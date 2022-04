Die Realität, der sich Israel nicht entziehen kann Von Ahmed Abu Artema

https://mondoweiss.net/2022/04/the-reality-that-israel-cannot-evade/

Bild: Ein Polizist gestikuliert am Tatort nach einem Schusswechsel in der Dizengoff-Straße in Tel Aviv, 7. April 2022. (AFP via Getty Images)

Die Realität, der sich Israel nicht entziehen kann



Es gibt einen einfachen Grundsatz, den Israel ignoriert: Eine Gesellschaft, die auf der Unterdrückung eines anderen

Volkes beruht, kann nicht von einem normalen Leben träumen.



Von Ahmed Abu Artema

13. April 2022

In den letzten Wochen ist der palästinensische Widerstand in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten erheblich eskaliert. Mindestens vierzehn Israelis wurden bei vier Anschlägen palästinensischer Jugendlicher im Negev, in Khadera und in Tel Aviv getötet.

Die Schwere der jüngsten Widerstandsereignisse liegt nicht in der Zahl der Todesopfer, da es keinen Vergleich zwischen den israelischen Verlusten und den vierundsiebzig Jahren palästinensischer Verluste infolge der Besetzung und der ständigen israelischen Aggressionen gibt. Die Gefahr für Israel liegt vielmehr in der Schädigung des israelischen Ansehens durch den Verlust der Sicherheitsstabilität in einem Land, das seine Existenz damit rechtfertigte, ein sicherer Hafen für Juden in aller Welt zu sein.

In den Wochen vor diesen Widerstandsaktivitäten hat Israel aktiv mit Juden in der Ukraine kommuniziert und die russische Aggression gegen die Ukraine ausgenutzt, um ukrainische Juden nach Israel zu locken, das für sie ein sicherer Hafen ist. Tausende von ukrainischen Juden sind bereits auf Israels Angebot hin umgesiedelt, und während Israel seine Neuankömmlinge ansiedelt, hindert es gleichzeitig palästinensische Flüchtlinge daran, in ihre Heimat zurückzukehren, wodurch die Wiedervereinigung palästinensischer Familien in ganz Palästina gestört wird.

Das Letzte, was Israel wollte, war das Auftreten eines solchen Widerstandsvorfalls, der im Widerspruch zu seiner Sicherheitspropaganda steht. Paradoxerweise kamen zwei der Toten Berichten zufolge aus der Ukraine, um dem dortigen Krieg zu entkommen.

Am Donnerstagabend, dem 7. April 2022, stellte die Szene in der Dizengoff-Straße in Tel Aviv eine massive Herausforderung für das Sicherheitssystem in Israel dar; in der Stadt, die das symbolische Gesicht und Herz Israels darstellt, herrschte völliges Chaos, und Tausende von Israelis rannten auf die Straße. Mehr als tausend Polizisten und Armeeangehörige wurden mobilisiert, und die Spezialeinheiten wurden auf der Suche nach einem palästinensischen Kämpfer hinzugezogen. Die Verfolgung dauerte neun Stunden, bevor es den Soldaten gelang, ihn zu töten.

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Shaul Mofaz kommentierte die Szene in dieser Nacht mit den Worten: “Letzten Donnerstag haben wir den Kampf um das Bewusstsein verloren. Die ausgestrahlten Szenen eines Bewaffneten, der mit einer Pistole kommt, um einen Anschlag in Tel Aviv zu verüben, haben der Öffentlichkeit viel Angst und Schrecken eingeflößt. Das war nicht nötig.”

Israelische Streitkräfte auf den Straßen von Tel Aviv nach dem Dizengoff-Anschlag (Foto: New York Times)

Die typische israelische Denkweise lautet: “Dies sind Terroranschläge, und wir werden die Täter und diejenigen, die sie unterstützen, verfolgen und die Pläne des Terrorismus vereiteln!”

Israel verlässt sich sogar auf die Reaktionen der arabischen Länder, die ihre Beziehungen zum israelischen Regime normalisiert haben. Viele dieser Länder haben Erklärungen abgegeben, in denen sie die Anschläge verurteilen und sie als Terrorismus bezeichnen.

Aber die Frage, die Israel nie zu beantworten versucht:

Was ist das Motiv dieser Menschen, ihr Leben zu opfern, um Israel Schmerzen zuzufügen?

Diese jüngsten Widerstandsaktivitäten sind durch bestimmte Tatsachen gekennzeichnet, die nicht übersehen werden dürfen: Die Täter dieser Widerstandsoperationen sind nicht mit palästinensischen Organisationen verbunden, und die Planung und Ausführung der Anschläge waren individuelle Bemühungen. Der Täter des Dizengoff-Anschlags war Raad Hazem, ein gut aussehender junger Mann mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Softwareentwicklung. Seine Tat lässt sich nicht einfach mit Frustration über das Leben erklären.

