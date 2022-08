‘Peacemaker’ of death: This Ukrainian website threatens hundreds of thousands with extrajudicial killings – some are Americans For the last eight years, a group of publicly unknown activists in Ukraine have been compiling lists of ‘enemies of the people’ with impunity. Hundreds of thousands have been declared criminals without trial. Among them are not only Russian citizens, but also Ukrainian opposition figures and bloggers, European politicians, and US citizens.

© RT



Die Organisation Mirotvorets, die Listen von “Feinden der Ukraine” erstellt, operiert seit acht Jahren ungestraft

Von Olga Sukharevskaya, ehemalige ukrainische Diplomatin

26.August 2022





Friedensstifter” des Todes: Diese ukrainische Website bedroht Hunderttausende mit außergerichtlichen Tötungen – einige sind Amerikaner

Seit acht Jahren stellt eine Gruppe öffentlich unbekannter Aktivisten in der Ukraine ungestraft Listen von “Volksfeinden” zusammen. Hunderttausende wurden ohne Gerichtsverfahren zu Kriminellen erklärt.

Unter ihnen befinden sich nicht nur russische Staatsbürger, sondern auch ukrainische Oppositionelle und Blogger, europäische Politiker und US-Bürger. Die Aufnahme in diese Liste ist zumindest ein Stigma, das das Leben in der Ukraine erschwert, kann aber auch als Rechtfertigung für eine Inhaftierung oder in einigen Fällen sogar für eine Tötung dienen. Genau das geschah am vergangenen Wochenende mit Daria Dugina, der Tochter des weltberühmten russischen Philosophen Alexander Dugin, dessen Name ebenfalls auf dieser Liste steht.

RT erklärt, was hinter der Website Mirotvorets oder “Peacemaker” steckt, deren Macher mit Hilfe von außergerichtlichen Tötungen “Frieden” in ihr Land bringen wollen, und warum die ukrainischen Behörden trotz der Verurteilung durch die internationale Gemeinschaft nichts dagegen unternommen haben.

Vladislav Ugolny: Die wahren Wurzeln des Ukraine-Konflikts reichen 100 Jahre zurück und werden im Westen missverstanden

Weiter lesen

Wladislaw Ugolny: Die wahren Wurzeln des Ukraine-Konflikts reichen 100 Jahre zurück und werden im Westen missverstanden

Was ist Mirotvorets?

Auf der Hauptseite der ukrainischen Mirotvorets-Website wird verkündet, dass es sich um ein “Zentrum zur Erforschung von Anzeichen für Verbrechen gegen die nationale Sicherheit der Ukraine, den Frieden, die Menschlichkeit und das Völkerrecht” handelt. Sie behauptet, von einer Gruppe von Akademikern, Journalisten und anderen Spezialisten gegründet worden zu sein. Ihre Namen sind jedoch nicht bekannt, und die Organisation selbst wurde nie offiziell in der Ukraine registriert.

Nichtsdestotrotz ist diese Organisation seit neun Jahren, seit August 2014, aktiv. Und obwohl sie sich selbst als “unabhängige, nicht-staatliche Medien” bezeichnet, hatten Regierungsbeamte bei ihrer Gründung ihre Finger im Spiel. Tatsächlich geht die Website auf die Initiative von Anton Geraschtschenko zurück, einem ehemaligen Berater des ukrainischen Innenministers.

RT

Anton Geraschtschenko © Sputnik / Alexandr Maksimenko

Die Aktivitäten von Mirotvorets laufen darauf hinaus, persönliche Informationen über Personen zu veröffentlichen, die nach Ansicht der Administratoren der Website auf die eine oder andere Weise eine Bedrohung für die ukrainische Staatlichkeit darstellen.

Die Betreiber der Website fordern die Strafverfolgungsbehörden des Landes auf, die persönlichen Daten und Aktivitäten der aufgelisteten Personen zur Kenntnis zu nehmen. Manchmal werden die Listen von Mirotvorets jedoch auch von Straßenradikalen zur Kenntnis genommen.

