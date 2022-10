NATO on the horns of a dilemma after former Ukrainian regions vote to join Russia — Sott.net Moscow is flipping the bloc’s script by moving to absorb Kiev’s lost lands, thus switching the fight to its own turf By infusing tens of billions of dollars’ worth of military aid into Ukraine, NATO produced a “game-changing” dynamic designed to…

Die NATO steckt in einem Dilemma, nachdem ehemalige ukrainische Regionen für den Beitritt zu Russland gestimmt haben



von Scott Ritter

2. Oktober 2022

Vier Regionen der Ukraine haben Ende September 2022 für den Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt.

Moskau dreht das Drehbuch des Blocks um, indem es sich Kiews verlorene Gebiete einverleibt und so den Kampf auf sein eigenes Terrain verlagert

Durch die Bereitstellung von Militärhilfe im Wert von zig Milliarden Dollar für die Ukraine hat die NATO eine “spielverändernde” Dynamik ausgelöst, die Russland aus dem Gleichgewicht bringen soll. Mit den Referenden in Cherson, Saporoschje, Donezk und Lugansk hat Russland das Spiel völlig verändert.

Die alten Griechen sprachen von einem Lemma als einer logischen Prämisse, einer Selbstverständlichkeit. Dies stand im Gegensatz zu einem Dilemma oder einer “doppelten Prämisse”, bei der man mit einer Entweder-Oder-Aussage konfrontiert wurde. Die Römer entwickelten diesen Begriff weiter und bezeichneten eine “doppelte Prämisse” als argumentum cornutum, als “gehörntes Argument”, denn wenn man auf ein Argument antwortet, wird man von der Logik des zweiten aufgespießt. Darin liegen die antiken Wurzeln der modernen Redewendung “auf den Hörnern eines Dilemmas”.

Dies ist zum Beispiel das ultimative Ziel der Manöverkriegsführung: die eigenen Streitkräfte so zu positionieren, dass der Feind keine gute Option hat – sollte er auf eine dringende Bedrohung reagieren, würde er von der anderen überwältigt werden.

Die russische Militäroperation, die seit mehr als sieben Monaten in der Ukraine im Gange ist, hat zahlreiche Beispiele dafür geliefert, dass die Streitkräfte beider Seiten mit einer Situation konfrontiert waren, die sie dazu zwang, ihre bevorzugte Vorgehensweise zu ändern; die russische “Ablenkung” gegen Kiew zu Beginn der SMO hinderte die Ukrainer daran, ihre Streitkräfte in der Ostukraine zu verstärken, und die kürzlich abgeschlossene ukrainische Gegenoffensive in Charkow zwang die Russen zu einem überstürzten Rückzug aus einem beträchtlichen Teil des zuvor besetzten ukrainischen Gebiets.

In beiden Fällen sah sich eine Seite mit einem Problem konfrontiert, das es zu lösen galt. Keine der beiden Seiten war jedoch in der Lage, den Gegner “in die Zwickmühle” zu bringen und ihn zu einer Reaktion zu zwingen, die unabhängig von der gewählten Option zum Scheitern führen würde. Der Grund dafür ist einfach: Sehr selten lassen es kompetente militärische Befehlshaber zu, dass sie vor ein militärisches Problem gestellt werden, für das es keine praktikable Lösung gibt. Krieg, so scheint es, ist harte Arbeit, und Dilemmas fallen nicht von den Bäumen.

Oder etwa doch? Seit Boris Johnston im April nach Kiew geflogen ist, um den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski davon zu überzeugen, die damals im türkischen Istanbul stattfindenden Friedensgespräche mit Russland abzubrechen, hat die NATO ein Programm aufgelegt, das darauf abzielt, der Ukraine militärische und finanzielle Unterstützung in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar zukommen zu lassen, wozu auch die Lieferung moderner schwerer Waffen und die Nutzung von Einrichtungen auf westlichem Boden gehören, in denen Zehntausende ukrainischer Truppen ausgebildet und organisiert werden könnten, ohne ein Eingreifen Russlands befürchten zu müssen.

Der Zweck hinter der NATO-Infusion von Waffen in die Ukraine war klar: Die Ukraine sollte in die Lage versetzt werden, nicht nur den Konflikt in die Länge zu ziehen, sondern auch offensive Militäroperationen durchzuführen, um Russland aus den von Kiew und seinen Unterstützern als besetzt betrachteten ukrainischen Gebieten, darunter dem Donbass und der Krim, zu vertreiben. Die Gegenoffensive in Charkow Anfang September hat die schwerwiegenden Folgen des Vorgehens der NATO deutlich gemacht – auch wenn der Sieg in Charkow angesichts der massiven Verluste an Menschenleben und Material, die die angreifenden ukrainischen Streitkräfte erlitten haben, ein Pyrrhussieg war, so war es doch ein ukrainischer Sieg, der die Russen zum Rückzug zwang.

Durch die Umwandlung der ukrainischen Armee in eine NATO-Armee, die von Ukrainern bemannt war, hatte der von den USA geführte Block die Art des Spiels von einer einfachen “militärischen Sonderoperation” Russland gegen die Ukraine in einen Kampf “Russland gegen den kollektiven Westen” verwandelt, bei dem die ursprünglich von Moskau für den Kampf bereitgestellten militärischen Ressourcen nun nicht mehr ausreichten, um die Aufgabe zu erfüllen.

