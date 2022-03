PATRICK LAWRENCE: The Casualties of Empire Diabolic methods of propaganda and perception management are at work now that have no precedent. This is war waged in a new way – against domestic populations as well as those declared as enemies. By Patrick Lawrence Special to Consortium News The news reports come in daily from Moscow, K

Bild: Kundgebung “Stand with Ukraine” am Lincoln Memorial, Washington, 20. Februar. (Victoria Pickering, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Es sind teuflische Methoden der Propaganda und der Wahrnehmungssteuerung am Werk, die ohne Beispiel sind. Dies ist ein Krieg, der auf eine neue Art und Weise geführt wird – sowohl gegen die eigene Bevölkerung als auch gegen diejenigen, die zum Feind erklärt wurden.

Die Opfer des Imperiums

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

8. März 2022

Täglich erreichen uns Meldungen aus Moskau, Kiew und den westlichen Hauptstädten: wie viele Tote es seit Beginn der russischen Intervention in der Ukraine am 24. Februar gab, wie viele Verletzte, wie viele Hungernde oder Frierende, wie viele Vertriebene. Wir kennen die tatsächliche Zahl der Opfer und das Ausmaß des Leids nicht und sollten nicht so tun, als ob wir sie kennen: Das ist die Realität des Krieges, und jede Seite hat ihre eigene Version der Ereignisse.

Ich neige dazu, die Todesfälle in der Ukraine in den letzten zwei Wochen zu den 14.000 Toten und den 1,5 Millionen Vertriebenen seit 2014 hinzuzuzählen, als das Regime in Kiew begann, seine eigenen Bürger in den östlichen Provinzen zu beschießen – und das, weil die Menschen in Donezk und Lugansk den von den USA angezettelten Putsch ablehnten, der ihren gewählten Präsidenten absetzte. Diese einfache Rechnung gibt uns eine bessere Vorstellung davon, wie viele Ukrainer es wert sind, dass wir um sie trauern.

Während wir trauern, ist es an der Zeit, die weiteren Folgen dieses Konflikts zu bedenken, denn die Ukrainer sind nicht die einzigen Opfer. Wer hat noch gelitten? Wer wurde sonst noch geschädigt? Dieser Krieg ist von einer Art, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Wie hoch sind seine Kosten?

Unter aufmerksamen Menschen wird immer deutlicher, dass Washington mit der Provokation der Moskauer Intervention die Absicht verfolgt, einen lang anhaltenden Konflikt anzuzetteln, der die russischen Streitkräfte in die Enge treibt und den Ukrainern die Möglichkeit gibt, einen Aufstand zu führen, der unmöglich erfolgreich sein kann.

Gibt es eine andere Erklärung für die vielen Milliarden Dollar an Waffen und Material, die die USA und ihre europäischen Verbündeten jetzt in die Ukraine pumpen? Wenn die Ukrainer nicht gewinnen können – eine allgemein anerkannte Tatsache -, was ist dann der Zweck dieses Einsatzes?

Ob diese Strategie den Wünschen Washingtons entspricht oder ob die russischen Streitkräfte ihre Arbeit erledigen und sich zurückziehen, um einen klassischen Sumpf zu vermeiden, bleibt abzuwarten. Aber wie Dave DeCamp in Antiwar.com am vergangenen Freitag feststellte, gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass die Regierung Biden weitere diplomatische Kontakte mit dem Kreml plant.

Die Schlussfolgerung daraus sollte offensichtlich sein. Die US-Strategie erfordert effektiv die Zerstörung der Ukraine im Dienste der imperialen Ambitionen Amerikas. Wem dieser Gedanke extrem erscheint, dem sei ein kurzer Verweis auf das Schicksal von Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien empfohlen.

Brzezinskis Plan im Jahr 1979

1. Januar 1987: Mujahideen in Kunar, Afghanistan. (erwinlux, Flickr, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Der Plan von Zbigniew Brzezinski aus dem Jahr 1979, die afghanischen Mudschaheddin gegen die Sowjets zu bewaffnen, ist in Anbetracht seiner katastrophalen Folgen mehr oder weniger unverändert geblieben, was mich überrascht.

Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter sah nichts Falsches daran, sich mit der späteren Al-Qaida ins Bett zu legen. Jetzt sind es die Nazimilizen, die die ukrainische Nationalgarde bevölkern, die von den USA bewaffnet und ausgebildet werden.

Wenn es nach den bisherigen Erfahrungen geht, könnte dieser Konflikt das zerstören, was von der Ukraine als Nation übrig geblieben ist. Im schlimmsten Fall wird nur wenig von ihrem sozialen Gefüge, ihren öffentlichen Räumen, ihren Straßen, Brücken, Schulen und kommunalen Einrichtungen übrig bleiben. Diese Zerstörung hat bereits begonnen.

