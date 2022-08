“Die Palästinenser leiden jeden Tag ihres Lebens unter den Auswirkungen der israelischen Atomwaffenerpressung.”

DIMONA, ISRAEL: (DATEI-FOTO) Ein aktuelles undatiertes Dateifoto des israelischen Atomreaktors in Dimona. (Foto von Getty Images)



Die politische Macht von Israels nicht ganz so geheimem Atomwaffenarsenal



Von Helena Cobban

18. August 2022



In diesem Monat treffen sich Vertreter der 191 Vertragsstaaten des Atomwaffensperrvertrags (NVV) in New York zur zehnten Überprüfungskonferenz”, die sie regelmäßig abhalten, um die Wirksamkeit dieses 52 Jahre alten Vertrags zu bewerten. Die letzte RevCon, die 2015 stattfand, endete in einer Sackgasse, weil der US-Delegierte sich weigerte, Israel für seine jahrzehntelange Missachtung der weltweiten Nichtverbreitungsregeln zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Mit anderen Worten: Die Obama-Regierung weigerte sich, wie jede US-Regierung seit JFK, alles zu tun, was Israels Besitz eines großen Arsenals hochentwickelter und zerstörerischer Atomwaffen publik machen oder in Frage stellen könnte.

Gesamtansicht einer UN-Abrüstungsdiskussion

Könnte sich Washingtons Abschirmung des israelischen Atomwaffenarsenals auf der diesjährigen RevCon zum Atomwaffensperrvertrag wiederholen und erneut dazu führen, dass die RevCon keine nennenswerten Ergebnisse hervorbringt? Das ist durchaus möglich, aber erwarten Sie nicht, dass die Titanen der Konzernmedien in nächster Zeit über diese wichtige Geschichte berichten werden. Die Barone der Konzernmedien halten sich fast ausnahmslos an ein striktes Omertà-Gelübde, wenn es um Nachrichten über Israels Atomwaffenarsenal geht. Ihre langjährige Praxis besteht darin, die Aufmerksamkeit ihrer Leser und Zuschauer auf etwas anderes zu lenken: entweder auf die Möglichkeit, dass der Iran dem Erwerb einer Atomwaffe näher kommt, oder auf “Bedrohungen” durch eine Reihe von Nicht-Atomwaffen in der Region, vor allem angebliche Bedrohungen durch chemische Waffen im Irak, in Syrien oder wo auch immer.

Eine winzige Ausnahme vom Omertà-Gelübde war der letztjährige NYT-Op-Editor von Peter Beinart: “America needs to start telling the truth about Israel’s nukes”. Davon abgesehen: Grillen.

Israel baute 1967 seine ersten Kernspaltungswaffen im Hiroshima-Stil zusammen. Dabei erhielt es technologische Hilfe von der französischen Regierung und von anderen Akteuren in Norwegen und den Vereinigten Staaten. Weniger als zwei Jahrzehnte später war Israel in der Lage, eine große Anzahl des viel zerstörerischeren thermonuklearen Waffentyps zu bauen. Wir wissen das, weil der Nukleartechniker Mordechai Vanunu 1986 heldenhaft verriet, was er und seine Kollegen in Israels wichtigster Nuklearanlage in Dimona gemacht hatten.

Auf der Grundlage der von Vanunu gelieferten Informationen kam der britische Atomwaffenexperte Frank Barnaby zu dem Schluss, dass “Israel zu diesem Zeitpunkt etwa sieben Atomwaffen pro Jahr produzieren konnte und jetzt möglicherweise weit über 100 besitzt.” Barnaby fügte hinzu, dass Vanunus Beweise über Dimona “implizieren, dass Israel thermonukleare Waffen hat”.

Eines der wichtigsten Fotos, das Vanunu von einem Kontrollraum in Dimona gemacht hat.