Ein abscheuliches, grausames Verbrechen”: Wie Darya Dugina, die Tochter des Philosophen Aleksandr, starb und was das für Russland bedeutet

Weiter lesen

Ein abscheuliches, grausames Verbrechen”: Der Tod von Darya Dugina, der Tochter des Philosophen Aleksandr, und die Bedeutung für Russland

Und jedes Mal, wenn jemand, der das Pech hatte, dass seine Adresse oder andere persönliche Daten veröffentlicht wurden, tot ist, wird die Website aktualisiert: Der Name des Verstorbenen erscheint nun in hellen, flackernden Buchstaben, die an ein Las Vegas Casino erinnern, und das Foto der Person wird mit der gefühllosen Aufschrift “liquidiert” durchgestrichen.

Im aktuellen Design der Mirotvorets-Webseite werden auf diese Weise beispielsweise die Daten der russischen Journalistin Darya Dugina, Tochter des Philosophen Aleksandr, angezeigt, die am vergangenen Wochenende brutal in ihrem eigenen Auto getötet wurde.

Trotz der Anschuldigungen des russischen FSB bestreitet die Ukraine jede Beteiligung an diesem Mord. Auf Mirotvorets wird Duginas Tod jedoch mit einem kurzen, entmenschlichenden Kommentar und einer Verschwörungstheorie beschrieben: “Liquidiert von den Spezialdiensten des faschistischen Russlands (sic) aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Spezies.”

RT

Screenshot © myrotvorets.team

Wer kommt auf die Mirotvorets-Listen und wie?

Laut den Administratoren der Website sind die Informationsquellen, die das Mirotvorets-Zentrum für die laufende akademische Forschung nutzt, öffentlich zugängliche Materialien, die gedruckt und in sozialen Netzwerken gepostet werden, Web-Publikationen, private Webseiten und spezielle Foren und Blogs sowie Radio- und Fernsehsendungen”.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Im Jahr 2017 startete die Website ihr IDentigraF-Gesichtserkennungssystem, das von Spendern aus 40 Ländern finanziert wurde, so die Redaktion des Zentrums. Diese Datenbank enthält mehr als 2 Millionen Bilder von “Personen, die Verbrechen gegen die Ukraine und ihre Bürger begangen haben”.

Darüber hinaus gehörten bis 2016 das ukrainische Innenministerium, der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und andere Strafverfolgungsbehörden des Landes zu den Partnern von Mirotvorets. Daraus lässt sich schließen, dass die persönlichen Daten der Personen, die im Fegefeuer” gelandet sind – einem Bereich der Website, in dem persönliche Informationen, einschließlich Adressen, Telefonnummern und Dokumente, veröffentlicht werden – nicht nur aus sozialen Netzwerken und Zeitungen stammen.

Im Jahr 2019, als der letzte Mirotvorets-Bericht veröffentlicht wurde, enthielt die Website Daten über “mehr als 30.000 russische Kriegsverbrecher”, “mehr als 70.000 Terroristen, Militante, Söldner, Mitglieder illegaler bewaffneter Formationen und Privatarmeen, die vom russischen Aggressor kontrolliert werden”, “etwa 40.000 flagrante Verletzer der nationalen Grenzen der Ukraine”, “mehr als 44.000 Vaterlandsverräter”, “mehr als 6.000 anti-ukrainische Propagandisten” usw.

Insgesamt wurden in den letzten fünf Jahren fast 200.000 Personen zu “Kriminellen” erklärt.

Diese Zahlen sind jedoch bei weitem nicht vollständig, da die Website weiterhin täglich persönliche Informationen sammelt. In jüngster Zeit wurden auch Teilnehmer an der russischen Militäroperation zur Entmilitarisierung der Ukraine sowie russische Politiker in die Liste aufgenommen – wenn auch nicht in ausreichendem Maße, wie die Macher der Website meinen, die die offizielle Regierung in Kiew unterstützen.

Vermutung der Schuld

Die Macher von Mirotvorets behaupten, dass das Zentrum “seine Aktivitäten in strikter Übereinstimmung mit der geltenden ukrainischen Gesetzgebung und den von unserem Staat ratifizierten internationalen Rechtsakten durchführt”. Als Beispiel verweisen sie auf Artikel 17 der ukrainischen Verfassung, der die Bürger dazu verpflichtet, die Souveränität und territoriale Integrität des Landes zu schützen.

