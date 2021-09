Es gibt nur eine Konsequenz für diese Palästinenser-Kollaborationsbehörde, ganz abtreten, nicht nur pausieren und den Besatzern “freie Hand” und endlich das palästinensische Volk wählen lassen, anstatt es nach zionistischer Anleitung zu unterdrücken, ganz nach Wunsch der Staatengemeinschaft.

“Bennetts Strategie, die Palästinensische Autonomiebehörde zum Vorteil Israels zu nutzen, ist so klar, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht einmal die Illusion haben kann, politisch relevant zu sein. Es sei denn, diese Relevanz soll dazu dienen, das palästinensische Volk durch Überwachung und Sicherheitskoordination zu unterdrücken, was Israel ja will. Aus diesem Grund wurde die Palästinensische Autonomiebehörde ja überhaupt erst geschaffen.”

The PA has a plan: it will ‘pause’ while Israel colonises more Palestinian land A few weeks after Israeli Defence Minister Benny Gantz dangled the promise of a few concessions to strengthen the Palestinian Authority’s illegitimate rule, Prime Minister Mohammad Shtayyeh has articulated – belatedly as usual – that Israel’s plan is to continue its colonisation of Palestinian territory.

Bild: A picture taken on August 26,2021 shows construction works in the Jewish settlement of Givat Zeev, near the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat einen Plan: Sie wird “pausieren”, während Israel weiteres palästinensisches Land kolonisiert

Von Ramona Wadi

21. September 2021

Wenige Wochen, nachdem der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz mit dem Versprechen einiger Zugeständnisse zur Stärkung der illegitimen Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde gedroht hat, hat Premierminister Mohammad Shtayyeh – wie üblich mit Verspätung – erklärt, dass Israels Plan darin besteht, die Kolonisierung der palästinensischen Gebiete fortzusetzen. Als ob die Palästinenser das nicht schon wüssten, nachdem sie jahrzehntelang mit der ständigen, systematischen Enteignung leben mussten.

Die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde, Wafa, zitierte Shtayyeh mit den Worten: “Das Programm der israelischen Regierung besteht nur darin, die Siedlungen auszuweiten, mehr Land zu beschlagnahmen, unser Volk seiner natürlichen Ressourcen zu berauben und die geografische Basis des Staates Palästina zu beseitigen.”

Israel will Tausende von illegalen Siedlungseinheiten genehmigen – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Shtayyeh bezieht sich auf die jüngsten Äußerungen des israelischen Premierministers Naftali Bennett, der sich weigert, sich mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zu treffen, sowie auf seine Ablehnung eines palästinensischen Staates. “Wir alle verstehen, dass das im Moment nicht relevant ist”, erklärte Bennett mit Bezug auf die so genannten Friedensverhandlungen. Bennett stimmte lediglich zu, die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) in Bezug auf die Frage, wie Israel durch die Sicherheitskoordination – die Zusammenarbeit – mit Ramallah profitieren kann, an die Kandare zu nehmen.

Bennetts Strategie, die Palästinensische Autonomiebehörde zum Vorteil Israels zu nutzen, ist so klar, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht einmal die Illusion haben kann, politisch relevant zu sein. Es sei denn, diese Relevanz soll dazu dienen, das palästinensische Volk durch Überwachung und Sicherheitskoordination zu unterdrücken, was Israel ja will. Aus diesem Grund wurde die Palästinensische Autonomiebehörde ja überhaupt erst geschaffen.

Der geringe Einfluss, den die Palästinensische Autonomiebehörde hat, ist an diese Sicherheitskoordinierung geknüpft, was uns dazu veranlasst, angesichts der eindeutigen Weigerung Bennetts, mit Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde zu sprechen, einige wichtige Fragen zu Shtayyehs Äußerungen zu stellen. Ist die Palästinensische Autonomiebehörde zum Beispiel gerade erst aufgewacht und hat die systematische Kolonisierung palästinensischer Gebiete durch Israel zur Kenntnis genommen? Oder ist Bennett, der von der durch das Liebesfest zwischen Trump und Netanjahu geschaffenen Grundlage profitiert hat, in der Lage, zu tun, was er will, ohne dass die Gefahr einer internationalen Verurteilung besteht?

Das Abraham-Abkommen hat die geringe Kritik, die die internationale Gemeinschaft einst für Israel übrig hatte, zum Schweigen gebracht. Letztes Jahr waren die Vereinten Nationen schnell dabei, die Normalisierungsabkommen als den notwendigen Anstoß für die Aufnahme diplomatischer Verhandlungen zu interpretieren, obwohl es Beweise dafür gab, dass die Palästinenser an den Rand gedrängt wurden. Die Doppelmoral der UNO gegenüber den Palästinensern unterstützt Bennetts Strategie, die Palästinensische Autonomiebehörde nur dann einzubeziehen, wenn dies im Interesse Israels liegt.

Shtayyehs einzige Sorge ist, dass Bennetts Rhetorik “von uns allen und der internationalen Gemeinschaft ein ernsthaftes Innehalten erfordert… und uns dazu auffordert, unsere gegenwärtige Situation zu überprüfen”. Ist sich die Palästinensische Autonomiebehörde nicht darüber im Klaren, dass Palästina seit Beginn der zionistischen Kolonisierung Palästinas “innegehalten” hat? Wird der nächste israelische Premierminister, wenn Bennetts Amtszeit zu Ende geht, von der Palästinensischen Autonomiebehörde als der Grund für die anhaltende koloniale Expansion in Palästina bezeichnet werden? Was ist mit den historischen Abläufen und der grundlegenden, aber übersehenen Erinnerung an den Teilungsplan von 1947 geschehen, der den Grundstein für die internationale Anerkennung des Kolonialismus in Palästina legte?

Israel muss Shtayyehs Forderung nach einer “Pause” zustimmen. Eine solche Duldung durch die Palästinensische Autonomiebehörde macht den Kolonialismus so viel einfacher und effektiver. Was hat Israel zu befürchten, wenn selbst die politischen Führer der kolonisierten Bevölkerung keine andere politische Forderung haben, als eine “Pause” einzulegen, anstatt einen neuen Ansatz auf der Grundlage der Dekolonisierung zu fordern? Das beschämende Vorgehen der PA entspricht lediglich dem, was Bennett und Gantz vorhaben: Ramallah erledigt die Drecksarbeit für Israel durch Sicherheitskoordination, während Israel sich um die Politik kümmert, ohne jegliche politische Opposition im In- oder Ausland. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...