West’s response to Russian invasion demolishes excuses for rejecting BDS against Apartheid Israel Editor’s Note: The following statement was issued by the Palestinian BDS National Committee (BNC) on March 15, 2022. Mondoweiss occasionally publishes press releases and statements from organizations in an effort to draw attention to overlooked issues. Palestinians are watching with empathy the suffering of millions of Ukrainians facing war, particularly the over two million refugees seeking safety in neighboring countries.

Die Reaktion des Westens auf die russische Invasion macht die Ausreden für die Ablehnung von BDS gegen die Apartheid Israel zunichte

Die westliche Kampagne zum Boykott und zu Sanktionen gegen Russland hat fast alle von Israel und seinen antipalästinensischen Apologeten verbreiteten Anti-BDS-Ausreden, mit denen palästinensische Forderungen nach Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit vereitelt werden sollten, zunichte gemacht.

Vom Palästinensischen BDS-Nationalkomitee



16. März 2022

Anmerkung der Redaktion: Die folgende Erklärung wurde vom Palästinensischen BDS Nationalkomitee (BNC) am 15. März 2022 veröffentlicht. Mondoweiss veröffentlicht gelegentlich Pressemitteilungen und Erklärungen von Organisationen, um die Aufmerksamkeit auf übersehene Themen zu lenken.

Die Palästinenser beobachten mit Empathie das Leiden von Millionen Ukrainern, die dem Krieg ausgesetzt sind, insbesondere die über zwei Millionen Flüchtlinge, die in den Nachbarländern Sicherheit suchen. Im Einklang mit der absoluten Mehrheit der im globalen Süden lebenden Menschheit lehnt das palästinensische BDS-Nationalkomitee, die größte Koalition in der palästinensischen Gesellschaft, die an der Spitze der weltweiten BDS-Bewegung steht, Krieg ab, ob es sich nun um die illegale Aggression Russlands in der heutigen Ukraine handelt, die ungeachtet der anhaltenden NATO-Provokationen gegen die UN-Charta verstößt, oder um die vielen offenkundig illegalen und unmoralischen Kriege unter Führung der USA und der NATO in den vergangenen Jahrzehnten, die ganze Nationen verwüstet und Millionen von Menschen getötet haben.

Wir sehen in der herzlichen Aufnahme der weißen Flüchtlinge aus der Ukraine durch den Westen ein Beispiel dafür, wie alle Flüchtlinge, die vor den Verwüstungen des Krieges, der wirtschaftlichen Zerstörung oder der Klimagerechtigkeit fliehen, vom Westen behandelt werden sollten, insbesondere wenn diese Katastrophen in erster Linie vom westlichen Imperialismus verursacht werden. Diese Herzlichkeit steht jedoch in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie dieselben Länder braune und schwarze Flüchtlinge behandelt haben, die an ihren Küsten und Grenzen ankamen, mit Rassismus, Mauern, “Push-Backs”, erzwungenen Familientrennungen und sogar Ertrinken – die gleiche Bigotterie, die nicht-weiße Flüchtlinge aus der Ukraine erfahren haben.

Diese westliche Doppelmoral ist für die Menschen im globalen Süden, auch für die Palästinenser, schmerzhaft, wütend und demütigend. Schließlich ist Israels jahrzehntelanges Regime der militärischen Besatzung, des Siedlerkolonialismus und der Apartheid nicht nur “Made in the West”, sondern wird auch noch von eben diesem zutiefst kolonialen und rassistischen Westen, insbesondere den USA, Großbritannien und der EU, bewaffnet, finanziert und vor der Rechenschaftspflicht abgeschirmt.

Die von Palästinensern geführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) besteht auf der Gleichwertigkeit der Menschen und ihrer Rechte und setzt sich dafür ein, die Komplizenschaft mit dem israelischen Unterdrückungsregime zu beenden, das uns Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit verweigert. Rev. Martin Luther King Jr. beschrieb einst Boykotte für Rassengerechtigkeit als “Entzug … der Zusammenarbeit mit einem bösen System”. In der Tat setzt BDS Staaten, Unternehmen und Institutionen unter Druck, ihre direkte und indirekte Zusammenarbeit mit Israels Regime zu beenden, das uns tötet, uns ethnisch säubert, unseren Flüchtlingen das Recht auf Rückkehr verweigert, uns einsperrt, unser Land stiehlt, uns in immer kleiner werdenden Bantustans erstickt und zwei Millionen von uns im Freiluft-Gefangenenlager Gaza belagert – eine andauernde Nakba.

Als gewaltfreie, antirassistische Menschenrechtsbewegung hat BDS konsequent Unternehmen und Institutionen aufgrund ihrer Mitschuld und nicht aufgrund ihrer Identität ins Visier genommen. BDS zielt nicht auf gewöhnliche Einzelpersonen ab, selbst wenn diese mit mitschuldigen Institutionen verbunden sind – im Gegensatz zu deren Vertretern.

