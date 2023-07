Embracing Defeat: The European Union in the Wake of the Ukrainian War Even if Europe must perish, we should at least spare ourselves from being further tormented by Bloodlands’ blood suckers, Declan Hayes writes. This article extrapolates…

© Foto: Public Domain

Die Niederlage hinnehmen: Die Europäische Union im Gefolge des Ukraine-Krieges

Von Declan Hayes

5. Juli 2023

Selbst wenn Europa untergehen muss, sollten wir uns zumindest davor bewahren, weiter von den Blutsaugern der Bloodlands gequält zu werden, schreibt Declan Hayes.

In diesem Artikel werden einige Schlüsselfaktoren extrapoliert, um die Zukunft Europas einzuschätzen, wenn in Timothy Snyders Bloodlands, dem riesigen Gebiet zwischen Polen und Russland, das seit dem Zusammenbruch des zaristischen Russlands und der österreichisch-ungarischen Monarchie vor über einem Jahrhundert weniger als 20 Jahre Frieden hatte, endlich wieder Frieden einkehrt. In der Aufzählung einiger anderer Schlüsselfaktoren, die Europa in den Abgrund treiben, wird dargelegt, dass wir keine Hoffnung haben, dem Yankee-Joch zu entkommen, solange wir nicht zuerst den Selenskyj-Albatros und die verbündeten Parasiten von unserem kollektiven Nacken loswerden.

Der Zusammenbruch unserer Wirtschaft gegen Russlands eiserne Mauer

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, verstärkt durch etwa 45 angeblich souveräne NATO-Satrapen, befinden sich nun seit 500 Tagen im Krieg ihrer Bloodlands gegen Russland, den der russische Außenminister Lawrow als “Krieg des gesamten Westens gegen die Russische Föderation” bezeichnet hat.

Da Russland und seine Verbündeten bisher die Oberhand zu haben scheinen, fordert der Kiewer Kriegsherr Selenskyj, dass der Westen ihm jetzt F16-Flugzeuge und Schlachtschiffe schenkt, damit seine von der Presse geführten Legionen die Oberhand behalten, obwohl frühere Geschenke von europäischem schwerem Gerät die russische Flut nicht aufhalten konnten.

Da die Zeiten des Roten Barons und der mit ihm assoziierten Hundekämpfe jedoch längst vorbei sind, ist es schwer zu erkennen, wie diese weitere Forderung militärisch sinnvoll sein soll. Russland und seine iranischen und chinesischen Verbündeten kämpfen mit hochentwickelten und vollständig integrierten Luft-, Land- und Seesystemen, und solange die ukrainischen EU-Vertreter nicht in der Lage sind, mit diesen Systemen und der jahrelangen Ausbildung, die Russlands Streitkräfte zur Beherrschung dieser fortschrittlichen Waffentechnik absolviert haben, mitzuhalten, können Selenskyjs Kriegsherren nicht siegen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Russland sich in den Bloodlands im Kampf gegen eine existenzielle Bedrohung sieht, während die deutschen, britischen und französischen Waffenhersteller die Ukraine nur als eine weitere flüchtige Gewinnmöglichkeit betrachten, bei der sie ihre minderwertigen Waffen an ihre Regierungen verkaufen, die sie an Selenskyj verschenken, der sie entweder auf dem Schwarzmarkt an französische und andere Aufständische verkauft oder sie gegen Russland einsetzt, wo sie systematisch zerstört werden.

Obwohl Rheinmetall von dieser Scharade immens profitiert hat, verschleiern die Gewinne den säkularen Niedergang Europas. Ein kurzer Blick auf den Euro Stoxx 50 Index bestätigt das: Wirtschaftlich ist Europa jetzt ein dünner Markt im säkularen wirtschaftlichen Niedergang, und die “broken window”-Strategie der NATO, bei der immer mehr Milliarden Euro in das schwarze Loch der Bloodlands gepumpt werden, wird das nicht ändern.