Zur rechtlichen Rechtfertigung seiner Aktivitäten verweist Mirotvorets auf Gesetze zu Information, Terrorismus und Privatsphäre sowie auf das 1981 verabschiedete “Übereinkommen über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten”. Die in den genannten Gesetzen zitierten Artikel wurden jedoch sehr selektiv ausgewählt, wobei der Schwerpunkt auf dem “Schutz der Sicherheit des Staates” liegt.

Rechtlich gesehen ist der Ansatz der Mirotvorets sehr umstritten. Zunächst einmal ist eines der Grundprinzipien der Justiz die Unschuldsvermutung, die insbesondere in der “Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten” des Europarats verankert ist.

RT

Der Europapalast, Sitz des Europarates, im Viertel der EU-Institutionen. © Andia / Universal Images Group via Getty Images

Zu den Straftaten, für die Mirotvorets Daten sammelt, gehören “Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine”, “Vaterlandsverrat”, “Unterstützung von Militanten und Terroristen”, Verbreitung von “Kriegspropaganda”, “Aufstachelung zu ethnischem Hass, Faschismus oder Antisemitismus” usw., die im Strafgesetzbuch der Ukraine aufgeführt sind. Allerdings kann nur ein Gericht eine Person dieser Handlungen für schuldig befinden, während Mirotvorets keine solche Befugnis hat.

Das Mirotvorets beschuldigt Menschen nicht nur der Begehung von “Verbrechen”, sondern nimmt auch abstraktere Vergehen in seine Liste auf, wie die Herstellung “anti-ukrainischer Propaganda” und die “Teilnahme an anti-ukrainischen Propagandaveranstaltungen”. Die Liste enthält sogar einen Abschnitt für “Einflussagenten der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine”. Diese Bereiche werden jedoch durch die Artikel 9-11 der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt, die die Freiheit der Meinungsäußerung, des Gewissens, der Religion, des Denkens, der Versammlung und der Vereinigung betreffen. Die Verwalter des Mirotvorets-Zentrums versuchen im Wesentlichen, Menschen, deren Meinungen und Überzeugungen ihnen nicht passen, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu entziehen.

Russischsprachige Menschen werden Bürger zweiter Klasse sein, wenn sie ihre Sprache nicht aufgeben”: Ein Blick auf die Zukunft der Ukraine aus dem Donbass

Weiter lesen

Russischsprachige werden Bürger zweiter Klasse sein, wenn sie ihre Sprache nicht aufgeben”: Ein Blick auf die Zukunft der Ukraine aus dem Donbass

Darüber hinaus gibt es auf der Website im Abschnitt “Über die Interaktion und Zusammenarbeit mit dem Zentrum” ein Musterformular für die Meldung persönlicher Informationen über “Kriminelle” und ihre Angehörigen, das Felder für Adressen, Telefonnummern, Fotos, Links zu Profilen in sozialen Netzwerken und ihr “Verbrechen” (d. h. die Einstufung als “militant” oder “terroristisch”) enthält, und zwar ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen.

Die öffentlich zur Schau gestellten “Verbrecher” und ihre Ehefrauen, Kinder und Eltern wissen nicht einmal, dass sie im “Fegefeuer” sind, geschweige denn, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen oder Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen und ihre Ankläger zur Rede zu stellen.

Ein Skandal in der Adelsfamilie

Solange sich Mirotvorets auf die Veröffentlichung von Informationen über ukrainische Bürger auf der Krim und im Donbass, ukrainische Oppositionspolitiker und Journalisten sowie russische Einwohner und Beamte beschränkte, blieb die widerwärtige Organisation in der “zivilisierten Welt” unbemerkt. Doch 2016 brach ein Skandal aus, als Mirotvorets Informationen über Mitarbeiter zahlreicher Medien veröffentlichte, darunter BBC, Reuters, Al Jazeera, AFP, Le Monde, The Guardian, Le Figaro, France 24, El Mundo, CBS News, CNN, Sky News, The Daily Telegraph, The Times, Cheska Televize, Radio France, Channel 9 Australia, Associated Press, Japan TV, Daily Mail, Die Welt, Washington Post und New York Times, sowie Vertreter von Human Rights Watch und vielen anderen Organisationen wegen “Zusammenarbeit mit einer terroristischen Organisation” (d.h. den Volksrepubliken Donezk und Lugansk).

Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Elizabeth Trudeau, erklärte damals, die USA seien “sehr besorgt über das Hacken einer Datenbank und die Veröffentlichung von persönlichen Informationen über Journalisten in Kampfgebieten”.

RT

Elizabeth Trudeau © Henning Kaiser / picture alliance via Getty Images

“Es ist einfach inakzeptabel, dass Journalisten für das, was sie sagen oder schreiben, bedroht werden. Die Regierungen sollten alles tun, um die Sicherheit von Journalisten zu gewährleisten. Eine Welle von Online-Drohungen gegen Journalisten verschlimmert die Situation”, sagte Dunja Mijatovic, OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit.

Neben Journalisten und Menschenrechtsverteidigern haben es auch Politiker in die Datenbank von Mirotvorets geschafft. Die Website veröffentlichte Informationen über deutsche Bundestagsabgeordnete, die die Krim besucht haben, darunter Evgeny Schmidt, Rainer Balzer, Gunar Lindeman, Harold Latch, Nick Vogel, Helmut Seifen und Blakes Christian.

Alexander Nepogodin: Wie sieht die Zukunft der Regionen der Ukraine aus, die jetzt von Russland kontrolliert werden?

Lesen Sie weiter

Alexander Nepogodin: Wie sieht die Zukunft der Regionen in der Ukraine aus, die jetzt von Russland kontrolliert werden?

Zehn US-Bürger sowie der französische Schauspieler Samy Naceri wurden wegen des gleichen “Vergehens” ins “Fegefeuer” verbannt. Der Website zufolge gehören zu den griechischen “Feinden der Ukraine” der ehemalige Energieminister Panagiotis Lafazanis, der Karikaturist Stathis Stavropoulos, der pensionierte Generalleutnant der Luftwaffe Pavlos Hristou und der Herausgeber des “Russischen Athen” Pavel Onoiko. Der ehemalige griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras besuchte zwar auch die Krim, wurde aber aus der Datenbank entfernt, nachdem er seine Unterstützung für Petro Poroschenko zum Ausdruck gebracht hatte. Auch hochrangige Politiker sind in den Listen von Mirotvorets vertreten. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder ist dort zu finden, während der kroatische Präsident Zoran Milanovic und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ebenso wie der maßgebliche amerikanische Diplomat Henry Kissinger kürzlich aufgenommen wurden.

Die Aufnahme in die Mirotvorets-Liste diente als Rechtfertigung für Drohungen, die sich nicht nur gegen normale Bürger und Journalisten, sondern auch gegen Politiker richteten. Wie der berüchtigte und kürzlich abberufene ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrey Melnyk, schrieb, “kann eine unverantwortliche Reise einiger Möchtegern-Abgeordneter sehr, sehr unglückliche rechtliche Konsequenzen für sie haben. Es ist schade, dass unsere Warnungen immer noch nicht ernst genommen werden. Nun, wir werden sehen.” Benjamin Moreau, stellvertretender Leiter der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine, betonte seinerseits, dass sich das Problem von einem rein rechtlichen zu einem praktischen Problem entwickelt: Einige Banken weigern sich, den in der Mirotvorets-Datenbank aufgeführten Personen Kredite zu gewähren.

Die Aufnahme in die Mirotvorets-Liste wurde als Rechtfertigung für Drohungen verwendet, die sich nicht nur gegen normale Bürger und Journalisten, sondern auch gegen Politiker richteten. Wie der berüchtigte und kürzlich abberufene ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrey Melnyk, schrieb, “kann eine unverantwortliche Reise einiger Möchtegern-Abgeordneter sehr, sehr unglückliche rechtliche Konsequenzen für sie haben. Es ist schade, dass unsere Warnungen immer noch nicht ernst genommen werden. Nun, wir werden sehen.” Benjamin Moreau, stellvertretender Leiter der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine, betonte seinerseits, dass sich das Problem von einem rein rechtlichen zu einem praktischen Problem entwickelt: Einige Banken weigern sich, Kredite an Personen zu vergeben, die in der Mirotvorets-Datenbank erfasst sind.

RT

Andriy Melnyk © Christoph Soeder / POOL / AFP

Die Aufregung um die Ermordung des Oppositionspolitikers Oleg Kalashnikov und der Journalistin Olesya Buzina nach der Veröffentlichung ihrer Adressen in der Mirotvorets-Datenbank ist allgemein bekannt. Natürlich bedeutet das Wort “nach” nicht unbedingt “wegen”, aber die Macher des berüchtigten Zentrums haben mitgespielt. In ihrem Kommentar zu diesen Morden schrieben sie: “Agent 404 hat sich erneut ausgezeichnet. Für den erfolgreichen Abschluss des heutigen Kampfeinsatzes wurde ihm ein Kurzzeiturlaub gewährt.”

Schließung von Mirotvorets

Es gab wiederholt Forderungen, die Website zu schließen. 2018 schloss sich Deutschland dem Chor der Journalisten und Menschenrechtsaktivisten an, die gegen die Aufnahme Gerhard Schröders in die Datenbank protestierten. Laut Ministerkabinett “verurteilt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Mirotvorets aufs Schärfste und fordert die ukrainische Regierung und Behörden auf, bei der Entfernung der Seite mitzuwirken.”

Egor Kholmogorov: Die verflochtenen Wurzeln der Geschichte erklären, warum Russland nicht von der Ukraine loslassen kann

Weiter lesen

Egor Kholmogorov: Die verflochtenen Wurzeln der Geschichte erklären, warum Russland die Ukraine nicht loslassen kann

Im Februar 2021 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung, in der es heißt: “Das EP bedauert, dass sich das politische Klima in dem Land verschlechtert hat, in dem Einschüchterung, Hassreden und politischer Druck in großem Umfang für politische Zwecke eingesetzt werden; fordert die Behörden nachdrücklich auf, die Aktivitäten extremistischer und hasserfüllter Gruppen und Websites wie Mirotvorets zu verurteilen und zu verbieten, die Spannungen in der Gesellschaft hervorrufen und die persönlichen Daten von Hunderten von Menschen, darunter Journalisten, Politiker und Angehörige von Minderheitengruppen, missbrauchen.”

Bislang beschränken sich die Forderungen nach der Schließung von Mirotvorets jedoch auf einen Chor von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Parlamentariern, die nicht befugt sind, rechtlich bindende Entscheidungen in Bezug auf die Ukraine zu treffen. Dieses Thema steht nicht auf der Liste der Anforderungen, die der Europarat oder die Europäische Kommission an Kiew stellen, um das EU-Assoziierungsabkommen umzusetzen. Die Gewährung europäischer und amerikanischer Hilfe für die Ukraine zur Durchführung von Reformen wurde nicht von der Schließung von Mirotvorets abhängig gemacht, und es wurden auch keine Maßnahmen ergriffen, um Druck auf die Kiewer Behörden auszuüben, damit diese die Privatsphäre und die Unschuldsvermutung respektieren.

RT

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trifft den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz , den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den italienischen Premierminister Mario Draghi und den rumänischen Präsidenten Klaus Werner Iohannis am 16. Juni 2022 in Kiew, Ukraine. © Ukrainische Präsidentschaft / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Da die westlichen Behörden ein Auge zudrücken, konnte die ukrainische Regierung die Aktivitäten der skandalumwitterten Website ignorieren und Forderungen internationaler Menschenrechtsaktivisten unter verschiedenen Vorwänden abweisen. So erklärte beispielsweise Dmitri Rasumkow, der ehemalige Sprecher des ukrainischen Parlaments, der Werchowna Rada, als Reaktion auf die Forderung der UNO nach Schließung der Website, dass die Rada nicht befugt sei, Medien zu schließen.

Wenn die ukrainischen Behörden jedoch bestimmte Medien schließen wollen, zögern sie nicht, dies zu tun. So erteilte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat Zelensky die Befugnis, die oppositionellen Fernsehsender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK, später auch First Independent und UKRLIVE sowie die Online-Publikation Strana und andere Medienunternehmen zu schließen.

Die Mirotvorets-Website ist immer noch online und wird bis heute ständig mit neuen Daten aktualisiert. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...