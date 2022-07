https://www.middleeastmonitor.com/20220613-palestinians-are-bound-to-win-why-israelis-are-prophesying-the-end-of-their-state/



Bild: Der ehemalige Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und der ehemalige Verteidigungsminister Ehud Barak schauen während einer Pressekonferenz am 12. November 2012 in Jerusalem zu [Lior Mizrahi/Getty Images]



Die Palästinenser sind zum Sieg verdammt”: Warum Israelis das Ende ihres Staates prophezeien

Von Ramzy Baroud

13. Juni 2022

Es stimmt zwar, dass der Zionismus eine moderne politische Ideologie ist, die sich die Religion zunutze gemacht hat, um bestimmte koloniale Ziele in Palästina zu erreichen, aber Prophezeiungen sind nach wie vor ein entscheidender Bestandteil des israelischen Selbstverständnisses und der Beziehungen des Staates zu anderen Gruppen, insbesondere zu christlich-messianischen Gruppen in den Vereinigten Staaten und weltweit.

Das Thema der religiösen Prophezeiungen und ihre zentrale Bedeutung für das politische Denken Israels wurde durch die Äußerungen des ehemaligen israelischen Premierministers Ehud Barak in einem kürzlich erschienenen Interview mit der hebräischsprachigen Zeitung Yedioth Ahronoth erneut hervorgehoben. Barak, der als “progressiver” Politiker gilt und einst Vorsitzender der israelischen Arbeitspartei war, äußerte die Befürchtung, dass Israel noch vor dem 80. Jahrestag seiner Gründung 1948 “zerfallen” wird.

“In der gesamten jüdischen Geschichte haben die Juden nicht länger als achtzig Jahre regiert, außer in den beiden Königreichen Davids und der Hasmonäer-Dynastie, und in beiden Perioden begann ihr Zerfall im achten Jahrzehnt”, sagte Barak.

Auf der Grundlage einer pseudohistorischen Analyse schien Baraks Prophezeiung historische Fakten mit typisch messianischem israelischem Denken zu vermischen und erinnerte damit an Aussagen des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aus dem Jahr 2017.

Wie Barak drückte auch Netanjahu in seinen Äußerungen die Angst vor der Zukunft Israels und der drohenden “existenziellen Bedrohung” aus, dem Eckpfeiler der israelischen Hasbara in all den Jahren. Bei einer Bibelstunde in seinem Haus in Jerusalem hatte Netanjahu darauf hingewiesen, dass das Reich der Hasmonäer – auch bekannt als Makkabäer – nur 80 Jahre überlebt hatte, bevor es 63 v. Chr. von den Römern erobert wurde.

Der hasmonäische Staat hat nur 80 Jahre überdauert, und das müssen wir übertreffen”, wurde Netanjahu von einem der Anwesenden zitiert, wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete.

Aber selbst nach Netanjahus angeblicher Entschlossenheit, diese Zahl zu übertreffen, hatte er Berichten zufolge geschworen, dafür zu sorgen, dass Israel die 80 Jahre der Makkabäer übertrifft und 100 Jahre lang überlebt. Das sind lediglich 20 Jahre mehr.

Der Unterschied zwischen den Äußerungen von Barak und Netanjahu ist vernachlässigbar: Die Ansichten des Ersteren sind angeblich “historisch”, die des Letzteren sind biblisch. Bemerkenswert ist jedoch, dass beide Führer, obwohl sie zwei verschiedenen politischen Richtungen angehören, sich auf ähnliche Punkte geeinigt haben: Israels Überleben steht auf dem Spiel, die existenzielle Bedrohung ist real und das Ende Israels ist nur eine Frage der Zeit.

Doch der Pessimismus in Israel beschränkt sich kaum auf die politischen Führer, die dafür bekannt sind, Fakten zu übertreiben und zu manipulieren, um Angst zu schüren und ihre politischen Lager, insbesondere die mächtigen messianischen Wählerschaften Israels, wachzurütteln. Doch nicht nur die politischen Eliten des Landes prophezeien Israels düstere Zukunft.

In einem Interview mit Haaretz im Jahr 2019 hatte einer der angesehensten israelischen Historiker, Benny Morris, viel über die Zukunft seines Landes zu sagen. Anders als Barak und Netanjahu sendete Morris keine Warnsignale, sondern sprach aus, was ihm als unvermeidliches Ergebnis der politischen und demografischen Entwicklung des Landes erschien.

“Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Situation herauskommen”, sagte Morris und fügte hinzu: “Schon heute gibt es zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan mehr Araber als Juden. Das gesamte Gebiet wird unweigerlich zu einem Staat mit einer arabischen Mehrheit. Israel bezeichnet sich zwar immer noch als jüdischer Staat, aber eine Situation, in der wir über ein besetztes Volk herrschen, das keine Rechte hat, kann im 21. Jahrhundert keinen Bestand haben.”

Morris’ Vorhersagen, obwohl er der rassistischen Fantasie einer jüdischen Mehrheit verpflichtet blieb, waren im Vergleich zu denen von Barak, Netanjahu und anderen weitaus klarer formuliert und auch realistischer. Der Mann, der einst bedauerte, dass der Gründer Israels, David Ben Gurion, 1947-48 nicht die gesamte einheimische Bevölkerung Palästinas vertrieben hatte, sprach mit Resignation davon, dass Israel innerhalb einer Generation in seiner heutigen Form nicht mehr existieren wird.

Besonders bemerkenswert an seinen Äußerungen ist die zutreffende Feststellung, dass “die Palästinenser alles aus einer breiten, langfristigen Perspektive betrachten” und dass die Palästinenser weiterhin “die Rückkehr der Flüchtlinge fordern” werden. Doch auf welche “Palästinenser” bezog sich Morris? Sicherlich nicht die Palästinensische Autonomiebehörde, deren Führer das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge bereits an den Rand gedrängt haben und ganz sicher keine “umfassende, langfristige Perspektive” haben. Morris’ “Palästinenser” sind natürlich das palästinensische Volk selbst, dessen Generationen trotz aller Rückschläge, Niederlagen und politischen “Kompromisse” als Vorkämpfer für die Rechte der Palästinenser gedient haben und weiterhin dienen.

Prophezeiungen in Bezug auf Palästina und Israel sind in der Tat kein neues Phänomen. Palästina wurde von den Zionisten mit Hilfe Großbritanniens kolonisiert, ebenfalls auf der Grundlage biblischer Referenzrahmen. Es wurde von zionistischen Siedlern bevölkert, die sich auf biblische Referenzen stützten, die die Wiederherstellung alter Königreiche und die “Rückkehr” alter Völker in ihr angeblich rechtmäßiges “gelobtes Land” zum Ziel hatten. Obwohl Israel im Laufe der Jahre viele verschiedene Bedeutungen annahm – mal wurde es als “sozialistische” Utopie, mal als liberaler, demokratischer Zufluchtsort wahrgenommen – war es immer mit religiösen Bedeutungen und spirituellen Visionen verbunden und wurde mit Prophezeiungen überflutet. Der unheilvollte Ausdruck dieser Wahrheit ist die Tatsache, dass die derzeitige Unterstützung Israels durch Millionen von christlichen Fundamentalisten im Westen weitgehend von messianischen Weltuntergangsprophezeiungen getragen wird.

Trotz Zerstörung noch Hoffnung in Gaza – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Die jüngsten Vorhersagen über Israels ungewisse Zukunft beruhen auf einer anderen Logik. Da sich Israel immer als jüdischer Staat definiert hat, hängt seine Zukunft vor allem von seiner Fähigkeit ab, eine jüdische Mehrheit im historischen Palästina zu erhalten. Wie Morris und andere zugeben, bröckelt dieser Wunschtraum nun, da der “demografische Krieg” eindeutig und schnell verloren wird.

Natürlich wird die Koexistenz in einem einzigen demokratischen Staat immer eine Möglichkeit sein. Für die zionistischen Ideologen Israels wird ein solcher Staat jedoch kaum die Mindesterwartungen der Gründer Israels erfüllen, da er nicht mehr in Form eines jüdischen, zionistischen Staates existieren würde. Um eine Koexistenz zu ermöglichen, müsste die zionistische Ideologie ganz abgeschafft werden.

Barak, Netanjahu und Morris haben Recht: Israel wird nicht mehr lange als “jüdischer Staat” existieren. Rein demografisch gesehen ist Israel kein mehrheitlich jüdischer Staat mehr. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Muslime, Christen und Juden friedlich koexistieren und gemeinsam gedeihen können, wie sie es im gesamten Nahen Osten und auf der Iberischen Halbinsel seit Jahrtausenden getan haben. Dies ist in der Tat eine Vorhersage, ja eine Prophezeiung, die es wert ist, angestrebt zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

