Die PA ist ein Konstrukt der westlichen “Wertegemeinschaft” auf Gnaden der zionistischen Besatzer

https://www.middleeastmonitor.com/20210811-the-pa-only-cares-about-israel/



Bild:Palestinian president Mahmud Abbas on May 25, 2021 at the Palestinian Authority headquarters in the West Bank city of Ramallah [ALEX BRANDON/POOL/AFP via Getty Images]

Die Palästinensische Autonomiebehörde interessiert sich nur für Israel

Von Motasem A Dalloul

11. August 2021

Die arabische Nachrichtenseite Arabi21 enthüllte kürzlich Einzelheiten eines trilateralen Abkommens zwischen den USA, Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), in dem strenge Bedingungen für die Überwachung der palästinensischen Massenmedien, der Lehrpläne und der Reaktivierung des trilateralen Ausschusses für Aufwiegelung, dem die drei Regierungen angehören, festgelegt sind.

Das Dokument wurde am 14. Juli 2012 während des Besuchs des stellvertretenden Staatssekretärs für israelische und palästinensische Angelegenheiten, Hady Amr, in der Region unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht auch die Bildung eines israelisch-amerikanischen Ausschusses vor, der die Rechtsstellung der palästinensischen Gefangenen neu bewerten und die Palästinensische Autonomiebehörde zur Umsetzung ihrer Empfehlungen drängen soll.

Auf der Grundlage des Abkommens erklärte sich die Palästinensische Autonomiebehörde damit einverstanden, dass die Mitglieder des palästinensischen Widerstands und die Gefangenen in ihren eigenen Gefängnissen im besetzten Westjordanland von dem trilateralen Ausschuss “überwacht” werden müssen. Nach Angaben von Arabi21 heißt es in der Vereinbarung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde durch ihre Sicherheitskooperation mit Israel kontrolliert wird und dass die palästinensischen Lehrpläne, Gelder und Medien nun von Israel und den USA überwacht werden.

Vor zwei Monaten ermordete der Sicherheitsdienst der Palästinensischen Autonomiebehörde den palästinensischen Aktivisten Nizar Banat im Haus seines Onkels, nachdem dieser die Korruption unter den PA-Beamten aufgedeckt hatte. Unter großem Druck der Bevölkerung und anhaltenden Protesten räumte die Palästinensische Autonomiebehörde den Mord ein, beharrte aber auf ihrer Politik. Bis heute geht sie gewaltsam gegen friedliche Proteste vor, verprügelt Demonstranten, verhaftet sie und belästigt in jüngster Zeit weibliche Aktivisten sexuell.

Nach Angaben von Al Jazeera und der Zeitung Felesteen befinden sich derzeit zahlreiche politische Gefangene in den Gefängnissen der PA. Al Jazeera berichtete, dass Familien einiger dieser Gefangenen berichten, dass ihre Söhne schwer gefoltert werden.

Bei vielen der Gefangenen handelt es sich um Journalisten und Rechtsanwälte. Die Palästinensische Autonomiebehörde stellt Journalisten als Kriminelle hin und behauptet, sie hätten gegen Gesetze verstoßen, um sie abzuschrecken und davon abzuhalten, über das harte Durchgreifen gegen Freiheiten zu berichten, darunter Proteste gegen Misswirtschaft, Korruption, die Annullierung von Wahlen, die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich und kürzlich die Ermordung von Nizar Banat.

Palästinenser halten Plakate mit dem Bild des Menschenrechtsaktivisten Nizar Banat während eines Protestes, der durch die gewaltsame Verhaftung und den Tod von Banat in seiner Heimatstadt Hebron im besetzten Westjordanland ausgelöst wurde, am 27. Juni 2021 [MOSAB SHAWER/AFP via Getty Images].

Palästinenser halten Plakate mit dem Bild des Menschenrechtsaktivisten Nizar Banat während eines Protestes, der durch die gewaltsame Verhaftung und den Tod von Banat in seiner Heimatstadt Hebron im besetzten Westjordanland ausgelöst wurde, am 27. Juni 2021 [MOSAB SHAWER/AFP via Getty Images].

