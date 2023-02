Patrick Lawrence: The Pathology of Ukrainian Nationalism – scheerpost.com By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost What kind of people are these? I asked as I considered, in my previous commentary, the bottomless corruption and cynical theft that have lately bubbled to the surface in Ukraine. What kind of polity is this? What kind of country is Ukraine?

Veteranen des Asowschen Regiments.

2019-08-24 Kiewer Marsch Polk Asow, Veteranen des Asowschen Regiments. Goo3, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Die Pathologie des ukrainischen Nationalismus

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

1. Februar



Was sind das für Leute? fragte ich mich, als ich in meinem letzten Kommentar die bodenlose Korruption und den zynischen Diebstahl betrachtete, die in letzter Zeit in der Ukraine an die Oberfläche gespült wurden. Was für ein Gemeinwesen ist das? Was für ein Land ist die Ukraine? Um diese Untersuchung fortzusetzen, müssen wir nun fragen: Worüber sprechen wir, wenn wir über ukrainischen Nationalismus und ukrainische Nationalisten sprechen?

Wolodymyr Selenskyj präsentiert uns eine Nation mit bewundernswertem patriotischem Stolz und Inbrunst. Aber vertritt der ukrainische Präsident die Gefühle der Ukrainer so getreu, wie es uns unsere konzerngesteuerten Medien glauben machen wollen? Es gibt zu viele Berichte über Selenskyjs politische Verwundbarkeit, um sie zu ignorieren, während er die Nation in einen Rausch der Selbstzerstörung führt – der Zerstörung der Nation, die er vorgibt zu retten. Die New York Times und die anderen großen amerikanischen Tageszeitungen, die drucken, wenn die Times druckt und schweigen, wenn die Times schweigt, werden nicht müde, uns zu erzählen, dass Selenskyj vor vier Jahren durch einen erdrutschartigen Wahlsieg ins Amt kam. Ich wünschte, sie wären ehrlich genug, um festzustellen, dass Selenskyj vor allem mit einer Politik 71 Prozent der Stimmen erhielt. Das war die Zusage, eine friedliche Lösung mit dem russischen Nachbarn auszuhandeln und den Riss in der Mitte des Landes zwischen den westlichen und östlichen Provinzen zu kitten.

Was für ein nationaler Führer ist dieser Mann, der seine Wähler verraten hat und nun damit wirbt, für sie zu stehen? Wolodymyr Selenskyj verdiente seinen Lebensunterhalt als Schauspieler, als Darsteller, und wie mir scheint, tut er das auch weiterhin. Welches Drama führt er auf?

Das Asow-Bataillon, das sich zu einem wichtigen Bestandteil der ukrainischen Streitkräfte entwickelt hat, legte Mitte 2022 die Nazi-Wolfsangel als Regimentssymbol ab. Dies hatte sich nach Beginn der Feindseligkeiten vor einem Jahr als problematisch erwiesen. Als die Mitglieder des Asow-Bataillons angesichts des Krieges und der Waffenlieferungen des Westens in die Ukraine nach Washington und dann nach Disney World reisten – eine interessante Reiseroute -, verlangten ihre Sponsoren, dass sie lange Ärmel trugen, um ihre Tätowierungen der Wolfsangel und der Schwarzen Sonnen zu verdecken, die als okkulte Symbole der Nazi-SS-Rituale eine wichtige Rolle spielten. Und warum? Weil wir dich mögen!

Vertreten die Asowschen und andere Milizen dieser Art, von denen einige tief in die Zivilgesellschaft und die Politik hineinreichen, wirklich die 44 Millionen Menschen in der Ukraine? Stehen diese 44 Millionen hinter ihnen? Ich bin nicht auf dem Markt für Brücken nach Brooklyn.

Vor dem Krieg berichteten die Times und ihre Pilotfische unter den amerikanischen Tageszeitungen oft genug über den neonazistischen Charakter des Asowschen Bataillons und anderer ukrainischer Nationalisten. Jetzt tun sie das nie. Journalisten, die es besser wissen sollten, darunter so geschätzte Korrespondenten wie Roger Cohen, der es vermutlich besser weiß, schreiben jetzt routinemäßig, dass diese Identifizierung der ukrainischen Nationalisten mit der nationalsozialistischen und faschistischen Ideologie nichts anderes als russische Propaganda ist.

Eric Hobsbawm, der verstorbene und gefeierte britische Historiker, schrieb eine Reihe von Büchern, in denen er historischen Epochen Namen gab: Das Zeitalter der Revolution, Das Zeitalter des Kapitals, Das Zeitalter des Empire, Das Zeitalter der Extreme. Sie haben eine hervorragende Chronologie des Fortschritts des Westens – ist das mein Wort? – seit dem späten 18. Sollen wir unsere Ära “Das Zeitalter der Kosmetik” nennen?

Diejenigen, die in der Ukraine das Sagen haben, und die Oligarchen, die diejenigen kontrollieren, die in der Ukraine das Sagen haben, sind in hohem Maße abhängig von bewaffneten Neonazis und anderen Ultranationalisten. Diese Gruppen sind in den Kiewer Ministerien und in den Geheimdiensten des Regimes präsent und rechtfertigen jedes Mittel, zu dem auch Attentate zählen. Daran wird auch ein neuer Make-up-Job nichts ändern. Betrug ist in den herrschenden Cliquen und an der Spitze des Militärs gang und gäbe. Der weltweit größte Schwarzmarkt für illegale Waffen, ein Sündenpfuhl des Menschenhandels, Platz 122 von 180 Ländern in der Korruptionsrangliste von Transparency International: Nicht einmal die Vogue mit den Fotos von Annie Liebovitz kann das gut aussehen lassen, außer bei denjenigen, die weinerlich an die Orthodoxie glauben müssen, weil sie sich weinerlich der Autorität unterordnen müssen.

Schauen wir uns diese Angelegenheit des glühenden Glaubens der Ukraine an sich selbst als Nation so genau wie möglich an. Schauen wir, ohne die Hilfe unserer Medien, was wir sehen können.

Vor einiger Zeit habe ich über eine Vorlesung geschrieben, die Ernest Renan, der Kritiker und Historiker des 19. Jahrhunderts, 1882 an der Sorbonne hielt. Qu’est-ce qu’une nation? (Was ist eine Nation?) ist wegen Renans (umstrittenem) Argument über den Stellenwert des kollektiven Vergessens bei der Herausbildung eines nationalen Bewusstseins in Erinnerung geblieben. Aber noch mehr erinnert man sich vielleicht an Renans kurze Definition einer Nation. Teilweise:

Eine Nation ist also eine große Solidarität, die sich aus dem Gefühl von Opfern zusammensetzt, die man gebracht hat und noch zu bringen bereit ist. Sie setzt eine Vergangenheit voraus, wird aber in der Gegenwart durch eine greifbare Tatsache bekräftigt: die Zustimmung, der klar zum Ausdruck gebrachte Wille, ein gemeinsames Leben fortzusetzen. Die Existenz einer Nation ist (entschuldigen Sie bitte die Metapher) ein tägliches Plebiszit, so wie die Existenz eines Individuums eine immerwährende Lebensbejahung ist.

Ich bin bereit, die Metapher zu entschuldigen, wenn Sie es sind. Es ist eine sehr gute Metapher. Die Zustimmung ist hier der Kerngedanke. “Tägliches Plebiszit” ist der Satz, den Renan-Schüler über die Jahrzehnte hinweg gefeiert haben.

Wenn man dies als eine zivilisierte Vorstellung davon betrachtet, was eine Nation ausmacht, auch wenn die Frage noch weiter geht, wie steht die Ukraine dann im Vergleich zu Renans Denken da? Es ist fast zu bitter, diese Frage zu stellen. Am letzten Tag des März 2019 hatten die Ukrainer ihr Plebiszit, bei dem sie ihre Zustimmung zu den beiden ernsthaften Vorschlägen Selenskyjs gaben, die krebsartige Korruption im Land zu beseitigen und sich friedlich mit Moskau zu arrangieren. Die Antwort lautete in etwa: “Plebiszit, Schplebiszit, ich meine es nicht ernst mit der Korruption und ich werde euch eure friedliche Koexistenz mit Russland nicht geben. Ich gehe mit den Amerikanern, die keine Stimme hatten und die Ihre nicht respektieren, die weiterhin unser Land regieren werden und die weder Frieden noch Koexistenz zwischen uns und Russland wollen.”

Ich verstehe nicht, wie man all das Gerede über den Stolz der Ukrainer auf ihre Nation ernst nehmen kann, wenn man die Auswirkungen dessen berücksichtigt, was Selensky mit seiner Präsidentschaft getan hat. Bleibt man bei der gerade erwogenen Definition, so hat diese Marionette der neoliberalen Cliquen Amerikas, dieser clowneske Clod, der sich in Militärkleidung kleidet, die Ukrainer ihrer Nation beraubt, obwohl er behauptet, in ihrem Namen zu sprechen.

Nebenbei bemerkt, frage ich mich, ob wir die Stimmenauszählung 2019 als groben, sehr groben Maßstab für die nationale Stimmung in Bezug auf die Unterstützung der ukrainischen Neonazis und Ultranationalisten durch die Bevölkerung und den Krieg, in dem sie eine so prominente Rolle spielen, sowie den Einfluss, den sie im öffentlichen Leben ausüben, verwenden können. Wahrscheinlich nicht zur Zufriedenheit eines guten Sozialwissenschaftlers. Aber Sie können mir nicht erzählen, dass die Mehrheit der Ukrainer glaubt, die Neonazis würden sie repräsentieren, oder dass die brüllenden Bekenntnisse zum Nationalismus, die von diesen Leuten kommen, irgendetwas mit der Ukraine als Nation in irgendeinem ernsthaften, zivilisierten Sinne zu tun haben.



Julia Kristeva, die bulgarisch-französische Psychoanalytikerin, hat in den ersten Jahren nach dem Kalten Krieg ein Buch mit dem Titel Nationen ohne Nationalismus geschrieben, ein Plädoyer für Toleranz und Akzeptanz der Andersartigkeit der Anderen unter uns. Wenn ich die ukrainische Mehrheit richtig einschätze, ist dies die Art von Nation, die sie anstrebt, die Nation, für die sie 2019 gestimmt hat. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie damals oder heute auf eine ultranationalistische Freakshow mit verblendeten Nazi-Sympathisanten in einflussreichen Positionen und an der Front eines Krieges aus waren, den sie nicht wollten.

Ich denke, dass wir die rechtsextremen Gruppierungen in der Ukraine als “Nationalismus ohne Nation” betrachten müssen, denn sie interessieren sich überhaupt nicht für die Ukraine als ernstzunehmende Nation, genauso wenig wie sie sich für die Mehrheit der Ukrainer interessieren. Ihre zwanghafte Sorge gilt der ideologischen Reinheit, ihren abgeleiteten Vorstellungen von einer in Herren- und Sklavenrassen geteilten Welt und der kosmischen Konfrontation zwischen beiden.

Der ukrainische Nationalismus hat jahrhundertealte Wurzeln, doch in seiner modernen Ausprägung geht er auf die letzten Monate des Ersten Weltkriegs zurück. Die Ukraine erklärte sich im Januar 1918, 11 Monate vor dem Waffenstillstand und drei Monate nach der Oktoberrevolution, für unabhängig, aber das Gebiet der heutigen Ukraine wurde bald zwischen Polen, das die westlichen Provinzen übernahm, und der neuen Sowjetunion, die die östlichen Provinzen erhielt, aufgeteilt. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die erste von zahlreichen gewalttätigen rechtsextremen Gruppen, wurde 1929 gegründet. Es folgte bekanntlich eine grausame Geschichte – die von Stalin ausgelöste Hungersnot in den 1930er Jahren, die Ermordung von Juden, die Spaltung der Ukrainer in diejenigen, die sich im Zweiten Weltkrieg auf die Seite der Roten Armee gegen das Naziregime stellten, und diejenigen, die mit den Nazis gegen die Rote Armee kämpften.

Die Ideologie der heutigen ukrainischen Nationalisten geht auf die Zwischenkriegsjahre zurück. Stepan Bandera, der mörderische, antisemitische, antirussische und gegen vieles andere gerichtete Mann, entstand Anfang der 1940er Jahre aus einer Spaltung der OUN – was würden solche Bewegungen ohne Spaltungen, weitere Spaltungen und Spaltungen innerhalb von Spaltungen tun? Natürlich wird Bandera heute von ukrainischen Fanatikern verherrlicht. Wir haben Banderas Konterfei in den Büros von Regierungsbeamten hängen sehen und auf Bannern, die bei verrückten, klanartigen Umzügen durch Kiew hochgehalten wurden, ebenso wie wir die Wolfsangel und die Schwarze Sonne auf den Schulterstücken ukrainischer Truppen gesehen haben.

Dmitri Plotnikow, ein Russe, der über die Geschichte ehemaliger Sowjetrepubliken schreibt und im In- und Ausland zahlreiche Veröffentlichungen herausgibt, hebt einen Ideologen des 20. Jahrhunderts namens Dmitri Donzow hervor, um die spezifischen Ursprünge der ukrainischen Nationalismusversion des 21. Jahrhunderts zu erklären (auch wenn wir nicht viel darüber lesen können). Dontsov predigte eine Ideologie des “integralen Nationalismus” und lehnte sich dabei stark an Mussolini und andere italienische Faschisten an. Er setzte auch Nation und Rasse gleich – was für jeden zivilisierten Menschen falsch ist – und überlieferte den Gedanken, dass die Ukrainer eine Herrenrasse sind, die mit den Russen, einer Sklavenrasse, im Kampf liegt. Weder Ukrainer noch Russen sind natürlich eine Rasse.



Vor einigen Monaten riet mir einer meiner Redakteure, Erich Fromms Flucht vor der Freiheit zu lesen. Wir sprachen über ein Phänomen, das ich bereits erwähnt habe, nämlich die außergewöhnliche Tendenz der Amerikaner, alles zu glauben, was ihnen von Autoritätspersonen erzählt wird, egal wie hohl, absurd oder offensichtlich unwahr es ist. Es läuft auf das Bedürfnis hinaus, sich zu unterwerfen und die individuelle Verantwortung abzulehnen. Es ist also eine psychologische Frage.

Fromms Buch ist für diese Tendenz unter den Amerikanern von Bedeutung. Das gilt umso mehr, wenn wir versuchen, das Asowsche Bataillon, den Rechten Sektor, Svoboda und all ihre extremistischen ideologischen Kollegen zu verstehen. Fromm, der deutsche Psychoanalytiker, der schon früh mit der Frankfurter Schule in Verbindung gebracht wurde, schrieb 1941 das Buch Escape from Freedom in englischer Sprache, um den Aufstieg des Nazi-Reiches und des italienischen Faschismus zu erklären. Ich kann die Nützlichkeit des Buches kaum überbewerten, wenn wir uns mit unseren Fragen beschäftigen: Wer sind diese Leute und was verstehen wir unter “ukrainischem Nationalismus”?

Nationalsozialismus und Faschismus entstanden inmitten zusammenbrechender Gesellschaftsordnungen. Solche Zusammenbrüche lassen die Menschen in solchen Gesellschaften ohne Halt zurück, ohne etwas, woran sie sich festhalten können. Soziale und politische Strukturen, die zuvor dem Leben einen Sinn und dem Einzelnen einen Platz in einer größeren Gemeinschaft gegeben hatten, gaben den Menschen keinen Halt mehr. Soziale Isolation war der allgemeine Zustand. Es gab nichts, wozu die Menschen gehören konnten. All dies gab den Menschen das, was Fromm “Freiheit von” nennt – Freiheit von alten Zwängen, Bräuchen, Orthodoxien, Formen der Unterdrückung und so weiter. Aber dann kam das Bedürfnis zu handeln, Fromms “Freiheit zu”, d.h. die Freiheit, neue Dinge zu tun – kurz gesagt, individuell verantwortlich zu sein. Dies ist die Freiheit, vor der sich die Deutschen und Italiener der Nachkriegsjahrzehnte fürchteten, wie Fromm sehr glaubhaft darlegt.

Die Flucht vor dieser Freiheit kann viele Formen annehmen. Auf die eine oder andere Weise ist man immer auf der Suche nach einer neuen Autorität, der sich die Menschen, die sich abgehängt fühlen, unterordnen können. Im Falle Amerikas treiben ein Imperium auf dem Rückzug und ein soziales und politisches System im fortgeschrittenen Verfall die Menschen in einen Zustand der Verweigerung, der sich darin äußert, dass sie sich Autoritäten unterwerfen – politischen, administrativen, informationellen, der Autorität, die von einem Fernsehbildschirm oder einer Titelseite ausgeht – selbst wenn die Glaubwürdigkeit dieser Autoritäten zusammenbricht. Dies ist ein Thema, das mehr Kommentar verdient, und ich werde es für ein anderes Mal aufheben.



Seit meiner Zeit als Korrespondent in Südostasien habe ich mich viel mit sozialpsychologischen Analysen dieser Art beschäftigt. Man konnte diese Gesellschaften nicht verstehen, ohne zu begreifen, wozu ihre Menschen psychologisch bereit waren und wozu nicht. Aber es gibt hier eine Gefahr, vor der ich gelegentlich gewarnt wurde und die jetzt beachtet werden muss. Wir können die Bedeutung der Geschichte und der Politik für die Entwicklung einer bestimmten Gesellschaft nie außer Acht lassen. Aber obwohl ich mir dieses Fehlers bewusst bin, stimme ich mit Fromm überein: “Der Mensch wird nicht nur von der Geschichte gemacht”, schreibt er zu Beginn seines Buches. “Die Geschichte wird vom Menschen gemacht.” Psychologische Wunden, Bedürfnisse und Triebe können also nicht ignoriert werden, wenn wir die politischen und sozialen Ereignisse verstehen wollen, die den Zeitungen täglich Schlagzeilen bescheren – oder über die sich die Zeitungen weigern zu berichten, wie ich hinzufügen sollte.

An dieser Stelle komme ich auf die neonazistische Präsenz in der Ukraine und die Bekenntnisse zum Nationalismus zu sprechen, die nicht nur von den Ultrarechten, sondern oft genug auch vom Regime selbst ausgehen. Ich zweifle nicht an ihrem Machtwillen und daran, dass sie in ihrem Krieg mit Russland sind, um ihn zu gewinnen. Aber das Projekt besteht nicht darin, eine Nation aufzubauen: Ultranationalistische Elemente haben teuflisch gut daran getan, das, was von einer Nation übrig geblieben ist, zu zerreißen. Als Zelensky nicht lange nach seiner Wahl und bevor er den Amerikanern nachgab, an die Front ging, während die ukrainischen Streitkräfte ihre russischsprachigen Landsleute in den östlichen Provinzen bombardierten, drohten ihm rechtsradikale Offiziere mit Lynchjustiz, als er ihnen befahl, den Beschuss einzustellen. Daraufhin zog sich Zelensky zurück, und die Bombardierungen gingen viele Jahre lang weiter. Was sagt uns das? Diese Leute haben kein Interesse daran, aus der Ukraine eine Nation zu machen oder einer demokratischen Bürgerschaft zu dienen. Sie haben keine Vorstellung von einer solchen Verantwortung und denken nicht daran, eine solche zu übernehmen. Das Projekt besteht darin, sich einer Ideologie zu unterwerfen, in der Gewalt und ein verzehrender Hass auf andere im Vordergrund stehen. Der Krieg wird zur perfekten “Pflicht”, zu einer Sache, die man tun muss, zum reinen Ausdruck des Autoritarismus, dem sie sich verschrieben haben.

Das sind meine “Nationalisten ohne Nation”. Das, was die Ukraine von sich gibt, für bare Münze zu nehmen, und die Wiedergabe dieser Darstellung durch amerikanische Beamte und in amerikanischen Medien, ist lediglich eine andere Form der Unterwerfung, nichts weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