Europa kann in der Ukraine nicht weiterhin gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen. Europa muss seine Absicht erklären, die Selenskyj-Junta aufzugeben und einen echten, unabhängigen und souveränen Frieden mit Russland zu schließen. Wenn das Kiewer Regime den von Europa festgelegten Bedingungen nicht zustimmt, sollte Europa die Ukraine vom Westen aus mit einem Blitzkrieg überziehen und den faschistischen Kriegsherren, die nicht aus den Bloodlands fliehen, seinen Willen mit Waffengewalt aufzwingen. Ohne Europa wäre das Selenskyj-Regime an einem Tag tot, ein Schicksal, das dem schleichenden Tod, dem Europa jetzt erliegt, unendlich viel vorzuziehen ist.

Auch wenn es keine Chance gibt, dass Europas ehemalige Staats- und Regierungschefs einer vernünftigen Politik wie dieser zustimmen, ist das nur ein weiterer Beweis dafür, dass Hollande, Merkel, Sunak, Macron und dieser abscheuliche von der Leyen-Schwachkopf Teil des Problems und nicht der Lösung sind.

Über 2 Millionen Menschen sind direkt in der amerikanischen Rüstungsindustrie beschäftigt, dazu kommen zig Millionen indirekt Beschäftigte, und auch wenn der Krieg in der Ukraine ihre Kapazitäten übersteigt, sind sie und die europäischen Politiker, die ihnen hörig sind, eine mächtige Lobbygruppe, die Europa nur zu gern implodieren sieht, solange sie ihr Pfund Fleisch bekommt. Sie müssen aus der Gleichung herausgenommen werden, um derer willen, die keine Berufssoziopathen sind.

Zivile Unruhen

Obwohl ein Großteil Europas in Flammen steht, lodern diese Flammen derzeit am hellsten in Schweden und Frankreich. Das Grundproblem Schwedens besteht darin, dass es seine Türen für eine große Zahl von Einwanderern geöffnet hat, von denen viele schon vor langer Zeit große Teile des städtischen Schwedens in Kriegsgebiete zwischen rivalisierenden kriminellen Banden verwandelt haben, wobei Schusswaffen- und Bombenanschläge sowie Gruppenvergewaltigungen an der Tagesordnung sind. Diese Ereignisse sind natürlich Lichtjahre von dem privilegierten Leben entfernt, das Greta Thunberg und die anderen schwedischen NATO-Evangelisten führen, aber wie bei allen Seuchen breitet sich auch diese aus, wenn sie nicht ausgerottet oder zumindest eingedämmt wird.

Dies ist in Frankreich zweifellos der Fall, wo, wie der Film Athena, der den heutigen französischen Zeitgeist einfängt, zeigt, Armeen importierter junger Krimineller den Staat geradezu überwältigt haben, während der französische Diktator Macron mit dem 76-jährigen Rockstar Elton John feiert, um zu zeigen, dass er hip ist, und mit kriecherischen Rugby-Stars Bier trinkt, um zu zeigen, dass er ein Macho ist.

In der Zwischenzeit steigt die Unterstützung für die Rechtsaußen Marine Le Pen, und junge französische Männer organisieren sich mit ihren Baseballschlägern um Fußballclub-Ultras, um auf die Randalierer zurückzuschlagen.

Während Frankreich brennt, während französische Kleinkinder erstochen werden, während die 12-jährige Lola Daviet vergewaltigt und ermordet wird und ihre zerstückelten Überreste in einen verlassenen Koffer gestopft werden, ehrt Papst Franziskus den “Künstler” Andres Serrano in der Sixtinischen Kapelle unter Michaelangelos größtem Werk, das Papst Julius 11. in Auftrag gegeben hat. Serranos größtes Werk ist, wie Sie sich vielleicht erinnern, Christus Piss, das ein kleines Plastikkruzifix zeigt, das in Serranos Urin getaucht ist. Auch wenn mir der Geschmack von Papst Julius näher liegt als der von Papst Franziskus – jedem das Seine, sagen unsere weltlichen Oberherren.