Die Sicherheitskameras zeigten, dass die Täter des Khadera-Anschlags einer Frau, die das Gebiet durchquerte, erlaubten, sich zu entfernen, wobei sie es gezielt vermieden, sie anzugreifen. Auch eine israelische Frau hat sich gegenüber den israelischen Medien geäußert und gesagt, dass der Täter des B’nei B’rak-Angriffs in der Nähe von Tel Aviv, Dia Hamrasheh, sie und andere Frauen gebeten hat, wegzugehen, und ihr gesagt hat, dass er keine Frauen oder Kinder töten wolle. Diese Handlungen der Täter, die von den Medien spontan und ungewollt übernommen wurden, zeigen, dass die Täter dieser Anschläge moralische Verpflichtungen haben, die ihre Handlungen leiten, und dass sie nicht nur die Gruppe von terroristischen Barbaren sind, als die Israel sie darzustellen versucht.

Israel hat seine Gewohnheiten seit seiner Gründung nicht geändert. Nach diesen einzelnen Anschlägen des Widerstands drohte es den Palästinensern mit weiteren kollektiven Strafen, verhängte eine Wirtschaftssperre über die Stadt Dschenin, aus der zwei der Angreifer stammten, und erhöhte das Ausmaß der Gewalt in den besetzten Gebieten, indem es mehr als zehn Palästinenser in einer Operation tötete, die es “Breaking Waves” nannte.

Im Anschluss an die Widerstandsoperationen versicherte der israelische Kriegsminister Benny Gantz der israelischen Öffentlichkeit: “Wir haben Hunderte verhaftet, und wir werden nicht zögern, Tausende zu verhaften!”

Diese Massenverhaftungen beruhen auf Verdacht und werden ohne Einhaltung rechtlicher Verfahrensstandards vorgenommen, da die israelische Polizei die Familien, Verwandten und Freunde der Attentäter verhaftet. Gantz kümmert sich nicht um die Rechtswidrigkeit seiner Drohung, denn die Politik der kollektiven Bestrafung durch Verhaftungen wird von Israel seit seiner Gründung ohne Konsequenzen praktiziert.

Israels mehrfache Versuche, Fathi Hazem, den Vater von Raad Hazem, der für die Dizengoff-Operation verantwortlich war, zu verhaften, sind ein aktuelles Beispiel für diese konsequente Politik der kollektiven Bestrafung. Der israelische Staat hat Fathi Hazem aufgefordert, sich zu stellen, und das Feuer auf ein Auto eröffnet, in dem seine Mutter und sein Bruder saßen. Israel weiß sehr wohl, dass der Kämpfer seinen Eltern nicht gesagt hat, dass er das Attentat verüben will, aber es wendet diese Methode im Umgang mit den Palästinensern an, um die Kosten des Widerstands zu erhöhen. Ebenso beeilt sich Israel nach jedem palästinensischen Anschlag, das Haus der Familie des Täters zu zerstören. Die Täter sind bereits von Israel getötet worden, wenn ihre Häuser abgerissen werden. Die wahren Ziele dieser Politik sind die Familien der Verstorbenen, wodurch Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, den Schutz ihrer Häuser verlieren. Israel betrachtet diese Form der kollektiven Bestrafung als ein Mittel zur Abschreckung der palästinensischen Gesellschaft.

Israel ist nach wie vor weit davon entfernt, das Problem an der Wurzel zu packen, was bedeutet, dass seine umfangreichen und teuren sicherheitspolitischen Maßnahmen keine grundlegende Lösung bieten werden.

Der Anschlag von Dizengoff fiel mit dem 74. Jahrestag des Massakers von Deir Yassin zusammen, das am 9. April 1948 verübt wurde, als militante zionistische Banden das Dorf Deir Yassin angriffen und 250 palästinensische Zivilisten, Frauen, Kinder und ältere Menschen massakrierten, und zwar im Monat vor der Erklärung der Gründung des Staates Israel. Ziel dieses Massakers war es, in den palästinensischen Dörfern und Städten Panik zu verbreiten, um die Bevölkerung zur Flucht zu bewegen. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Menachem Begin schrieb in seinen Memoiren, dass der Staat Israel ohne Deir Yassin nicht existieren würde.

Der Staat Israel wurde auf der Grundlage der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes gegründet. Zwei der Kämpfer der jüngsten Anschläge stammten aus dem Flüchtlingslager Dschenin, das noch immer den ursprünglichen Lagernamen trägt, wie Dutzende anderer Lager, in denen noch immer Millionen palästinensischer Flüchtlinge nach den Jahren der Vertreibung während der Nakba leben. Sie sind durch die israelische Apartheidmauer von ihren ursprünglichen Städten getrennt.

