“Europas Weg nach vorn, so Baerbock, beschränke sich darauf, entweder einen ewigen Krieg gegen Russland zu führen oder dem Kreml einen Regimewechsel aufzuerlegen. All dies ist gefährlicher Unsinn. Die Tatsache, dass selbstsüchtige, wahnhafte Analysen dieser Art von den westlichen Medien so unkritisch übernommen werden, sollte einen Schandfleck auf ihrem Ruf darstellen.”

https://www.middleeasteye.net/opinion/nato-ukraine-not-defending-stabbing-back



Cover Bild: TASS

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Pressekonferenz während des Nato-Gipfels in Vilnius am 12. Juli 2023 (AFP)

Die Nato verteidigt die Ukraine nicht. Sie fällt ihr in den Rücken

Von Jonathan Cook

14. Juli 2023



Die USA und ihre Verbündeten unterstützen genau den Krieg, den sie jetzt als Grund für den Ausschluss Kiews von der Nato-Mitgliedschaft anführen

Der Nato-Gipfel in Litauen in dieser Woche hat nur die Heuchelei der westlichen Staats- und Regierungschefs unterstrichen, die ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine fortsetzen, um Russland zu “schwächen” und seinen Präsidenten Wladimir Putin zu stürzen.

Sowohl die USA als auch Deutschland hatten vor dem Gipfel deutlich gemacht, dass sie die Aufnahme der Ukraine in die Nato blockieren würden, solange sich das Land mitten im Krieg mit Russland befindet. Diese Botschaft wurde am Dienstag von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg formell verkündet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wetterte, die Nato habe eine “absurde” Entscheidung getroffen und “Schwäche” gezeigt. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace verlor keine Zeit, ihn wegen mangelnder “Dankbarkeit” zu tadeln.

Die Befürchtung ist, dass die Nato-Mitglieder im Falle eines Beitritts Kiews zum Militärbündnis gezwungen wären, der Ukraine zu Hilfe zu eilen und Russland direkt zu bekämpfen. Die meisten westlichen Staaten schrecken vor der Vorstellung einer direkten Konfrontation mit einem atomar bewaffneten Russland zurück – und nicht vor der derzeitigen Stellvertreterkonfrontation, die ausschließlich mit ukrainischem Blut bezahlt wird.

Aber es gibt noch einen doppelzüngigen Subtext, der verschleiert wird: die Tatsache, dass die Nato für die Aufrechterhaltung des Krieges verantwortlich ist, den sie jetzt als Grund anführt, um die Ukraine vom Beitritt zum Militärbündnis auszuschließen. Die Nato hat Kiew in den derzeitigen blutigen Schlamassel hineingezogen – ist aber nicht bereit, dem Land zu helfen, einen Ausweg zu finden.

Schließlich war es die Nato, die seit 2008 offen mit der Ukraine flirtete und ihr eine eventuelle Mitgliedschaft in Aussicht stellte – in der unverhohlenen Hoffnung, dass das Bündnis eines Tages in der Lage sein würde, seine militärischen Muskeln bedrohlich vor Russlands Haustür spielen zu lassen.

Es war Großbritannien, das Wochen nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 und vermutlich auf Anweisung Washingtons intervenierte, um Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zu vereiteln – Gespräche, die den Krieg frühzeitig hätten beenden können, bevor Russland begann, Gebiete in der Ostukraine zu erobern.

Die Botschaft der Nato an Moskau lautet, dass Russland genau die richtige Entscheidung für den Einmarsch getroffen hat.

Eine Einigung wäre damals viel einfacher gewesen als heute. Höchstwahrscheinlich hätte sich Kiew zur Neutralität verpflichten müssen, anstatt eine verdeckte Integration in die Nato anzustreben. Moskau hätte auch ein Ende der politischen, rechtlichen und militärischen Angriffe der ukrainischen Regierung auf die russischsprachige Bevölkerung im Osten gefordert.

Nun wird der wichtigste Knackpunkt für eine Einigung darin bestehen, den Kreml davon zu überzeugen, dem Westen zu vertrauen und seine Annexion der Ostukraine rückgängig zu machen, vorausgesetzt, die Nato erlaubt Kiew jemals, wieder Gespräche mit Russland aufzunehmen.

Und schließlich sind es die Nato-Mitglieder, insbesondere die USA, die große Mengen an militärischem Gerät geliefert haben, um die Kämpfe in der Ukraine zu verlängern und die Zahl der Toten auf beiden Seiten in die Höhe zu treiben.