Vorteil, Ukraine/NATO.

Russland hat jedoch die spielverändernden Maßnahmen der NATO nicht tatenlos hingenommen. Als Reaktion auf die neue Realität vor Ort in der Ukraine entschied sich der russische Präsident Wladimir Putin dafür, in diesem neuen, von der NATO betriebenen Spiel um die Aufstockung der militärischen Macht nicht einfach nur den Einsatz zu erhöhen, sondern das Spiel gänzlich zu ändern. Er ordnete nicht nur die teilweise Mobilisierung von rund 300 000 russischen Reservisten an, um die derzeit in der BBS eingesetzten Truppen zu verstärken, sondern genehmigte auch Referenden in den vier Gebieten, in denen die russischen Streitkräfte derzeit kämpfen – Cherson und Saporoshje (ehemals besetzte ukrainische Regionen) sowie Donezk und Lugansk (ehemalige Regionen der Ukraine, die seit 2014 de facto unabhängig sind). Bei diesen Referenden wurde den Bürgerinnen und Bürgern dieser vier Gebiete eine einfache Frage gestellt: Möchten Sie Teil Russlands werden?

Nach fünftägiger Abstimmung waren die Ergebnisse in allen vier Gebieten eindeutig – die Teilnehmer der Referenden stimmten mit überwältigender Mehrheit für den Vorschlag. Kurz darauf wurden sie in die Russische Föderation eingegliedert. Was einst die Ukraine war, ist nun zu Mütterchen Russland geworden.

Russland hat nicht nur die Spielregeln geändert, sondern auch das Spiel selbst. Anstatt dass die ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine kämpfen, würde jeder künftige Kampf der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte einen Angriff auf das russische Heimatland selbst darstellen.

Was bedeutet das für die NATO? Die Führung des Blocks hat vom ersten Tag an deutlich gemacht, dass sie keine direkte Konfrontation mit Russland anstrebt. Ihre Mitglieder haben zwar Dutzende von Milliarden Dollar an Material in die Ukraine gepumpt, um ihr beim Wiederaufbau ihrer Streitkräfte zu helfen, und der Ukraine wichtige logistische, nachrichtendienstliche und kommunikationstechnische Unterstützung zukommen lassen, aber sie hat wiederholt und nachdrücklich erklärt, dass sie keinen direkten Krieg mit Russland führen will, und sie hat deutlich gemacht, dass sie die Ukrainer lieber als De-facto-Vertreter der NATO im Widerstand gegen Moskau sehen würde.

Die NATO hat sich sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht voll auf die Unterstützung der Ukraine eingelassen, und zwar in einem Maße, dass einige ihrer Mitglieder, die ihre jeweiligen militärischen Strukturen von Ausrüstung und Material befreit haben, nichts mehr zu geben haben. Trotzdem bekunden die europäischen politischen und wirtschaftlichen Eliten weiterhin ihre starke Unterstützung für die Ukraine.

Diese Unterstützung beruhte jedoch auf der grundlegenden Annahme, dass die NATO durch die massive Unterstützung der Ukraine nicht direkt in einen Konflikt mit Moskau verwickelt werden würde. Aber Russland hat das Blatt gewendet, indem es das Schlachtfeld von einem Kampf auf ukrainischem Boden in einen Kampf um die Verteidigung seines eigenen Landes verwandelt hat.

Die NATO, die sich in der Ukraine zu stark engagiert hat, befindet sich nun in einem Dilemma: Wenn sie der Ukraine weiterhin massive materielle und finanzielle Unterstützung gewährt, wird sie faktisch zu einer direkten Konfliktpartei, was niemand im Block will. Zieht sie sich jedoch von der Unterstützung für die Ukraine zurück, werden die verschiedenen politischen Führer und Institutionen des Westens, die sich die Unterstützung Kiews auf die Fahnen geschrieben haben, ihr Wort brechen.

Wie die NATO weiter vorgehen wird, muss sich erst noch zeigen, aber es deutet einiges darauf hin, dass sie die Ukraine nicht um jeden Preis weiter unterstützen wird. Die laue Rede von Generalsekretär Stoltenberg, in der er Russland verurteilte, aber keine Begeisterung für Zelenskys “beschleunigten Antrag” auf Mitgliedschaft zeigte, ist ein Hinweis darauf, dass die Unterstützung für Kiew nicht gerade entschlossen ist.

Die NATO wird nun feststellen, dass ihre Rolle durch die Folgen der russischen Mobilisierung und der Volksabstimmungen geschwächt wird. In einigen Jahren, wenn die Geschichte des Konflikts endgültig geschrieben sein wird, wird die Entscheidung Präsident Putins, gleichzeitig die russischen Reserven zu mobilisieren und das Gebiet der Süd- und Ostukraine in die Russische Föderation einzugliedern, als eines der besten Beispiele in der modernen Geschichte dafür gelten, wie man einen Gegner “in die Zwickmühle” bringt. Die effektive Kastration der NATO durch diese Aktion wird höchstwahrscheinlich als ein Wendepunkt in dem Konflikt angesehen werden, der das Schicksal der Ukraine angesichts eines unvermeidlichen russischen Sieges besiegelt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor des Buches Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991-1998 als UN-Waffeninspektor.