In der Zwischenzeit empfängt die PA israelische Journalisten. Anfang August lud das PLO-Komitee für die Interaktion mit der israelischen Gesellschaft unter der Leitung von Mohammed Al-Madani, einem hochrangigen Fatah- und PA-Beamten und engen Berater von PA-Präsident Mahmoud Abbas, eine Gruppe israelischer Journalisten nach Ramallah ein und organisierte für sie Treffen mit PLO- und PA-Beamten, darunter PLO-Exekutivausschussmitglied und PA-Minister Ahmed Majdalani.

Laut Muneer Al-Ghagoub, Medienbeauftragter der Fatah und der Palästinensischen Autonomiebehörde, bestand der Zweck des Treffens darin, die israelische Öffentlichkeit über das “tägliche Leiden der Palästinenser infolge der israelischen Rechtspolitik, die nicht zu Stabilität und Frieden führen wird”, zu informieren.

Das Palästinensische Journalistenverband (PJS) verurteilte die Einladung der Palästinensischen Autonomiebehörde an israelische Journalisten und betonte, dass dies eine weitere Form der Normalisierung mit der Besatzung sei. “Das Treffen war ein Schlag gegen die Bemühungen palästinensischer Journalisten, die versuchen, das falsche Narrativ der Besatzung zu entlarven”, sagte der PJS. “Solche Treffen zielen darauf ab, die Normalisierung zwischen den Palästinensern und den Israelis zu fördern”, betonte die PJS.

Die prominente Journalistin Yara Hawwari erläuterte die Arbeitsweise der Palästinensischen Autonomiebehörde: “Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde existieren im Rahmen eines ‘verbrieften Friedens’, was bedeutet, dass sie verpflichtet sind, mit dem israelischen Regime in vollem Umfang zusammenzuarbeiten. Diese Sicherheitskooperation umfasst die Weitergabe von Informationen und Aufenthaltsorten palästinensischer Aktivisten an die israelische Armee sowie gemeinsame Treffen und Workshops, die zu ähnlichen Unterdrückungstechniken führen, wie sie gegen Palästinenser im gesamten kolonisierten Palästina eingesetzt werden… Die Sicherheitskräfte dienen dazu, die palästinensische Willfährigkeit gegenüber dem Besatzungsregime aufrechtzuerhalten und den palästinensischen Widerstand gegen den Status quo zu unterdrücken.”

Die palästinensische Journalistin und Autorin Ghada Al-Karmi sagte, die Sicherheitsdienste der PA würden dazu benutzt, Israels Gesetze umzusetzen. “Die palästinensische Polizei, die von der CIA aufgebaut und ausgebildet wurde, verwandelte sich bald in einen massiven Sicherheitsapparat mit allgemeinen Geheimdienst- und präventiven Sicherheitsabteilungen”, schrieb sie in einem Artikel für Middle East Eye und fügte hinzu: “Obwohl sie angeblich für ihre Handlungen verantwortlich sind, agieren diese Kräfte im besetzten Westjordanland oft autonom und werden weithin eher als Agenten Israels denn als Mitbürger angesehen.”

Die so genannte sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde scheint nur der Besatzung zu dienen, indem palästinensische Kräfte zum Schutz Israels gegen ihre Mitbürger eingesetzt werden.

Im Laufe der Zeit wurde den Palästinensern der wahre Grund für die Existenz der Palästinensischen Autonomiebehörde immer bewusster, was sie dazu veranlasste, sich gegen sie aufzulehnen. Die Oppositionsparteien hatten mit dem jüngsten Aufstand, der von der Basis ausging, wenig zu tun.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde eingerichtet, um den Israelis zu helfen und sie zu schützen, und hat sich nie für das Wohl der Palästinenser eingesetzt. Ginge es ihr wirklich um ihr Volk, würde sie dessen Forderungen akzeptieren, seine Freiheiten schützen, sich für die Aufhebung der Sanktionen gegen den Gazastreifen einsetzen, freie und faire Wahlen abhalten und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der Besatzung aufgeben. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...