Weltliche Priester

Obwohl Papst Julius in Machiavellis Der Fürst eine prominente Rolle spielt, fragt man sich, ob die heutigen Staatsoberhäupter auch nur eine Fußnote in diesem großen Werk verdienen würden. Nehmen wir Humza Yousaf, den Ersten Minister Schottlands, der Muslim ist und Verwandte in Gaza hat, sich aber weigert, die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza offen zu verurteilen. Oder wie wäre es mit Reza Pahlavi, dem Anwärter auf den iranischen Pfauenthron, der Jerusalem besuchte, wo er an der jüdischen Klagemauer betete, aber als guter Muslim nicht in der Al-Aqsa-Moschee vorbeischauen konnte, die die drittheiligste Stätte des gesamten Islam ist und deren politische Bedeutung für die Muslime in der Welt gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Und dann ist da noch Annalena Baerbock, Deutschlands wütende Außenministerin, die nach Brasilien gereist ist, um sich darüber zu beschweren, dass die armen Brasilianer sich mehr um die Ernährung ihrer Familien kümmern als um den Kontostand von Clown Prinz Selenskyj.

Der Himmel möge uns mit diesen Führern helfen. Obwohl der legendäre Jack Welsh von General Electric uns sagt, dass eine großartige Rede eine schreckliche Rede sein kann, wenn sie vor dem falschen Publikum gehalten wird, können uns Baerbock, Pahlavi, Trudeau und Macron keine guten oder auch nur mittelmäßigen Reden halten, weil sie viel zu sehr darauf fixiert sind, wie die sabbernden Schoßhunde, die sie sind, ihren amerikanischen Herren zu gefallen.

Außerhalb von China, Russland, Syrien und ein paar anderen Stützpunkten haben die Amis unsere Eliten so sehr in ihren Bann gezogen, dass der Nordstream-Terroranschlag der NATO keine Proteste von Extinction Rebellion oder anderen Soros-Tarngruppen hervorruft.

Ganz im Gegenteil. Das bankrotte Polen schickt Langstreckenraketensysteme in die Bloodlands, und die Amis, die sich nicht unterkriegen lassen, überschwemmen die Ukraine mit Munition mit abgereichertem Uran.

Obwohl die Verstrahlung und Schwermetallvergiftung der Kinder in den Bloodlands mit den Verbrechen der Amis in Falludscha, Raqqa, Hanoi, Hiroshima, Nagasaki und einer Million anderer Orte, die sie in die Steinzeit zurückgebombt haben, übereinstimmt, müssen die Eisen- und Stahlwerke von Mariupol und die Salzminen von Soledar ihren kurzsichtigen Verstand verloren haben.

Da Mariupol und Soledar zwei Bunker waren, die die Sowjets für den Fall eines Atomkriegs vorbereitet hatten, können wir sicher sein, dass Russland nicht nur mit ähnlichen Bunkeranlagen gespickt ist, sondern dass sich das Oberkommando der russischen Streitkräfte seit langem auf alle derartigen Bedrohungen vorbereitet hat. Da diese Überzeugung durch die hervorragende Leistung der russischen Verteidigungssysteme in den Bloodlands noch verstärkt wird, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass ihre NATO-Äquivalente mehr daran interessiert sind, sich mit Jobs im Vorstand von Rheinmetall und ähnlichen Unternehmen zu bereichern, als ihre Streitkräfte für ihre Zwecke fit zu machen, geschweige denn die Interessen des gemeinen, entbehrlichen europäischen Mannes zu verteidigen.

Redundante Medien

Wenn Sie zu all dem hochwertige Inhalte lesen möchten, dann klicken Sie sich zu diesem Russia Today-Artikel der ehemaligen österreichischen Außenministerin Dr. Karren Kneissl durch, die, welch ein Graus, einst mit dem russischen Präsidenten Putin den Wiener Walzer tanzte.

