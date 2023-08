Pakistani Politics Is Just Not Cricket Although the Pakistani military have claimed that they are the upholders of the Pakistani constitution and sovereignty, the truth is that they and their CIA…

Die pakistanische Politik ist einfach kein Kricket

Von Declan Hayes

18. August 2023

Obwohl das pakistanische Militär behauptet, die pakistanische Verfassung und Souveränität zu wahren, ist die Wahrheit, dass sie und ihre Spielkameraden von CIA und MI6 seit Jahrzehnten ein Krebsgeschwür im Herzen der pakistanischen Gesellschaft sind.

Die Verfolgung von Imran Khan durch die pakistanische Armee ist nicht nur einer der schlimmsten Skandale in der skandalgeschüttelten politischen Geschichte Pakistans, sondern auch einer der beschämendsten in der globalen Politik und im globalen Sport.

Khan war pakistanischer Premierminister, als die Armee ihn auf ausdrückliche Anweisung der CIA in einem Staatsstreich stürzte, ihn wegen erfundener Korruptionsvorwürfe ins Gefängnis steckte, ihm jegliche politische Tätigkeit in naher Zukunft untersagte und ihn durch eine Gruppe in London ansässiger Gangster ersetzte, die alle aus dem Shariff-Flügel der von der Armee kontrollierten Bhutto/Shariff-Partei stammten.

Vor seinem Aufstieg zu politischer Prominenz führte Khan Pakistan als Kapitän zum Sieg beim World Cricket Cup 1992, eine Leistung, die dazu beitrug, seine Rolle als einer der größten Kricketspieler aller Zeiten zu zementieren, auf einer Stufe mit dem großen Australier Sir Don Bradman, der weithin als der größte Kricketspieler aller Zeiten anerkannt wird.

Doch während Bradman seine Karriere 1948 beendete, als der Cricket-Sport weitgehend von der englischen Oberschicht und den hartgesottenen Ossies dominiert wurde, gelang Khan der Durchbruch in der modernen Ära, als es auf dem indischen Subkontinent eher Cricket-Götter als bloße Stars gab, und nur wenige dieser Götter waren größer oder wurden ehrfürchtiger verehrt als Khan, der in der englischsprachigen Welt schnell zu einem bekannten Namen wurde.

Er war auch ein ziemlicher Playboy, denn sein gutes Aussehen, sein Midas-artiges Bankguthaben und seine sportlichen Fähigkeiten stellten ihn auf eine Stufe mit den größten Hollywood-Megastars. Und dann war da noch seine unglaubliche Philanthropie, bei der er zwei Krankenhäuser in Pakistan aus eigener Tasche bezahlte.

Mit all dem kam Khans Partei schließlich im August 2018 an die Macht, woraufhin Khan begann, sich in den sehr gefährlichen Gewässern der von der Armee kontrollierten pakistanischen Politik zurechtzufinden. Khans Unabhängigkeit war eine Überraschung, denn Pakistan ist seit jeher ein Tummelplatz für britische und amerikanische Machenschaften, die über ihre Bhutto/Shariff-Marionetten abgewickelt werden, welche die pakistanische Armee in ihrem Namen kontrolliert. Keiner der Premierminister kam ohne Rückendeckung des MI6 an die Macht (mit Ausnahme von Zia, der eine Marionette der Yankees war). Was auch immer Zia war, Khan war niemandes Pudel. Er war ein pakistanischer Patriot und ein durch und durch guter Kerl.

Das war es wohl auch, was ihn nach dem Eingreifen Russlands in den ukrainischen Bürgerkrieg schnell in die Suppe spülte, als Khan erklärte, Pakistan werde nicht nur neutral bleiben, sondern auch Öl von Russland kaufen und sich bemühen, freundschaftliche Beziehungen zu Russland, aber auch zu Indien und China zu unterhalten.

Um diese äußerst vernünftige Haltung in die richtige Perspektive zu rücken, muss man wissen, dass Pakistan seit Jahren am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht und einfach kein Geld hat, um Öl, Dünger, Tee und andere lebenswichtige Güter zu kaufen. In einem solchen Szenario war es äußerst sinnvoll, ein Abkommen mit Russland und allen anderen zu schließen, die Pakistan über Wasser halten würden.

Pakistan verfügt über weniger als 4 Milliarden Dollar an Devisenreserven, muss aber im nächsten Jahr 25 Milliarden Dollar an den IWF und andere westliche Kredithaie zurückzahlen. Die gesamte Auslandsverschuldung Pakistans beläuft sich auf satte 120 Milliarden Dollar. Obwohl China eine vergleichsweise bescheidene Hilfe in Höhe von 2 Milliarden Dollar angeboten hat, kann China nicht die ständige Krücke Pakistans sein. Und Pakistan braucht weit mehr als eine chinesische Krücke, um dem wirtschaftlichen Abgrund zu entkommen, der es verschlingt.

Pakistan schuldet China 27 Mrd. $, dem IWF, der Weltbank und dem ADB-Konsortium weitere 45 Mrd. $, und weitere Dutzende von Milliarden sind der Wall Street, den Londoner Anleihegläubigern und den anderen Erpressern der NATO geschuldet. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zinssätze und die Reispreise nach oben gehen und dass Pakistan ein weiterer von der NATO verursachter „Basket Case“ ist, braucht Pakistan kluge und patriotische Führer mit dem moralischen Biss ihres ehemaligen Cricket-Kapitäns, die in den sauren Apfel beißen und diese unverschämten NATO-Kredite zurückzahlen, damit Pakistan mit einer weißen Weste neu beginnen kann.