Eine große Gruppe aus Jenin geht entlang der Trennmauer auf dem Weg nach Qalandia, um nach Jerusalem zu gelangen, Juni 2015 (Foto: Karam Saleem)

Die israelische Apartheidmauer ist ein krasses Beispiel für die Diskriminierung zweier ethnischer Gruppen. Die erste Gruppe sind die Ureinwohner des Landes; sie werden von ihrem Land vertrieben, aller Privilegien beraubt, ihrer Bewegungsfreiheit und der Investition ihrer wirtschaftlichen Ressourcen beraubt. Sie sind seit vierundsiebzig Jahren täglicher Demütigung und Misshandlung durch die Willkür des israelischen Besatzungsregimes ausgesetzt. Die zweite Gruppe hinter der Mauer sind die kolonialen zionistischen Siedler, die das Land und die Ressourcen kontrollieren und ein Leben voller Privilegien und Freizügigkeit genießen.

Israel will diese Situation stabilisieren, doch das Problem ist, dass das Wohlergehen der israelischen Siedler auf Kosten von Generationen palästinensischer Opfer geht und ein kollektives und anhaltendes Gefühl der Unterdrückung, Verfolgung und Ungerechtigkeit erzeugt.

Das palästinensische Gedächtnis ist voll von Erzählungen über die tägliche Unterdrückung, und Israel selbst trägt zu diesem Gedächtnis bei, indem es seine Siedlungs- und Diskriminierungspolitik unaufhörlich fortsetzt und gleichzeitig danach strebt, jeden Hinweis auf die palästinensische Präsenz zu beseitigen.

Diese Angriffe sind Ausdruck der palästinensischen Wut und der Unterdrückung durch die Besatzer, und gleichzeitig sind diese Aktionen Ausdruck des palästinensischen Traums von einem hoffnungsvollen Leben in einem normalen Leben auf der Grundlage von Freiheit und Würde.

Die jüngsten Angriffe des Widerstands stehen in demselben Kontext wie die palästinensischen Widerstandsoperationen vor zehn Jahren. Diese Angriffe sind Ausdruck der palästinensischen Wut und Unterdrückung gegenüber den Besatzern, und gleichzeitig sind sie Ausdruck des palästinensischen Traums von einem hoffnungsvollen Leben in einem normalen, auf Freiheit und Würde beruhenden Leben.

Israel hat diese Lektion immer noch nicht gelernt. Auf der israelischen Kabinettssitzung nach der jüngsten Operationswelle wurde der Wiederaufbau von 40 Kilometern der Trennmauer zwischen dem Westjordanland und den 1948 besetzten Gebieten genehmigt, um die von den Palästinensern geschaffenen Lücken zu schließen.

Doch die Politik der Apartheidmauer hat Anschläge nicht verhindern können, denn drei der jüngsten Täter sind Palästinenser aus den 1948 besetzten Gebieten, die die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Es handelt sich um diejenigen, denen es gelungen ist, während der ethnischen Säuberung, der das palästinensische Volk 1948 unterworfen wurde, innerhalb der Grenzen Israels zu bleiben. Israel behauptete, sie würden sich in die israelische Gesellschaft integrieren, aber diese Palästinenser, die 20 % der israelischen Bürger ausmachen, werden rassistisch diskriminiert und sind am Ende der zionistischen Politik, die auf palästinensisches Land im Negev abzielt, von Vertreibung bedroht. Im Jahr 2021 kam es in palästinensischen Städten in den 48er Gebieten zu Protesten gegen israelische Ungerechtigkeiten. Diese Palästinenser sind ein wichtiger Teil der palästinensischen Nation und teilen mit den Palästinensern in Gaza, im Westjordanland und in der Diaspora den Traum von Freiheit. Mit der israelischen Mauerpolitik wird es nicht gelingen, sie zu besiegen.

Es gibt ein einfaches Prinzip, das Israel ignoriert, nämlich dass Frieden und Sicherheit nicht ohne Gerechtigkeit möglich sind. Eine Gesellschaft, die auf der Unterdrückung eines anderen Volkes und der Verweigerung seiner Rechte beruht, kann nicht davon träumen, ein normales Leben zu führen. Übersetzt mit Deepl.com

Ahmed Abu Artema wurde 1984 in Rafah, Gazastreifen, geboren und ist ein palästinensischer Flüchtling. Als unabhängiger Schriftsteller und politischer Aktivist in Gaza hat er das Buch “Organisiertes Chaos” und zahlreiche Artikel verfasst. Er ist einer der Begründer und Organisatoren des Großen Marsches der Rückkehr.