Die derzeitigen hysterischen, diskriminierenden westlichen Boykotte, die gewöhnlichen Russen aufgrund ihrer Identität oder politischen Ansichten auferlegt werden, stehen daher im Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der BDS-Bewegung. Die westlichen Mainstream-Medien, einschließlich eines überraschend fairen Artikels in der New York Times, haben begonnen, diese Tatsache zu entdecken, indem sie den “viel raffinierteren” institutionellen und auf Komplizenschaft basierenden BDS-Boykott des Apartheidstaates Israel mit den alarmierend fremdenfeindlichen, identitätsbasierten, McCarthy’schen Boykotten gegen gewöhnliche Russen vergleichen.

Zu diesen Maßnahmen, die von den zutiefst rassistischen, chauvinistischen und voreingenommenen westlichen Mainstream-Medien angeheizt werden, gehört der Boykott russischer Filme, kultureller Persönlichkeiten (einschließlich Tschaikowsky und Dostojewski, die beide Ende des 19. Jahrhunderts starben! Ein medizinischer “Ethik”-Professor in New York forderte die Pharmaunternehmen auf, keine Medikamente mehr nach Russland zu verkaufen: “Das russische Volk muss gekniffen werden … durch Produkte, die es zur Erhaltung seines Wohlbefindens verwendet. So grausam ist der Krieg.” Ein Krankenhaus in Deutschland – einem Staat, der die israelische Apartheid blindlings verteidigt und aufrüstet und in dem es von antipalästinensischem Rassismus und Anti-BDS-McCarthyismus nur so wimmelt – hat angekündigt, dass es keine russischen Patienten mehr aufnehmen würde, was eine beschämende Verletzung des Hippokratischen Eids darstellt.

Die westliche Heuchelei hat internationale Institutionen infiziert, die vom Westen dominiert werden. Die FIFA, das Internationale Olympische Komitee, die UEFA, die Eurovision, das massive akademische EU-Forschungsprogramm Horizon und andere haben jahrelang BDS-Forderungen zurückgewiesen, das Apartheidland Israel auszuschließen, und ihre Komplizenschaft mit Plattitüden wie “Sport steht über der Politik”, “akademische Forschung steht über der Politik” und “Kunst steht sicherlich über der Politik” verschleiert. Sportler, die sich mit den Palästinensern solidarisierten, wurden mit hohen Geldstrafen belegt und sogar für viele Jahre gesperrt, während Sportler und Nationalmannschaften, die Russland aus Solidarität mit der Ukraine boykottierten, von denselben Sportverbänden aktiv ermutigt und belohnt wurden. Einige mutige arabische Champions beginnen, diese Heuchelei anzusprechen.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat jahrelang gerungen, bevor er endlich eine Untersuchung der israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser einleitete (die noch keine konkreten Schritte unternommen hat), einschließlich des israelischen Massakers von 2014 im Gazastreifen, bei dem innerhalb weniger Wochen mehr als 500 palästinensische Kinder getötet wurden. Im Vergleich dazu eröffnete der IStGH wenige Tage nach dem Einmarsch Russlands eilig eine Untersuchung.

Abgesehen von der Heuchelei ist die Geschwindigkeit, mit der all diese vom Westen dominierten Organisationen Russland und gewöhnliche Russen nur wenige Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine boykottierten, auswiesen oder anderweitig sanktionierten, eine eindeutig rassistische Botschaft an Palästinenser, Jemeniten, Iraker, Afghanen und viele andere, dass unser Leben und unsere Rechte als Menschen anderer Hautfarbe nicht zählen. Ironischerweise machen diese Taten und die Erklärungen, die sie rechtfertigen, auch fast alle Anti-BDS-Ausreden zunichte, die Israel und seine antipalästinensischen Apologeten im Westen seit 17 Jahren gegen uns vorbringen, um unsere Forderungen nach Rechenschaft und Gerechtigkeit zu vereiteln.

Während es immer hieß, dass “das Geschäft über der Politik steht”, haben plötzlich Hunderte von westlichen Unternehmen alle Geschäfte in Russland eingestellt, um gegen die Invasion in der Ukraine zu protestieren, aber keines von ihnen hat jemals gegen die grausamen und tödlichen US-Invasionen im Irak und in Afghanistan protestiert. McDonald’s unterhält zum Beispiel eine Filiale in Guantanamo Bay, dem berüchtigtsten Folterlager der Welt. Viele dieser Unternehmen wie HP, Hyundai, Caterpillar, General Mills und Puma werden von der BDS-Bewegung ins Visier genommen, weil sie Israels jahrzehntelange militärische Besetzung und das Apartheidregime gegen die Palästinenser aktiv unterstützen. Airbnb, das sich innerhalb weniger Tage nach Beginn der Invasion aus Russland zurückzog, fördert weiterhin Angebote in illegalen israelischen Siedlungen, die auf gestohlenem palästinensischem Land errichtet wurden, was ein Kriegsverbrechen darstellt.