Eintagsfliege

Kurz gesagt, die Nato benutzt jetzt genau den Krieg, den sie mit allen Mitteln angeheizt hat, als Vorwand, um den Beitritt der Ukraine zum Bündnis zu verhindern.

Anders ausgedrückt: Die Botschaft der Nato an Moskau lautet, dass Russland mit dem Einmarsch genau die richtige Entscheidung getroffen hat – wenn das Ziel, wie Putin immer behauptet hat, darin besteht, sicherzustellen, dass Kiew neutral bleibt.

Es ist der Krieg, der verhindert hat, dass die Ukraine vollständig in das westliche Militärbündnis eingegliedert wird. Es ist der Krieg, der die Umwandlung der Ukraine in einen Nato-Stützpunkt verhindert hat, in dem der Westen Minuten von Moskau entfernt Atomraketen stationieren könnte.

Wäre Russland nicht einmarschiert, hätte Kiew die Freiheit gehabt, das zu beschleunigen, was es im Geheimen bereits tat: die Integration in die Nato. Was also soll Selenskyj aus seinem Ausschluss aus der Nato schließen, nachdem er sein Land auf einen andauernden Krieg festgelegt hat, statt auf Verhandlungen und Neutralität?

Bislang hat sich die viel gepriesene “Frühjahrs-Gegenoffensive” der Ukraine als Rohrkrepierer erwiesen, auch wenn die westlichen Medien von “langsamen Fortschritten” sprechen. Moskau hält an den ukrainischen Gebieten fest, die es annektiert hat.

Solange Kiew den “Krieg” nicht gewinnen kann – und es sieht so aus, als könne es das nicht, es sei denn, die Nato ist bereit, Russland direkt zu bekämpfen und eine nukleare Konfrontation zu riskieren -, wird es aus dem Militärbündnis ausgeschlossen sein. Eine Zwickmühle.

Erwarten Sie nicht, dass dieses Dilemma von den westlichen Establishment-Medien hervorgehoben wird, die anscheinend nicht in der Lage sind, etwas anderes zu tun, als die Pressemitteilungen der Nato nachzuplappern und größere Gewinne für die westliche Kriegsindustrie zu bejubeln.



Kriegsverbrechen

Ein weiteres Rätsel ist die Entscheidung der Biden-Administration von letzter Woche, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern. Dabei handelt es sich um kleine Bomblets, die, wenn sie nicht explodieren, wie Mini-Landminen im Verborgenen liegen und Zivilisten über Jahrzehnte hinweg töten und verstümmeln. In einigen Fällen sind bis zu einem Drittel der Bomben Blindgänger”, die erst Wochen, Monate oder Jahre später explodieren.

Der Schritt Washingtons folgt auf die jüngste Lieferung Großbritanniens an die Ukraine von Granaten mit abgereichertem Uran, die während und nach Kämpfen die Umgebung mit radioaktivem Staub verseuchen. Beweise aus Gebieten wie dem Irak, wo die USA und Großbritannien eine große Anzahl dieser Granaten abfeuerten, deuten darauf hin, dass die Folgen eine jahrzehntelange Zunahme von Krebs und Geburtsfehlern sein können.

Ein Mann fährt auf einem Motorroller an Autos vorbei, die durch einen Streumunitionstreffer in Lyman in der ukrainischen Region Donezk zerstört wurden, am 8. Juli 2023 (AFP)

Das Weiße Haus war im vergangenen Jahr nur allzu bereit, den Einsatz von Streubomben als Kriegsverbrechen zu verurteilen – damals war es Russland, das für den Einsatz dieser Waffen verantwortlich gemacht wurde. Jetzt ist es Washington, das es Kiew ermöglicht, genau diese Kriegsverbrechen zu begehen.

Mehr als 110 Staaten – die USA natürlich nicht mitgerechnet – haben 2008 ein internationales Übereinkommen zum Verbot von Streumunition ratifiziert. Viele von ihnen gehören der Nato an.

Angesichts der hohen Blindgängerquote bei US-Streubomben verstößt Präsident Joe Biden mit der Lieferung von Vorräten an die Ukraine offenbar gegen US-Recht. Das Weiße Haus kann sich nur dann auf eine Ausnahmeregelung berufen, wenn die Ausfuhr solcher Waffen einem “vitalen nationalen Sicherheitsinteresse” der USA entspricht. Offenbar ist Biden der Ansicht, dass die “Schwächung” Russlands – und die Verwandlung von Teilen der Ukraine in eine Todeszone für die Zivilbevölkerung auf Jahrzehnte hinaus – ein solches vitales Interesse darstellt.