In den späten 1960er und 1970er Jahren unternahmen die US-Präsidenten einige (meist halbherzige) Versuche, Israel dazu zu bewegen, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten. Doch die Israelis weigerten sich stets. Wären sie beigetreten, hätten sie eine offene Erklärung abgeben müssen, ob sie ein Kernwaffenstaat sind oder nicht. Die Verpflichtungen für Staaten, die dem Vertrag angehören, sind für Atomwaffenbesitzer und Atomwaffenmuffel unterschiedlich. Entscheidend ist, dass die “Habenichtse” sich regelmäßigen Inspektionen durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) aller Anlagen unterziehen müssen, die sie für friedliche nukleare Zwecke besitzen – Kernkraft, Forschung, medizinische Geräte usw. -, um sicherzustellen, dass alle waffenfähigen Nuklearmaterialien sorgfältig aufbewahrt und verbucht werden und dass keine für die Waffenentwicklung abgezweigt werden.

Wussten Sie, dass der Iran seit 1970 ein vollwertiges Mitglied des Atomwaffensperrvertrags ist, während Israel ihm nie beigetreten ist? Wenn Sie das schon wussten, gehören Sie zu einer winzigen Minderheit der Amerikaner! Und Sie haben diese Fakten mit Sicherheit nicht aus den Medien erfahren, die sich große Mühe geben, diesen wesentlichen Punkt zu verschleiern.



Eine der wichtigsten Methoden, mit denen die Medien seit mehr als 30 Jahren die wesentliche Tatsache von Israels Verbrecherstatus verschleiern, ist, wie oben erwähnt, die Ablenkung der Aufmerksamkeit von Lesern, die sich für den Nahen Osten interessieren, durch Behauptungen über die viel vagere, amorphe Kategorie der “Massenvernichtungswaffen”, WMDs (Weapons of Mass Destruction). Zu dieser Kategorie gehören Atomwaffen, aber auch chemische und biologische Waffen, als ob alle diese Waffentypen in etwa die gleiche (massen)zerstörerische Wirkung hätten.

Das ist aber nicht der Fall. Chemische und biologische Waffen haben schreckliche Auswirkungen, das ist wahr. Tausende von Menschen wurden in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs durch sie getötet, geblendet oder verstümmelt. Saddam Hussein setzte (von den USA gelieferte) chemische Kampfstoffe Mitte der 1980er Jahre mit schrecklicher Wirkung gegen kurdische Dörfer im Norden des Irak ein. (Und wussten Sie, dass der am besten dokumentierte Fall eines Einsatzes biologischer Waffen im Nahen Osten der Einsatz dieser Waffen durch zionistische Milizen in Akkon im Jahr 1948 war?)

Aber all diese schrecklichen Arten von Schaden verblassen im Vergleich zu dem Schaden, den selbst eine einzige, sehr “primitive” Atombombe anrichten kann, zur Bedeutungslosigkeit. Die einzige Atombombe, die die US-Luftwaffe am 6. August 1945 über Hiroshima abwarf, löste einen Feuersturm aus, der die Stadt verschlang und schließlich 200.000 Menschen tötete. Einige starben auf der Stelle, andere über Monate und Jahre hinweg unter oft unerträglichen Schmerzen.

Foto der Explosion des US-amerikanischen “Castle Bravo”-Tests einer thermonuklearen Bombe, 1954

In den frühen 1950er Jahren begannen die Vereinigten Staaten mit der Entwicklung von Thermonuklearbomben, bei denen eine kleine Bombe vom Typ Hiroshima nur als Auslöser für eine viel größere “Kernfusions”-Explosion verwendet wird, die die Zerstörungskraft von bis zu tausend Hiroshimas haben kann. In nur einer Bombe. Das ist die Art von Bombe, deren Existenz in einiger Anzahl in Israels Arsenal von Mordechai Vanunu aufgedeckt wurde.

Neben der schieren Zerstörungskraft von Atomwaffen gibt es noch einen weiteren Grund, warum bei den meisten globalen Rüstungskontroll- oder Abrüstungsbemühungen Atomwaffen getrennt von allen anderen Waffenarten, einschließlich chemischer und biologischer Waffen, behandelt werden. Das liegt daran, dass alle Staaten, die über Atomwaffen verfügen – derzeit sind es neun -, “Doktrinen” für deren Einsatz entwickeln müssen, die alle diese neun Atomwaffenarsenale im Wesentlichen in einen Status der Alarmbereitschaft versetzen, der nur allzu leicht alle Atommächte der Welt in eine politisch-nukleare Kettenreaktion katapultieren kann, die alles menschliche Leben auf der Erde rasch zerstören würde.