Ich möchte nicht, dass die Amerikaner dies übersehen: Wir zerstören uns selbst und jede Hoffnung, die wir haben könnten, um wieder zu Anstand zu gelangen, während wir zusehen, wie das Regime, das uns regiert, eine andere Nation in unserem Namen zerstört. Auch diese Zerstörung hat bereits begonnen.

Viele Menschen unterschiedlichen Alters haben in den letzten Tagen geäußert, dass sie sich nicht daran erinnern können, jemals in ihrem Leben eine so durchdringende, erstickende Propaganda erlebt zu haben wie die, die uns seit den Monaten vor der russischen Intervention überrollt. In meinem Fall übertrifft es inzwischen das Schlimmste, was ich aus den Jahrzehnten des Kalten Krieges in Erinnerung habe.

Im Januar 2021 veröffentlichte die NATO den endgültigen Entwurf einer langwierigen Studie mit dem Titel Cognitive Warfare. Darin sollen die Möglichkeiten der Manipulation des Geistes – des Geistes anderer und des eigenen – erforscht werden, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. “Das Gehirn wird das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts sein”, heißt es in dem Dokument. “Der Mensch ist der umkämpfte Bereich. Das Ziel der kognitiven Kriegsführung ist es, jeden Menschen zu einer Waffe zu machen”.

In einem Unterabschnitt mit der Überschrift “Die Schwachstellen des menschlichen Gehirns” heißt es in dem Bericht:

“Insbesondere ist das Gehirn:

ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob eine Information richtig oder falsch ist:

wird dazu verleitet, Aussagen oder Botschaften, die es bereits gehört hat, für wahr zu halten, auch wenn diese falsch sein könnten;

akzeptiert Aussagen als wahr, wenn sie durch Beweise gestützt werden, ohne Rücksicht auf die Echtheit dieser Beweise.”

Und dies, was ich besonders teuflisch finde:

“Auf politischer und strategischer Ebene wäre es falsch, die Auswirkungen von Emotionen zu unterschätzen …. Emotionen – Hoffnung, Angst, Demütigung – prägen die Welt und die internationalen Beziehungen durch den Echokammereffekt der sozialen Medien.”

Nein, wir sind nicht mehr in Kansas. Cognitive Warfare ist ein Fenster zu teuflischen Methoden der Propaganda und des Wahrnehmungsmanagements, die ohne Präzedenzfall sind. Dies ist ein Krieg, der auf eine neue Art und Weise geführt wird – sowohl gegen die eigene Bevölkerung als auch gegen diejenigen, die zum Feind erklärt wurden.

Und wir haben gerade erst einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es sein wird, wenn diese Techniken, die sich auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen, weiterentwickelt werden. Beunruhigender als die kalte Prosa des Berichts ist für mich jedoch das erstaunliche Ausmaß, in dem er sich erweist. Die kognitive Kriegsführung, ob der NATO-Bericht nun zum Handbuch der Propagandisten geworden ist oder nicht, funktioniert, und sie funktioniert jetzt bei den meisten Amerikanern.

(NATO)

Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass auch wir Opfer dieses Krieges sind.

Letzte Woche wurde der Dirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, entlassen, weil er sich weigerte, Wladimir Putin zu verurteilen. Das Gleiche geschah dann mit Anna Netrebko. Die Metropolitan Opera in New York entließ ihre Star-Sopranistin aus demselben Grund: Sie zog es vor, nichts über den russischen Präsidenten zu sagen.

Es gibt keinen Grund dafür. Letzten Freitag rief Lindsey Graham, der Senator von South Carolina, ganz offen zur Ermordung Putins auf. Michael McFaul, kurzzeitig Barack Obamas Botschafter in Russland und der König der Nitwitterer, behauptet, dass alle Russen, die nicht offen gegen die russische Intervention in der Ukraine protestieren, dafür bestraft werden sollen. In der Kategorie Idiotie hat der Internationale Katzenverband die Einfuhr von russischen Katzen verboten.

Hier ist der Eintrag auf dieser Liste absurder Behauptungen, der mich letzten Donnerstag vor Wut aus dem Sessel getrieben hat: Das Internationale Paralympische Komitee hat russische und weißrussische Athleten – warum ausgerechnet die Weißrussen? – von den Winter-Paralympics ausgeschlossen, die am folgenden Tag in Peking begannen. Verfolgen wir jetzt etwa Menschen, deren Herz und Seele fähiger sind als ihre Gliedmaßen?

Das Komitee hat deutlich gemacht, dass es auf internationalen Druck hin gehandelt hat. Ich frage mich, wer das wohl sein mag.

Was aus uns geworden ist

Ankunft von US-Militärhilfe in der Ukraine, 10. Februar. (US-Botschaft Kiew, Ukraine)

Schauen Sie sich an, was aus uns geworden ist. Die meisten Amerikaner scheinen diese Dinge zu billigen oder zumindest keine Anstalten zu machen, dagegen zu protestieren. Wir haben jeden Sinn für Anstand, für normale Moral und für Verhältnismäßigkeit verloren. Kann irgendjemand dem Getöse der letzten Wochen zuhören, ohne sich zu fragen, ob wir uns zu einer Nation von Grotesken gemacht haben?