Verzweifelte Notlösung

Während die offizielle Darstellung lautet, dass dieser jüngste Eskalationsschritt der USA Kiew helfen wird, “den Krieg zu gewinnen”, sieht die Wahrheit etwas anders aus. Biden hat sich nicht gescheut, zuzugeben, dass der Ukraine – und der Nato – die konventionellen Waffen für den Kampf gegen Russland ausgehen. Dies ist eine verzweifelte Notmaßnahme.

Obwohl die meisten Nato-Mitglieder das Übereinkommen über das Verbot von Streumunition unterzeichnet haben, scheinen sie mehr als bereit zu sein, die Entscheidung Washingtons zu ignorieren. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das Übereinkommen in seiner früheren Funktion als Außenminister unterzeichnet hat, sagte diese Woche, Berlin solle die US-Lieferungen nicht blockieren, da dies “das Ende der Ukraine” bedeuten würde.

Mit jedem Tag, an dem sich solche Gespräche verzögern, verliert die Ukraine mehr ihrer Kämpfer und möglicherweise auch mehr ihres Territoriums.

Mit anderen Worten: Der Rückgriff auf Streumunition ist ein Eingeständnis, dass es Kiew und seine Nato-Partner – und nicht Moskau – sind, die durch den Krieg militärisch geschwächt wurden.

Wieder einmal verkehrt sich ein vermeintlich “humanitärer Krieg” des Westens – man denke an Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien – ins Gegenteil. Wie alle bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine werden auch die Streubomben geliefert, um das Unvermeidliche hinauszuzögern: die Notwendigkeit für Kiew, Gespräche mit Moskau zur Beendigung der Kämpfe aufzunehmen.

Und mit jedem Tag, den solche Gespräche hinausgezögert werden, verliert die Ukraine mehr ihrer Kämpfer und möglicherweise auch mehr Territorium.

Schrecken der Streubomben

Es ist nicht so, dass Washington oder der Rest der Nato sich der Auswirkungen des Einsatzes von Streubomben nicht bewusst wären. Die USA haben während ihres “geheimen Krieges” gegen Laos vor mehr als einem halben Jahrhundert schätzungsweise 270 Millionen Streubomben auf dieses Land abgeworfen. Bis zu 80 Millionen davon sind nicht detoniert.

Seit dem Ende der Bombardierung im Jahr 1973 wurden Berichten zufolge mindestens 25.000 Menschen – 40 Prozent davon Kinder – durch diese kleinen Landminen, die über das laotische Staatsgebiet verstreut sind, getötet oder verletzt.

In jüngerer Zeit haben die USA bei ihren Invasionen in Afghanistan und im Irak Streumunition eingesetzt.

Hun Sen, der Premierminister von Kambodscha, das während des Vietnamkriegs an der Seite von Laos von den USA bombardiert wurde, erinnerte die Welt diese Woche an die Schrecken, die noch bevorstehen. Er wies darauf hin, dass Kambodscha auch ein halbes Jahrhundert später noch immer keinen Weg gefunden hat, den gesamten Sprengstoff zu vernichten: “Die wahren Opfer werden die Ukrainer sein”, sagte er.

Doch diese Warnung wird in der Ukraine wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen. Selenskyj, ein von den westlichen Medien geradezu seliggesprochener Führer, ist kein Unbekannter, was den Einsatz von Streubomben angeht. Auch wenn Journalisten es vorziehen, nur den Einsatz durch Russland zu erwähnen, haben Menschenrechtsgruppen dokumentiert, dass Kiew seit 2014 Streumunition auf die eigene Bevölkerung in der Ostukraine abfeuert.

Die Notwendigkeit, die russischsprachigen Gemeinschaften in der Ostukraine vor ihrer eigenen Regierung – und vor ukrainischen Ultranationalisten im ukrainischen Militär – zu schützen, war einer der Hauptgründe, die Moskau für seine Invasion anführte. Die New York Times berichtete, dass Kiew im vergangenen Jahr Streubomben auf ein kleines ukrainisches Dorf im Osten des Landes abwarf.

Laut einer Untersuchung von Human Rights Watch haben die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen Jahr auch Streumunition auf die ukrainische Stadt Izium abgefeuert, wobei mindestens acht Zivilisten getötet und 15 weitere verletzt wurden.

