeriert, Anker in einem turbulenten Meer von Dämonen, sondern eher Katalysatoren, die den Kessel des Krieges im Namen des US-Imperiums anfachen.

Die Instabilität des NATO-Bündnisses zeigte sich in der Kontroverse über die zentrale Frage der Mitgliedschaft der Ukraine. Biden und seine Regierung versuchten, auf beiden Seiten der Straße zu agieren. Einerseits bestand Biden darauf, dass “die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt”. Doch dann taten sich die USA mit Deutschland zusammen, um sicherzustellen, dass auf dem Gipfel nur eine vage Aussage über den Beitritt der Ukraine gemacht wurde, wenn die Verbündeten zustimmen und “die Bedingungen erfüllt sind”, was den Zorn des wütenden Präsidenten Zelensky auf sich zog. Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte gegenüber CNN, jeder müsse sich klar machen, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt “Krieg mit Russland bedeutet”.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Biden oder die NATO bereit sind, Friedensgespräche zu unterstützen. Das Gegenteil ist der Fall. Der NATO-Gipfel fand kurz nach Bidens viel gescholtener Entscheidung statt, verbotene Streubomben in die Ukraine zu schicken. Auf dem Gipfel kündigte Frankreich die Entsendung neuer Langstreckenraketen an, Deutschland kündigte eine neue Runde militärischer Hilfe an, darunter Panzer und Artilleriegeschosse, und 11 NATO-Länder verpflichteten sich, ukrainische Piloten für den Einsatz von F-16-Kampfjets mit Atomwaffen auszubilden. Kurzum, der ukrainische Ministerpräsident Zelensky verließ den NATO-Gipfel mit einer Erklärung über jahrelange militärische Subventionen, mit einem Blankoscheck, der die Ukraine für immer zu einem Stellvertreter für die Aufrechterhaltung der US-Hegemonie machen soll. Da die NATO-Mitglieder der Ukraine immer mehr zerstörerische Waffen schicken, wirft die erschreckende Möglichkeit eines größeren Krieges, sogar eines Atomkrieges, einen Schatten auf den gesamten Globus.

Anstatt eine Verhandlungslösung für Russlands verbrecherische Invasion anzustreben, hat sich die NATO vor Friedensgesprächen gedrückt, in denen zentrale Fragen wie die Neutralität der Ukraine, Referenden über die Zukunft des Donbass und der Krim, eine entmilitarisierte Zone entlang der ukrainisch-russischen Grenze und nukleare Abrüstungsvereinbarungen, die Russlands Kurzstrecken-Atomwaffen aus Weißrussland abziehen würden, im Gegenzug für den Abzug amerikanischer antiballistischer Raketen aus Rumänien, behandelt werden könnten.

Die NATO hat die Welt in Richtung einer stärkeren Militarisierung getrieben, und das genau zu diesem heiklen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem wir unsere Ressourcen in die Bekämpfung der Klimakrise investieren müssen, die die Zukunft unseres Planeten mit dem Zusammenbruch von Ökosystemen, Waldbränden und Überschwemmungen bedroht. Darüber hinaus könnten die zig Milliarden Dollar, die für die Fortsetzung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ausgegeben werden, in die Linderung der globalen Armut investiert werden, die das tägliche Wohlergehen von Millionen von Familien weltweit beeinträchtigt.

Einmal mehr zeigt sich, dass der Modus Operandi der NATO der Krieg ist. Die NATO war noch nie ein Verteidigungsbündnis. Sie ist 1999 ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats in Jugoslawien einmarschiert. Die NATO hat in Afghanistan einen 20-jährigen Krieg geführt, der die Bevölkerung in bitterer Armut zurückließ und sie wieder in die Hände der Taliban fallen ließ. 2011 stürzte die NATO illegal die Regierung von Libyen. Neben dem derzeitigen Krieg mit Russland hat sie China im Visier und baut ein provokantes asiatisch-pazifisches Militärbündnis mit Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland auf, um China entgegenzutreten. Die NATO ist auch ein Goldesel für die Rüstungsindustrie, und sie ist der Feind der nuklearen Abrüstung, da sie den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen ablehnt.

Nächstes Jahr wird der NATO-Gipfel in Washington DC stattfinden, um das 75-jährige Bestehen der NATO zu feiern. Dies wäre ein guter Zeitpunkt für das Entstehen einer weltweiten Friedensbewegung, die sagt, dass 75 Jahre Verbreitung von Atomwaffen, Krieg und Geschenke an militärische Auftragnehmer genug sind. Ohne die NATO würde Europa seine eigene Sicherheitsarchitektur aufbauen, um den Sicherheitsbelangen aller Beteiligten, einschließlich Russlands, gerecht zu werden. Ohne die NATO sind die Chancen größer, eine Konfrontation mit China zu vermeiden. Ohne die NATO wäre die Welt ein sichererer Ort. In einer Welt, in der die Menschen verzweifelt ein Ende des Krieges herbeisehnen und darauf bedacht sind, öffentliche Mittel vom Militär auf menschliche Bedürfnisse zu verlagern, sollte die NATO tatsächlich zu einem Relikt der Vergangenheit werden. Übersetzt mit Deepl.com

Medea Benjamin, Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace, ist die Autorin des 2018 erschienenen Buches “Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran”. Zu ihren früheren Büchern gehören: “Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection” (2016); “Drone Warfare: Killing by Remote Control” (2013); “Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart” (1989) und (mit Jodie Evans) “Stop the Next War Now (Inner Ocean Action Guide)” (2005).

Marcy Winograd, Koordinatorin von CODE PINK CONGRESS, ist eine langjährige Anti-Kriegs-Aktivistin, die auch Ko-Vorsitzende der Peace in Ukraine Coalition und Ko-Vorsitzende des End Wars & Occupations Teams der Progressive Democrats of America ist. Im Jahr 2020 diente Marcy als DNC-Delegierte für Bernie Sanders und mobilisierte 500 andere DNC-Delegierte, um den Einfluss der Neokonservativen herauszufordern. Marcy war auch Mitbegründerin des Progressive Caucus der Demokratischen Partei Kaliforniens, um die Finanzierung menschlicher Bedürfnisse und nicht endloser Kriege zu fordern. Marcys Aktivismus begann in der High School, als sie gegen den Vietnamkrieg marschierte und später dem Verteidigungsteam des Whistleblowers der Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, beitrat. Als pensionierte Englisch- und Regierungslehrerin bloggt Marcy über Militarismus und Außenpolitik bei Common Dreams, CounterPunch, LAProgressive und anderswo. Über ihren Beitritt zu CODEPINK sagt Marcy: “Ich fühle mich geehrt, mit so kreativen und engagierten Aktivisten zusammenzuarbeiten, und freue mich darauf, Mitstreiter und Stimmen im Kongress für Friedensgesetze zu mobilisieren.”