Ich erwähne ihren “Blue Danube”-Moment, weil solche halbherzigen Verleumdungen alles sind, wozu die NATO-Schreiberlinge fähig zu sein scheinen. Hier zum Beispiel ein halbherziger Bericht der irischen Aktivistin Norma Costello, die von einer in Brüssel ansässigen unabhängigen (ha ha) Nichtregierungsorganisation einen Zuschuss von 7.000 € erhielt, um in einer obskuren Zeitschrift zu schreiben, dass die irischen Europaabgeordneten Clare Daly und Mick Wallace die Länder des Fruchtbaren Halbmonds besucht haben. Das ist nicht so sehr Geld für ein altes Seil als vielmehr Geld für kein Seil.

Der weißrussische Friedensaktivist, Präsident Alexander Lukaschenko, der hier zu sehen ist, wie er den BBC-Agenten, der ihn interviewen sollte, das Fürchten lehrt, lässt sich von all dem nicht beirren. Lukaschenko weiß, wie kompliziert die miteinander verflochtene Geschichte von Belarus, den Bloodlands und dem quixotischen Bulgarien ist, und dass ignorante Angelsachsen, die ihre Lakaien in Gestalt von Journalisten, Diplomaten oder Allzweckberatern schicken, schlechte Situationen nur noch schlimmer machen. Man kann über Lukaschenko sagen, was man will, aber er kennt die Geschichte seines Landes und weiß, wer die Feinde seines Volkes sind.

Finanzierung ukrainischer Clowns

Weißrussland ist nicht allein in dieser Agonie. Hier in Vichy-Irland werden wir von ukrainischen “Dichtern” überschwemmt, die subventioniert werden, um hierher zu kommen und ihren Landsleuten, die wir ebenfalls subventionieren, ihr jugendliches Gesülze vorzulesen. Das international renommierte Dubliner Abbey Theatre wurde unterdessen requiriert, um ukrainischen Schauspielern, an denen es keinen Mangel zu geben scheint, Urlaub zu gewähren, damit sie hier auf dem Höhepunkt unserer Tourismussaison auftreten können, wenn zahlende Touristen normalerweise die Abbey füllen (wo ich einmal, welch ein Graus, Tschechow gesehen habe), um irische Schauspieler in irischen Stücken zu sehen, die diese zahlenden Touristen zu Recht sehen wollen.

Die Selenskyj-Apologetin Nataliya Popovych schreibt in der NATO-Ausgabe des Atlantic Council, dass die Sabotage der irischen Tourismusindustrie durch die Ukrainer “ein ganz bewusster russischer Angriff auf den Frieden und die Stabilität, von denen westliche Unternehmen im Laufe der Jahre sehr profitiert haben” sei, dass es sich um “eines von über 90.000 mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine” handele und dass wir “den Wiederaufbau des ukrainischen Humankapitals und die Modernisierung der ukrainischen Energieinfrastruktur fortsetzen müssen, um das Land fest auf den Weg in eine grüne Energiezukunft zu bringen”.

Wenn das alles wie das Gerede von Scharlatanen klingt, dann ist es das auch. Wenn die Bloodlands keine tragfähige wirtschaftliche Vergangenheit hatten, können wir nicht erwarten, dass sie plötzlich aufblühen und dem Rest von uns helfen, aus unserer wirtschaftlichen Flaute herauszukommen. Dies gilt umso mehr, als wir auf das Wort von Zelensky und seinen Legionen von Mitbetrügern hin eine gute Milliarde Euro nach der anderen verpulvern.

Und natürlich Uncle Sam, Klaus Schwab und Bill Gates, dessen kolumbianische Moskito-Fabrik jede Woche 30 Millionen genetisch veränderte Moskitos in 11 verschiedenen Ländern freisetzt, und zwar aus Gründen, die die Einheit 731 des kaiserlichen Japan erschaudern lassen würden.