Die Amis und ihre britischen Handlanger, die tief im pakistanischen Militär und insbesondere im gefürchteten Geheimdienst verankert sind, werden nichts davon oder etwas, was dem auch nur im Entferntesten ähnelt, zulassen. Trotz einer noch nie dagewesenen Menschenmenge, die ihn unterstützte, wurden Khan und Tausende seiner Anhänger ins Gefängnis gesteckt und ihre Familien wurden mit Drohungen konfrontiert, die anderswo zu sehr langen Haftstrafen führen würden.

Nicht in Pakistan, wo die Schläger des pakistanischen Oberkommandos das Sagen haben. Es ist dasselbe von den Briten ausgebildete Militär, das die Mädchen und Frauen Ostpakistans, Bangladeschs, von einem Ende des Landes zum anderen vergewaltigt hat, als Bangladesch 1971 seine Unabhängigkeit erklärte, und das seit Jahrzehnten eine sehr unheilvolle Zusammenarbeit mit den afghanischen Taliban pflegt. Da es sich bei der pakistanischen Führungsspitze um gefährliche Verbrecher handelt, müssen ihre Drohungen, von denen viele wahr gemacht wurden, sehr ernst genommen werden.

Obwohl die pakistanischen Militärs wiederholt behauptet haben, sie seien die Hüter der pakistanischen Verfassung und Souveränität, ist die Wahrheit, dass sie und ihre Spielkameraden von CIA und MI6 seit Jahrzehnten ein Krebsgeschwür im Herzen der pakistanischen Gesellschaft sind.

Khans Weg, freundschaftliche Beziehungen zu allen Akteuren aufrechtzuerhalten und Pakistan aus dem Sumpf zu ziehen, war der offensichtliche Weg zu gehen. Aber nicht für die CIA, den MI6 oder ihre Kumpel im pakistanischen Militärgeheimdienst, die genauso entschlossen sind, Khan aus dem Amt zu drängen, wie es ihre amerikanischen Herren sind, die Trump aus ihren eigenen Ausreden für die Wahlen drängen wollen.

Man kann ihn lieben oder verabscheuen, aber Imran Khan ist eine Legende des pakistanischen Kricketsports, die nun von seinen Beamten ausradiert wurde, die nicht in der Lage sind, die gleiche Luft wie er zu atmen. Diese sportlichen und moralischen Pygmäen haben sogar ein Video zur Feier des pakistanischen Krickets gedreht, in dem Khan, der wohl größte Spieler aller Zeiten, nicht vorkommt.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der srilankische Testkricketspieler in Pakistan bombardiert wurden, als Teil der ISIS/CIA-Pläne zur Destabilisierung Pakistans, zur Eindämmung Chinas und zur Verleumdung von Imran Khan, Taliban Khan, wie diese Toffeenasen Khan nennen, dessen Stiefel diese BBC-Ratten nicht einmal lecken können.

Khan ist zufällig ein ethnischer Paschtune, derselbe Stammesverband, der die britischen Vergewaltiger der BBC in Afghanistan bekämpft hat und der in Pakistan bei jedem Wetter die Schwerstarbeit verrichtet. Nachdem die BBC pflichtbewusst alle CIA-Prophezeiungen über ihn und Pakistan wiederholt hat, kichert sie darüber, dass Khan den ehemaligen CIA-Agenten Osama Bin Laden als „Märtyrer“ bezeichnet hat, und kichert darüber, dass Khan „rausgeworfen“ wurde. Aber wenn man in die Umayyaden-Moschee in Damaskus reist, sieht man, dass dies genau das Wort ist, das die Syrer benutzen, um gemarterte türkische Soldaten zu beschreiben, die früher Scham besetzt hatten und deren Eingeweide die Syrer traditionell aus sehr guten Gründen hassten. Das Wort hat also nicht nur östlich von Wien eine andere Bedeutung als die, die der BBC/MI6-Agenda entspricht, sondern die BBC weiß das auch, denn sie mischt sich nun schon seit über einem Jahrhundert in die Angelegenheiten anderer Leute ein.

Die BBC, Amnesty International, das Nobel-Institut und all die anderen von der NATO gekauften und bestochenen Sprachrohre können sich noch so sehr über Pakistans Zehntausende von politischen Gefangenen lustig machen, aber wegen ihrer kriminellen Mitschuld an Pakistans Qualen wird Pakistan, das noch nie einen würdigeren Mann als Imran Khan gesehen hat, seinesgleichen nie wieder sehen, es sei denn, die BBC und alle anderen Speichellecker wie sie werden aus dem Weg geräumt. Schneller Bowler, effektiver Schlagmann, Philanthrop, Premierminister, Spitzenkandidat für den bestaussehenden Kricketspieler aller Zeiten und vielleicht der größte und mutigste pakistanische Patriot von allen. Es bleibt zu hoffen, dass sein Bowling- und Schlagmannspiel Millionen seiner jungen Landsleute inspiriert hat, und dass auch sein Märtyrertod Dutzende von Millionen inspirieren wird, sich zu erheben und Pakistans korrupte Militärs, Pakistans korrupte Politiker und Pakistans korrupte Justiz sowie deren britische, australische und amerikanische Erfüllungsgehilfen in die Schranken zu weisen und Pakistans Hunderte von Millionen aus der von der NATO inspirierten Armut zu befreien, aus der der große Imran Khan sie zu retten versuchte. Übersetzt mit Deepl.com

