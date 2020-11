Bild:Palestinian President Mahmoud Abbas delivers a speech regarding the Middle East peace plan, at the Palestinian Authority headquarters, in the West Bank city of Ramallah, January 28, 2020. (Flash90

The Palestinian leadership chooses captivity Devoid of strategy, the PA has returned to its role as a subcontractor of the occupation. Luckily, the richest source of Palestinian power is in its grassroots. On Tuesday evening, the Middle East Institute hosted the first part of a webinar series titled “The Future of Palestinian Politics under a Biden Administration.”

Die palästinensische Führung wählt die Gefangenschaft

Von Amjad IraqiBy Amjad Iraqi

21. 11. 2020

Ohne Strategie ist die PA zu ihrer Rolle als Unterauftragnehmer der Besatzung zurückgekehrt. Glücklicherweise liegt die reichste Quelle der palästinensischen Macht an ihrer Basis.

Am Dienstagabend veranstaltete das Nahost-Institut den ersten Teil einer Webinar-Reihe mit dem Titel “Die Zukunft der palästinensischen Politik unter einer Biden-Administration”. Trotz der lebhaften Debatte zwischen den führenden palästinensischen Denkern war innerhalb weniger Minuten klar, wie diese Zukunft aussehen würde.

VIDEO – MEI-Webinarreihe Pt 1: Die Zukunft der palästinensischen Politik unter einer Biden-Regierung

Der Wahlsieg des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden über Präsident Donald Trump wird wahrscheinlich zu einem großen Umschwung in den amerikanisch-palästinensischen Beziehungen sowie in der Rolle Washingtons bei der israelisch-palästinensischen Friedensstiftung führen. Kein US-Präsident hatte mehr getan, um Palästinenser zu isolieren und palästinensische nationale Bestrebungen zu delegitimieren als Trump. In der Zwischenzeit hat Biden versprochen, die destruktivsten Aspekte von Trumps Politik umzukehren und die amerikanisch-palästinensischen Beziehungen wiederherzustellen, in der Hoffnung, das zu retten, was von einer Zwei-Staaten-Lösung übrig geblieben ist. Doch selbst während die Palästinenser bei Trumps Abreise kollektiv aufatmen, bleibt das innere Haus der Palästinenser in einem Zustand der Unordnung und des Niedergangs. Die palästinensische Nationalbewegung, die sich jetzt an einem der tiefsten Punkte ihrer Geschichte befindet, wird nach wie vor von politischer Spaltung, institutioneller Stagnation und einem Mangel an strategischer Klarheit geplagt.

Am Dienstagabend veranstaltete das Nahost-Institut den ersten Teil einer Webinar-Reihe mit dem Titel “Die Zukunft der palästinensischen Politik unter einer Biden-Administration”. Trotz der lebhaften Debatte zwischen den führenden palästinensischen Denkern war innerhalb weniger Minuten klar, wie diese Zukunft aussehen würde.

Als die Eröffnungsrede begann, kam die Nachricht, dass die Palästinensische Autonomiebehörde beschlossen hatte, die zivile und sicherheitspolitische Koordination mit Israel wieder aufzunehmen, die Präsident Mahmoud Abbas im Mai aus Protest gegen Israels Pläne zur Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlandes ausgesetzt hatte. Der Zivilminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Hussein al-Sheikh, begrüßte diesen Schritt als “einen Sieg für unser palästinensisches Volk” und erklärte, er habe Zusicherungen erhalten, dass Israel sich an die Vereinbarungen halten werde.

Die Ironie ging den Teilnehmern des Webinars nicht verloren, die bestürzt den Kopf schüttelten, als die Nachricht verbreitet wurde. Auf tragische Weise hatten die Muqata’a in Echtzeit Beweise geliefert, um die Kritik der Redner an der palästinensischen Führung zu untermauern. Wie der Analyst der Crisis Group, Tareq Baconi, vorausgesagt hatte, hatte die Erleichterung der PA über den Wahlsieg von Joe Biden “ihr fehlgeleitetes Vertrauen in die USA, Staatlichkeit zu erlangen, wieder entfacht” und sie dazu gezwungen, zu den Oslo-Vereinbarungen zurückzukehren, um sich bei der neuen Regierung beliebt zu machen. Diese “nach außen gerichtete Geste”, bemerkte Baconi, würde wahrscheinlich auf Kosten der Bemühungen gehen, die gespaltenen palästinensischen Fraktionen zu vereinen – die sich noch am selben Tag in Kairo zu weiteren Versöhnungsgesprächen trafen.