Im Gegensatz dazu hat der Einsatz biologischer oder chemischer Waffen in keinem der vielen bekannten Fälle zu einer unaufhaltsamen “Kettenreaktion” geführt, jedenfalls nicht in der gleichen Weise, wie es die Atomwaffendoktrinen aller neun bestehenden Atomwaffenstaaten vorhersehbar machen.

Diese klare Unterscheidung zwischen den (sowohl zerstörerischen als auch global verketteten) Auswirkungen des Einsatzes von Atomwaffen und den Auswirkungen des Einsatzes jeder anderen Art von Waffen hat schon vor langer Zeit zu einer klaren Trennung zwischen den Bemühungen um die Kontrolle oder den Abbau von Atomwaffenarsenalen und den Bemühungen um die Kontrolle oder den Abbau jeder anderen Art von Waffen geführt. So gab es in der Zeit des Kalten Krieges all diese Abkommen zur nuklearen Rüstungskontrolle, die zwischen Washington und Moskau geschlossen wurden. Auf globaler Ebene gab es den Atomwaffensperrvertrag und jetzt – in jüngerer Zeit und hoffentlich – den weltweiten Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW), der erst letztes Jahr in Kraft getreten ist.

Parallel zu diesen Bemühungen, aber immer getrennt davon, gab es auch internationale Anstrengungen zur Kontrolle oder Beseitigung von chemischen Waffen, biologischen Waffen, Landminen usw.

Karte der NWFZ.

Darüber hinaus gibt es auf globaler Ebene inzwischen fünf gute, formelle Verträge, deren Unterzeichner atomwaffenfreie Zonen in fünf verschiedenen Teilen der Erdoberfläche geschaffen haben: in Lateinamerika und der Karibik (1969), im Südpazifik (1986), in ASEAN (1997), Zentralasien (2009) und ganz Afrika (2009).



Die von den USA dominierten Vereinten Nationen haben die Schaffung dieser NWFZ nachdrücklich unterstützt. Aber was ist mit den Teilen Westasiens, zu denen Israel und seine Nachbarn gehören, werden Sie sich fragen? Nein. Für diese Region gibt es keine NWFZ. Denn – nun, ich bin sicher, Sie können sich denken, warum es keine NWFZ für den Nahen Osten gibt…

Aber die Geschichte wird noch interessanter.

Der Atomwaffensperrvertrag von 1970 sieht, wie ich bereits erwähnt habe, unterschiedliche Verpflichtungen für die Staaten vor, die ihm als Kernwaffenstaaten beigetreten sind, von denen es fünf gibt, sowie für alle anderen Mitglieder des Vertrags. In Artikel VI des Vertrags verpflichteten sich jedoch alle Mitglieder, “nach Treu und Glauben Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung und über einen Vertrag über allgemeine und vollständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu führen”. Der NVV hatte auch eine ursprünglich vereinbarte Laufzeit von 25 Jahren, nach deren Ablauf, so vereinbarten die Mitglieder, sie eine Sonderkonferenz einberufen würden, um über eine Verlängerung der Laufzeit zu entscheiden.

Als diese Konferenz 1995 stattfand, stellte die überwiegende Mehrheit der über 150 Mitglieder des Vertrags fest, dass die fünf nuklearen “Haben”-Staaten nichts Wirksames für die nukleare Abrüstung getan hatten. Und eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten stellte auch fest, dass Washington, das zu diesem Zeitpunkt eindeutig der starke Hegemon der Welt war, nichts getan hatte, um die Bedenken zu zerstreuen, die viele von ihnen seit langem im Hinblick auf Israels nukleare Skrupellosigkeit geäußert hatten. Nach langem Feilschen auf der Konferenz einigte sich die Mehrheit der NVV-Mitglieder darauf, die Laufzeit des NVV auf unbestimmte Zeit zu verlängern – unter der Bedingung, dass der NVV auch die Schaffung einer “Zone frei von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten” unterstützt.

