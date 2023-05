Die neuen F-16 der Ukraine sind alles andere als neu von Stephen Bryen

https://weapons.substack.com/p/ukraines-new-f-16s-are-far-from-new?utm_source=post-email-title&publication_id=1159397&post_id=123327445&isFreemail=true&utm_medium=email



Die neuen F-16 der Ukraine sind alles andere als neu

Werden die Moral heben, aber am Krieg nicht viel ändern

von Stephen Bryen

23. Mai 2023

Nachdem Präsident Biden zugestimmt hat, dass NATO-Mitglieder ukrainische Piloten an der F-16 ausbilden können, wird die Ukraine wahrscheinlich alte F-16A/B-Flugzeuge erhalten. Diese Flugzeuge sind zwar bis zu einem gewissen Grad modernisiert, stammen aber aus den 1970er oder 1980er Jahren. Sie sind keine Wunderwaffen. Vielleicht heben sie die Moral, aber sobald sie eintreffen (in 3 bis 6 Monaten oder mehr), werden sie den Krieg in der Ukraine nicht mehr verändern.

Die ukrainischen F-16 werden wahrscheinlich aus norwegischen, niederländischen oder dänischen Beständen stammen, wobei die Niederlande die wahrscheinlichste Quelle sind. Die Niederlande haben berichtet, dass zwischen ihnen und der Ukraine Verhandlungen über den Erwerb der Jets laufen.

Es handelt sich um alte Versionen der F-16 (F-16A/B), die in den frühen 2000er Jahren teilweise modernisiert wurden. Im Gegensatz zu den neueren Versionen und sogar zur Aufrüstung der taiwanesischen F-16 verfügen die F-16 für die Ukraine nicht über ein modernes AESA-Radar.

Die Jets werden Luft-Luft- und Luft-Boden-Waffen tragen können, darunter die radargesteuerte Luft-Luft-Rakete AIM 120 mit mittlerer Reichweite. Diese Flugzeuge sind besser als die ukrainischen Mig-29, die sie ersetzen sollen, und wesentlich einfacher zu bedienen. Damit die Ukraine diese Flugzeuge einsetzen kann, sind jedoch Reparatureinrichtungen erforderlich.

Die Niederlande erwägen den Transfer von F-16-Kampfjets an die Ukraine

Ein F-16AM Fighting Falcon der Königlichen Niederländischen Luftwaffe auf dem Luftwaffenstützpunkt Leeuwarden, April 2022. Bildnachweis: R. Skywalker

Der Aufbau einer Reparaturwerkstatt in der Ukraine könnte mehr als ein Jahr dauern, und die Ausbildung des Personals könnte noch länger dauern. Um diese Flugzeuge in der Luft zu halten, muss man in der Lage sein, komplizierte Komponenten wie das Radar zu reparieren oder ausgefallene Teile auszubauen und zu ersetzen, und die Software für das Flugzeugradar, die Computer und andere Systeme müssen gewartet und gegebenenfalls aktualisiert werden, wenn sich die Bedrohungen weiterentwickeln. Höchstwahrscheinlich wird nur der schnellste und einfachste Austausch von Komponenten innerhalb der Ukraine versucht werden. Andernfalls muss die Wartung in Europa, wahrscheinlich im Herkunftsland, durchgeführt werden.

Neben den elektronischen Komponenten verfügen diese F-16 über ein General Electric F-110-Triebwerk, das im Ausland gewartet werden muss.

Die F-16 benötigt unberührte lange Start- und Landebahnen, die in der Ukraine möglicherweise nicht immer zur Verfügung stehen. Die Jets müssen möglicherweise mit halber Beladung operieren, um von kürzeren Start- und Landebahnen herunterzukommen, und die rauen Start- und Landebahnen können entweder die Flugzeugzellen oder die Bordausrüstung beschädigen.

Eine Komponente des Mid-Life-Upgrades (MTU) war die Reparatur von Rissen im Flugzeugrumpf, insbesondere an kritischen Schotten. Diese Reparaturen schienen auszureichen, um die Jets bis zum Ende ihrer Lebensdauer (EOL), die von den niederländischen Luftstreitkräften auf etwa 2023 festgelegt wurde, zu erhalten. Die Kalkulation für die Reparaturen basiert jedoch hauptsächlich auf sehr guten Start- und Landebahnen und ständiger Inspektion und Wartung. EOL-Flugzeuge sind nicht die besten Plattformen für kritische und anhaltende Kampfeinsätze, insbesondere bei hohem Tempo.

Die größte Verbesserung für die Ukraine besteht darin, eine gute Plattform für den Abschuss der Luft-Luft-Rakete AIM-120 zu haben. Bei der AIM-120 handelt es sich um eine Luft-Luft-Rakete, bei der die Aktualisierungen durch das abschießende Flugzeug mit einem autonomen Betrieb kombiniert werden. In der Praxis bedeutet dies, dass feindliche Flugzeuge und Bodeneinrichtungen das Radar der AIM-120 oder die damit verbundene Kommunikation stören könnten. Eine Besonderheit des Ukraine-Kriegs sind die leistungsstarken und effektiven elektronischen Kampfführungssysteme Russlands. Es ist das erste Mal, dass eine europäische Macht in einem derart dichten EW-Umfeld operiert.

AIM-120

Ein ernsthafteres Problem für alle ukrainischen Flugzeuge sind die russischen Luftabwehrsysteme mit mehreren Ebenen. Diese können die Fähigkeit der F-16 einschränken, nahe genug an bestimmte sensible russische Einrichtungen heranzukommen, insbesondere auf der Krim, wo sich das Luftabwehrsystem S-400 befindet.

Alles in allem braucht die Ukraine die F-16 dringend, da ihre Luftwaffe dezimiert ist und ihr vorhandener Bestand an Kampfjets, sofern er noch in Betrieb ist, aus degradiertem Material besteht, das durch die Anforderungen des Konflikts beschädigt wurde. Es gibt nur noch wenige Bestände an fähigen gebrauchten Flugzeugen. Die Ukraine wird wahrscheinlich keine Mig-29 oder Su-27 mehr erhalten, da keine zum Kauf oder zur Weitergabe verfügbar sind. Neben den F-16, die von Norwegen, Dänemark und den Niederlanden zur Verfügung gestellt werden könnten, ist der andere Kandidat der Panavia Tornado. Deutschland verfügt über einige, ebenso wie Italien und das Vereinigte Königreich. Die Ukrainer haben sie nicht angefordert, und in Wahrheit sind sie den meisten russischen Spitzenflugzeugen nicht mehr gewachsen.

RAF Tornado GR4 MOD 45155233.jpg

Royal Air Force Panavia Tornado

Gebrauchte F-16 am Ende ihrer Lebensdauer werden das Schachbrett des Krieges nicht wirklich verändern. Dennoch dürfte die Ankunft dieser Jets die Moral der Ukraine heben. Übersetzt mit Deepl.com