Angesichts dieser Vorgeschichte wäre es töricht von Washington, die Zusicherungen der Regierung Zelenskij, dass die von den USA gelieferten Streubomben nur auf russische Truppen abgefeuert werden, für bare Münze zu nehmen. Alles deutet darauf hin, dass sie wahrscheinlich auch auf zivile Gebiete in der Ostukraine eingesetzt werden.

Doppelmoral

In der Öffentlichkeit versuchen die europäischen Staats- und Regierungschefs ihr Gewissen zu beruhigen, indem sie andeuten, dass die Lieferung von Streumunition an Kiew ausnahmsweise gerechtfertigt sei. Die Bomblets sind angeblich unerlässlich, wenn die Ukraine ihr Territorium gegen die russische Aggression und Besetzung verteidigen will.

Aber wenn das wirklich der Maßstab der Nato ist, dann gibt es einen anderen außergewöhnlichen, unterdrückten Staat, der diese Munition nicht weniger nötig hat: Palästina.

Wie die Ukraine wurde auch den Palästinensern ihr Gebiet von einem unerbittlichen Feind weggenommen. Und wie die Ukraine sind auch die Palästinenser ständigen militärischen Angriffen durch eine Besatzungsarmee ausgesetzt.

Besatzungstruppen begehen am Ende immer Kriegsverbrechen, so auch die russische Armee. Die Vereinten Nationen werfen der russischen Armee Vergewaltigungen, Tötungen und Folter sowie Angriffe auf die zivile Infrastruktur vor.

Wie die USA und das Vereinigte Königreich im Irak und in Afghanistan bewiesen haben, ist die Invasion in das Hoheitsgebiet eines anderen Volkes und die Unterwerfung der dortigen Bevölkerung zwangsläufig mit der Begehung von Kriegsverbrechen verbunden.

Zweifellos verursachen sowohl Israels als auch Russlands Aktionen unsägliches Leid. Aber wo es Unterschiede gibt, fallen sie auf Israel schlimmer zurück als auf Russland.

Erwägt irgendjemand in der Nato, den Palästinensern Streumunition zu liefern, damit sie sich selbst verteidigen können?

Die israelische Besatzung dauert schon viele Jahrzehnte länger als die russische, und in all diesen Jahren hat Israel weiterhin Kriegsverbrechen begangen, einschließlich der Errichtung hunderter illegaler, bewaffneter Siedlungen ausschließlich für Juden auf palästinensischem Land.

Außerdem herrschte in der Ukraine bereits ein Bürgerkrieg, in dem mehr als 14.000 Ukrainer getötet wurden, bevor Russland einmarschierte. Zumindest ein Teil der Ukrainer – vor allem die russischstämmige Bevölkerung im Osten des Landes – begrüßte die Intervention Moskaus, zumindest anfangs. Es dürfte schwer sein, einen Palästinenser zu finden, der möchte, dass Israel oder seine Siedler sein Land besetzen.

Erwägt irgendjemand in der Nato die Lieferung von Streumunition an die Palästinenser, damit sie sich verteidigen können? Würde die Nato befürworten, dass Palästinenser Streubomben auf israelische Militärbasen oder auf militarisierte Siedlungen im besetzten Westjordanland abfeuern?

Und würde die Nato palästinensische Zusicherungen akzeptieren, dass solche Munition nicht auf Israel abgefeuert wird, so wie sie ukrainische Zusicherungen akzeptiert hat, dass sie nicht auf Russland abgefeuert wird?

Diese Fragen beantworten sich von selbst. Im Falle der Palästinenser messen die westlichen Staaten nicht nur mit zweierlei Maß. Sie stellen sich sogar auf die Seite Israels, wenn es darum geht, palästinensische konventionelle Angriffe auf israelische Streitkräfte zu verurteilen.

Gefährliche Wahnvorstellungen

Doch die Heucheleien hören damit nicht auf. Annalena Baerbock, Deutschlands kämpferische Außenministerin, schrieb letzte Woche im Guardian, dass ihr Land einen Fehler begangen habe, indem es eine Politik der “Scheckbuchdiplomatie” verfolgte, wie sie es nannte.

Berlin habe naiverweise geglaubt, dass die politische und wirtschaftliche Interaktion mit dem Westen das russische Regime in Richtung Demokratie bewegen” würde. Stattdessen kam sie zu dem Schluss, dass “Putins Russland eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent bleiben wird und dass wir unsere Sicherheit gegen Putins Russland organisieren müssen, nicht mit ihm”.