Ganz gleich, ob es sich um den Wuhan-Unsinn von Big Pharma, die transhumanistischen Kapriolen von Pink News, die frauenfeindlichen Kampagnen von Oxfam, die Einheit 731 von Bill Gates oder sogar die Trans-Barbie-Puppen aus Hollywood in ihren Trans-Barbie-Welten handelt, die NATO verwandelt unser europäisches Wunderland, den von Borrell erdachten Garten Eden, vor unseren Augen in einen dystopischen Albtraum, der dem eines Rehs gleicht, das im Scheinwerferlicht der NATO erstarrt.

Mit den Füßen abstimmen

Die Europäer, die es können, flüchten nach Dubai, Australien oder wohin auch immer, um dem fast unvermeidlichen Zusammenbruch zu entgehen. Nicht nur Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten springen ab, um sich den BRICS-Staaten anzuschließen, sondern auch die Gurkhas, die lange Zeit als Albions härteste Krieger gefürchtet waren, schließen sich in großer Zahl der russischen Wagner-Gruppe an.

Die Europäer müssen sich unterdessen fragen, wie sie überleben können, wenn unsere WEF-Aufseher wild entschlossen sind, uns jedes Überbleibsel von Unabhängigkeit zu nehmen. Während die Amis zumindest auf ihre Waffen und ihren Libertarismus zurückgreifen können, haben wir nur Greta Thunberg, American Barbie und die Mutter aller Kopfschmerzen aus unserem Bloodlands-Desaster.

Meines Erachtens gibt es zwei Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Der erste und einfachste Weg ist, dass wir uns damit abfinden, dass die NATO und ihre WEF-Vollstrecker alles Gute und Wertvolle in Europa zerstören. Der zweite und unendlich schwierigere Weg besteht darin, dass wir uns den holländischen Bauern, den Ungarn und den anderen noch souveränen Völkern Europas anschließen und uns zusammenschließen, um zurückzuschlagen oder bei dem Versuch zu sterben.

Das sind vielleicht leere Worte, aber das ist alles, was es gibt. Weil wir nicht in die großen Pläne von Greta, Gates und Co. passen, außer als entmannte Vasallen, sollten wir sie nicht in unsere Pläne einbeziehen. Gebt mir die Freiheit oder den Tod”, soll Patrick Henry gebrüllt haben, um die Truppen zu mobilisieren, als er darlegte, was der Kern dieses manichäischen Kampfes ist, in dem wir uns jetzt befinden.

Weil wir nicht als freies und souveränes Volk leben können, während Annalena Baerbock, Bill Gates, Klaus Schwab, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen und ihre Armeen von Mit-Moronen uns ihren Yankee-Besitzern auf dem Silbertablett servieren, müssen wir beschließen, zurückzuschlagen oder bei dem Versuch zu sterben, bevor sie uns umbringen. Das sind vielleicht wilde Worte, aber Europa hat diesen Weg schon einmal beschritten und überlebt, wenn auch unter hohen Kosten. Aber wie jede Turnhallenratte weiß, müssen wir, bevor wir so gute Dinge tun wie die Beendigung der Yankee-Besetzung Europas von 1945 bis 2023, die schlechten Dinge aufgeben, wie z. B. Milliarden von Euro in Selenskyj zu stecken und ukrainische “Dichter” zu bezahlen, damit sie hierher kommen und uns mit ihren düsteren Klageliedern noch mehr Schmerzen zufügen. Selbst wenn Europa untergehen muss, sollten wir uns zumindest davor bewahren, von den Blutsaugern der Bloodlands weiter gequält zu werden. Wenn wir uns schon mit der Niederlage abfinden müssen, dann lasst sie uns annehmen, aber zuerst sollten wir diese Bloodlands-Schakale loswerden, die uns die NATO aufgehalst hat, damit auch sie für das Leid, das sie uns zugefügt haben, bezahlen können. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …