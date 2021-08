Als hätten die Palästinenser nicht schon genug Probleme mit dem jüdischen Besatzungsregime…..

Bild: Palestinian President Mahmoud Abbas makes a speech as he attends the Advisory Board meeting of the Palestine National Liberation Movement (FATAH) in Ramallah, West Bank on 9 December 2018. [Issam Rimawi/Anadolu Agency]

Die PA ist ein Hindernis für die Freiheit



Von Anjuman Rahman

27. August 2021

Am vergangenen Wochenende wurden 24 palästinensische Aktivisten, die Rechenschaft für den Tod ihres Mitstreiters Nizar Banat forderten, von Mitgliedern der Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde festgenommen, inhaftiert und brutal zusammengeschlagen. Die Aktivisten hatten sich zu einer friedlichen Demonstration in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland versammelt; die gewaltsamen Verhaftungen erfolgten plötzlich, als sie gerade eine Mahnwache auf dem Manara-Platz beginnen wollten. Unter den Verhafteten waren auch zwei Frauen.

Die Misshandlungen wurden weltweit beobachtet und verurteilt, und die Palästinensische Autonomiebehörde stand im Mittelpunkt eines Sturms in den sozialen Medien, an dem auch einige progressive Demokraten in den USA beteiligt waren. Die als “The Squad” bekannten Demokraten sind für ihre äußerst kritische Haltung gegenüber Israel bekannt, warfen der Palästinensischen Autonomiebehörde aber dennoch Menschenrechtsverletzungen und Autoritarismus vor. Die Palästinensische Autonomiebehörde versuchte, die Verhaftungen mit der Behauptung zu rechtfertigen, die Demonstration sei ohne Genehmigung durchgeführt worden.

“Schande über die Palästinensische Autonomiebehörde”, twitterte die Kongressabgeordnete Cori Bush. “Die Unterdrückung abweichender Meinungen und die Kriminalisierung von Protesten vertieft nur die Gewalt des israelischen Apartheidsystems.”

Die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib richtete ihre Wut direkt an PA-Präsident Mahmoud Abbas. “Lieber Präsident Mahmoud Abbas… So schützen und dienen Sie das palästinensische Volk NICHT. Schämen Sie sich dafür, dass Sie palästinensische Stimmen unterdrücken, die versuchen, sich nicht nur von der israelischen Apartheidregierung zu befreien, sondern auch von Ihrer korrupten Führung.”

Auch Ilhan Omar sprach sich gegen die PA aus. Sie forderte die sofortige Freilassung der Verhafteten.

Darüber hinaus standen am Sonntag weitere Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude, als eine Anhörung für die am Vortag Festgenommenen stattfand. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift: “Gemeinsam werden wir weitermachen… keine Unterdrückung oder Verhaftung wird uns terrorisieren.”

Nach dem Aufschrei in den sozialen Medien ließ die Staatsanwaltschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde die meisten Demonstranten bereits am nächsten Tag wieder frei, acht von ihnen wurden jedoch für weitere 48 Stunden in Gewahrsam genommen. Zu den Festgenommenen gehörten prominente Persönlichkeiten wie der Architekt Khaldun Bishara, der Filmemacher Mohammad Al-Attar, der Menschenrechtsaktivist Fadi Quran, der Journalist Omar Nazzal, der Schriftsteller Zakaria Mohammed und zwei ehemalige politische Gefangene, die von Israel inhaftiert worden waren, Maher Al-Akhras und Khader Adnan.

Nizar Banat war ein 43-jähriger Aktivist, der ein scharfer Kritiker der Palästinensischen Autonomiebehörde und von Abbas war. Seine Familie gab an, er sei geschlagen worden, als er aus seinem Haus gezwungen wurde, und beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde, die Einzelheiten vertuschen zu wollen.

Seit Beginn der Proteste gegen Banats Tod haben die Sicherheitsbehörden der Palästinensischen Autonomiebehörde extrem reagiert. Ironischerweise ähnelt sie derjenigen der israelischen Besatzungstruppen sehr.

Aus Wut über die Unterdrückung in der PA-Haft haben viele der Inhaftierten in den sozialen Medien über ihre Erfahrungen berichtet. “Die Haftbedingungen sind erniedrigend und überfüllt”, schrieb Bishara auf Facebook. “Selbst Schafe könnten es nicht aushalten.” Er wies darauf hin, dass mehrere der Inhaftierten in den Hungerstreik getreten seien, nachdem ein PA-Sicherheitsbeamter Khader Adnan beleidigt und körperlich angegriffen habe.

Israel entführt und verhaftet jedes Jahr Hunderte von Palästinensern, darunter auch Kinder. Anfang dieses Jahres wurden grausame Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie 55 gefesselte palästinensische Häftlinge in einem Negev-Gefängnis von israelischen Beamten mit Tritten und Schlägen festgehalten werden.

Darüber hinaus wurde letzten Monat ein 12-jähriges palästinensisches Kind von einem verdeckten israelischen Soldaten aus der besetzten Jerusalemer Stadt Issawiya entführt. Im Mai wurde der 13-jährige Mohammed Saadi in seiner Heimatstadt Umm Al-Fahm von fünf israelischen Soldaten entführt, ihm die Augen verbunden und mit einer Waffe bedroht. Das liegt in Israel, nicht im besetzten Westjordanland. Nicht einmal israelische Bürger sind sicher, wenn sie Palästinenser sind.

Obwohl Mahmoud Abbas Israel wiederholt für seine Verstöße gegen internationales und humanitäres Recht kritisiert hat, sind die Palästinenser derzeit mit ähnlicher Gewalt und Unterdrückung durch die Palästinensische Autonomiebehörde konfrontiert.

“Es ist klar, dass wir unter einem korrupten System leben, das Krieg gegen jeden führt, der es kritisiert”, sagte Ammar Banat, ein Cousin von Nizar, der New York Times. “Es genügt zu sagen, dass wir nicht nur unter einer israelischen, sondern auch unter einer palästinensischen Besatzung leben.”

Palästina hat bereits Jahrzehnte der israelischen Besatzung und Unterdrückung hinter sich. Die daraus resultierenden Hindernisse waren und sind beträchtlich. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist nun ein weiteres Hindernis, das es im Kampf um Freiheit zu überwinden gilt. Übersetzt mit Deepl.com