Europas Weg nach vorn, so Baerbock, beschränke sich darauf, entweder einen ewigen Krieg gegen Russland zu führen oder dem Kreml einen Regimewechsel aufzuerlegen. All dies ist gefährlicher Unsinn. Die Tatsache, dass selbstsüchtige, wahnhafte Analysen dieser Art von den westlichen Medien so unkritisch übernommen werden, sollte einen Schandfleck auf ihrem Ruf darstellen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht am 6. Juli 2023 in Berlin (AFP)

Baerbock deutet an, dass es Moskau war, das “unsere Bemühungen um den Aufbau einer europäischen Sicherheitsarchitektur mit Russland” zurückgewiesen hat. Aber Russland wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie ein sinnvoller Platz innerhalb des europäischen Sicherheitsschirms angeboten.

Dies steht in starkem Kontrast zur Behandlung Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Kaum war das Naziregime beseitigt, erhielt Deutschland im Rahmen des Marshall-Plans massive US-Hilfe für den Wiederaufbau seiner Wirtschaft und Infrastruktur und wurde bald darauf von der Nato als Bollwerk gegen die Sowjetunion aufgenommen.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde ganz anders gehandhabt. Er wurde nicht als Gelegenheit gesehen, Russland in den Schoß der Nato zu holen.

Stattdessen verweigerten die USA und ihre westlichen Verbündeten Russland sowohl einen angemessenen Hilfsplan als auch den Erlass der Schulden aus der Sowjetzeit. Der Westen zog es vor, einen schwachen Präsidenten, Boris Jelzin, zu stützen, und bestand darauf, dass er sich zu einer “Schocktherapie” der Privatisierung verpflichtete, die die russische Wirtschaft für die Ausplünderung durch eine neue Klasse von Oligarchen öffnete.

Schändliche Ambitionen

Während Russland wirtschaftlich ausgehöhlt wurde, beeilte sich Washington, seinen historischen Rivalen militärisch zu isolieren und die ehemaligen Sowjetstaaten über die Nato in die “Einflusssphäre” der USA zu bringen. Die aufeinanderfolgenden US-Regierungen entwickelten und verfolgten eifrig eine anmaßende Außenpolitik, die als “globale Dominanz des gesamten Spektrums” gegen ihre Hauptrivalen, Russland und China, bekannt ist.

Putins Beliebtheit bei den Russen wuchs in dem Maße, in dem er sich – oft nur rhetorisch – als der starke Mann darstellte, der die Expansion der Nato bis an die Grenzen Russlands aufhalten würde.

Im Gegensatz zu Baerbocks Vermutungen wurde Moskau nicht mit einem “Scheckbuch” der Nato umworben. Es wurde schrittweise und systematisch in die Enge getrieben. Es wurde Stück für Stück in einen Paria verwandelt.

Dies ist nicht nur die Einschätzung von “Putin-Apologeten”. Die Strategie der Nato wurde von einigen der bedeutendsten Persönlichkeiten der US-Außenpolitik – von George Kennan, dem Vater der US-Politik des Kalten Krieges, bis hin zu William Burns, dem derzeitigen CIA-Direktor – in Echtzeit verstanden und vor ihr gewarnt.

Im Jahr 2007, als US-Botschafter in Moskau, schrieb Burns ein diplomatisches Telegramm – das später von Wikileaks veröffentlicht wurde – in dem er argumentierte, dass “die Nato-Erweiterung und die Stationierung von US-Raketenabwehrsystemen in Europa die klassische russische Angst vor Einkreisung ausnutzen”. Monate später warnte Burns, dass das Angebot einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine Moskau in eine “undenkbare” Lage bringen würde.

Washington hat diese endlosen Warnungen seiner eigenen Beamten einfach ignoriert, denn die Erhaltung von Frieden und Stabilität in Europa war nicht sein Ziel. Es ging darum, Russland dauerhaft zu isolieren und zu “schwächen”.

Die Regierung Biden weiß, dass sie mit dem Feuer spielt. Letztes Jahr beschwor der Präsident selbst in einer wahrscheinlich nicht abgefassten Bemerkung die Gefahr, dass Russland angesichts einer Niederlage in der Ukraine, die es als existenziell ansieht, ein nukleares “Armageddon” auslösen könnte.

Tragischerweise bedeutet die Boshaftigkeit, der Betrug und der Verrat der Nato, dass die einzige Alternative zum Armageddon der Untergang der Ukraine sein könnte – und damit die Zerschlagung der ruchlosen Ambitionen Washingtons, die globale Vorherrschaft über das gesamte Spektrum zu erlangen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Preisträger des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …