Wir hätten die Demokratische Partei verlassen und eine ernsthafte Oppositionsbewegung aufbauen sollen, als wir noch die Chance dazu hatten.

Die Politiker, die unsere Demokratie zerstört haben, wollen, dass wir für sie stimmen, um sie zu retten

von Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

6. November

Das parteiübergreifende Projekt der Demontage unserer Demokratie, das in den letzten Jahrzehnten im Namen der Konzerne und der Reichen stattfand, hat nur die äußere Hülle der Demokratie übrig gelassen. Die Gerichte, die gesetzgebenden Körperschaften, die Exekutive und die Medien, einschließlich des öffentlichen Rundfunks, sind der Macht der Konzerne ausgeliefert. Es gibt keine Institution mehr, die als authentisch demokratisch bezeichnet werden kann. Der Staatsstreich der Konzerne ist vorbei. Sie haben gewonnen. Wir haben verloren.

Die Folgen dieses neoliberalen Projekts sind erschreckend: endlose und sinnlose Kriege zur Bereicherung eines militärisch-industriellen Komplexes, der die Hälfte aller Ermessensausgaben in die US-Kasse fließen lässt; Deindustrialisierung, die die Städte der USA in verfallene Ruinen verwandelt hat. Die Deindustrialisierung, die die Städte der USA in verfallene Ruinen verwandelt hat; die Kürzung und Privatisierung von Sozialprogrammen, einschließlich Bildung, Versorgungsdiensten und Gesundheitsfürsorge – was dazu führte, dass mehr als eine Million Amerikaner für ein Fünftel der weltweiten Todesfälle durch Covid verantwortlich sind, obwohl wir nur 4 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen; drakonische Formen der sozialen Kontrolle, verkörpert durch eine militarisierte Polizei, die als tödliche Besatzungsarmee in armen Stadtvierteln fungiert; das größte Gefängnissystem der Welt; ein virtueller Steuerboykott durch die reichsten Einzelpersonen und Unternehmen; geldgesättigte Wahlen, die unser System der legalisierten Bestechung aufrechterhalten; und die eingreifendste staatliche Überwachung der Bürger in unserer Geschichte.

In den “Vereinigten Staaten von Amnesie”, um Gore Vidal zu zitieren, erfinden die Konzernpresse und die herrschende Klasse fiktive Wohlfühlpersönlichkeiten für die Kandidaten, behandeln alle politischen Kampagnen, als wäre es ein Tag beim Rennen, und beschönigen die Tatsache, dass es in allen wichtigen Fragen, von Handelsabkommen bis zum Krieg, kaum Unterschiede zwischen Demokraten und Republikanern gibt. Die Demokratische Partei und Joe Biden sind nicht das geringere Übel, sondern, wie Glen Ford sagte, “das effektivere Übel”.

Biden unterstützte die Kampagne zur Diskreditierung und Demütigung von Anita Hill, um Clarence Thomas in den Obersten Gerichtshof zu berufen. Er war einer der Hauptverantwortlichen für die endlosen Kriege im Nahen Osten und rief fünf Jahre vor der Invasion im Irak dazu auf, “Saddam zu stürzen”. Er rehabilitierte den De-facto-Herrscher von Saudi-Arabien, Kronprinz Mohammed bin Salman, nachdem er versprochen hatte, das Land wegen der Ermordung des Washington-Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi zu einem Paria zu machen. Biden ist ein glühender Anhänger Israels. Er bezeichnete den Apartheidstaat als “die größte Stärke, die Amerika im Nahen Osten hat” und erklärte: “Ich bin ein Zionist. Man muss kein Jude sein, um ein Zionist zu sein”. Seine Kampagnen werden seit mindestens zwei Jahrzehnten großzügig von der Israel-Lobby finanziert.

In den 1970er Jahren bekämpfte er Schulbusse mit dem Argument, dass die Rassentrennung für Schwarze von Vorteil sei. Zusammen mit dem rassistischen Senator von South Carolina, Strom Thurmond, unterstützte er den Comprehensive Crime Control Act, der Bewährungsstrafen für Bundesgefangene abschaffte und die Zeitspanne begrenzte, in der Strafen für gutes Verhalten reduziert werden konnten. Biden förderte das Kriminalitätsgesetz von 1994, an dessen Ausarbeitung er ebenfalls beteiligt war, und setzte sich für dessen Verabschiedung ein, weil “wir auf unseren Straßen Raubtiere haben, die die Gesellschaft zum Teil aufgrund ihrer Nachlässigkeit selbst geschaffen hat.” Mit dem Gesetzentwurf wurde die Todesstrafe für Dutzende bestehender und neuer Verbrechen auf Bundesebene ausgeweitet und eine lebenslange Haftstrafe für ein drittes Gewaltverbrechen vorgeschrieben, auch bekannt als die “Three Strikes and you’re out”-Regel, wodurch sich die Zahl der Gefängnisinsassen mehr als verdoppelte. Der Gesetzentwurf stellte Mittel für 100.000 neue Polizeibeamte und den Bau neuer Gefängnisse bereit, unter der Bedingung, dass die Gefangenen ihre gesamte Strafe absitzen. Er setzte 1996 den Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus und zur wirksamen Verhängung der Todesstrafe) durch, der das bundesstaatliche Habeas-Corpus-Recht aushöhlte, die Rechte von Gefangenen in der Todeszelle abschaffte und strenge bundesstaatliche Strafmaßregeln vorschrieb.



Biden ist für die Ausarbeitung des Patriot Act von 2001 verantwortlich, der die Möglichkeiten der Regierung erweitert, die Telefon- und E-Mail-Kommunikation von Personen zu überwachen, Bank- und Kreditauskünfte zu sammeln und Aktivitäten im Internet zu verfolgen. Er unterstützte Sparprogramme, darunter die Abschaffung der Sozialhilfe und Kürzungen bei der Sozialversicherung. Er kämpfte für NAFTA und andere “Freihandels”-Abkommen, die Ungleichheit, Deindustrialisierung, einen erheblichen Rückgang der Löhne und die Verlagerung von Millionen von Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie an unterbezahlte Arbeiter, die in Ausbeuterbetrieben in Ländern wie Mexiko, Malaysia, China oder Vietnam schuften, förderten.

Er unterstützte auch den Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, der, wie Human Rights Watch schreibt, “wichtige Schutzmechanismen gegen Abschiebung abschaffte und viele weitere Einwanderer, auch solche mit dauerhaftem Aufenthalt, der Inhaftierung und Abschiebung aussetzte”.

Biden war lange Zeit gegen die Abtreibung und schrieb in einem Brief an eine Wählerin: “Diejenigen von uns, die gegen Abtreibung sind, sollten nicht gezwungen werden, dafür zu bezahlen. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich konsequent – bei nicht weniger als 50 Gelegenheiten – gegen die staatliche Finanzierung von Abtreibungen gestimmt.”

Er war einer der Vorreiter bei der Deregulierung des Bankensektors und der Abschaffung von Glass-Steagall, die 2007 und 2008 zur weltweiten Finanzkrise, einschließlich des Zusammenbruchs von fast 500 Banken, beitrugen. Er ist ein Liebling der gewinnorientierten Versicherungs- und Pharmaindustrie, die 6,3 Millionen Dollar zu seiner Präsidentschaftskampagne 2020 beigesteuert hat, fast viermal so viel Geld wie für die Kampagne von Donald Trump. Biden und die Demokraten erhöhen jährlich den Militärhaushalt und haben für das Haushaltsjahr 2023 813 Milliarden Dollar bewilligt. Er und die Demokraten haben über 60 Milliarden Dollar an Militärhilfe und Unterstützung für den Krieg in der Ukraine bereitgestellt, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Im Senat diente Biden erbärmlich den Interessen von MBNA, dem größten unabhängigen Kreditkartenunternehmen mit Sitz in Delaware, das auch Bidens Sohn Hunter beschäftigte.

Die Entscheidungen von Politikern wie Biden haben erschütternde menschliche Kosten, nicht nur für die Armen, die Arbeitnehmer und die schrumpfende Mittelschicht, sondern auch für Millionen von Menschen im Nahen Osten, Millionen von Familien, die durch die Masseninhaftierung auseinandergerissen werden, Millionen weitere, die durch unser gewinnorientiertes medizinisches System in den Bankrott getrieben werden, in dem es Unternehmen gesetzlich erlaubt ist, kranke Kinder als Geiseln zu halten, während ihre verzweifelten Eltern sich selbst in den Bankrott treiben, um sie zu retten, Millionen, die von Opioiden abhängig wurden und Hunderttausende, die daran starben, Millionen, denen die Sozialhilfe verweigert wurde, und wir alle, die wir auf die Ausrottung zusteuern, weil wir uns weigern, die Gier und die zerstörerische Macht der fossilen Brennstoffindustrie einzudämmen, die in den letzten Jahren täglich 2. 8 Milliarden Dollar pro Tag an Profit in den letzten 50 Jahren gemacht hat.

Biden, der moralisch unbedarft und von begrenzter Intelligenz ist, ist für mehr Leid und Tod im In- und Ausland verantwortlich als Donald Trump. Aber die Opfer in unseren Kasperletheater-Shows werden unsichtbar gemacht. Und genau deshalb verachten die Opfer den ganzen Überbau und wollen ihn einreißen.

Diese Politiker des Establishments und die von ihnen ernannten Richter haben Gesetze erlassen, die es dem obersten 1 Prozent erlauben, von 1975 bis 2022 den unteren 90 Prozent 54 Billionen Dollar zu rauben, und zwar laut einer Studie der RAND Corporation 2,5 Billionen Dollar pro Jahr. Der fruchtbare Boden unserer politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Verwüstung hat eine Reihe von Neofaschisten, Hochstaplern, Rassisten, Kriminellen, Scharlatanen, Verschwörungstheoretikern, rechten Milizen und Demagogen hervorgebracht, die bald die Macht übernehmen werden.

Diese politischen Missgeburten spielen die Rolle des Snopes-Clans in William Faulkners Trilogie “The Hamlet”, “The Town” und “The Mansion”. Die Snopeses entrissen einer degenerierten aristokratischen Elite die Kontrolle über den Süden. Flem Snopes und seine Großfamilie – zu der ein Mörder, ein Pädophiler, ein Bigamist, ein Brandstifter, ein geistig behinderter Mann, der mit einer Kuh kopuliert, und ein Verwandter, der Eintrittskarten für die Bestialität verkauft, gehören – sind fiktive Darstellungen des Abschaums, der die Republikanische Partei unterwandert hat.

“Der übliche Verweis auf ‘Amoralität’ ist zwar zutreffend, aber nicht hinreichend differenziert und erlaubt es uns nicht, sie, wie es sich gehört, in einen historischen Moment einzuordnen”, schrieb der Kritiker Irving Howe über die Snopeses. “Vielleicht ist das Wichtigste, was man sagen kann, dass sie das sind, was danach kommt: die Kreaturen, die aus der Verwüstung auftauchen, mit dem Schleim noch auf ihren Lippen.”

“Lassen Sie eine Welt zusammenbrechen, im Süden oder in Russland, und es erscheinen Gestalten von grobem Ehrgeiz, die sich von unten nach oben treiben, Männer, für die moralische Ansprüche nicht so sehr absurd als vielmehr unverständlich sind, Söhne von Buschmännern oder Muzhiks, die aus dem Nichts auftauchen und durch die schiere Ungeheuerlichkeit ihrer monolithischen Kraft die Macht übernehmen”, schrieb Howe. “Sie werden Präsidenten lokaler Banken und Vorsitzende regionaler Parteikomitees, und später, ein wenig aufpoliert, drängen sie in den Kongress oder das Politbüro. Als hemmungslose Aasfresser brauchen sie nicht an den bröckelnden offiziellen Kodex ihrer Gesellschaft zu glauben; sie müssen nur lernen, dessen Geräusche zu imitieren.”

Biden und andere Politiker des Establishments rufen nicht wirklich zur Demokratie auf. Sie fordern Höflichkeit. Sie haben nicht die Absicht, das Messer, das uns in den Rücken gestoßen wurde, herauszuziehen. Sie hoffen, die Fäulnis und den Schmerz mit dem Anstand der höflichen, gemessenen Rede zu überspielen, mit der sie uns den Betrug des Neoliberalismus verkaufen. Die politische Korrektheit und Inklusivität, die von den Eliten mit Hochschulbildung auferlegt wurde, wird nun leider mit den Übergriffen der Unternehmen in Verbindung gebracht, als ob eine Frau als Vorstandsvorsitzende oder ein schwarzer Polizeibeamter die Ausbeutung und den Missbrauch mildern würde. Minderheiten sind immer willkommen, so wie sie es auch in anderen Formen des Kolonialismus waren, wenn sie dem Diktat der Herrschenden dienen. So wurde Barack Obama, den Cornel West als “schwarzes Maskottchen der Wall Street” bezeichnete, Präsident.

Die Freiheit von Millionen wütender Amerikaner ist die Freiheit zu hassen, die Freiheit, Wörter wie “Nigger”, “Kike”, “Spic”, “Chink”, “Raghead” und “Schwuchtel” zu benutzen; die Freiheit, Muslime, Arbeiter ohne Papiere, Frauen, Afroamerikaner, Homosexuelle und jeden, der es wagt, ihren christlichen Faschismus zu kritisieren, körperlich anzugreifen; die Freiheit, historische Bewegungen und Persönlichkeiten zu feiern, die die an den Hochschulen gebildeten Eliten verurteilen, einschließlich des Ku-Klux-Klans und der Konföderation; die Freiheit, Intellektuelle, Ideen, Wissenschaft und Kultur lächerlich zu machen und abzulehnen; die Freiheit, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die ihnen sagen, wie sie sich zu verhalten haben; die Freiheit, in Hypermaskulinität, Rassismus, Sexismus, Gewalt und Patriarchat zu schwelgen.

Diese Kryptofaschisten waren schon immer Teil der amerikanischen Landschaft, aber die Entmündigung von Millionen von Amerikanern, insbesondere von weißen Amerikanern, hat diesen Hass geschürt. Die Wahl der Architekten dessen, was der politische Philosoph Sheldon Wolin unser System des “umgekehrten Totalitarismus” nennt, wird sie nicht vertreiben, sondern vielmehr liberale Ideen und die liberale Demokratie weiter diskreditieren. Das bringt die Liberalen in eine schreckliche Zwickmühle. Sie haben jedes Recht, die extreme Rechte zu fürchten. All die düsteren Szenarien sind richtig. Aber indem sie Biden und die regierende Unternehmenspartei unterstützen, sichern sie sich ihre politische Irrelevanz.

Verfallene Gesellschaften wie das Weimarer Deutschland oder das ehemalige Jugoslawien, über die ich für die New York Times berichtet habe, spucken immer wieder politische Missgestalten aus, die den Hass einer verratenen Öffentlichkeit auf eine korrupte herrschende Klasse und einen bankrotten Liberalismus zum Ausdruck bringen. Die Dämmerung des griechischen, römischen, osmanischen, habsburgischen und russischen Reiches war nicht anders.



Die Demokratische Partei hat Millionen für die Finanzierung rechtsextremer “Rattenfänger”-Kandidaten ausgegeben, in der Annahme, dass sie leichter zu besiegen seien – eine Taktik, die dummerweise von der Clinton-Kampagne übernommen wurde, die Trump heimlich “hochgehoben” hat, in der Hoffnung, dass er die Nominierung der Republikaner gewinnen würde. Sie haben daran gearbeitet, Kritiker von links und rechts in den sozialen Medien zu zensieren. Sie behaupten, sie seien das letzte Bollwerk gegen die Tyrannei. Keines dieser Täuschungsmanöver wird funktionieren. Ohne tiefgreifende politische, soziale und wirtschaftliche Reformen wird Amerika in einen autoritären Staat nach Art von Viktor Orbán abgleiten.

Nachdem der Irak-Krieg schief gelaufen war, wurde ich als jemand, der sich öffentlich gegen die Invasion ausgesprochen hatte und Chef des Nahostbüros der New York Times gewesen war, oft gefragt, was wir jetzt tun sollten. Ich antwortete, dass der Irak nicht mehr wieder zusammengesetzt werden könne. Er war kaputt. Wir haben ihn zerstört. Diejenigen, die fragen, ob wir die Demokraten als Taktik unterstützen sollten, um unseren Abstieg in die Tyrannei aufzuhalten, befinden sich in einem ähnlichen Dilemma. Meine Antwort ist nicht anders. Wir hätten die Demokratische Partei verlassen sollen, als wir noch die Chance dazu hatten. Übersetzt mit Deepl.com

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann.