Sie sehen, dass sich dieser Vorschlag für eine plump “ZFWMD” genannte Zone im Nahen Osten bereits deutlich von den NWFZ-Projekten unterschied, die sich zu diesem Zeitpunkt in anderen Teilen der Welt zu verbreiten begannen. Aber selbst mit diesem Zugeständnis an den israelisch-amerikanischen Wunsch, die Rolle von Atomwaffen zu verschleiern, haben die Vereinigten Staaten in den 27 Jahren seit 1995 weiterhin die Umsetzung jedes Plans für eine ZFWMD im Nahen Osten blockiert. Und bei jeder der vier NVV-Revisionskonferenzen, die seit 1995 stattgefunden haben, war das Ausbleiben von Fortschritten in dieser Frage ein Stein des Anstoßes unter den NVV-Delegationen.

So ist es auch dieses Jahr.

Bei einer äußerst lahmen Online-“Veranstaltung”, die die UNO Anfang August zu diesem Thema veranstaltete, konnten die Teilnehmer höchstens mit einer komplexen “Infografik” über all die immer noch unterschiedlichen “Erzählungen” zum ZFWMD-Vorschlag aufwarten. (Siehe Bild.)



Israel begeht täglich so viele schreckliche Gräueltaten gegen Palästinenser im historischen Palästina und weit darüber hinaus. Warum sollten wir uns zusätzlich Sorgen über sein Atomwaffenarsenal machen? Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Hauptgründe. Der erste ist, dass dieses Arsenal die israelische Führung in die Lage versetzt, viele Staaten der Welt – und vor allem die Vereinigten Staaten – mit Atomwaffen zu erpressen.

Bill Quandt und andere ehemalige US-Sicherheitsbeamte haben deutlich darüber gesprochen, wie israelische Beamte bei Rüstungsverhandlungen mit Washington bereit waren, Argumente in der Art von “wenn ihr uns nicht X, Y oder Z Versionen eines fortschrittlichen Kampfjets gebt, dann müssen wir unsere militärische Planung auf etwas weniger Konventionelles stützen” zu verwenden.

Es gibt auch eine Reihe anderer Szenarien, insbesondere im Zusammenhang mit groß angelegten regionalen Krisen, in denen der geringste Hinweis der israelischen Führung auf ihre Fähigkeit, eine globale nukleare Kriegs-Kettenreaktion auszulösen, dazu dienen würde, andere Akteure (einschließlich der Vereinigten Staaten) entweder zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen oder sie von einem anderen Verhalten abzuschrecken.

Jeder, der sich mit der Rolle Israels im globalen System – und nicht nur im Nahen Osten – befasst, muss sich darüber im Klaren sein, dass Israel in der Lage ist, nukleare Erpressung als Mittel der Exzellenz oder der “Abschreckung” einzusetzen. In Washington und anderswo sind sich die Militärplaner seit langem darüber im Klaren, dass Israel in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen über den Einsatz oder die Stationierung von Atomwaffen zu treffen, einschließlich Entscheidungen, die die ganze Welt in eine nukleare Konfrontation stürzen könnten. Hier gibt es eine aufschlussreiche Parallele zu Frankreich, das die Kontrolle über seine mächtige nukleare Streitmacht (Force de frappe) bis 2009 außerhalb des zentralen militärischen Planungsprozesses der NATO hielt, um Paris mehr Unabhängigkeit bei seinen Entscheidungen zu ermöglichen. (Dasselbe Frankreich also, das in den 1950er Jahren Israel beim Bau seiner ersten Atomwaffen entscheidend geholfen hat.)

Ein weiterer Grund, die nukleare Dimension von Israels Position in der Welt zu verstehen, ist die Heuchelei und die unverhohlene Lüge, mit der dieses Thema auf allen Ebenen des öffentlichen Diskurses in den USA behandelt wird.