Wie erwartet haben Israel und seine Unterstützer die Entscheidung der PA als nüchterne Korrektur einer verfehlten Politik gelobt. Sogar gut gemeinte Beobachter haben sie als eine notwendige Taktik zum Überleben und zur Erleichterung der Härten für palästinensische Familien begrüßt. Wer jedoch versucht ist, sich dieser Zustimmung anzuschließen, sollte sich ihren Applaus vorbehalten. Um es grob auszudrücken: Was in diesem Moment gepriesen wird, ist die Rückkehr der Sklaven zu ihrem Herrn, in dem Glauben, dass sie sich mit der Peitsche über dem Kopf zur Freiheit reden können. Trotz der phantastischen Behauptung des “Sieges” ist das Einzige, worüber die Palästinenser verhandeln können, die Bedingungen ihrer Gefangenschaft.



Mangel an Phantasie – Warum hat die PA ihre kühne Politik umgekehrt? Mit einem Wort: Bankrott. Nicht nur ein Bankrott der Finanzen, sondern ein Bankrott der Werte und Ideen.

Gefangen durch einen von Oslo entworfenen Markt in Gefangenschaft, haben sich die Kassen der PA in den letzten Jahren unter der Böswilligkeit der Trump-Administration, dem Druck der EU zur Wiederbelebung der Verhandlungen, der sporadischen Einbehaltung von Steuereinnahmen durch Israel und nun der Coronavirus-Pandemie erschöpft. Seit dem Abbruch der Koordinierung im Mai hat die Palästinensische Autonomiebehörde die Gehälter von Zehntausenden von Angestellten des öffentlichen Dienstes gekürzt und war nicht in der Lage, viele grundlegende Dienstleistungen, insbesondere solche, die Genehmigungen erfordern, ohne israelische Zustimmung durchzuführen. Die Abkommen Israels mit den VAE und Bahrain haben Salz in die Wunde geschüttet und den arabischen Konsens über die Bindung der Normalisierung an die Palästinafrage erschüttert. Ohne Freunde und finanzielle Mittel hatten die Palästinenser nur wenige Möglichkeiten, sich aus der Schwebe zu befreien.

Ebenso verhängnisvoll war jedoch der völlige Mangel an Phantasie seitens der palästinensischen politischen Elite. In den Monaten, seit Abbas seine Regierung von ihren Pflichten in Oslo “entbunden” hat, hat die Palästinensische Autonomiebehörde keine alternative Strategie angeboten, um sich von der israelischen Kontrolle zu befreien oder die palästinensische Selbstversorgung zu entwickeln. Lange Zeit ohne Rechenschaftspflicht war die Palästinensische Autonomiebehörde nicht daran interessiert, eine öffentliche Debatte auszurichten oder die Zustimmung einzuholen, um festzustellen, ob eine Koordinierung mit Israel im nationalen Interesse liegt. Erneute Gespräche zwischen Fatah und Hamas, die versprochen hatten, die ersten nationalen Wahlen seit 14 Jahren zu organisieren, sind weitgehend auf Zynismus gestoßen. Stattdessen entschied sich die PA für eine Entscheidung der Exekutive, die Besatzung so anzunehmen, wie sie seit über 25 Jahren ist: eine Fassade der palästinensischen Autonomie unter israelischer Kolonialherrschaft.

Die Präferenz der PA für den “Status quo ante” ist daher ebenso trügerisch wie gefährlich. Durch die erneute Unterwerfung unter die Osloer Abkommen hat die PA ihre pflichtbewusste Rolle als Unterlieferant der israelischen Besatzung wieder übernommen. Das bedeutet, dass sie die repressiven Operationen der israelischen Armee unterstützt und Israels Ermessensspielraum in Bezug auf die palästinensischen Wirtschaftsaktivitäten akzeptiert, ohne dabei ein Druckmittel in der Hand zu haben, um den Siedlungsausbau Israels oder seinen Missbrauch der palästinensischen Bevölkerung zu stoppen. Dieses Apartheid-Abkommen existierte schon lange vor Trump und wird unter Biden bestehen bleiben, abgesehen von dem zerfledderten Deckmantel eines “Friedensprozesses”.

Israel seinerseits hat seine Absichten für die Zukunft unerschrocken dargelegt. In diesem Monat eröffnete die Regierung Gebote für den Ausbau der Ost-Jerusalemer Siedlung Givat Hamatos und führte die größte Abrissoperation seit Jahren gegen die Gemeinde Humsa al-Fuqa im Jordantal durch. Während seines Besuchs in der Siedlung Psagot am Donnerstag kündigte US-Außenminister Mike Pompeo verbindliche Richtlinien an, die importierte Produkte, die im Gebiet C des Westjordanlandes hergestellt werden, als “Made in Israel” kennzeichnen werden, und erklärte, dass das Weiße Haus die BDS-Bewegung offiziell als “antisemitische” Kampagne bekämpfen werde. Deutlicher könnte die Verachtung des Herrn für den Sklaven nicht sein.



Die Macht umleiten – Für die Palästinenser ist es entmutigend zu sehen, wie weit ihre Führer sich zu Bettlern degradiert haben. Einst ein Markenzeichen des globalen antikolonialen Kampfes, ist die Palästinensische Befreiungsorganisation kaum mehr als eine “Haushaltslinie” in den vetternwirtschaftlichen Strukturen der PA geworden, wie der Gesetzgeber Mustafa Barghouti während des MEI-Webinars beschrieb. Ihre “Politik der Duldung” gegenüber israelischen und US-amerikanischen Diktaten, so der Gelehrte Noura Erakat, habe die PLO “abgestanden und antiquiert und den Kontakt zur palästinensischen Straße verloren” gemacht. Da es kein Forum zur Wiederbelebung und Diversifizierung der nationalen Politik gibt, wird auch die palästinensische Solidaritätsbewegung, die in den letzten zehn Jahren gewachsen ist, ruderlos bleiben, fügte der Geschäftsmann Sam Bahour hinzu.

Diese Spur der Trümmer, die die palästinensische herrschende Klasse hinterlassen hat, wird auf tragische Weise durch das Vermächtnis einer ihrer prominentesten Persönlichkeiten, Saeb Erekat, symbolisiert, der letzte Woche an den Komplikationen des COVID-19 gestorben ist. Als langjähriger Chefunterhändler wurde Erekat weithin als leidenschaftlicher Verfechter der palästinensischen Sache und als unterstützender Chef für Kohorten einflussreicher Palästinaexperten in Erinnerung gerufen.

Für viele Palästinenser war Erekat jedoch ein Hauptarchitekt und hartnäckiger Verteidiger des archaischen Paradigmas von Oslo. Trotz seiner wiederholten Rücktrittsangebote – insbesondere nachdem durchgesickerte Informationen die weitreichenden Zugeständnisse der PLO in den Friedensgesprächen enthüllten – behielt Erekat seinen Rang und wurde sogar zum Generalsekretär der Organisation befördert. Die Tatsache, dass seine Regierungspartner nur wenige Tage nach seinem Tod Oslo wieder umarmt haben, ist eine erschütternde Erinnerung daran, dass das Projekt, dem er sein Leben gewidmet hat, seinem Volk weiterhin Schaden zufügen wird.

Mit dem Sturz der PLO und den Katastrophen, die ihre Führer verursacht haben, zu rechnen, bedeutet nicht unbedingt, dass ihr Reformpotential aufgegeben wird. Sie macht es jedoch den Palästinensern und ihren Verbündeten zur Pflicht, eine andere Art von Politik zu betreiben, solange die PLO in ihrem lähmenden Zustand verharrt. Wenn die Muqata’a nicht geneigt ist, ihre Macht an ihr Volk abzugeben, dann besteht die Antwort darin, die Macht von Grund auf neu aufzubauen. Glücklicherweise liegt die reichste Quelle palästinensischen Intellekts, palästinensischer Debatten und Organisation nicht in den vergangenen politischen Ältesten, sondern in der lebendigen Jugend, der Zivilgesellschaft und den Basisbewegungen. Und genau dorthin sollten die Energien und Ressourcen der Welt gelenkt werden.

Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine neue Generation kritischer palästinensischer Aktivisten, Denker, Künstler, Journalisten, Pädagogen und andere verjüngt die Sache und knüpft Verbindungen von innerhalb Israels über die besetzten Gebiete bis hin zur Diaspora.

Unabhängige arabische und englische Medien verstärken die palästinensischen Stimmen, um den öffentlichen Diskurs neu zu gestalten. Dorfkomitees und Aktivistenkollektive vor Ort dienen als erste Verteidigungslinie gegen Gewalt und Expansion israelischer Siedler. Think Tanks, Lobbygruppen, Rechtszentren und Menschenrechtsorganisationen halten Palästina auf der globalen Agenda. Die BDS-Bewegung gewinnt immer mehr an Tempo in ihrem Streben nach Rechenschaftspflicht für das Handeln Israels. Und fortschrittliche Verbündete in den Vereinigten Staaten integrieren die Rechte der Palästinenser in ihre Kongress- und Graswurzelagenda. Die PA mag sich entschieden haben, in die Gefangenschaft zurückzukehren, aber das bedeutet nicht, dass ihr Volk von ihren Ketten gefesselt werden muss.Übersetzt mit Deepl.com

