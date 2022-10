Müssen wir nicht auch schweigen, wenn unsere Milliarden in der Ukraine versickern für einen sinnlosen Krieg ? Evelyn Hecht-Galinski

Frauen gehen an einem riesigen Banner mit dem Bild des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi vorbei, während sie sich auf den Empfang einer ägyptischen Geheimdienstdelegation vorbereiten, die am 31. Mai 2021 in Gaza-Stadt zu Besuch ist. (MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)



Die Palästinenser in Gaza müssen schweigend zusehen, wie ihre natürlichen Ressourcen gestohlen werden

von Motasem A Dalloul

21. Oktober 2022

Seit Anfang Oktober wird in den Nachrichten von einem Dreierabkommen zwischen Ägypten, der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel zur Erschließung eines Erdgasfeldes vor der Küste des belagerten Gazastreifens berichtet. Erst am Montag meldete die Nachrichtenagentur Wafa, der Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, habe erklärt, die Palästinensische Autonomiebehörde habe eine Gruppe von Ministern ausgewählt, die die Frage des palästinensischen Gases mit Ägypten erörtern und die Angelegenheit mit dem Palästinensischen Investitionsfonds (PIF) weiterverfolgen soll.

Am Dienstag meldete der israelische Rundfunk Kan, dass diese trilaterale Vereinbarung zwischen Ägypten, der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel getroffen worden sei, wobei jedoch keine Einzelheiten genannt wurden.

Die Gasexploration vor der Küste des Gazastreifens begann 1999. Ein Jahr später entdeckte die British Gas Company (heute BG Group) Gas in einem als Gaza Marine bekannten Feld. Es befindet sich etwa 30 Kilometer westlich des Gazastreifens und enthält schätzungsweise mehr als 1 Billion Kubikfuß Erdgas.

Die Kosten für die Erschließung des Feldes werden auf etwa 1,2 Milliarden Dollar geschätzt. Es wurde bisher nicht erschlossen, weil der für die Erschließung zuständige PIF aufgrund der von der israelischen Besatzung auferlegten Beschränkungen nichts unternehmen konnte. Sogar die BG-Gruppe war gezwungen, ihren Vertrag mit dem PIF aufgrund der israelischen Hindernisse zu kündigen.

In einer Reihe von Berichten wurde seit Dienstag behauptet, dass Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und Ägypten von dem aus Gaza Marine entnommenen Erdgas profitieren werden. Am selben Tag meldete Anadolu jedoch, eine ungenannte palästinensische Quelle habe gesagt, die Berichte über das Dreierabkommen seien “unzutreffend”. Die Quelle sagte, dass Israel nichts von “unserem” Gas abbekommen werde. “Das ist inakzeptabel”, betonte er. “Israel wird lediglich aufgefordert, die Arbeit nicht zu behindern.”

Das ist nicht das, was mir ein israelischer Journalist erzählt hat. Laut Baruch Yedid wird Israel in der Tat einen großen Anteil an den Einnahmen aus Gaza Marine haben.

Anderen Quellen zufolge, die von Al Araby Al Jadeed berichtet wurden, hat eine ägyptische Wirtschafts- und Sicherheitsdelegation die Frage der Entwicklung von Gaza Marine mit Israel erörtert. Ein Mitglied des PLO-Exekutivkomitees erklärte gegenüber Al Monitor, Ägypten habe die Palästinensische Autonomiebehörde über die Genehmigung Israels informiert, mit der Erschließung des palästinensischen Gasfeldes vor der Küste des Gazastreifens zu beginnen. Ägypten, so Al Araby Al Jadeed, habe mehrere “geheime Treffen” mit israelischen Beamten abgehalten, um die Zustimmung des Besatzungsstaates zur gemeinsamen Erschließung von Gaza Marine mit der PA zu erhalten.