Diese Heuchelei ist es immer wert, bemerkt und aufgedeckt zu werden. Sie ist ein Paradebeispiel für die “Israel-Ausnahme” von so ziemlich allen Regelwerken, die von allen Mitgliedern der westlichen politischen Elite befolgt werden. Stellen Sie sich vor, die Redaktionen der Washington Post, der NYT, des NPR oder eines der Fernsehsender würden der Berichterstattung über Israels großes und äußerst zerstörerisches Atomwaffenarsenal auch nur ein Zehntel des Platzes widmen, den sie den neuesten atemlosen “Enthüllungen” über Irans (von der IAEO inspizierte) Atomanlagen oder den Behauptungen über angebliche “Massenvernichtungswaffen”-Anlagen im Irak widmen (bevor all diese Behauptungen nach der Invasion 2003 rundweg widerlegt wurden), oder den Behauptungen über chemische Waffen in Syrien.

Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn in den Nachrichten über das JCPOA berichtet wird – das “Atomabkommen” mit dem Iran aus dem Jahr 2015, aus dem Präsident Trump 2017 abrupt ausgestiegen ist – würden die Reporter oder Kommentatoren die Zuschauer oder Leser auch routinemäßig daran erinnern, dass es im Nahen Osten nur einen einzigen Atomwaffenstaat gibt (Israel) und dass dieser (im Gegensatz zum Iran) nicht einmal Mitglied des NVV ist.

Stellen Sie sich vor, Mitglieder des Kongresses, die behaupten, über die weltweite Verbreitung von Atomwaffen besorgt zu sein, würden einen Ausschuss bilden, der die Situation in Israel untersuchen soll, und verlangen, dass sie zur Untersuchung dieser Gefahren eine eigene Inspektion von Dimona und allen anderen Atomanlagen Israels durchführen wollen!

Nun, diese letzte Hypothese wird in nächster Zeit nicht eintreten. Aber das sollte niemanden von uns, denen die Rechte der Palästinenser am Herzen liegen und die entschlossen sind, der Hasbara entgegenzutreten, davon abhalten, das Problem des israelischen Atomwaffenarsenals bei jeder sich bietenden Gelegenheit anzusprechen.

Wenn wir es zulassen, dass Israel und seine zahlreichen Apologeten im Westen uns wiederholt über Israels großes und gefährliches Atomwaffenarsenal anlügen, worüber sollen wir sie dann noch lügen lassen?

Seit die Vereinigten Staaten im August 1945 als erster – und einziger – Staat überhaupt Atomwaffen im Krieg eingesetzt haben, sind diese apokalyptischen Geräte ein wesentlicher Bestandteil imperialer Macht. Heute verfügen neun Staaten über Atomwaffenarsenale (siehe Grafik). Von diesen neun Staaten haben China und Indien förmlich zugesagt, dass sie in einem Konflikt nicht als erste Atomwaffen einsetzen werden, d. h., dass sie ihre Arsenale nur als Vergeltungsmaßnahme aufgebaut haben und behalten, falls ein anderer Staat zuerst Atomwaffen gegen sie einsetzt. Die übrigen Staaten – einschließlich der Vereinigten Staaten und Israels – behalten die Möglichkeit, ihre Atomwaffenarsenale auch gegen Gegner einzusetzen, die nicht zuerst Atomwaffen gegen sie eingesetzt haben.

Grafik von ICAN. Diese Tabelle zeigt nicht die Fähigkeiten oder die Reichweite dieser Waffen, die im Falle Israels beide beträchtlich sind. Möglicherweise ist auch die Zahl der Sprengköpfe, über die Israel verfügt, in der Grafik zu niedrig angegeben.

Israel seinerseits hat schon vor langer Zeit die zu kurz gegriffene Formulierung angenommen, dass es “nicht das erste Land im Nahen Osten sein wird, das offiziell Atomwaffen in der Region einsetzt.” Aber die Führer des Landes waren nie bereit zu erklären, was sie mit “einführen” meinen.

