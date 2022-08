https://mondoweiss.net/2022/08/the-nytimes-hides-why-israel-is-attacking-gaza-prime-minister-lapid-is-running-for-re-election/

Der israelische Premierminister Yair Lapid gibt am 5. August 2022 eine öffentliche Erklärung zum israelischen Angriff auf den Gazastreifen ab. (Foto von GPO via APA Images)

Die “NYTimes” ist eindeutig voreingenommen, wenn sie versucht, die Palästinenser für Israels jüngsten tödlichen, unprovozierten Angriff auf Gaza verantwortlich zu machen.

Die “NYTimes” verschweigt, warum Israel den Gazastreifen angreift – Premierminister Lapid kandidiert für die Wiederwahl

von James North



6. August 2022

Belal Aldabbour ist ein palästinensischer Arzt, der in Gaza lebt. Er twittert von dort aus als @Belalmd12. Er ist ein unverzichtbarer Augenzeuge von Israels jüngstem Angriff auf das belagerte Gebiet. Aber mehr noch, er – und andere im Internet – demontieren die neuesten voreingenommenen und unehrlichen Berichte in der New York Times und anderen Mainstream-Medien.

Gestern twitterte er: “Israel teilt großzügig (und provozierend) grafische Videos von den jüngsten Angriffen in #Gaza, die die letzten Sekunden im Leben der Opfer zeigen. Einer lag am Boden. Ein anderer führte ein Telefonat.” Und dann fügte er hinzu: “Israel geht die Extrameile, um die Fraktionen in #Gaza zu provozieren. Irgendetwas stinkt hier.”

Dieses “Etwas” ist die weit verbreitete Ansicht, dass Premierminister Yair Lapid den Konflikt anheizt, um seine Chancen bei den bevorstehenden israelischen Wahlen im November zu verbessern. Ein anderer erfahrener Beobachter, der Schriftsteller Ben Ehrenreich, twitterte: “Zwei Millionen Menschen zu inhaftieren und sie dann jedes Mal zu bombardieren, wenn eine Wahl ansteht, ist ein zutiefst krankes politisches Ritual.” Der Zusammenhang zwischen einer israelischen Wahl und erhöhter Gewalt gegen Palästinenser ist nicht neu. Diese Seite hat ihn bereits im November 2019 erklärt.

Aber der Bericht in der heutigen New York Times erwähnte den Wahlaspekt nicht. Ebenso wenig wie die Washington Post. (Bislang gibt es auch keinen Bericht im National Public Radio.)

Fairerweise muss man Lapid und anderen israelischen Politikern ein Wahrheitsserum verabreichen, um absolut sicher zu sein, was sie zu ihrem brutalen provokativen Angriff motiviert. Aber es ist sicherlich eine Neuigkeit, dass eine große Anzahl von Menschen, einschließlich israelischer Juden, glaubt, dass der Angriff ein Manöver vor den Wahlen ist. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass Benjamin Netanjahu vor Lapid liegt, und es besteht kein Zweifel, dass Netanjahu im Wahlkampf sagen wird, dass er die Palästinenser noch härter angegriffen hätte.

Anstatt diesen wichtigen Zusammenhang darzustellen, musste die New York Times wieder einmal den Palästinensern die Schuld geben. Diesmal war die Herausforderung noch größer als sonst. Die Zeitung konnte Israels Luftangriff auf den Gazastreifen nicht damit rechtfertigen, dass die Palästinenser von dort aus zuerst Raketen auf Israel abgefeuert hätten – denn das hatten sie nicht. Der Reporter von Associated Press in Gaza, Fares Akram, machte dies deutlich: “Vor und während der ersten zwei Stunden der israelischen Operation gab es keinen Beschuss aus Gaza.”

Also musste die Times eine verzerrte Zeitlinie der Ereignisse erstellen, um den Palästinensern die Schuld zu geben. Die unehrliche Geschichte der Zeitung konnte nicht im Gazastreifen beginnen, also ging sie ins Westjordanland, um die ursprüngliche Provokation aufzuspüren: “Seit März haben palästinensische Angreifer mindestens 19 Israelis und Ausländer im Westjordanland und in Israel getötet. . . Als Reaktion darauf hat Israel. . .”

Außergewöhnlich. Wenn Sie die ursprüngliche Ursache finden wollen, wäre diese Version viel genauer:

Israel hat das palästinensische Westjordanland seit 1967 militärisch besetzt und verstößt weiterhin gegen internationales Recht, indem es Hunderttausende von jüdischen Siedlern/Kolonisten in das Gebiet bringt. Als Reaktion darauf haben die Palästinenser. . .

Die Voreingenommenheit der Times war in der eigentlichen Zeitung sogar noch deutlicher. Das einzige Foto zeigte “palästinensische Raketen, die auf Israel zusteuern”, aber es war kein Platz für Fotos der Zerstörung in Gaza-Stadt. Die Times hat einen Korrespondenten in Gaza, Fady Hanona, aber sie ließ ihn keine Palästinenser zitieren, etwa Familienmitglieder von Alaa Qadoom, dem fünfjährigen Mädchen, das zu den geschätzten 15 Menschen gehört, die bisher von israelischen Kampfflugzeugen getötet wurden. Stattdessen war der einzige Palästinenser, der zu Wort kam, ein Hamas-Führer, der die aggressive Erklärung abgab, die die Times für ihre verdrehte Darstellung benötigte.

Fairerweise muss man sagen, dass der Bericht der Washington Post nicht besser war, obwohl er zumindest den politischen Blickwinkel Israels andeutete, indem er sagte, dass Premierminister Lapid “im November vor Neuwahlen steht und unter Druck steht, gegenüber den Militanten in Gaza eine harte Hand zu ergreifen”.

Zurück zum Artikel in der Times. Hier ist der wohl unehrlichste Absatz des Artikels:

Mehrere Zivilisten waren in die Gewalt im Westjordanland verwickelt, darunter Shireen Abu Akleh, eine palästinensische amerikanische Rundfunksprecherin, die bei der Berichterstattung über eine israelische Razzia im Mai erschossen wurde.

Das ist erstaunlich, denn es impliziert, dass der “Schuss” aus dem Nichts kam und die angesehene Journalistin zufällig “erwischte”. Tatsächlich belegen mehrere Untersuchungen, dass israelische Soldaten sie getötet haben, und die einzigen Fragen sind: Haben sie sie absichtlich ermordet? Wer hat es angeordnet? Wer ist an der Vertuschung beteiligt? Übersetzt mit Deepl.com