Die ägyptischen Bemühungen um einen Anteil am Gas begannen laut Egypt Independent im vergangenen Jahr, als die Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) Gespräche mit dem PIF und der Consolidated Contractors Company for Oil and Gas (CCC) aufnahm, den für die Erschließung des Feldes lizenzierten Parteien. Der PIF hält 27,5 Prozent der Anteile an dem Feld, die CCC 27,5 Prozent, und 45 Prozent sind für die Betreibergesellschaft vorgesehen. EGAS hofft, der Entwickler zu sein.

Ein hoher Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde, der anonym bleiben möchte, sagte mir, dass eine erste Einigung erzielt worden sei, eine endgültige Vereinbarung aber noch nicht unterzeichnet worden sei. Er nannte keinen Zeitplan, doch Berichten zufolge könnte dies bis Ende dieses Jahres der Fall sein. Der Beamte sagte auch, dass Israel auf Ersuchen der EU zugestimmt habe, ernsthafte Gespräche über das Gas zu führen, “in der Hoffnung, dass dieses Gas in europäischen Lagertanks landet”.

Der Beamte erklärte, dass Ägypten und Israel im Rahmen des ursprünglichen Abkommens den Betrieb des Gasfeldes überwachen werden, wobei Ägypten bis 2025 einen Teil des Gases abnehmen wird, sofern alles reibungslos verläuft. Der Großteil des Gases wird von Israel nach Europa geliefert, das die daraus resultierenden Einnahmen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde teilen wird.

Dem anonymen Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde zufolge wird ein Teil der Einnahmen für die Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft im Gazastreifen verwendet werden. “Israel will jedoch sicherstellen, dass nichts von dem Geld an die Hamas geht. Der Besatzungsstaat behauptet seit Jahren, die Entwicklung der Gaza-Marine zu blockieren, weil er befürchtet, dass die Hamas, die seit 2006 die De-facto-Behörde in der belagerten Enklave ist, von den Gewinnen profitieren könnte.

Im Jahr 2007 behauptete der damalige israelische Verteidigungsminister Moshe Ya’alon, die Hamas hätte die Einnahmen aus der Gaza-Marine zur Finanzierung von Angriffen auf Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und “israelische Gasanlagen” verwendet. Seitdem hat sich vor Ort nichts geändert: Die Hamas regiert immer noch den Gazastreifen, und die israelisch-ägyptische Belagerung, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde und einigen arabischen und europäischen Ländern unterstützt wird, ist immer noch in Kraft. Und Israel gibt immer noch an, dass es um die “Sicherheit” besorgt ist.

Was sich jedoch geändert hat, ist die aufkommende europäische Nachfrage nach Gas aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges sowie der ernsthafte Finanzbedarf der Palästinensischen Autonomiebehörde, den die arabischen und EU-Länder sowie die USA entweder nicht decken können oder wollen.

Es ist nun klar, dass alle von dem Erdgas vor der Küste des Gazastreifens profitieren werden, außer denen, die es wahrscheinlich am meisten brauchen: die Palästinenser in dem belagerten Gebiet. Ägypten gewinnt als Projektentwickler; die Palästinensische Autonomiebehörde erhält die Einnahmen als nomineller Eigentümer; Israel erhält einen Anteil als Vermittler; und die EU erhält das Gas als Verbraucher. In der Zwischenzeit müssen die Bewohner des Gazastreifens, die seit mehr als fünfzehn Jahren unter einem gravierenden Mangel an Kochgas, Öl und Strom leiden, schweigend zusehen, wie ihnen ihre natürlichen Ressourcen vor der Nase weggeschnappt werden.

Niemand glaubt, dass die Einnahmen aus Gaza Marine zum Teil zur Ankurbelung der Wirtschaft des Gazastreifens verwendet werden. Seit Jahren hören wir ein Versprechen nach dem anderen in dieser Angelegenheit, und nichts ist jemals eingetreten, weil Israel immer mit irgendeinem neuen “Sicherheitsproblem” aufwartet und sich weigert, die Belagerung zu lockern oder aufzuheben. Die Palästinensische Autonomiebehörde zeigt ihre Verachtung für die Palästinenser in Gaza sehr offen, so dass Versprechen aus Ramallah wertlos sind. Übersetzt mit Deepl.com