Es ist allgemein bekannt, dass im Krieg der Feind immer entmenschlicht wird. Wir sind nun mit einer anderen Realität konfrontiert: Diejenigen, die andere entmenschlichen, entmenschlichen sich selbst noch mehr.

“Rationale Argumente können nur so lange mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, wie die Emotionalität einer gegebenen Situation einen bestimmten kritischen Grad nicht überschreitet. Steigt die affektive Temperatur über diesen Wert, entfällt die Möglichkeit, dass die Vernunft etwas bewirken kann, und an ihre Stelle treten Parolen und schimärische Wunschphantasien. Das heißt, es entsteht eine Art kollektive Besessenheit, die sich schnell zu einer psychischen Epidemie entwickelt.”

Das ist ein Auszug aus einem Buch von C.G. Jung, Das unentdeckte Selbst, den mir ein Freund gerade geschickt hat. Wenn unsere Gefühle die Oberhand gewinnen, können wir nicht mehr sinnvoll denken oder miteinander reden: Das ist die einfache Aussage des Schweizer Psychoanalytikers.

Neulich brachte PBS Newshour ein Interview mit einem gewissen Artem Semenikhin, in dem der Bürgermeister einer Kleinstadt dafür gelobt wurde, dass er sich gegen russische Soldaten wehrte. Im Hintergrund war, wie der stets aufmerksame Alan MacLeod bemerkt, ein Porträt von Stepan Bandera zu sehen, dem brutalen Russenhasser, Antisemiten und Anführer der ukrainischen Nazis.

Was hat PBS gegen dieses Versehen unternommen? Es verwischte das Bandera-Porträt und strahlte das Interview mit seinem ukrainischen Helden aus. Amerikanischer Journalismus auf seinem Zenit.

Es scheint mir die perfekte Metapher dafür zu sein, was mit unserem Denkvermögen geschehen ist – oder besser gesagt, was wir zugelassen haben, dass man es ihm antut. Tatsachen, die unbestreitbar sind, werden, wenn sie unbequem sind, aus dem Film, den wir zu sehen glauben, ausgeblendet.

So verhält es sich auch mit jedem echten Verständnis der russischen Intervention. Ich habe vier Worte für das, was wir brauchen, um diese Krise zu verstehen: Geschichte, Chronologie, Kontext und Verantwortung. Da keines dieser Wörter unseren kognitiven Kriegern dient, sind wir aufgefordert, sie auszublenden. Und noch einmal: In schrecklicher Treue zu denen, die unsere Wahrnehmung aktiv manipulieren, tun wir das.

Der Kontext, so behaupten die Schlimmsten von uns, ist eine Idee, die sich diese schrecklichen Russen ausgedacht haben. Wir interessieren uns nicht im Geringsten dafür, wie die Welt aus der Perspektive eines anderen aussieht. Wer, bitte schön, denkt, dass dies eine gute Art zu leben ist?

Ich habe eine Bleistiftskizze von einer Nation angefertigt, die auseinanderfällt, während sie eine andere auseinander nimmt. Eine Nation, die so tief in einem von Jungs “kollektiven Besitztümern” steckt, kann unmöglich gut leben. Wie es immer der Fall ist (ein Gedanke, der mir kam, als ich die japanischen Nationalisten der 1930er Jahre studierte), sind die Opfer auch Opfer.

Wenn wir den Weg aus diesem Irrenhaus finden wollen, müssen wir vor allem eines tun: Wir müssen lernen, in einer klaren, neuen Sprache zu sprechen, damit wir die Dinge so benennen können, wie sie sind, anstatt sie zu verwischen, wie es PBS mit dem Bandera-Porträt getan hat.

Und wir müssen mit einem Wort beginnen. Solange wir nicht lernen, Amerika als Imperium zu bezeichnen, werden wir in der Dunkelheit des Vergnügungsparks stolpern, bis es so unlustig wird, dass wir unsere eigenen Selbsttäuschungen nicht mehr ertragen können.

Ich sehe hierin eine Tugend in diesem großen, komplizierten Moment. Zwischen Russlands Intervention in der Ukraine, die ich für bedauerlich, aber notwendig halte, und der gemeinsamen Erklärung, die Putin am 4. Februar mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping abgegeben hat, sind wir alle aufgerufen, entweder die Vereinigten Staaten als das anzuerkennen, was sie geworden sind, nämlich ein Imperium, das sich gewaltsam gegen die Geschichte selbst verteidigt, oder unser Schicksal als Opfer dieses Imperiums zu akzeptieren.

Klarheit: Das ist immer eine gute Sache, ungeachtet der Schwierigkeiten, die sie mit sich bringt. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Folgen Sie ihm auf Twitter @thefloutist. Seine Website lautet Patrick Lawrence.