Es ist auch wichtig, die Rechtmäßigkeit und Moral von Sanktionen klarzustellen. Staaten und zwischenstaatliche Organisationen können Sanktionen unter der Voraussetzung verhängen, dass diese darauf abzielen, schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht, wie Aggression, koloniale Annexion und Beherrschung oder Apartheid, zu beenden, ohne zwischen den Täterstaaten zu unterscheiden. Um rechtmäßig zu sein, müssen die Sanktionen die grundlegenden Menschenrechte und humanitären Verpflichtungen respektieren und im Verhältnis zur Schwere der Verletzung stehen. Die von den USA verhängten Sanktionen wurden jedoch selektiv angewandt, um geopolitische Interessen durchzusetzen, und wenn sie sich insbesondere gegen Staaten des globalen Südens richteten, waren sie meist darauf ausgerichtet, die Bevölkerung zu zerstören, um letztlich einen “Regimewechsel” zu erreichen. In einigen Fällen, wie im Irak, haben diese Sanktionen zu Völkermord geführt.

Im Gegensatz dazu fordert BDS und mit ihm die palästinensische Zivilgesellschaft gezielte, verhältnismäßige und rechtmäßige Sanktionen, die darauf abzielen, Israels unterdrückerisches System der Apartheid, des Siedlerkolonialismus und der Besatzung zu beenden und nicht die einfachen Menschen zu schädigen. Dazu gehören ein umfassendes militärisches und sicherheitspolitisches Embargo, die Kappung der finanziellen Verbindungen zu Banken, die Apartheid und Siedlungen finanzieren, sowie der Ausschluss des Apartheidstaates Israel von den Olympischen Spielen, der FIFA, Horizon und anderen internationalen Gremien. Andererseits ist die Unterbrechung der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen grundlegenden Gütern, wie es die US-Sanktionen häufig tun, weder moralisch noch rechtlich zu rechtfertigen.

Schließlich ist ein Krieg immer von Übel, aber für manche ist er eine verlockende Gelegenheit. Zu den größten Profiteuren des Ukraine-Krieges gehören bisher westliche Sicherheitsunternehmen und Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen. Auch Israel hat diesen Krieg, wie auch andere Katastrophen, als große Chance gesehen, um Gas nach Europa zu verkaufen und Investitionen von Oligarchen anzuziehen und so seine Apartheidwirtschaft zu stärken. Mit seinen diskriminierenden Steuergesetzen, die neue jüdische “Einwanderer” (die von den einheimischen Palästinensern als koloniale Siedler angesehen werden) für mindestens 10 Jahre von den Steuern auf ihr Auslandseinkommen befreien, zieht Israel viele russische Oligarchen (die jüdisch sind) an, die den westlichen Sanktionen entgehen. Ein eklatantes Beispiel ist Roman Abramowitsch, der 2018 die israelische Staatsbürgerschaft erhielt und dessen Jet am ersten Tag der russischen Invasion in Tel Aviv landete. Völlig ungestraft hat er über Jahre hinweg mehr als 100 Millionen Dollar an die gewalttätige, fanatische Siedlergruppe Elad gespendet, die daran arbeitet, Palästinenser aus ihren Häusern im besetzten Jerusalem zu vertreiben.

Besessen davon, sein “Regime der jüdischen Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer” aufrechtzuerhalten, wie die führende israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem es nennt, drängt das Apartheid-Israel auch ukrainische Flüchtlinge, die jüdisch sind (während es natürlich nichtjüdische Flüchtlinge diskriminiert), zur Auswanderung und plant, viele von ihnen illegal auf gestohlenem palästinensischem Land in den besetzten Gebieten anzusiedeln. Auch hier zahlen die Palästinenser einen hohen Preis für einen Krieg, an dem wir in keiner Weise beteiligt waren.

Dennoch betteln wir nicht um Almosen. Wir fordern Rechenschaftspflicht, Gerechtigkeit und volle Gleichberechtigung für alle Menschen. Wir bauen die Macht der Basis und stärkere intersektionale Solidaritätsnetzwerke auf, um die internationale Komplizenschaft mit Israels Apartheidregime zu durchbrechen. Während unser Befreiungskampf nur ein kleiner Teil der globalen Kämpfe für indigene, rassische, wirtschaftliche, soziale, geschlechtsspezifische und klimatische Gerechtigkeit ist, bleibt Palästina in den Augen eines Großteils der Welt ein wichtiger Gradmesser für die Fähigkeit der westlichen Gesellschaften, sich wirklich zu entkolonialisieren und ihre jahrhundertealte rassistische Kolonialität zu überwinden.

John Dugard, südafrikanischer Jurist und ehemaliger Ad-hoc-Richter des Internationalen Gerichtshofs, schrieb einmal: “Die Palästinafrage ist zum Lackmustest für die Menschenrechte geworden. Wenn der Westen sich nicht um die [palästinensischen] Menschenrechte kümmert … wird der [nicht-westliche Rest der Welt] zu dem Schluss kommen, dass die Menschenrechte ein Instrument sind, das der Westen gegen ihm missliebige Regime einsetzt, und kein objektives und universelles Instrument zur Messung der Behandlung von Menschen in der ganzen Welt.”

Es ist höchste Zeit, den palästinensischen BDS-Aufruf zu beherzigen und zu unserer lang erwarteten Befreiung beizutragen. Übersetzt mit Deepl.com