Die Geschichte von Mordechai Vanunu ist sowohl heldenhaft als auch traurig. Sie muss bekannt sein und genauso oft erzählt werden wie die von anderen verfolgten Whistleblowern wie Julian Assange oder Ed Snowden. Wie wir wissen, können Imperien unbarmherzig und grausam zu denjenigen sein, die ihre am besten gehüteten Geheimnisse ausplaudern.

Das kraftvolle Logo von ICAN

In der Zwischenzeit sollten die Menschen in der Bewegung für die Rechte der Palästinenser auch daran arbeiten, ihre Verbindungen mit der breiten Bewegung für ein Verbot von Atomwaffen zu stärken, die im letzten Jahrzehnt so erfolgreich auf der Weltbühne aufgetreten ist. Diese Bewegung wurde von vielen Regierungen des globalen Südens angeführt, die sich mehr als ein halbes Jahrhundert lang an der diskriminierenden, apartheidähnlichen Struktur des Atomwaffensperrvertrags gerieben haben. Sie haben gemeinsam mit einem klugen, versierten zivilgesellschaftlichen Netzwerk namens International Campaign Against Nuclear Weapons (ICAN) und mit zwei Staaten in Europa gehandelt, die während des gesamten Kalten Krieges und bis heute entschlossen neutral zwischen “Ost” und “West” blieben – Irland und Österreich.

ICAN wurde 2006 gegründet und baute auf weltweiten Anti-Atomkraft-Netzwerken auf, die bereits während des Kalten Krieges entstanden waren. Als dann 2015 die diesjährige RevCon zum Atomwaffensperrvertrag (NPT) keine wesentlichen Fortschritte machte – vor allem wegen der immer heiklen Israel-Frage -, beschlossen die Führer der Länder des Globalen Südens, ICAN und ihre Verbündeten, sich stattdessen auf die Ausarbeitung des Vertrags über das Verbot aller Atomwaffen zu konzentrieren.

Die freudige Szene bei der UNO, als der TPNW vereinbart wurde.

Es gelang ihnen, diesen Vertrag mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu schließen. Bei einer großen Versammlung im UN-Hauptquartier im Juli 2017 stimmten Delegierte aus zahlreichen Ländern dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) zu. Bis Ende des Jahres hatten ihn mehr als 50 Regierungen unterzeichnet. Im Januar 2021 ratifizierte dann auch die fünfzigste Regierung den Vertrag, womit er für alle seine Mitglieder voll in Kraft trat. Seitdem ist die Zahl der Vollmitgliedstaaten auf 66 gestiegen.

Bisher hat (was nicht überrascht) keiner der neun Staaten, die Atomwaffen besitzen, das TPNW unterzeichnet. Aber die Palästinenser und ihre Verbündeten sollten sich dieser weltweiten Bewegung für ein Verbot von Atomwaffen mit Begeisterung anschließen und dabei helfen, sie anzuführen.

Die Palästinenser leiden jeden Tag ihres Lebens unter den Auswirkungen der israelischen Erpressung mit Atomwaffen. In der heutigen Welt sind Atomwaffen ein wesentlicher Pfeiler der imperialen Kontrolle. Wenn die imperiale Kontrolle abgebaut werden soll, dann müssen auch die Atomwaffenarsenale, die sie schützen, abgebaut werden.

Unsere Organisation, Just World Educational, hat eine Menge Material über die Dringlichkeit eines Verbots von Atomwaffen erstellt. Sie können es auf unserer Website hier oder hier nachlesen. Oder Sie können unserem Instagram-Account folgen, der einen Informationsstrom über das Atomwaffenproblem, das Palästinenserproblem und deren Überschneidungen bietet. Schauen Sie es sich jetzt an! Übersetzt mit Deepl.com

Helena Cobban ist die Präsidentin von Just World Educational (JWE), einer gemeinnützigen Organisation, und die Geschäftsführerin von Just World Books. Sie blickt auf eine lange Karriere als Journalistin, Autorin und Forscherin zu internationalen Angelegenheiten zurück, darunter 17 Jahre lang als Kolumnistin zu globalen Themen für The Christian Science Monitor.

